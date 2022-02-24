«Утренний бухгалтер». 4-ФСС: за первый квартал 2022 будем сдавать новую форму

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший выходной.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Очередные перемены в отчетности: за 1 квартал 2022 года надо будет сдавать новую форму 4-ФСС. Там теперь не будет данных о расходах страхователей.

Многие налоговые инспекции уже открылись для личного приема после ковидных ограничений, но еще не все. Ловите таблицу по регионам.

Правительство до конца 2022 года продлило меры поддержки бизнеса, торгующего подакцизными товарами. Речь про общепит и гостиницы.

Тема инвестиций набирает обороты, начинающих инвесторов все больше. Мы решили выяснить: о чем вам интереснее всего узнавать в этой сфере? Потыкайте в опросе, пожалуйста.

Разобрались в сложных вопросах совмещения ИП и статуса самозанятых. Берите статью на заметку.

А уже сегодня на «Клерке» будет бесплатный вебинар с топовым экспертом про упрощенку: записаться можно тут. Начало в 11:00 мск.

Новости

События

Реформа международного налогообложения, реализация закона о контролируемых иностранных компаниях

Дата проведения: 3 марта, четверг

Сделки с недвижимостью: риски растут!

Дата проведения: 3 марта, четверг

Перевод кадровой службы на ЭДО: алгоритм успешного перехода

Дата проведения: 2 марта, среда

Весенний деловой конгресс: «Что меняется для бизнеса в 2022 году? Главное в налогообложении и учёте. Разъяснения специалистов ФНС России и экспертов»

Дата проведения: 2 марта, среда

Как налоговики отбирают на выездные проверки при предпроверочном анализе

Дата проведения: 1 марта, вторник

Реальная экономия и защита бизнеса. Все изменения 2022 г. в налоговом планировании и контроле

Дата проведения: 1 марта, вторник

Субсидиарная ответственность топ-менеджеров: как ФНС взыскивает долги в 2022 году

Дата проведения: 28 февраля, понедельник

МАСТЕР-КЛАСС. Почему налоговики завалят вас требованиями и как им отвечать?

Дата проведения: 28 февраля, понедельник

Уточненные декларации: как и когда подавать, чтобы избежать проблем

Дата проведения: 28 февраля, понедельник

Электронные транспортные документы: обязательность внедрения и как подготовиться

Дата проведения: 28 февраля, понедельник

Статьи

— «Утренний бухгалтер». Тарифы страховых взносов-2023: ставки и предельная база изменятся

Это связано с объединением ПФР и ФСС.

— Цитата дня. Про незаметный контроль!

Дистанционный налоговый контроль — это классно, удобно и хорошо. И вообще, ФНС старается сделать все, чтобы жизнь бизнеса была легче, считают московские налоговики.

— Очередной нервяк для бухгалтеров: уголовка за налоговое мошенничество и новые отчеты в центры занятости. Топ бухновостей

Здоровых нервных клеток от прошедшей недели стало немного меньше, так что мы решили просто больше ничему не удивляться. Ловите дзен вместе с нами — и забирайте важные новости.

— Сколько выплатить при увольнении по соглашению, чтобы у ФНС не было вопросов?

Выплаты сотруднику при увольнении по соглашению сторон остаются головной болью для работодателей, особенно — бухгалтерии.

— Единый налоговый платеж вменят в обязанность с 2023 года, а проблемы с зачетом возникают уже сейчас

Единый налоговый платеж близко как никогда: в добровольном порядке он заработает уже с 1 июля 2022, а в обязательном порядке — с 2023 года.

— Формирование долгосрочной и просроченной задолженности в бюджетном учете

Рассказываем, как корректно вести учет просроченной и долгосрочной задолженности в программе «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8».

— Деление долгов при разводе: что надо знать

В процессе развода, в большинстве случаев, главным вопросом выступает деление детей, а также имущества. Однако у некоторых пар может возникнуть ситуация с делением долгов.

— «Ночной бухгалтер». Бухгалтеры будут сдавать отчетность в новый социальный фонд

Страсти по объединению ФСС и ПФР даже не думают утихать: ради этого новшества придется переписать целое море законов. Часть из них будет про новую отчетность.

🔒 Какие документы нужны для устройства на работу

Итак, к вам пришел человек, наниматься на работу по трудовому договору. С чего начать?

🔒 Порядок приема на работу: пошаговая инструкция

Разберемся, как правильно оформить нового сотрудника на работу

🔒 Как быть с ККТ при работе с маркировкой, если изменилась форма заявления?

С 1 марта 2022 года ФНС меняет форму заявления о перерегистрации онлайн-касс. Налоговики рассказали, как быть с перерегистрацией ККТ, если вы работаете с маркировкой.

— Самозанятый ИП: что учитывать в работе и как правильно переходить с других режимов. Что спрашивают на форуме «Клерка»‎

Режиму НПД уже далеко не первый год, но вопросы его совмещения с ИП по-прежнему волнуют самозанятых. Как это происходит? Чего нельзя делать, чтобы не налететь на проблемы с налоговой? Разберем несколько вопросов.

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Документы

ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/1989@ от 18.02.2022

Подробнее о документе мы писали в новости За неправильное использование земли насчитают повышенный налог

Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/6429 от 01.02.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Организация-банкрот платит налог на прибыль

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