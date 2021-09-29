«Утренний бухгалтер». Грядет новый ФСБУ 14/2021

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».
Итак, читайте главное.
ПБУ 14/2007 по нематериальным активам отменят. Теперь будет ФСБУ 14/2021: всем бухгалтерам нужно будет с ним ознакомиться.
Можно выдохнуть? Похоже, ставка налога на прибыль от дивидендов зависеть не будет, судя по словам Мишустина.
У налоговиков очередной — барабанная дробь — сбой! Из-за него они якобы выдали «ковидные» субсидии тем, кому они не положены.
Даешь бой трущобам. Путин озвучил несколько социальных мер — речь про выплаты семьям с детьми, а еще про расселение из аварийного жилья.
Рассказываем, что надо знать бухгалтеру, который хочет в аутсорсеры — и многое другое в новом выпуске «Утреннего бухгалтера».
Представьте невозможное! Год увеличился год на 3 месяца, на три бесплатных месяца подписки!
Читайте журнал для бухгалтера и ИП «Главная книга» 15 месяцев вместо 12, да еще и с 25% скидкой на подписку.
У нас готовые решения бухгалтерских задач, ситуаций и проблем, миллионы читателей и пользователей ресурсов издания, с "Главной книгой не страшны никакие проверяющие.
И время сбережете и деньги!
Подробности акции по ссылке
Новости
- Новый вид отчетности по минималке в компании надо сдать до 25 числа каждого месяца
- На прослеживаемый товар в рознице сдавать уведомление об остатках пока не надо
- Люди возмущаются, что им не положен вычет по НДФЛ на лечение детей старше 18 лет
- Больничный по уходу за дошкольником дадут на все время его болезни, но оплатят только 60 дней в году
- Хотите на ОСНО признавать доходы датой оплаты – применяйте кассовый метод или уходите на УСН
- «Яндекс» не поглотит ваши смартфоны, успокоили в Минцифры
- Вызов на комиссию через ОБЭП — налоговики пошли с козырей?
- С 1 октября о любых платежах из-за границы узнает Росфинмониторинг
- Водителям с судимостью запретят работать в такси
- ЭДО и ЭЦП с 2022 года будут необходимостью: бесплатный вебинар
- Ставку НДФЛ для мигрантов хотят снизить до 13%
- Что делать, если налоговики требуют документы по сделке 2014 года
- Как схема уклонения от налогов довела до суда. Но не с налоговиками, а контрагентом
- Список московской недвижимости-2022, за которую заплатите налог по кадастровой стоимости
- Компания заплатит моральный ущерб соискателю, если будет тянуть с отказом в трудоустройстве
- Как избежать ошибок при сдаче отчетности. Бесплатный вебинар
- Доходы в 3-НДФЛ при продаже квартиры можно уменьшить на проценты по ипотеке
- Как компаниям списать долги физлиц-банкротов
- Как дробить бизнес и не получить проблемы с налоговой: смотрите спецкурс
- Грядет реформа накопительных пенсий по плану «Б». Власти хотят, чтобы люди сами копили на пенсию
- Крупный ТЦ могут закрыть из-за посетителей без масок
- Инспекторы потребовали вернуть коронавирусную субсидию. Ждем, когда начнут за пониженные взносы начислять?
- Путин велел вытащить людей из трущоб
- Путин пообещал постоянные выплаты семьям с детьми, возможно даже к началу учебного года
- Малый бизнес сможет покупать отечественное ПО со скидкой в 50%. Заявление на субсидию не понадобится
- Как защититься от придуманных налоговиками разрывов по НДС? Смотрите запись вебинара
- Налоговики не хотят уменьшать патент на сумму взносов? Поможет жалоба
- Утвердят новый ФСБУ 14/2021 по нематериальным активам
- Штрафовать работников за грубость к клиентам нельзя
- Налоговики прижимают самозанятых и вызывают на допросы
- Сбер затребовал комиссию в 440 тысяч, рассказали в «Рейтинге компаний»
- Налога с дивидендов в России не будет
- Самозанятые назвали причины, по которым снова уйдут в тень
- Бухгалтеры не всегда выдают уволенным справку 182н. Потому что люди ее не просят
События
Расчеты с подотчетными лицами, операции с денежной наличностью, онлайн-кассы: новые нормы на практике, контроль
Дата проведения: 6 октября, среда
Как бухгалтеру начать работать на себя, вести удаленно бухгалтерию ИП и зарабатывать 50-150 000 рублей
Дата проведения: 5 октября, вторник
14 новшеств в ФСБУ и ПБУ: без этих знаний ваш бизнес отшвырнет назад
Дата проведения: 5 октября, вторник
Налоги, администрирование и бухучёт в 2021 году – актуальные разъяснения специалистов ФНС России и экспертов
Дата проведения: 5 октября, вторник
XIX Налоговый форум: важные изменения в учете, отчетности, налогах и проверках
Дата проведения: 5 октября, вторник
Повышение квалификации до уровня: финансовый директор; финансовый менеджер; эксперт международной компании
Дата проведения: 2 октября, суббота
ЭДО и ЭЦП в 2022 году: необходимость, а не выбор. Что делать?
Дата проведения: 1 октября, пятница
Кадры и труд 2021: только практика
Дата проведения: 1 октября, пятница
Онлайн-кассы (ККТ) и оперативный контроль в 2021-2022 гг. Новый порядок ведения кассовых операций (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 1 октября, пятница
Школа главбуха на упрощенке - неделя бесплатного обучения
Дата проведения: 1 октября, пятница
Статьи
Похоже, это не просто страшилка.
