«Утренний бухгалтер». Подписан указ Путина о нерабочих днях в ноябре

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
На совещании с правительством Путин принял решение о введении пресловутых нерабочих дней по всей стране с 30 октября по 7 ноября. На «Клерке» можно скачать текст указа.
А самые важные подробности по этому поводу мы собрали в одной подборке. И даже приготовили для васбесплатный вебинар, где все назревшие вопросы вы сможете задать эксперту.
Закончился прием заявок от фитнес-центров на участие в программе «спортивного» вычета. По официальным данным, подали такие заявки всего около 30% центров.
Впрочем, ничего удивительного: налоговики без заявления закрывают недоимки за счет авансов по другим налогам. Причем недоимки могут быть ошибочные. Ну, с кем не бывает...
Компенсация за увольнение по соглашению сторон НДФЛ не облагается, рассказал Минфин.
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Пережить налоговую проверку: мастер-класс адвоката про методы защиты
Дата проведения: 26 октября, вторник
Лицензия на онлайн-школу: новые правила
Дата проведения: 26 октября, вторник
Дата проведения: 26 октября, вторник
Налоговые оговорки и иные условия о налогах в хозяйственных договорах
Дата проведения: 25 октября, понедельник
Нерабочие дни в ноябре: как оформлять и оплачивать
Дата проведения: 22 октября, пятница
ТОП-10 ошибок при работе с гособоронзаказом в 2021
Дата проведения: 22 октября, пятница
Набор для прохождения тестирования при трудоустройстве на практике: МСФО; Трансформация; Управленческий учет; Финансовый менеджмент; Налоги; Право; Аудит МСА
Дата проведения: 22 октября, пятница
Специалист по управленческому и финансовому учету
Дата проведения: 22 октября, пятница
Карьерная квалификация СAP: Финансовый учет (МСФО); Управленческий учет; Налоги; Право
Дата проведения: 22 октября, пятница
Как вести расчеты с сотрудниками и учредителями без ошибок?
Дата проведения: 21 октября, четверг
Статьи
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/78016 от 27.09.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Скромная компенсация за увольнение по соглашению сторон не облагается НДФЛ
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/78234 от 28.09.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Получить вычет по НДФЛ на обучение ребенка можно только при очной форме
Минтруд РФ: Письмо № 14-2/ООГ-245 от 16.01.2017
Минфин РФ: Письмо № 03-15-06/78062 от 27.09.2021
Подробнее о документе мы писали в новости IT-компания учитывает совместителей для пониженных взносов и не учитывает для льготы по налогу на прибыль
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