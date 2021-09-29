«Утренний бухгалтер». Грядет новый ФСБУ 14/2021

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

ПБУ 14/2007 по нематериальным активам отменят. Теперь будет ФСБУ 14/2021: всем бухгалтерам нужно будет с ним ознакомиться.

Можно выдохнуть? Похоже, ставка налога на прибыль от дивидендов зависеть не будет, судя по словам Мишустина.

У налоговиков очередной — барабанная дробь — сбой! Из-за него они якобы выдали «ковидные» субсидии тем, кому они не положены.

Даешь бой трущобам. Путин озвучил несколько социальных мер — речь про выплаты семьям с детьми, а еще про расселение из аварийного жилья.

Рассказываем, что надо знать бухгалтеру, который хочет в аутсорсеры — и многое другое в новом выпуске «Утреннего бухгалтера».

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Новости

События

Расчеты с подотчетными лицами, операции с денежной наличностью, онлайн-кассы: новые нормы на практике, контроль

Дата проведения: 6 октября, среда

Как бухгалтеру начать работать на себя, вести удаленно бухгалтерию ИП и зарабатывать 50-150 000 рублей

Дата проведения: 5 октября, вторник

14 новшеств в ФСБУ и ПБУ: без этих знаний ваш бизнес отшвырнет назад

Дата проведения: 5 октября, вторник

Налоги, администрирование и бухучёт в 2021 году – актуальные разъяснения специалистов ФНС России и экспертов

Дата проведения: 5 октября, вторник

XIX Налоговый форум: важные изменения в учете, отчетности, налогах и проверках

Дата проведения: 5 октября, вторник

Повышение квалификации до уровня: финансовый директор; финансовый менеджер; эксперт международной компании

Дата проведения: 2 октября, суббота

ЭДО и ЭЦП в 2022 году: необходимость, а не выбор. Что делать?

Дата проведения: 1 октября, пятница

Кадры и труд 2021: только практика

Дата проведения: 1 октября, пятница

Онлайн-кассы (ККТ) и оперативный контроль в 2021-2022 гг. Новый порядок ведения кассовых операций (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 1 октября, пятница

Школа главбуха на упрощенке - неделя бесплатного обучения

Дата проведения: 1 октября, пятница

Статьи

Похоже, это не просто страшилка.

Отменяется код «ТР», статус «09», а к номеру документа «приклеиваются» две буквы.

Прокрастинатор или эффективный управленец? Распознать довольно сложно, если вы не знаете всех деталей. Давайте попробуем посмотреть на ситуацию со стороны самого главного бухгалтера.

Одному из родителей для ухода за детьми-инвалидами предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц. Разберемся, как это оформить.

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Поле 108 в платежном поручении заполняется в случае перечисления налоговых, таможенных и бюджетных платежей или страховых взносов. Этот реквизит дает представление о номере документа, на основании которого совершается операция. При расчетах с поставщиками и прочими контрагентами поле 108 заполнять не требуется.

Местные власти нашли новый способ кошмарить бизнес: заставляют компании отчитываться (да еще и регулярно) о том, почему зарплаты у них ниже установленной в регионе нормы.

В США есть закон о лоббизме. Благодаря ему, известно, кто, какой закон и для кого продвигает. У нас законодатели типа заботятся о народе. Но периодически просачиваются слухи: кто кому сколько и для чего занёс. В результате предлагаемые законопроекты обычно служат узкой группе лиц, корёжа экономическую систему взаимоотношений.

Учет расходов на продажу ведется на отдельном счете. О том, как отражаются издержки реализации, расскажем далее.

Расчет по страховым взносам за 9 месяцев 2021 года нужно сдавать в налоговую в октябре. Какие изменения произошли с этим отчетом и правилами его подачи в 2021 году?

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Документы

Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-8023 от 20.08.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Штрафовать работников за грубость к клиентам нельзя

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/70712 от 01.09.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Доходы в 3-НДФЛ при продаже квартиры можно уменьшить на проценты по ипотеке

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/69866 от 30.08.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Люди возмущаются, что им не положен вычет по НДФЛ на лечение детей старше 18 лет

Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/74797 от 15.09.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Хотите на ОСНО признавать доходы датой оплаты – применяйте кассовый метод или уходите на УСН

ФНС РФ: Письмо № КЧ-4-8/13355@ от 20.09.2021

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