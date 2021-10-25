«Утренний бухгалтер». Налоговики не будут принимать в нерабочие дни

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Официально прием в налоговых инспекциях приостановлен с 1 по 3 ноября включительно, но в некоторых регионах этот срок может быть больше, сообщает ФНС. Уточните заранее у своей инспекции.

В Крыму налоговики, кстати, теперь принимают по QR-кодам. Список регионов, где вообще действует такая мера, постоянно пополняется на «Клерке».

Меры поддержки бизнесу — гранты по МРОТ на человека — будут выплачивать с 15 ноября. Чтобы их получить, надо подать заявление в ФНС.

А вот новых социальных мер поддержки не будет. Песков сказал, что достаточно и тех, что уже есть.

Во всеобщем хаосе будьте внимательнее: мошеннических сайтов, похожих на Госуслуги, становится все больше.

Все о том, как действовать бухгалтеру и кадровику из-за новых нерабочих дней — в нашем обзоре. Сохраняйте в закладки.

Хотите узнать все о МСФО-отчетности? 28 октября на онлайн-семинаре КОРУС Консалтинг обсудим концептуальные модели формирования МСФО-отчетности, а 11 ноября — разберем закрытие периодов и консолидацию. Расскажем о нашем опыте, сравним возможности «1С:УХ» и «БИТ:ФИНАНС» для целей МСФО. Вы будете приглашены сразу на две трансляции. По итогам каждой мы направим участникам видеозаписи. Узнать подробнее

Новости

События

График отпусков: как составить и что учесть

Дата проведения: 29 октября, пятница

Как взыскать с инспекции убытки из-за незаконных действий налоговиков

Дата проведения: 28 октября, четверг

Перенос данных в 1С:Зарплата и управление персоналом из любых зарплатных учетных систем: практические рекомендации по вашему варианту перехода

Дата проведения: 28 октября, четверг

МСФО-отчетность в «1С»: как это работает в реальной жизни

Дата проведения: 28 октября, четверг

Как изменился 115-ФЗ в 2021 году: все для бухгалтера и директора

Дата проведения: 27 октября, среда

Бизнес-завтрак: Актуальные тенденции налогового законодательства по физлицам. Спорные вопросы налогового резидентства

Дата проведения: 27 октября, среда

Пережить налоговую проверку: мастер-класс адвоката про методы защиты

Дата проведения: 26 октября, вторник

Лицензия на онлайн-школу: новые правила

Дата проведения: 26 октября, вторник

Час с траблшутером

Дата проведения: 26 октября, вторник

Налоговые оговорки и иные условия о налогах в хозяйственных договорах

Дата проведения: 25 октября, понедельник

Статьи

— «Утренний бухгалтер». Кто и как будет работать с 30 октября по 7 ноября

Спойлер: никто ничего толком еще не знает. Но мы попытались выяснить.

— Почему вам теперь заблокируют счет и что с этим делать

Пять новостей о блокировке счетов, которые вы могли пропустить.

— Перечень технически сложных товаров, не подлежащих возврату и обмену

В соответствии с ч. 3 ст. 153 ТК РФ по желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. Этот день отдыха многие работники по старинке называют «отгулом».

— Авторское право в трудовых отношениях: что важно знать

Существует огромное количество мифов об авторском праве, в том числе, о его особенностях в трудовых отношениях. Поэтому предлагаем разобраться, кому принадлежат авторские права на труд работника, сколько за них нужно платить (и нужно ли) — и в других тонкостях прав на произведения работников.

— Пришло налоговое уведомление: как проверить на ошибки?

С сентября ФНС России традиционно начала ежегодную рассылку налоговых уведомлений для уплаты физическими лицами транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество за прошлый год. И не редкая ситуация, когда пришло неправильное налоговое уведомление или с ошибками.

— Как будут выглядеть банки будущего?

В будущем от привычных финансовых услуг не останется почти ничего: бумажные деньги заменят цифровые валюты, сотрудников банковских отделений — роботы и искусственный интеллект, а офисы со всеми услугами полностью переберутся в смартфоны. Что ждет обычных потребителей уже через 10–20 лет?

— Игра в детектива: зачем нужно «выслеживать» долги контрагентов?

Многие ли из нас перед тем, как дать денег в долг знакомому, или перед тем, как заключить договор, казалось бы, с известным предпринимателем или организацией в городе, проверяют, есть ли у них другие долги? Скорее всего, ответом будет уверенное (или не очень) «Нет».

🔒 Заполняем новые формы заявлений о зачете и возврате налогов

С 23 октября заявление о зачете или возврата налогов (сборов, взносов) надо подавать по обновленной форме.

🔒 Какие меры поддержки получит бизнес из-за нерабочих дней

Президент подписал Указ «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре — ноябре 2021 г.». В этом году выходные продлятся с 30 октября по 7 ноября. По этому поводу разработаны новые меры поддержки бизнеса.

— «Ночной бухгалтер». Сэкономить в нерабочие дни с помощью простоя не получится

Хотите объявить простой на нерабочие дни и платить сотрудникам 2/3 оклада? Лайфхак не сработает, увы.

Блоги компаний

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/73524 от 10.09.2021

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/76353 от 21.09.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Расходы на ЕНВД не учитываются при переходе на ОСНО

Обсуждаемые темы форума

— Вычет ндс с авансов

— Арендодатель не дает акты по аренде

— Депримирование при дисциплинарном взыскании

— Оформление переменной части зарплаты

— Счет фактура частнику

— НДС с услуг при экспорте

— Отказали в покупке патента

— Как заполнить раздел 4 декларации по НДС при реализации для нужд международных организаций в 1С?

— Премия выплаченная поставщиком за выполнение условий

— Бух не выплачивает больничный без справки о инвалидности

— Расчёт зарплаты при увольнении

— Учет банковских комиссий при УСН доходы-расходы

— Исполнительное производство

— Переплата НДФЛ 15% - зачет на НДС возможен?

— Налоговая декларация по НДС ТСЖ ( некоммерческая орг-ция)

— Переход с УСН на ОСНО (авансы покупателя)

— Елена Васильева - новый эксперт в Консультациях

— Куда НДС с импорта, если УСН?

— ФСС, расчетная ведомость на бумажном носителе

— По ДТ выпустили не весь товар, товар на СВХ, как быть с НДС?