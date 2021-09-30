«Утренний бухгалтер». Опять говорят про электронные паспорта: москвичи их все-таки получат

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Столичное. С 1 декабря в Москве планируют начать выдавать электронные паспорта. Делаем ставки, через сколько лет нововведение доберется до остальных регионов.

Люди возмущаются, что сейчас налоговый вычет на лечение детей можно получить только на ребенка до 18 лет. Этот возраст хотят повысить до 24 — Минфин рассмотрит законопроект.

Работодателей хотят обязать платить НДФЛ с зарплат дистанционщиков, работающих из-за границы. Нужно больше НДФЛ богу НДФЛ.

Суд заявил, что налоговая мало платит своим сотрудникам. Может, поэтому они там такие лютые, а?

Надо ли регистрировать обособку, помогут понять трудовые договоры с работниками, рассказала ФНС.

Забирайте топ записей самых крутых вебинаров «Клерка»: делимся только самым важным и нужным, сейчас по скидке — не упустите шанс.

Работа бухгалтера немыслима без знания законов, так что без обучения никуда. Что делать, если учиться вы можете только дистанционно? Конечно, искать хорошую школу для бухгалтера, и Высшая школа Главбух — именно такая! Курсы подойдут опытным бухгалтерам для повышения квалификации и главным бухгалтерам. Чему научат: внедрять в работу новые стандарты бухучета 2021−2022;

проверять налоговую, бухгалтерскую и зарплатную отчетность по методикам ФНС;

составлять кадровые и бухгалтерские документы для работы;

работать в 1С с учетом последних изменений в законодательстве; и многому другому. После обучения получите официальный документ о повышении квалификации. Попробуйте и убедитесь сами!

Новости

События

Дата проведения: 6 октября, среда

Как бухгалтеру начать работать на себя, вести удаленно бухгалтерию ИП и зарабатывать 50-150 000 рублей

Дата проведения: 5 октября, вторник

14 новшеств в ФСБУ и ПБУ: без этих знаний ваш бизнес отшвырнет назад

Дата проведения: 5 октября, вторник

Налоги, администрирование и бухучёт в 2021 году – актуальные разъяснения специалистов ФНС России и экспертов

Дата проведения: 5 октября, вторник

XIX Налоговый форум: важные изменения в учете, отчетности, налогах и проверках

Дата проведения: 5 октября, вторник

Повышение квалификации до уровня: финансовый директор; финансовый менеджер; эксперт международной компании

Дата проведения: 2 октября, суббота

Современная бизнес квалификация: Управленческий учет; Финансовый учет(МСФО); Финансовый менеджмент; Налоги; Право; Аудит МСА

Дата проведения: 2 октября, суббота

ЭДО и ЭЦП в 2022 году: необходимость, а не выбор. Что делать?

Дата проведения: 1 октября, пятница

Кадры и труд 2021: только практика

Дата проведения: 1 октября, пятница

Онлайн-кассы (ККТ) и оперативный контроль в 2021-2022 гг. Новый порядок ведения кассовых операций (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 1 октября, пятница

Статьи

И познакомиться с ним лучше уже сейчас.

Не важно, когда вы открыли вклад и под какой процент. Для НДФЛ значение имеет сумма начисленных процентов и дата их начисления.

Траты и на дешевый текущий ремонт, и на дорогой капитальный разрешено учитывать в расходах. Это можно сделать сразу после окончания ремонта на всю сумму. Результат — образование убытка, с одной стороны, а с другой стороны — текущая переплата авансовых платежей по налогу на прибыль, сложности с возвратом и отвлечение оборотных средств.

Начинается отчетный период за 3 квартал. Мы решили вам напомнить, какую отчетность и когда надо сдавать.

Взыскать налоговые убытки с контрагента сложно, но можно. Даже без налоговой оговорки в договоре. Разберемся по порядку.

Паевые инвестиционные фонды в структуре бизнеса — без сомнения, нишевой инструмент. В отношении ПИФов сразу возникают ассоциации — конфиденциально; есть особенности налогообложения; скорее всего, дорого в обслуживании.

Одним из видов наказаний является административный штраф (ст. 3.2 КоАП РФ). Что делать, если вы хотите обжаловать его? Такую возможность предусматривает ст. 30.1 КоАП РФ. Рассмотрим подробности.

Поговорим сегодня о корректировке сведений в отчёте СЗВ-ТД. Корректировочной формы этого отчёта нет, поэтому чтобы скорректировать сведения, нужно сначала отменить уже отправленные, а затем подать новые, исправленные. Но не все так просто. Давайте разбираться.

Похоже, загонять на налоговые комиссии бизнес теперь будут с помощью силовиков. Пока приходят не ко всем, но вдруг ваш директор следующий?

Расчет по страховым взносам за 9 месяцев 2021 года нужно сдавать в налоговую в октябре. Какие изменения произошли с этим отчетом и правилами его подачи в 2021 году?

Блоги компаний

Документы

Подробнее о документе мы писали в новости Выплата старшим по дому, на которую скидываются все жильцы, облагается НДФЛ и взносами

ФНС РФ: Письмо № АБ-4-14/13284@ от 17.09.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Трудовые договоры с работниками помогут определить, надо или нет регистрировать обособку

Минфин РФ: Письмо № 03-04-09/70779 от 01.09.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Доходы от процентов по вкладам можно уменьшить на вычеты по НДФЛ. И пенсионерам тоже

ФНС РФ: Письмо № ЕА-4-15/12520@ от 03.09.2021

Подробнее о документе мы писали в новости При продаже комплекта из прослеживаемых товаров в счете-фактуре надо указывать несколько РНПТ

Обсуждаемые темы форума