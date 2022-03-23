«Утренний бухгалтер». Бухгалтерам стали меньше платить

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Бухгалтеры все чаще жалуются на низкие зарплаты. Даже предлагают на них коллективно не соглашаться.
Мы собрали несколько последних вакансий на Бухджобе и выяснили, что ценник действительно немного упал. Правда, ищут бухгалтеров все чаще на удаленку.
С ростом блокировок всего и вся популярность VPN-сервисов растет. Только похоже, им тоже грозит блокировка.
Еще одну категорию подарков и доходов освободят от НДФЛ. Речь про доходы, например, ветеранов ВОВ.
Налоговики запустили сервис по переводу электронных документов из xml в pdf.
Все про автоматический ввод первички и экономию времени для бухгалтера — на вебинаре от ООО «ТКсэт» CORRECT 23 марта!
Разберем с экспертами:
- человеческие ошибки: как свести их к «0»;
- как внести все документы за один вечер;
- варианты процессов обработки документов;
- автоматический контроль несоответствий: дубли, цены, НДС и т.д.;
- сопоставление номенклатур: на что обратить внимание.
Отдельно разберем, что отдать на аутсорсинг.
Новости
- Бухгалтеры пожаловались на низкие зарплаты, которые предлагает рынок. И предлагают дружно на них не соглашаться
- Компания может засекретить свой баланс
- С 9 марта налоговые пени для организаций будут меньше
- Мосбиржа сегодня торгует облигациями. Торгов акциями не будет
- Из-за наплыва вкладчиков налоговики не будут штрафовать банки за позднее сообщение об открытии счета
- BNP Paribas приостанавливает переводы по России с конца марта
- Нефть прыгает выше $118, Мосбиржа продолжает торги ОФЗ. Инвестдайджест
- Delivery Club оштрафовали за навязанный сервисный сбор
- Комиссии за эквайринг ограничили: теперь не больше 1 %
- Латвийский регулятор запретил работу Yandex Go в стране с 23 марта
- Иностранным компаниям сдвинули на конец года срок сдачи сведений в ИФНС
- В России впервые завели дело о разграблении криптобиржи
- Матвыгоду на три года освободили от НДФЛ. Причем задним числом с 2021 года
- Сделки будут контролируемыми с дохода в 120 миллионов рублей
- До конца марта уронили цену на «Клерк.Премиум»
- Иностранных инвесторов хотят лишить права голосовать на собраниях и получать дивиденды
- Банкам рекомендуют подключаться к платформе «Знай своего клиента»
- Могут повысить пенсии и зарплаты бюджетников
- Миллионный штраф за несдачу документов о прибыли КИК временно отменят
- VPN-сервисы хотят запретить, но обещают людей за них не наказывать
- Список регионов, где отменили масочный режим
- В апреле из России могут уехать 100 тысяч IT-специалистов. Около 70 тысяч уже уехало в марте
- Нерезидентам из недружественных стран разрешили сделки с российской недвижимостью
- Сбер настойчиво предлагает сменить зарплатные карты на карты «Мир», не простые, а золотые. В чем подвох?
- Какие подарки и доходы освободят от НДФЛ
- За нерыночные условия в контролируемых сделках два года не будут штрафовать
- ФНС запустила сервис по переводу электронных документов из xml в pdf
- Бухгалтеры рассказали, что делать с переплатой по взносам ранее 2017 года. Ничего
- НДФЛ с процентов по вкладам отменили на два года
- Британские ученые выяснили, что бухгалтеры — скучные люди
- Вычет по НДС будут давать за 8 дней
- «Такском» продолжает работать через раз. Проблема в сертификате безопасности сайта?
- Доллар 104,07 рубля, евро — 114,78 рубля. Официальные курсы валют на завтра
- Два года у IT-бизнеса налог на прибыль будет 0 %
- НДФЛ с больничных предложили перечислять по месту учета работодателя, а не ФСС
- До конца марта утвердят список авто для повышенного налога
- Турбизнесу обнулили НДС: кому и на каких условиях
- Евро прыгает до 118 рублей, нефть выше $117. Инвестдайджест
- Как бухгалтеру не терять время с ручным вводом первички: расскажем через несколько часов
- С 2022 года компании переходят на электронные транспортные накладные
- ФАС проверит, почему выросли цены на бумагу
События
Ответственность бухгалтера: материальная, административная и уголовная
Дата проведения: 29 марта, вторник
Как налоговики будут искать дробление бизнеса в 2022 году
Дата проведения: 25 марта, пятница
Налоговые риски 2022: подводные камни
Дата проведения: 25 марта, пятница
Современная финансовая квалификация для бизнеса: Финансовый учет; Управленческий учет; Финансовый менеджмент, Налоги, Право. Практика управления финансами
Дата проведения: 25 марта, пятница
Все, что бухгалтеру надо знать про зарплату в 2022 году
Дата проведения: 24 марта, четверг
Вероятность признания текущих ситуаций в качестве форс-мажорных обстоятельств (договор поставки, дистрибуция)
Дата проведения: 24 марта, четверг
СТД-Р: как правильно составлять + практикум в 1С
Дата проведения: 24 марта, четверг
Особенности постановки и ведения воинского учета для HR в условиях меняющегося законодательства
Дата проведения: 24 марта, четверг
Курсы для тех, кто идет на собеседование в крупную организацию
Дата проведения: 24 марта, четверг
Финансовый директор, финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании
Дата проведения: 24 марта, четверг
Статьи
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За прошедшие три недели налоговые льготы посыпались как из рога изобилия. И льготные ставки, и смягчение налоговой уголовки, и много чего другого. О возможном эффекте этих мер и перспективах мы побеседовали с Екатериной Болдиновой, налоговым адвокатом, партнером юридической фирмы Five Stones Consulting, автором Телеграм-канала Денег.НЕТ.
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Бухгалтеры жалуются на низкие зарплаты: ценники в вакансиях стали ставить ниже, да и уже на существующей работе большого роста не предвидится. Мы решили выяснить, так ли это — и зашли на Бухджоб.
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Документы
ФНС РФ: Письмо № КВ-4-14/3169@ от 16.03.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Из-за наплыва вкладчиков налоговики не будут штрафовать банки за позднее сообщение об открытии счета
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.