«Утренний бухгалтер». Кто и как будет работать с 30 октября по 7 ноября

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Спойлер: никто ничего толком еще не знает. По банкам — надо выяснять в каждом отделении самостоятельно. Мы попробовали узнать в приложениях банков — ничего не вышло.
Налоговики тоже говорят узнавать информацию отдельно по каждой инспекции.
Зато точно известно, что сроки уплаты по транспортному и земельному налогам перенесены на 8 ноября.
По заполнению табеля на всей этой волне: надо учитывать выходные дни по производственному календарю. А вот с 1 по 3 ноября проставлять как нерабочие дни.
В 2022 и 2023 годах общепит может применять пониженные тарифные взносы, даже если платит зарплату ниже среднеотраслевой, рассказали налоговики.
Рассказываем много нового и важного про налоговые оговорки — и о многом другом в новом выпуске «Утреннего бухгалтера».
Как избежать ошибок при работе с гособоронзаказом?
На вебинаре 22 октября обсудим:
- грубые ошибки в ГОЗ;
- ошибки, которые можно исправить;
- ответственность в ГОЗ;
- на что обратить внимание при подписании контракта;
- как расходовать денежные средства;
- что должен делать исполнитель и что не должен.
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Новости
- Главная проблема в нерабочих днях для бизнеса — что их могут продлить
- Бухгалтеры формируют уточненки по НДС двумя способами. Какой вариант лучше?
- Компании с непрерывным производством будут работать в нерабочие дни
- IT-компания для налоговых льгот не учитывает доход от программ, внесенных в уставный капитал
- Бизнес против компенсации зарплаты в МРОТ. Даёшь всю сумму и налоги
- Экстренный бесплатный вебинар о нерабочих днях в ноябре: новая головная боль для бухгалтеров
- Полученные материалы включаются в расходы на УСН после оплаты поставщику
- Отменили старые правила расчета среднего заработка в справках для центра занятости
- Из-за Samsung Pay в России запретили продажу 61 модели смартфонов
- В школах объявят каникулы с 30 октября по 7 ноября
- Ловите новые реквизиты: налоговики снова реорганизовали инспекции по Кабардино-Балкарской Республике
- В детсадах будут работать дежурные группы с 30 октября по 7 ноября
- Материнский капитал предлагают выдавать и на третьего ребенка
- Экономисты зарабатывают до 150 тыс. рублей
- С 28 октября в Москве локдаун
- Сотрудники боятся передавать биометрию работодателям
- В Подмосковье с 28 октября по 7 ноября объявляется локдаун и вводятся новые ограничения
- Работодатели могут вызывать на работу бухгалтеров в период локдауна
- Людям напомнили, что локдаун — это не отпуск
- Чтобы получить вычет по НДФЛ на лечение, нужна справка по специальной форме
- Локдаун в Москве продлят после 8 ноября, если ситуация не стабилизируется
- Общепит сможет принимать посетителей и без QR-кодов после 8 ноября
- Каждый второй согласен с новыми нерабочими днями. А вы?
- Бизнесу хотят простить налоги за нерабочие дни
- Расскажите «Клерку» о банке «Уралсиб»
- Актуальный список регионов, где ввели QR-коды о вакцинации
- Как не наделать ошибок в разгар отчетности, и как их исправить, если все-таки наделали
- Московскому бизнесу компенсируют коммуналку за 3 квартал
- За соблюдением локдауна будут следить через камеры и соцсети
- Внимание! Сроки сдачи РСВ и 6-НДФЛ перенесены на 8 ноября
- Нерабочие дни в ноябре 2021: список регионов
- Столичный бизнес за нерабочие дни потеряет не менее четверти выручки
- Срок уплаты авансовых платежей по транспортному и земельному налогам переносится на 8 ноября
- Как будут работать налоговые в локдаун — пока неизвестно
- Деньги улетели не тому получателю. Как их вернуть?
