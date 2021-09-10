«Утренний бухгалтер». Декларацию по налогу на прибыль будем сдавать по новой форме

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

Налоговики разработали новую форму декларации по налогу на прибыль: она будет применяться начиная с 2022 года.

Кто должен сдавать СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ, спорят клерки. На самом же деле, конечно, кадровик.

Почти половина опрошенных россиян при поиске работы рассматривают удаленку в другом городе, говорится в исследовании Райффайзенбанка. А вы как на этот счет?

О том, как правильно оформить дистанционную работу и что про это надо знать бухгалтеру и кадровику, на «Клерке» есть запись крутого вебинара.

Эксперт рассказал, какие документы надо оформить ИП при работе с иностранным заказчиком — берите на заметку.

Рассказываем, что нужно знать про должную осмотрительность и о многом другом — в новом выпуске «Утреннего бухгалтера». Что надо знать бухгалтеру накануне сдачи отчетности по НДФЛ и взносам за 9 месяцев 2021 года? Разберемся на семинаре от Центра финансовых экспертиз с топовыми экспертами. В программе семинара — последние изменения в ТК и НК РФ. Семинар пройдет в Санкт-Петербурге 17 сентября в 10.00. Не упустите уникальную возможность пообщаться с профессионалами и получить новые знания! Записаться

Новости

События

ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухучете»: подробный анализ и практические рекомендации по применению

Дата проведения: 16 сентября, четверг

Вебинар: Брокерские счета. Практические нюансы подачи деклараций и отчетов по движению денежных средств

Дата проведения: 15 сентября, среда

Бухгалтерская отчетность и налоги на ОСНО - курс удаленного обучения

Дата проведения: 15 сентября, среда

Бухгалтер с нуля - курс удаленного обучения

Дата проведения: 15 сентября, среда

Все о вахтовом методе работ: Новые правила оформления на работу, бухгалтерский учет и налоговый учет"

Дата проведения: 15 сентября, среда

Образование АССА и карьера в финансах

Дата проведения: 14 сентября, вторник

Бухучет и налоги при экспорте и импорте

Дата проведения: 14 сентября, вторник

Полный курс изменений 2021-2022 гг. для главбуха! Все новые ФСБУ (стандарты бухучета) и МСФО. Практические занятия (13-17 сентября 2021 г.)

Дата проведения: 13 сентября, понедельник

Основы МСФО

Дата проведения: 13 сентября, понедельник

Повышение квалификации до уровня: финансовый директор; финансовый менеджер; эксперт международной компании

Дата проведения: 12 сентября, воскресенье

Статьи

Есть несколько любопытных моментов.

Новый вид контрольно-надзорной деятельности проверяющих из органов контроля (надзора) с 1 июля 2021 года по Закону № 248-ФЗ — инспекционный визит. Из этой статьи узнаете, что он включает, порядок проведения и чем отличается от обычной проверки.

Счет 62 в бухгалтерском учете аккумулирует данные по расчетам с покупателями и заказчиками. Об особенностях его применения рассказано в этой статье.

Работа вахтой пользуется спросом у жителей отдаленных регионов, где трудоустройство бывает проблематичным. Люди ездят на заработки в города, где крупные работодатели организовывают рабочие места и бытовые городки для приезжих работников. Для людей, работающих вахтовым методом, предусмотрены дополнительные гарантии и компенсации. Среди них — надбавка за вахтовый метод работы.

Сотрудникам, которые работают на Крайнем Севере, организация обязана оплачивать проезд к месту отпуска и обратно по территории РФ. Компенсация таких расходов не облагается НДФЛ. Но для этого компания должна выполнить ряд условий.

Кто-то бездумно меняет директора на управляющего ИП, кто-то этого способа управления боится как огня. Разберемся, где правда и на что смотрит налоговый инспектор.

Скоро будет принята новая редакция Кодекса об административных правонарушениях. Разберемся, что там будет сказано об охране труда.

Компания выплатила зарплату не накануне выходного дня, а в сам выходной день. Разбираемся, является ли это нарушением закона.

ФНС выпустила обзор судебной практики по штрафам за неприменение ККТ, из которого можно сделать много важных выводов.

Бухгалтеры жалуются, что руководители стали «измерять эффективность» их работы. И ладно бы смотрели на качество бухучета — но нет же. Требуют отчеты по времени — куда ходил да сколько был в туалете.

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