«Утренний бухгалтер». Столичные работодатели опять будут отчитываться об удаленке

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Ковидные ограничения ужесточаются по всей стране. Пример, как всегда, подает Москва: там вернули требования о всеобщей удаленке (с отчетами) и подняли порог для вакцинации: теперь с прививками должно быть 80% сотрудников компаний.

На этой волне для бизнеса собираются разработать новые меры поддержки. Некоторые СМИ уже даже предположили, какие это будут меры.

Центробанк уже совсем скоро может поднять ключевую ставку. Возможно, до 7,25%.

Налоговики не знают НК и разрешают самозанятым быть ИП на упрощенке: почитайте странную историю из опыта нашей подписчицы.

Не забудьте сдать 4-ФСС: сегодня последний день! У нас есть небольшая шпаргалка, чтобы впопыхах не ошибиться.

Все бухгалтеры соберутся здесь! 17-18 ноября состоится крупнейшая онлайн-конференция «Бухгалтерские новшества — 2021‑2022» для бухгалтеров и руководителей предприятий. За два дня вместе с экспертами отрасли мы разберем актуальные профессиональные вопросы и обсудим изменения, которые ожидаются в следующем году. Зарегистрироваться

Новости

События

Час с траблшутером

Дата проведения: 26 октября, вторник

Налоговые оговорки и иные условия о налогах в хозяйственных договорах

Дата проведения: 25 октября, понедельник

Нерабочие дни в ноябре: как оформлять и оплачивать

Дата проведения: 22 октября, пятница

Как вести расчеты с сотрудниками и учредителями без ошибок?

Дата проведения: 21 октября, четверг

Переход компаний на кадровый ЭДО. Изменения в Трудовом Кодексе. Чего ожидать?

Дата проведения: 21 октября, четверг

Бухгалтер хочет в аутсорсеры: что надо знать?

Дата проведения: 20 октября, среда

Налоговая документация по трансфертному ценообразованию: формула защиты внутригруппового ценообразования

Дата проведения: 20 октября, среда

Карьерная квалификация СAP: Финансовый учет (МСФО); Управленческий учет; Налоги; Право

Дата проведения: 20 октября, среда

Статьи

— «Утренний бухгалтер». Власти пообещали не менять ставки НДФЛ три года

Слова, конечно, красивые. Осталось выяснить, как все будет на деле.

— Как получить из ИФНС сообщение об имущественных налогах

По налогу на имущество организаций в 2022 году и с 1 января 2023 года в НК РФ предусмотрены большие изменения, связанные с отменой отчётности по ней

— Электронные больничные: как работает система

О том, что больничные станут электронными с 1 января 2022 года, слышали уже почти все бухгалтеры и кадровики. Но вопросы еще остаются. В статье еще раз пройдемся по основам системы: как это будет работать и что меняется для каждого работника и работодателя.

— Как исправить ошибку в отчете СЗВ-ТД

Всех нанимателей обязали с 2020 года передавать сведения о трудовой деятельности своих сотрудников в информационные ресурсы ПФР (ч. 1 ст. 66.1 ТК РФ). С этой даты привычные бумажные трудовые книжки постепенно начали вытеснять электронные.

— Кадровый ЭДО в приложениях 1С: несколько важных моментов

Электронные больничные листы и электронные трудовые книжки уже мало кого удивляют. Постепенно бизнес переводит в электронный формат и другие документы по кадрам: различные приказы, заявления, расчетные листки. Рассмотрим, как организовать кадровый ЭДО с помощью программ 1С.

— Дистанционная работа в 2021 году: что надо знать бухгалтеру и кадровику?

Удаленка — настоящий тренд нашего пандемийного времени. Разбираем понятие дистанционной работы, порядок перехода на удаленный режим, а также оплату труда и компенсации удаленщикам.

🔒 Пора составлять график отпусков на 2022 год: что надо знать

До конца года осталось всего 2,5 месяца, пора составлять график отпусков на 2022 год. Расскажем, как это сделать правильно.

— «Ночной бухгалтер». Хотят ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Что скажет Путин?

Для борьбы с коварным ковидом в ноябре россиянам снова хотят подарить наши любимые нерабочие дни. Вот это подарок так подарок бухгалтерам и кадровикам во время отчетности!

🔒 Льготы по взносам и налогу на прибыль для IT-компаний: условия и нюансы

Платить взносы по тарифу 7,6 % и налог на прибыль по ставке 3 % IT-компании могут при соблюдении ряда условий. Эти условия вызывают у бухгалтеров массу вопросов. Собрали разъяснения Минфина по этому поводу.

Блоги компаний

Документы

ФНС РФ: Письмо № ЕА-4-15/13792@ от 29.09.2021

Арбитражный суд Волго-Вятского округа: Постановление № А38-7401/2020 от 23.09.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Для ковидной субсидии надо считать работников не по СЗВ-М, а по рабочим местам

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/21779 от 19.03.2020

Подробнее о документе мы писали в новости Сотрудник лишен родительских прав. Положен ли ему вычет по НДФЛ на ребенка?

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/78289 от 28.09.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Если вы продали квартиру слишком дешево, НДФЛ вам насчитают от 70 % кадастровой стоимости

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/78376 от 28.09.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Если вы получили в наследство деньги, НДФЛ платить не надо

Обсуждаемые темы форума

— Направление использование прибыли

— ИП внесение денег третьим лицом

— Командировка

— Помогите! Сколько у вас работает человек и как убедить шефа взять больше?

— 1с итс

— Прослеживаемость товаров с 01.07.2021

— Сдавал фсс-4. Вернули обратно

— Удаленная работа за границей

— Уточненка по НДС (1С) - признак актуальности

— Как закончилось прекрасное сотрудничество с АльфаБанком из-за ерунды, или обратная сторона цифрового будущего

— Отчетность по НДС

— Применение нулевой ставки при выходе участников из организации

— Сроки распределения доли при выходе участника из полного товарищества

— НДС по возврату аванса за 2017г

— Можно ли списать дебиторскую задолженность 76.41?

— Касса для минимума операций

— Как правильно рассчитать налог на УСН 6%

— Перерасчет пенсии

— Можно запросить копию декларации на прибыль?

— 2 раздел 6-НДФЛ