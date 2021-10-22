«Утренний бухгалтер». Кто и как будет работать с 30 октября по 7 ноября

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Спойлер: никто ничего толком еще не знает. По банкам — надо выяснять в каждом отделении самостоятельно. Мы попробовали узнать в приложениях банков — ничего не вышло.

Налоговики тоже говорят узнавать информацию отдельно по каждой инспекции.

Зато точно известно, что сроки уплаты по транспортному и земельному налогам перенесены на 8 ноября.

По заполнению табеля на всей этой волне: надо учитывать выходные дни по производственному календарю. А вот с 1 по 3 ноября проставлять как нерабочие дни.

В 2022 и 2023 годах общепит может применять пониженные тарифные взносы, даже если платит зарплату ниже среднеотраслевой, рассказали налоговики.

Рассказываем много нового и важного про налоговые оговорки — и о многом другом в новом выпуске «Утреннего бухгалтера».

Как избежать ошибок при работе с гособоронзаказом? На вебинаре 22 октября обсудим: грубые ошибки в ГОЗ;

ошибки, которые можно исправить;

ответственность в ГОЗ;

на что обратить внимание при подписании контракта;

как расходовать денежные средства;

что должен делать исполнитель и что не должен. Это то, что вам нужно? Записаться можно тут

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Час с траблшутером

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Нерабочие дни в ноябре: как оформлять и оплачивать

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Документы

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/14783@ от 19.09.2021

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/76714 от 22.09.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Чтобы получить вычет по НДФЛ на лечение, нужна справка по специальной форме

Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/2/77708 от 24.09.2021

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/77709 от 24.09.2021

Подробнее о документе мы писали в новости IT-компания для налоговых льгот не учитывает доход от программ, внесенных в уставный капитал

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