Отменяется код «ТР», статус «09», а к номеру документа «приклеиваются» две буквы.
Прокрастинатор или эффективный управленец? Распознать довольно сложно, если вы не знаете всех деталей. Давайте попробуем посмотреть на ситуацию со стороны самого главного бухгалтера.
Одному из родителей для ухода за детьми-инвалидами предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц. Разберемся, как это оформить.
Хотите заработать просто на любви к «Клерку»? Рекомендуйте друзьям и коллегам нашу крутую подписку «Клерк.Премиум», и мы перечислим вам 10% от стоимости любой сделки по покупке «Клерк.Премиума», которая совершится благодаря вам.
Поле 108 в платежном поручении заполняется в случае перечисления налоговых, таможенных и бюджетных платежей или страховых взносов. Этот реквизит дает представление о номере документа, на основании которого совершается операция. При расчетах с поставщиками и прочими контрагентами поле 108 заполнять не требуется.
Местные власти нашли новый способ кошмарить бизнес: заставляют компании отчитываться (да еще и регулярно) о том, почему зарплаты у них ниже установленной в регионе нормы.
В США есть закон о лоббизме. Благодаря ему, известно, кто, какой закон и для кого продвигает. У нас законодатели типа заботятся о народе. Но периодически просачиваются слухи: кто кому сколько и для чего занёс. В результате предлагаемые законопроекты обычно служат узкой группе лиц, корёжа экономическую систему взаимоотношений.
Учет расходов на продажу ведется на отдельном счете. О том, как отражаются издержки реализации, расскажем далее.
Расчет по страховым взносам за 9 месяцев 2021 года нужно сдавать в налоговую в октябре. Какие изменения произошли с этим отчетом и правилами его подачи в 2021 году?
Блоги компаний
- С ФСС можно взыскать проценты (КАМИН)
- Трудовые книжки и порядок их ведения: новые осенние правила, проверьте, все ли вы соблюдаете (БухСофт)
- Ведете учет доходов и расходов в Excel? 5 причин перестать это делать уже сегодня (SUBTOTAL)
- Электронная подпись для торгов. Что это такое, зачем она нужна и как получить? (Тендерплан)
- Шпаргалка бухгалтера: какие отчеты сдавать в октябре 2021. Легальный способ сдать их быстрее (42Clouds)
- Проверка контрагентов за четыре шага: регламенты, документы, базы данных, расчет платежеспособности (Ак Барс Банк)
- Контроль дебиторки по приходным кассовым ордерам: почему так делать не надо (Екатерина Носова)
- Изменения по транспортному и земельному налогу в 2022-2023 годах (Калуга Астрал)
- Ждать ли рекорда количества потребкредитов? (МСФО)
- Как в 2008: акции «Газпрома» обновили максимум за 13 лет (МСФО)
- Курс евро опустился ниже 85 рублей впервые с лета 2020 года (МСФО)
- РЕСО судится с налоговой из-за комиссий страховых агентов и 269 млн рублей (МСФО)
- Счетная палата нашла нарушения на 338,6 млрд рублей (МСФО)
- Попрощайтесь с деньгами! Всего через три дня закрывается регистрация на участие в конкурсе «Лучший бухгалтер-расчётчик заработной платы» (КАМИН)
- Антиотмывочный алгоритм от ЦБ выходит из тени спустя 7 лет работы. Кто теперь будет отвечать за блокировку счета в банке? (Чёрная Бухгалтерия)
- Планируйте, анализируйте, оценивайте: инструменты управленческого учета в 1С:УНФ (1С:Апрель Софт)
- Приказ о расторжении трудового договора (RosCo)
- Как ответить на требование, если налоговики запрашивают документы по сделке 2014 года (Ольга Пономарева)
- Налог на прибыль при закрытии обособки (Юзвак Максим)
Документы
Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-8023 от 20.08.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Штрафовать работников за грубость к клиентам нельзя
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/70712 от 01.09.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Доходы в 3-НДФЛ при продаже квартиры можно уменьшить на проценты по ипотеке
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/69866 от 30.08.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Люди возмущаются, что им не положен вычет по НДФЛ на лечение детей старше 18 лет
Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/74797 от 15.09.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Хотите на ОСНО признавать доходы датой оплаты – применяйте кассовый метод или уходите на УСН
ФНС РФ: Письмо № КЧ-4-8/13355@ от 20.09.2021
Обсуждаемые темы форума
- Покупка грузового автомобиля ИП на УСН Д-Р
- Нормируемые расходы нефтепродуктов
- 1С фреш - какую выбрать
- Ответственность не материально ответственных работников
- Отзывы о программе БухСофт
- Отгрузка товара по валютному договору в рублях
- Собираемся перейти на SAP. Насколько она заточена под российский налоговый и бухгалтерский учет?
- Расходы на услуги такси
- НДС при оказании услуг для иностранной компании
- Возврат денег за недоставленный товар
- Бесплатные вебинары для бухгалтеров
- Уценка отгруженного покупателю товара
- Агенты или просто услуги? как заключить договор и вести учет?
- Импорт с дальнейшей реализацией под патент ИП
- Запуталась в КРСБ по взносам
- ООО на УСН налог на имущество
- Увольнение работника
- Заполнение платежек на зарплату с 01 октября
- Налог на дивиденды от украинской фирмы
- НДФЛ учредителю при ликвидации ООО