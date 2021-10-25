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«Утренний бухгалтер». Налоговики не будут принимать в нерабочие дни

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Официально прием в налоговых инспекциях приостановлен с 1 по 3 ноября включительно, но в некоторых регионах этот срок может быть больше, сообщает ФНС. Уточните заранее у своей инспекции.

В Крыму налоговики, кстати, теперь принимают по QR-кодам. Список регионов, где вообще действует такая мера, постоянно пополняется на «Клерке».

Меры поддержки бизнесу — гранты по МРОТ на человека — будут выплачивать с 15 ноября. Чтобы их получить, надо подать заявление в ФНС.

А вот новых социальных мер поддержки не будет. Песков сказал, что достаточно и тех, что уже есть.

Во всеобщем хаосе будьте внимательнее: мошеннических сайтов, похожих на Госуслуги, становится все больше.

Все о том, как действовать бухгалтеру и кадровику из-за новых нерабочих дней — в нашем обзоре. Сохраняйте в закладки.

Хотите узнать все о МСФО-отчетности?

28 октября на онлайн-семинаре КОРУС Консалтинг обсудим концептуальные модели формирования МСФО-отчетности, а 11 ноября — разберем закрытие периодов и консолидацию. Расскажем о нашем опыте, сравним возможности «1С:УХ» и «БИТ:ФИНАНС» для целей МСФО.

Вы будете приглашены сразу на две трансляции. По итогам каждой мы направим участникам видеозаписи.

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