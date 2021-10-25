«Утренний бухгалтер». Налоговики не будут принимать в нерабочие дни

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Официально прием в налоговых инспекциях приостановлен с 1 по 3 ноября включительно, но в некоторых регионах этот срок может быть больше, сообщает ФНС. Уточните заранее у своей инспекции.
В Крыму налоговики, кстати, теперь принимают по QR-кодам. Список регионов, где вообще действует такая мера, постоянно пополняется на «Клерке».
Меры поддержки бизнесу — гранты по МРОТ на человека — будут выплачивать с 15 ноября. Чтобы их получить, надо подать заявление в ФНС.
А вот новых социальных мер поддержки не будет. Песков сказал, что достаточно и тех, что уже есть.
Во всеобщем хаосе будьте внимательнее: мошеннических сайтов, похожих на Госуслуги, становится все больше.
Все о том, как действовать бухгалтеру и кадровику из-за новых нерабочих дней — в нашем обзоре. Сохраняйте в закладки.
Хотите узнать все о МСФО-отчетности?
28 октября на онлайн-семинаре КОРУС Консалтинг обсудим концептуальные модели формирования МСФО-отчетности, а 11 ноября — разберем закрытие периодов и консолидацию. Расскажем о нашем опыте, сравним возможности «1С:УХ» и «БИТ:ФИНАНС» для целей МСФО.
Вы будете приглашены сразу на две трансляции. По итогам каждой мы направим участникам видеозаписи.
Новости
- Инспекторы забили на НК в своих требованиях
- Простой, объявленный до указа Путина, продолжает действовать в нерабочие дни
- Расходы на ЕНВД не учитываются при переходе на ОСНО
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- С 1 ноября ИП будут заполнять новое заявление для освобождения от фиксированных взносов
- Сотрудник работает с 30 октября по 7 ноября. Как оплатить?
- Вузам разрешили удаленку. А колледжи отправят на каникулы
- Как выплатить зарплату за октябрь, если сроки выпали на локдаун
- Детей-самозанятых уже более 30 тысяч. Им нужен куратор?
- Бизнес не торопится возвращать комиссии за оплаты по QR-коду
- Новых выплат и пособий в нерабочие дни можно не ждать
- Образец приказа о вызове некоторых сотрудников на работу в нерабочие дни
- ЦБ повысил ключевую ставку до 7,5 %
- Образец приказа о работе в нерабочие дни в октябре-ноябре 2021 года
- Собянин считает, что не стоит вводить QR-коды повсюду
- За 4 дня появилось около 50 мошеннических клонов портала Госуслуг. Будьте внимательнее
- Приказ о нерабочих днях в октябре-ноябре 2021 года
- Какой срок ответа на требования налоговиков, если они прилетят в локдаун?
- Льготную ипотеку будут выдавать и на строительство дома
- Бухгалтеры, как вы будете работать с 1 по 3 ноября?
- С 15 ноября бизнесу начнут выплачивать по МРОТ на человека
- Хотим ваши отзывы про VestaBank
- Какие налоговые вычеты можно получить по договору ГПХ через «работодателя»
- Где налоговики не примут без QR-кода
- Актуальный список регионов, где ввели QR-коды о вакцинации
- Нерабочие дни в ноябре 2021: список регионов
- Внимание! Налоговики приостанавливают прием в нерабочие дни. Сдача бумажных отчетов будет только через боксы
- В Петербурге в нерабочие дни будут закрыты магазины, кафе и фитнес-центры
События
График отпусков: как составить и что учесть
Дата проведения: 29 октября, пятница
Как взыскать с инспекции убытки из-за незаконных действий налоговиков
Дата проведения: 28 октября, четверг
Перенос данных в 1С:Зарплата и управление персоналом из любых зарплатных учетных систем: практические рекомендации по вашему варианту перехода
Дата проведения: 28 октября, четверг
МСФО-отчетность в «1С»: как это работает в реальной жизни
Дата проведения: 28 октября, четверг
Как изменился 115-ФЗ в 2021 году: все для бухгалтера и директора
Дата проведения: 27 октября, среда
Бизнес-завтрак: Актуальные тенденции налогового законодательства по физлицам. Спорные вопросы налогового резидентства
Дата проведения: 27 октября, среда
Пережить налоговую проверку: мастер-класс адвоката про методы защиты
Дата проведения: 26 октября, вторник
Лицензия на онлайн-школу: новые правила
Дата проведения: 26 октября, вторник
Дата проведения: 26 октября, вторник
Налоговые оговорки и иные условия о налогах в хозяйственных договорах
Дата проведения: 25 октября, понедельник
Статьи
— «Утренний бухгалтер». Кто и как будет работать с 30 октября по 7 ноября
Спойлер: никто ничего толком еще не знает. Но мы попытались выяснить.
— Почему вам теперь заблокируют счет и что с этим делать
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— Перечень технически сложных товаров, не подлежащих возврату и обмену
В соответствии с ч. 3 ст. 153 ТК РФ по желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. Этот день отдыха многие работники по старинке называют «отгулом».
— Авторское право в трудовых отношениях: что важно знать
Существует огромное количество мифов об авторском праве, в том числе, о его особенностях в трудовых отношениях. Поэтому предлагаем разобраться, кому принадлежат авторские права на труд работника, сколько за них нужно платить (и нужно ли) — и в других тонкостях прав на произведения работников.
— Пришло налоговое уведомление: как проверить на ошибки?
С сентября ФНС России традиционно начала ежегодную рассылку налоговых уведомлений для уплаты физическими лицами транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество за прошлый год. И не редкая ситуация, когда пришло неправильное налоговое уведомление или с ошибками.
— Как будут выглядеть банки будущего?
В будущем от привычных финансовых услуг не останется почти ничего: бумажные деньги заменят цифровые валюты, сотрудников банковских отделений — роботы и искусственный интеллект, а офисы со всеми услугами полностью переберутся в смартфоны. Что ждет обычных потребителей уже через 10–20 лет?
— Игра в детектива: зачем нужно «выслеживать» долги контрагентов?
Многие ли из нас перед тем, как дать денег в долг знакомому, или перед тем, как заключить договор, казалось бы, с известным предпринимателем или организацией в городе, проверяют, есть ли у них другие долги? Скорее всего, ответом будет уверенное (или не очень) «Нет».
🔒 Заполняем новые формы заявлений о зачете и возврате налогов
С 23 октября заявление о зачете или возврата налогов (сборов, взносов) надо подавать по обновленной форме.
🔒 Какие меры поддержки получит бизнес из-за нерабочих дней
Президент подписал Указ «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре — ноябре 2021 г.». В этом году выходные продлятся с 30 октября по 7 ноября. По этому поводу разработаны новые меры поддержки бизнеса.
— «Ночной бухгалтер». Сэкономить в нерабочие дни с помощью простоя не получится
Хотите объявить простой на нерабочие дни и платить сотрудникам 2/3 оклада? Лайфхак не сработает, увы.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/73524 от 10.09.2021
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/76353 от 21.09.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Расходы на ЕНВД не учитываются при переходе на ОСНО
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