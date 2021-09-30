«Утренний бухгалтер». Опять говорят про электронные паспорта: москвичи их все-таки получат

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«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».
Столичное. С 1 декабря в Москве планируют начать выдавать электронные паспорта. Делаем ставки, через сколько лет нововведение доберется до остальных регионов.
Люди возмущаются, что сейчас налоговый вычет на лечение детей можно получить только на ребенка до 18 лет. Этот возраст хотят повысить до 24 — Минфин рассмотрит законопроект.
Работодателей хотят обязать платить НДФЛ с зарплат дистанционщиков, работающих из-за границы. Нужно больше НДФЛ богу НДФЛ.
Суд заявил, что налоговая мало платит своим сотрудникам. Может, поэтому они там такие лютые, а?
Надо ли регистрировать обособку, помогут понять трудовые договоры с работниками, рассказала ФНС.
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ДокументыМинфин РФ: Письмо № 03-04-06/71594 от 03.09.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Выплата старшим по дому, на которую скидываются все жильцы, облагается НДФЛ и взносами
ФНС РФ: Письмо № АБ-4-14/13284@ от 17.09.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Трудовые договоры с работниками помогут определить, надо или нет регистрировать обособку
Минфин РФ: Письмо № 03-04-09/70779 от 01.09.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Доходы от процентов по вкладам можно уменьшить на вычеты по НДФЛ. И пенсионерам тоже
ФНС РФ: Письмо № ЕА-4-15/12520@ от 03.09.2021
Подробнее о документе мы писали в новости При продаже комплекта из прослеживаемых товаров в счете-фактуре надо указывать несколько РНПТ
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