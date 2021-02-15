«Утренний бухгалтер». Власти хотят разобраться с низкими зарплатами. Создадут единый реестр рабочих мест и безработных

Друзья, с вами на связи «Утренний бухгалтер», который — напоминаем — теперь выходит не только в рассылке, но и тут, на родном «Клерке». Рассказываем все, что вы могли пропустить за вчерашний день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех материалов «Клерка» за сутки. Кратко, структированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

Выяснилось, что оказывается (не может быть!) в России занижают зарплаты бюджетникам. По этому случаю премьер-министр поручил к началу апреля представить в Минтруд сведения о зарплатах бюджетников — надо, мол, разобраться.

Службы занятости хотят централизовать и создать единый реестр рабочих мест и безработных. По задумке властей, это должно помочь гражданам с поиском работы.

Законопроект в тему. Трудовой кодекс дополнят статьей 60.3 «Стажировка».

История. Налоговики дважды выставляют требование на одну и ту же задолженность. Новый способ пополнить бюджет?

Еще одна инициатива. Туроператоров могут обязать отвечать по обязательствам турагентов, которые закрылись, обанкротились или по другим причинам не могут предоставить туристам услуги, предусмотренные ранее заключенным договором.

Рассказываем про инструменты для снижения риска блокировки счета и многое другое — в новом выпуске «Утреннего бухгалтера».

Новости

События

Практический бухгалтерский учет (40 часов)

Дата проведения: 20 февраля, суббота

Онлайн мастер-класс по оптимизации бизнес-процессов

Дата проведения: 19 февраля, пятница

Мастер-класс по миграционному учету: заполнение новых форм уведомлений

Дата проведения: 19 февраля, пятница

Мастер-класс по миграционному учету: заполнение новых форм уведомлений. Тариф с видеозаписью!

Дата проведения: 19 февраля, пятница

НДФЛ – что принес 2021 год

Дата проведения: 19 февраля, пятница

Основные изменения в законодательстве для работников кадровых служб в 2021 г.

Дата проведения: 19 февраля, пятница

Инструменты для снижения риска блокировки счёта

Дата проведения: 18 февраля, четверг

Конференция для бухгалтерских фирм

Дата проведения: 18 февраля, четверг

Бухучет и налогообложение ВЭД: что знать и в чем не ошибиться

Дата проведения: 18 февраля, четверг

Порядок применения УСН и ПСН в 2021 году. Ведение учета в 1С:Бухгалтерия 8

Дата проведения: 18 февраля, четверг

Статьи

Если работник в отпуске, как его уволить?

Законом строго разграничены ситуации, когда увольнение в отпуске возможно, а когда нет. При этом каких-то существенных особенностей, связанных с процедурой документального оформления расторжения трудовых отношений, в такой период нет. Однако возможны ситуации, когда проведены начисления за отпуск, выданный авансом, или когда работник не догуливает в связи уходом на запланированный период отдыха.

Как минимизировать налоговые риски: советы эксперта

Даже у компаний, у которых все прозрачно и соответствует закону, бывают налоговые неприятности, как говорится, «на ровном месте». Но налогоплательщику нужно стремиться к тому, чтобы уменьшить налоговые риски. Что для этого необходимо делать?

Еще раз про самые горячие изменения в НДC

Уже февраль, но вы до сих пор тонете в количестве налоговых изменений? Сделали еще одну подборку основных новшеств по НДС на этот случай.

Как изменится налогообложение путевок с 2022 года

Чиновники постепенно дорабатывают недавно принятые нормы, в некоторых случаях — даже в пользу налогоплательщиков. Так, решили снять одно из ограничений в налоговом учете расходов на туризм, санаторно-курортное лечение и отдых. НДФЛ с одной стороны немного смягчили, но и новое ограничение ввели. Законопроект уже принят, но заработает он только с 2022 года. Что поменяется в НК РФ?

Когда нужен патентный поверенный: инструкция для авторов и изобретателей

Кто такой патентный поверенный? Это юрист, обладающий специальными знаниями для защиты объектов интеллектуальной собственности и их регистрации в Роспатенте. Специалист проходит обязательную аттестацию и получает свидетельство и индивидуальный номер в Федеральном институте промышленной собственности.

История о том, как Газпрому не повезло с НДС

Интересный случай недавно появился в судебной практике с участием небезызвестной компании. Рассказываем, в чем суть.

«Ночной бухгалтер». ПФР и ФСС объединят?

Пенсионный фонд возглавил бывший руководитель ФСС. Похоже, слухи об объединении — совсем не слухи.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/5735 от 29.01.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Муж может получить вычет по НДФЛ за свое обучение, даже если документ об оплате сделан на имя жены

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/6068 от 02.02.2021

Подробнее о документе мы писали в новости При сдаче недвижимости в субаренду можно применять ПСН

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