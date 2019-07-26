Что делать, если начальник не пускает в отпуск

Право работника на отдых закреплено в Конституции РФ (ч.5 ст.37 ТК ФР), и для обеспечения этого права Трудовой кодекс обязывает работодателя предоставлять работнику ежегодный оплачиваемый отдых продолжительностью 28 дней (ст.114 ТК РФ).

Для защиты работников от произвола работодателя закон предусмотрел такой инструмент как график отпусков (ст.123 ТК РФ). Если график отпусков составлен, то он является обязательным документом как для работника, так и для работодателя. Поэтому если в графике отпусков предусмотрен отпуск с 1 сентября, то работодатель не может отказать в этом отпуске. И даже заявление работник писать не обязан, это работодатель должен известить его о начале отпуска за две недели.

Поэтому если в графике отпусков у вас предусмотрен отпуск, а работодатель и не думает его оформлять, напомните ему об этой его обязанности. И хотя вы не обязаны писать заявление об отпуске, можно это сделать в качестве напоминания.

Если работодатель так и не оформил приказ о начале отпуска по графику, то работник вправе считать себя находящимся в отпуске. Как показывает судебная практика такое отсутствие не будет рассматриваться как прогул. Конечно, это крайний случай. Лучше все же сослаться на статьи 123 и 114 ТК РФ и убедить работодателя предоставить отпуск.

Обратите внимание,При этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется. Таким образом, если вы не были в отпуске 2 года подряд это нарушение невозможно оправдать никакими особыми случаями. И работодателю грозит ответственность по ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ в виде штрафа до 50 тыс. рублей. В этом случае работник может обратиться в инспекцию труда с жалобой на неправомерные действия работодателя или в суд с просьбой обязать работодателя предоставить отпуск.

Несколько сложнее ситуация, если вы просите отпуск вне графика. Это можно сделать путем подачи работодателю письменного заявления. Но работодатель вовсе не обязан по вашей просьбе предоставить отпуск вне графика, он имеет право отказать в предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска. Исключение составляют некоторые категории работников, например, беременные женщины, несовершеннолетние, работники, чьи жены находятся в отпуске по беременности и родам.

Также обратите внимание на то, что работодатель обязан оплатить ваш отпуск за три дня до его начала (ст.136 ТК РФ), а до этого еще необходимо оформить кадровые и бухгалтерские документы. Поэтому, скорее всего, работодатель попросит вас написать заявление на отпуск за 4-5 дней до его начала, а иногда и больше. Этот срок закон не регулирует. Главное — чтобы оплата поступила вовремя. Даже если вы согласны на более позднюю оплату отпуска, работодатель не будет рисковать, ведь это будет нарушением, и за ним может последовать штраф.

Поэтому если отпуск нужен вам срочно, лучше написать заявление об отпуске без сохранения заработной платы. Но и этот отпуск можно получить лишь с согласия работодателя, кроме некоторых случаев (например, в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников, если вы являетесь пенсионерам или инвалидом) (ст.128 ТК РФ).

Иногда у работодателя вовсе отсутствует график отпусков. Тогда на вашу просьбу предоставить отпуск согласно графику отпусков, он ссылается на отсутствие такого графика. Отсутствие графика является нарушением, за которое инспекция труда обязательно наложит штраф до 50 тыс. рублей. Поэтому лучше предложить работодателю составить такой график, и в случае его отказа обратиться в инспекцию труда или в суд с просьбой о принуждении работодателя составить такой график. Можно также обратиться в оба эти органа.

Этот же порядок распространяется и на дополнительные отпуска (отпуск за работу в северных регионах, за работу во вредных условиях, за ненормированный рабочий день).

Несколько иной режим учебных отпусков. Если вы обучаетесь заочно впервые по аккредитованной государством программе, предоставили справку-вызов, то работодатель не может отказать вам в предоставлении учебного отпуска. Если он не оформляет отпуск своевременно по вашему заявлению и предоставленной справке-вызову, вы имеете право начать этот отпуск самостоятельно без его приказа, это не будет являться прогулом. Непредоставление учебного отпуска — это нарушение, которое также может повлечь за собой штраф по ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ.

Таким образом, если работодатель не отпускает вас в ваш законный отпуск, постарайтесь отстоять свое право, указав статьи закона, по которому он обязан это сделать. И если не получается, стоит обратиться в инспекцию труда или в суд.