«Утренний бухгалтер». Много нового про корпоративные карты. А еще утвердили доверенность для ЭЦП

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Доверенность для использования ЭЦП будет электронной, нормативка по ней будет действовать со следующего года.

Банки будут тщательно проверять снятие налички с корпоративной карты. Будут искать обнал и при малейших подозрениях заблокируют счет.

Удержать бизнес в кризис на плаву предпринимателям все труднее. Некоторым помогает факторинг — тут ссылка для записи на бесплатный вебинар про это.

Оформили недвижку (или другое имущество) на ребенка — от налогов не сбежите, напомнили налоговики.

Новые штрафы для научных организаций: придется заплатить до 800 тыс. руб., если не сообщить МВД, что приняли на обучение или отчислили иностранцев.

И конечно, не забывайте смотреть нескучные бухновости: свежий выпуск уже ждет ваших лайков и комментов :)

Новости

События

Проведение финансового анализа, бюджетирование и управление денежными потоками

Дата проведения: 18 октября, понедельник

Налоговая оптимизация: от экономии до потери бизнеса

Дата проведения: 18 октября, понедельник

Иностранные работники в 2021 г.: экспертный анализ кадровых, правовых и налоговых сторон вопроса

Дата проведения: 15 октября, пятница

Масштабные изменениями в НК РФ на 2022 г. Обзор изменений валютного и налогового законодательства

Дата проведения: 15 октября, пятница

«Все новшества бухучета, ФСБУ с 2022 г.»

Дата проведения: 15 октября, пятница

Кто окажется под прицелом налоговой в 2022 году

Дата проведения: 14 октября, четверг

Особенности ведения бухгалтерии НКО

Дата проведения: 14 октября, четверг

Международное налоговое планирование 2021: обсуждаем важные вопросы

Дата проведения: 14 октября, четверг

Набор для прохождения тестирования при трудоустройстве на практике: МСФО; Трансформация; Управленческий учет; Финансовый менеджмент; Налоги; Право; Аудит МСА

Дата проведения: 14 октября, четверг

Повышение квалификации до уровня: финансовый директор; финансовый менеджер; эксперт международной компании

Дата проведения: 14 октября, четверг

Статьи

— «Утренний бухгалтер». Роструд запретил один из способов выдачи расчетных листков

Берите на заметку, чтобы не запутаться.

🔒 Как показать в отчетности суточные?

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С 1 июля 2021 года контролеры вправе прийти в компанию с инспекционным визитом — новой формой проведения проверок. Это самое кратковременное контрольно-надзорное мероприятие, во время которого инспектору дозволен закрытый перечень контрольных процедур.

— «Ночной бухгалтер». Счета ИП заблокируют за переводы на личные карты

Ахтунг! Скорее проверяйте, не попадет ли ваш счет под новые правила блокировки, которые начали действовать с 1 октября.

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Думаю, что рост интереса к финансам вызван тем, что вот уже с 1991 года у нас — рыночная экономика. И постепенно появляются продукты и инструменты, которые в других странах доступны уже давно

— Как с помощью опциона быстро расстаться с токсичным бизнес-партнёром или инвестором

Если коротко, то такой опцион оформляется бизнес-партнёрами заблаговременно и все в курсе возможных последствий.

— Новые правила по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах

В статье разберем новые правила по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах, которые вступили в силу с 1 марта 2021 года.

Блоги компаний

Документы

Центральный банк РФ: Положение № 375-П от 02.03.2012

Подробнее о документе мы писали в новости Банки по-новому начали проверять снятие налички и переводы компаний на обнал

ФНС РФ: Письмо № БС-2-21/1378@ от 22.09.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Оформление имущества на детей не избавит родителей от налогов по нему

ФНС РФ: Письмо № ШЮ-4-13/13705@ от 28.09.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Иностранные фирмы должны сдать сообщение о бенефициарах: куда, когда и как

ФНС РФ: Письмо № БС-19-11/354@ от 01.10.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Можно много лет владеть землей, но при продаже будет НДФЛ, если из двух участков сделать один

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