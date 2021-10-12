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«Утренний бухгалтер». Много нового про корпоративные карты. А еще утвердили доверенность для ЭЦП

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Доверенность для использования ЭЦП будет электронной, нормативка по ней будет действовать со следующего года.

Банки будут тщательно проверять снятие налички с корпоративной карты. Будут искать обнал и при малейших подозрениях заблокируют счет.

Удержать бизнес в кризис на плаву предпринимателям все труднее. Некоторым помогает факторинг — тут ссылка для записи на бесплатный вебинар про это.

Оформили недвижку (или другое имущество) на ребенка — от налогов не сбежите, напомнили налоговики.

Новые штрафы для научных организаций: придется заплатить до 800 тыс. руб., если не сообщить МВД, что приняли на обучение или отчислили иностранцев.

И конечно, не забывайте смотреть нескучные бухновости: свежий выпуск уже ждет ваших лайков и комментов :)

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Документы

Центральный банк РФ: Положение № 375-П от 02.03.2012

Подробнее о документе мы писали в новости Банки по-новому начали проверять снятие налички и переводы компаний на обнал

ФНС РФ: Письмо № БС-2-21/1378@ от 22.09.2021

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ФНС РФ: Письмо № ШЮ-4-13/13705@ от 28.09.2021

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ФНС РФ: Письмо № БС-19-11/354@ от 01.10.2021

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