«Утренний бухгалтер». Много нового про корпоративные карты. А еще утвердили доверенность для ЭЦП

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Доверенность для использования ЭЦП будет электронной, нормативка по ней будет действовать со следующего года.
Банки будут тщательно проверять снятие налички с корпоративной карты. Будут искать обнал и при малейших подозрениях заблокируют счет.
Удержать бизнес в кризис на плаву предпринимателям все труднее. Некоторым помогает факторинг — тут ссылка для записи на бесплатный вебинар про это.
Оформили недвижку (или другое имущество) на ребенка — от налогов не сбежите, напомнили налоговики.
Новые штрафы для научных организаций: придется заплатить до 800 тыс. руб., если не сообщить МВД, что приняли на обучение или отчислили иностранцев.
И конечно, не забывайте смотреть нескучные бухновости: свежий выпуск уже ждет ваших лайков и комментов :)
Новости
- Платите иностранцам зарплату наличкой? Придется столько же отдать на штрафы
- Если за 5 дней предоплата закрылась отгрузкой, авансовый счет-фактура не нужен
- Можно много лет владеть землей, но при продаже будет НДФЛ, если из двух участков сделать один
- Непривитому директору-учредителю надо срочно нанимать на работу людей с прививками, чтобы спасти свой бизнес
- В счете-фактуре на аванс должен быть либо точный, либо обобщенный список товаров
- Деревянные дома можно будет купить на 10% дешевле
- Полиция пришла и изымает документы. Как защититься? Бесплатный вебинар уже завтра
- Иностранные фирмы должны сдать сообщение о бенефициарах: куда, когда и как
- Работа без выходных, но с хорошей зарплатой. А вы бы согласились так?
- ИП на УСН вынужден платить налог за здание, которым он не пользуется
- Visa больше не имеет претензий к Wildberries
- Актуальный список регионов с обязательной вакцинацией
- Бизнес увидел угрозу для себя в росте зарплат
- Каждый десятый перешел на безнал. А вы?
- В незаконном дроблении стали часто обвинять малый бизнес
- Вирусолог предложил штрафовать людей за отказ от вакцинации. В Кремле против
- Утвердили доверенность для ЭЦП
- Приставы арестуют счета, если долги по налогам заплатить через Госуслуги
- По товарам без НДС счета-фактуры на аванс не выставляют. Что делать, если уже выставили
- Тинькофф стал системно значимым банком
- За покупку по карте родственника могут повесить кражу
- Оформление имущества на детей не избавит родителей от налогов по нему
- ИП, у которого нет расходов по профессиональной деятельности, могут заподозрить в отмывании денег
- При каких поступлениях денег ваш счет могут заблокировать с 1 октября?
- Как получить деньги от сделки сразу, а не с отсрочкой? Поможет факторинг
- Научным организациям добавят штрафы до 800 тыс. руб. за иностранцев
- Налоговики создадут социальную сеть для проверки контрагентов. Нет, не «ВНалоге»
- Банки по-новому начали проверять снятие налички и переводы компаний на обнал
- С 2022 года вырастут экологические платежи
- Снимать наличку с корпоративной карты будет труднее. Банки ужесточили контроль с 1 октября
- Кто пользуется «Совкомбанком», нужны ваши отзывы
- Актуальный список регионов, где ввели QR-коды о вакцинации
События
Проведение финансового анализа, бюджетирование и управление денежными потоками
Дата проведения: 18 октября, понедельник
Налоговая оптимизация: от экономии до потери бизнеса
Дата проведения: 18 октября, понедельник
Иностранные работники в 2021 г.: экспертный анализ кадровых, правовых и налоговых сторон вопроса
Дата проведения: 15 октября, пятница
Масштабные изменениями в НК РФ на 2022 г. Обзор изменений валютного и налогового законодательства
Дата проведения: 15 октября, пятница
«Все новшества бухучета, ФСБУ с 2022 г.»
Дата проведения: 15 октября, пятница
Кто окажется под прицелом налоговой в 2022 году
Дата проведения: 14 октября, четверг
Особенности ведения бухгалтерии НКО
Дата проведения: 14 октября, четверг
Международное налоговое планирование 2021: обсуждаем важные вопросы
Дата проведения: 14 октября, четверг
Набор для прохождения тестирования при трудоустройстве на практике: МСФО; Трансформация; Управленческий учет; Финансовый менеджмент; Налоги; Право; Аудит МСА
Дата проведения: 14 октября, четверг
Повышение квалификации до уровня: финансовый директор; финансовый менеджер; эксперт международной компании
Дата проведения: 14 октября, четверг
Статьи
— «Утренний бухгалтер». Роструд запретил один из способов выдачи расчетных листков
Берите на заметку, чтобы не запутаться.
🔒 Как показать в отчетности суточные?
Суточные — это дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства. Такое определение дано в части 1 статьи 168 ТК.
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Цены на продукты, другие товары и услуги растут. Устранять последствия инфляции призвана индексация зарплаты. Какие работодатели и в каком порядке обязаны ее проводить, рассказываем в статье.
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С 1 июля 2021 года контролеры вправе прийти в компанию с инспекционным визитом — новой формой проведения проверок. Это самое кратковременное контрольно-надзорное мероприятие, во время которого инспектору дозволен закрытый перечень контрольных процедур.
— «Ночной бухгалтер». Счета ИП заблокируют за переводы на личные карты
Ахтунг! Скорее проверяйте, не попадет ли ваш счет под новые правила блокировки, которые начали действовать с 1 октября.
— Почему многие люди стали интересоваться финансами и в чем тут минусы?
Думаю, что рост интереса к финансам вызван тем, что вот уже с 1991 года у нас — рыночная экономика. И постепенно появляются продукты и инструменты, которые в других странах доступны уже давно
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Документы
Центральный банк РФ: Положение № 375-П от 02.03.2012
Подробнее о документе мы писали в новости Банки по-новому начали проверять снятие налички и переводы компаний на обнал
ФНС РФ: Письмо № БС-2-21/1378@ от 22.09.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Оформление имущества на детей не избавит родителей от налогов по нему
ФНС РФ: Письмо № ШЮ-4-13/13705@ от 28.09.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Иностранные фирмы должны сдать сообщение о бенефициарах: куда, когда и как
ФНС РФ: Письмо № БС-19-11/354@ от 01.10.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Можно много лет владеть землей, но при продаже будет НДФЛ, если из двух участков сделать один
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