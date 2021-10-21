«Утренний бухгалтер». Подписан указ Путина о нерабочих днях в ноябре

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

На совещании с правительством Путин принял решение о введении пресловутых нерабочих дней по всей стране с 30 октября по 7 ноября. На «Клерке» можно скачать текст указа.

А самые важные подробности по этому поводу мы собрали в одной подборке. И даже приготовили для васбесплатный вебинар, где все назревшие вопросы вы сможете задать эксперту.

Закончился прием заявок от фитнес-центров на участие в программе «спортивного» вычета. По официальным данным, подали такие заявки всего около 30% центров.

Впрочем, ничего удивительного: налоговики без заявления закрывают недоимки за счет авансов по другим налогам. Причем недоимки могут быть ошибочные. Ну, с кем не бывает...

Компенсация за увольнение по соглашению сторон НДФЛ не облагается, рассказал Минфин.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/78016 от 27.09.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Скромная компенсация за увольнение по соглашению сторон не облагается НДФЛ

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/78234 от 28.09.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Получить вычет по НДФЛ на обучение ребенка можно только при очной форме

Минтруд РФ: Письмо № 14-2/ООГ-245 от 16.01.2017

Минфин РФ: Письмо № 03-15-06/78062 от 27.09.2021

Подробнее о документе мы писали в новости IT-компания учитывает совместителей для пониженных взносов и не учитывает для льготы по налогу на прибыль

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