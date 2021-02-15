«Утренний бухгалтер». Власти хотят разобраться с низкими зарплатами. Создадут единый реестр рабочих мест и безработных

Друзья, с вами на связи «Утренний бухгалтер», который — напоминаем — теперь выходит не только в рассылке, но и тут, на родном «Клерке». Рассказываем все, что вы могли пропустить за вчерашний день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех материалов «Клерка» за сутки. Кратко, структированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».
Итак, читайте главное.
Выяснилось, что оказывается (не может быть!) в России занижают зарплаты бюджетникам. По этому случаю премьер-министр поручил к началу апреля представить в Минтруд сведения о зарплатах бюджетников — надо, мол, разобраться.
Службы занятости хотят централизовать и создать единый реестр рабочих мест и безработных. По задумке властей, это должно помочь гражданам с поиском работы.
Законопроект в тему. Трудовой кодекс дополнят статьей 60.3 «Стажировка».
История. Налоговики дважды выставляют требование на одну и ту же задолженность. Новый способ пополнить бюджет?
Еще одна инициатива. Туроператоров могут обязать отвечать по обязательствам турагентов, которые закрылись, обанкротились или по другим причинам не могут предоставить туристам услуги, предусмотренные ранее заключенным договором.
Рассказываем про инструменты для снижения риска блокировки счета и многое другое — в новом выпуске «Утреннего бухгалтера».
Новости
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- Росстат опубликовал указания по заполнению формы ПМ
- Как сдать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ без похода в налоговую
- Бесплатный вебинар по бухучету и налогам ВЭД. Приглашаем!
- Профсоюзы высказались против пролонгации срочных трудовых договоров
- При сдаче недвижимости в субаренду можно применять ПСН
- Новым главой Пенсионного фонда стал бывший руководитель ФСС
- Оплата по QR-кодам без терминала с комиссией ниже 1%. Бесплатный вебинар 17 февраля
- Муж может получить вычет по НДФЛ за свое обучение, даже если документ об оплате сделан на имя жены
- Ставки по ипотеке снижаться не будут, даже если снизится ставка ЦБ
- В четвертом квартале 2020 года ускорился медианный рост зарплат
- Для участников компаний, принудительно исключенных из ЕГРЮЛ, предлагают отменить запрет на создание новых компаний
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- Ключевая ставка ЦБ осталась на уровне 4,25 %
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- Мишустин поручил к началу апреля представить в Минтруд сведения о зарплатах бюджетников
- Банк заблокировал счет из-за активности по картам, которые сам же навязал
- Бывший глава ПФР стал советником в Промсвязьбанке
- Службы занятости централизуют и создадут единый реестр рабочих мест и безработных
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- Мутко предложил скорректировать программу льготной ипотеки
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События
Практический бухгалтерский учет (40 часов)
Дата проведения: 20 февраля, суббота
Онлайн мастер-класс по оптимизации бизнес-процессов
Дата проведения: 19 февраля, пятница
Мастер-класс по миграционному учету: заполнение новых форм уведомлений
Дата проведения: 19 февраля, пятница
Мастер-класс по миграционному учету: заполнение новых форм уведомлений. Тариф с видеозаписью!
Дата проведения: 19 февраля, пятница
Дата проведения: 19 февраля, пятница
Основные изменения в законодательстве для работников кадровых служб в 2021 г.
Дата проведения: 19 февраля, пятница
Инструменты для снижения риска блокировки счёта
Дата проведения: 18 февраля, четверг
Конференция для бухгалтерских фирм
Дата проведения: 18 февраля, четверг
Бухучет и налогообложение ВЭД: что знать и в чем не ошибиться
Дата проведения: 18 февраля, четверг
Порядок применения УСН и ПСН в 2021 году. Ведение учета в 1С:Бухгалтерия 8
Дата проведения: 18 февраля, четверг
Статьи
Если работник в отпуске, как его уволить?
Законом строго разграничены ситуации, когда увольнение в отпуске возможно, а когда нет. При этом каких-то существенных особенностей, связанных с процедурой документального оформления расторжения трудовых отношений, в такой период нет. Однако возможны ситуации, когда проведены начисления за отпуск, выданный авансом, или когда работник не догуливает в связи уходом на запланированный период отдыха.
Как минимизировать налоговые риски: советы эксперта
Даже у компаний, у которых все прозрачно и соответствует закону, бывают налоговые неприятности, как говорится, «на ровном месте». Но налогоплательщику нужно стремиться к тому, чтобы уменьшить налоговые риски. Что для этого необходимо делать?
Еще раз про самые горячие изменения в НДC
Уже февраль, но вы до сих пор тонете в количестве налоговых изменений? Сделали еще одну подборку основных новшеств по НДС на этот случай.
Как изменится налогообложение путевок с 2022 года
Чиновники постепенно дорабатывают недавно принятые нормы, в некоторых случаях — даже в пользу налогоплательщиков. Так, решили снять одно из ограничений в налоговом учете расходов на туризм, санаторно-курортное лечение и отдых. НДФЛ с одной стороны немного смягчили, но и новое ограничение ввели. Законопроект уже принят, но заработает он только с 2022 года. Что поменяется в НК РФ?
Когда нужен патентный поверенный: инструкция для авторов и изобретателей
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«Ночной бухгалтер». ПФР и ФСС объединят?
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/5735 от 29.01.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Муж может получить вычет по НДФЛ за свое обучение, даже если документ об оплате сделан на имя жены
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/6068 от 02.02.2021
Подробнее о документе мы писали в новости При сдаче недвижимости в субаренду можно применять ПСН
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