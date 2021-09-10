«Утренний бухгалтер». Декларацию по налогу на прибыль будем сдавать по новой форме

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».
Итак, читайте главное.
Налоговики разработали новую форму декларации по налогу на прибыль: она будет применяться начиная с 2022 года.
Кто должен сдавать СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ, спорят клерки. На самом же деле, конечно, кадровик.
Почти половина опрошенных россиян при поиске работы рассматривают удаленку в другом городе, говорится в исследовании Райффайзенбанка. А вы как на этот счет?
О том, как правильно оформить дистанционную работу и что про это надо знать бухгалтеру и кадровику, на «Клерке» есть запись крутого вебинара.
Эксперт рассказал, какие документы надо оформить ИП при работе с иностранным заказчиком — берите на заметку.
Рассказываем, что нужно знать про должную осмотрительность и о многом другом — в новом выпуске «Утреннего бухгалтера».
Что надо знать бухгалтеру накануне сдачи отчетности по НДФЛ и взносам за 9 месяцев 2021 года?
Разберемся на семинаре от Центра финансовых экспертиз с топовыми экспертами. В программе семинара — последние изменения в ТК и НК РФ.
Семинар пройдет в Санкт-Петербурге 17 сентября в 10.00. Не упустите уникальную возможность пообщаться с профессионалами и получить новые знания!
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События
ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухучете»: подробный анализ и практические рекомендации по применению
Дата проведения: 16 сентября, четверг
Вебинар: Брокерские счета. Практические нюансы подачи деклараций и отчетов по движению денежных средств
Дата проведения: 15 сентября, среда
Бухгалтерская отчетность и налоги на ОСНО - курс удаленного обучения
Дата проведения: 15 сентября, среда
Бухгалтер с нуля - курс удаленного обучения
Дата проведения: 15 сентября, среда
Все о вахтовом методе работ: Новые правила оформления на работу, бухгалтерский учет и налоговый учет"
Дата проведения: 15 сентября, среда
Образование АССА и карьера в финансах
Дата проведения: 14 сентября, вторник
Бухучет и налоги при экспорте и импорте
Дата проведения: 14 сентября, вторник
Полный курс изменений 2021-2022 гг. для главбуха! Все новые ФСБУ (стандарты бухучета) и МСФО. Практические занятия (13-17 сентября 2021 г.)
Дата проведения: 13 сентября, понедельник
Дата проведения: 13 сентября, понедельник
Повышение квалификации до уровня: финансовый директор; финансовый менеджер; эксперт международной компании
Дата проведения: 12 сентября, воскресенье
Статьи
Есть несколько любопытных моментов.
Новый вид контрольно-надзорной деятельности проверяющих из органов контроля (надзора) с 1 июля 2021 года по Закону № 248-ФЗ — инспекционный визит. Из этой статьи узнаете, что он включает, порядок проведения и чем отличается от обычной проверки.
Счет 62 в бухгалтерском учете аккумулирует данные по расчетам с покупателями и заказчиками. Об особенностях его применения рассказано в этой статье.
Работа вахтой пользуется спросом у жителей отдаленных регионов, где трудоустройство бывает проблематичным. Люди ездят на заработки в города, где крупные работодатели организовывают рабочие места и бытовые городки для приезжих работников. Для людей, работающих вахтовым методом, предусмотрены дополнительные гарантии и компенсации. Среди них — надбавка за вахтовый метод работы.
Сотрудникам, которые работают на Крайнем Севере, организация обязана оплачивать проезд к месту отпуска и обратно по территории РФ. Компенсация таких расходов не облагается НДФЛ. Но для этого компания должна выполнить ряд условий.
Кто-то бездумно меняет директора на управляющего ИП, кто-то этого способа управления боится как огня. Разберемся, где правда и на что смотрит налоговый инспектор.
Скоро будет принята новая редакция Кодекса об административных правонарушениях. Разберемся, что там будет сказано об охране труда.
Компания выплатила зарплату не накануне выходного дня, а в сам выходной день. Разбираемся, является ли это нарушением закона.
ФНС выпустила обзор судебной практики по штрафам за неприменение ККТ, из которого можно сделать много важных выводов.
- «Ночной бухгалтер». Слишком долго пьешь кофе: от бухгалтеров требуют отчетов по времени, чтобы измерить их эффективность
Бухгалтеры жалуются, что руководители стали «измерять эффективность» их работы. И ладно бы смотрели на качество бухучета — но нет же. Требуют отчеты по времени — куда ходил да сколько был в туалете.
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