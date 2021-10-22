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«Утренний бухгалтер». Кто и как будет работать с 30 октября по 7 ноября

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Спойлер: никто ничего толком еще не знает. По банкам — надо выяснять в каждом отделении самостоятельно. Мы попробовали узнать в приложениях банков — ничего не вышло.

Налоговики тоже говорят узнавать информацию отдельно по каждой инспекции.

Зато точно известно, что сроки уплаты по транспортному и земельному налогам перенесены на 8 ноября.

По заполнению табеля на всей этой волне: надо учитывать выходные дни по производственному календарю. А вот с 1 по 3 ноября проставлять как нерабочие дни.

В 2022 и 2023 годах общепит может применять пониженные тарифные взносы, даже если платит зарплату ниже среднеотраслевой, рассказали налоговики.

Рассказываем много нового и важного про налоговые оговорки — и о многом другом в новом выпуске «Утреннего бухгалтера».

Как избежать ошибок при работе с гособоронзаказом?

На вебинаре 22 октября обсудим:

  • грубые ошибки в ГОЗ;
  • ошибки, которые можно исправить;
  • ответственность в ГОЗ;
  • на что обратить внимание при подписании контракта;
  • как расходовать денежные средства;
  • что должен делать исполнитель и что не должен.

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Документы

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/14783@ от 19.09.2021

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/76714 от 22.09.2021

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Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/2/77708 от 24.09.2021

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/77709 от 24.09.2021

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