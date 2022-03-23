«Утренний бухгалтер». Бухгалтерам стали меньше платить

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Бухгалтеры все чаще жалуются на низкие зарплаты. Даже предлагают на них коллективно не соглашаться.

Мы собрали несколько последних вакансий на Бухджобе и выяснили, что ценник действительно немного упал. Правда, ищут бухгалтеров все чаще на удаленку.

С ростом блокировок всего и вся популярность VPN-сервисов растет. Только похоже, им тоже грозит блокировка.

Еще одну категорию подарков и доходов освободят от НДФЛ. Речь про доходы, например, ветеранов ВОВ.

Налоговики запустили сервис по переводу электронных документов из xml в pdf.

Все про автоматический ввод первички и экономию времени для бухгалтера — на вебинаре от ООО «ТКсэт» CORRECT 23 марта! Разберем с экспертами: человеческие ошибки: как свести их к «0»;

как внести все документы за один вечер;

варианты процессов обработки документов;

автоматический контроль несоответствий: дубли, цены, НДС и т.д.;

сопоставление номенклатур: на что обратить внимание. Отдельно разберем, что отдать на аутсорсинг. Записаться

Новости

События

Ответственность бухгалтера: материальная, административная и уголовная

Дата проведения: 29 марта, вторник

Как налоговики будут искать дробление бизнеса в 2022 году

Дата проведения: 25 марта, пятница

Налоговые риски 2022: подводные камни

Дата проведения: 25 марта, пятница

Современная финансовая квалификация для бизнеса: Финансовый учет; Управленческий учет; Финансовый менеджмент, Налоги, Право. Практика управления финансами

Дата проведения: 25 марта, пятница

Все, что бухгалтеру надо знать про зарплату в 2022 году

Дата проведения: 24 марта, четверг

Вероятность признания текущих ситуаций в качестве форс-мажорных обстоятельств (договор поставки, дистрибуция)

Дата проведения: 24 марта, четверг

СТД-Р: как правильно составлять + практикум в 1С

Дата проведения: 24 марта, четверг

Особенности постановки и ведения воинского учета для HR в условиях меняющегося законодательства

Дата проведения: 24 марта, четверг

Курсы для тех, кто идет на собеседование в крупную организацию

Дата проведения: 24 марта, четверг

Финансовый директор, финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании

Дата проведения: 24 марта, четверг

Статьи

— Как ввести и оплатить сотрудникам простой по вине работодателя

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— «Утренний бухгалтер». Бизнес продолжает жаловаться на дефицит бумаги. Власти обещают, что дефицита не будет

Все проблемы обещают решить в течение недели.

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— Нюансы нумерации счетов-фактур не по порядку в 2022 году

«Нумерация счетов-фактур не по порядку 2022» — почему этот запрос встречается в поисковых системах? Является ли нарушением ошибка в нумерации и влечет ли за собой какие-либо санкции? Об этом вы узнаете из нашей статьи.

— Проверка знаний по охране труда в 2022 году: новые правила, кому нужна и как ее провести

С 1 марта 2022 года в ТК вступило в силу множество нововведений и изменений, связанных с охраной труда. В связи с этим постановление Правительства от 24.12.2021 № 2464 утвердило новые порядок и правила проверки знаний по охране труда с 2022 года. Разбираем их в этой статье.

— Иск в суд с требованием вернуть Apple Pay: в чем суть и перспективы

Ижевский юрист в интересах клиента подал иск в суд на ООО «Эппл Рус» за нарушение прав потребителей, которое выразилось в блокировке сервиса бесконтактных платежей Apple Pay на территории России. Производитель внес в потребительские свойства товара изменения, которые существенным образом ухудшили ранее заявленные функции iPhone.

— Как МЧС будет проверять требования пожарного надзора у бизнеса

Расскажем подробно, по каким чек-листам можно проверить себя уже сейчас.

— Налоговые льготы и другие меры господдержки: что хотят принять власти

Власти планируют изменить законодательство по налогам, чтобы помочь бизнесу в сложное время. Уже готов законопроект. Разбираем, какие перемены нас ждут.

— Налоговая и валютная «уголовка» по-новому: как это работает

Юристы прокомментировали новую норму по налоговым преступлениям и рассказали, что будет с уже возбужденными делами, а еще как быть, если решение налоговиков решили оспорить. Кроме того, рассказываем про новые валютные ограничения и о том, что с ними не так.

— Цитата дня. Про обесценивание денег

Россияне пытаются всеми способами обеспечить себе финансовую подушку: кто-то открывает вклад под высокий процент, кто-то старается все держать в наличных. Эксперт объяснил, почему последний вариант — неправильный.

— «Ночной бухгалтер». Бухгалтерская тайна: отчетность в ГИРБО можно будет скрыть от посторонних

О времена, о нравы: компании смогут закрыть доступ к данным из бухотчетности на ГИР БО. Для этого надо будет писать налоговикам.

🔒 Сроки сдачи отчетности за 1 квартал 2022 года

Скоро начнется отчетный период за 1 квартал 2022 года. Мы решили вам напомнить, какую отчетность и когда надо сдавать.

— Путевой лист можно будет оформить в электронной форме

Также в электронной форме можно будет оформлять такие перевозочные документы, как электронный договор фрахтования, электронный заказ и электронная заявка.

— Что дадут налоговые льготы бизнесу и что будет с проверками: интервью с налоговым адвокатом Екатериной Болдиновой

За прошедшие три недели налоговые льготы посыпались как из рога изобилия. И льготные ставки, и смягчение налоговой уголовки, и много чего другого. О возможном эффекте этих мер и перспективах мы побеседовали с Екатериной Болдиновой, налоговым адвокатом, партнером юридической фирмы Five Stones Consulting, автором Телеграм-канала Денег.НЕТ.

— Бухгалтерам стали платить меньше, но ищут все чаще на удаленку. Обзор последних вакансий с Бухджоба

Бухгалтеры жалуются на низкие зарплаты: ценники в вакансиях стали ставить ниже, да и уже на существующей работе большого роста не предвидится. Мы решили выяснить, так ли это — и зашли на Бухджоб.

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Документы

ФНС РФ: Письмо № КВ-4-14/3169@ от 16.03.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Из-за наплыва вкладчиков налоговики не будут штрафовать банки за позднее сообщение об открытии счета