- Общепит может применять пониженные страховые взносы и при зарплате ниже среднеотраслевой
- Как заполнить табель с 30 октября по 7 ноября
- Как будут работать банки с 30 октября по 7 ноября. И как быть с платежами по кредитам?
События
Бизнес-завтрак: Актуальные тенденции налогового законодательства по физлицам. Спорные вопросы налогового резидентства
Дата проведения: 27 октября, среда
Лицензия на онлайн-школу: новые правила
Дата проведения: 26 октября, вторник
Дата проведения: 26 октября, вторник
Налоговые оговорки и иные условия о налогах в хозяйственных договорах
Дата проведения: 25 октября, понедельник
Нерабочие дни в ноябре: как оформлять и оплачивать
Дата проведения: 22 октября, пятница
ТОП-10 ошибок при работе с гособоронзаказом в 2021
Дата проведения: 22 октября, пятница
Статьи
— «Утренний бухгалтер». Подписан указ Путина о нерабочих днях в ноябре
Осталось только разобраться с отпусками и оплатой этих дней.
— Учет спецодежды и другой малоценки в 1С:Бухгалтерия 8
С 2021 г. спецодежду и другую малоценку отражаем в учете по-другому. Рассмотрим, что изменилось в программе 1С:Бухгалтерия.
— Нюансы заполнения декларации по НДС в 2021 году
В статье мы собрали особенности заполнения декларации по НДС в программе «1С:Бухгалтерия предприятия 8».
— Можно ли оформить отказ от доли в квартире за границей?
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— СЗВ-ТД сдан не в срок. Какой будет штраф?
Штраф за не вовремя сданный отчет СЗВ-ТД для организации — от 500 до 50 000 рублей. Сколько именно придется заплатить за неправильно или с нарушением сроков поданные в ПФР сведения, зависит от количества ошибок и других факторов.
— В расчете по страховым взносам нет ошибок, а ФНС отказывает в приеме: что делать?
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🔒 Отпуск до и после нерабочих дней: разъяснения с примерами
Расчет отпускных для работающих в нерабочие дни и тех, кто в это время отдыхал, отличается.
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Пять новостей о блокировке счетов, которые вы могли пропустить.
— «Ночной бухгалтер». Сроки отчетности перенесли! А еще бухгалтеров заставят работать в нерабочие дни
В нерабочие ноябрьские дни бухгалтеров официально разрешили вызывать на работу. Дедлайны по отчетности переносятся.
Блоги компаний
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- Самозанятые: признаки уклонения от налогообложения (Константин Чупырь)
- Отпуск с последующим увольнением следует включать в стаж для отпуска (КАМИН)
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- С 1 октября 2021 года самозанятые граждане могут принимать оплату за свои товары и услуги через Систему быстрых платежей (Константин Чупырь)
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- Бухгалтерские новшества – 2021‑2022 («Контур»)
- Меры поддержки самозанятых со стороны государства (URVISTA)
- Виды закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ (Тендерплан)
- Бухгалтер учится за счет компании: учет расходов, проводки, документы (Школа Главбуха на упрощенке)
- Технологии для массового найма (Рокет Ворк)
- Запрос из банка по 115-ФЗ, что делать: шпаргалка быстрого реагирования (Наталья Горячая)
- Учет НДС в расходах по налогу на прибыль при рекламировании (Юзвак Максим)
Документы
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/14783@ от 19.09.2021
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/76714 от 22.09.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Чтобы получить вычет по НДФЛ на лечение, нужна справка по специальной форме
Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/2/77708 от 24.09.2021
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/77709 от 24.09.2021
Подробнее о документе мы писали в новости IT-компания для налоговых льгот не учитывает доход от программ, внесенных в уставный капитал
Обсуждаемые темы форума
— РСВ при отсутствии работников и учредителе-ЕИО-юридическом лице
— Подтверждение реализации годных остатков воздушного судна по ставке НДС 0%
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— Отражение при УСН (доходы) субсидии от Центра занятости в целях возмещения затрат,связанных с выплатой зарплаты
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