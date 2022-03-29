«Утренний бухгалтер». Сроки уплаты налога по упрощенке начали переносить

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
В регионах стали переносить сроки уплаты налога по УСН. Пример подала Ульяновская область.
Разобрались и показываем вам, как работает на практике другой перенос — сроков уплаты авансов по налогу на прибыль.
Чтобы не доводить до проблем от налоговиков с организацией-нулевкой, ее лучше ликвидировать, советуют эксперты.
Налоговики опять взялись за средние зарплаты. Бухгалтеры советуют, что им сказать в ответ.
До 9 сентября проценты по вкладам в валюте можно снять только в рублях, рассказал Центробанк.
Все про виды ответственности для бухгалтера — на бесплатном вебинаре уже сегодня!
Бухгалтеру может грозить как личная ответственность, то есть за свои поступки, так и субсидиарная – за действия директора.
Мало того, Уголовный кодекс хотят дополнить новыми статьями для бухгалтера, хотя пока законопроект отложили.
Разберем на вебинаре:
- особенности квалификации и судебную практику применения административной ответственности бухгалтера;
- судебную практику применения уголовной ответственности;
- полную материальную ответственность главного бухгалтера.
Начало в 11:00 мск.
Новости
- Налоговики хотят знать, почему зарплаты ниже средних? Скажите им правду
- Штрафы для бизнеса снизили. За первое нарушение всегда предупреждение
- Для домов культуры обнулили налог на прибыль
- Мосбиржа сегодня начинает торги иностранными акциями
- Бизнес стал экономить на IT, рекламе и работниках
- Банки блокируют карты за покупки впрок
- Ситуацию с бумагой обещают стабилизировать к апрелю. Бизнес говорит, что старых цен все равно не будет
- Приходите в «Красный уголок бухгалтера»: там уже почти 6 тысяч подписчиков!
- До 3 марта 2025 года в IT-компаниях не будет выездных налоговых проверок
- Нефть торгуется выше $117, Мосбиржа сегодня торгует иностранными акциями. Инвестдайджест
- Доллар и евро просели после открытия торгов на Мосбирже
- Налоговики на местах не смогут без разрешения ФНС штрафовать за новые валютные нарушения
- Пользоваться Facebook и Instagram можно, только без экстремистских постов. Так решил суд
- Регионы начали переносить сроки уплаты налога по УСН
- Бухгалтер со знаниями управленческого учета поможет бизнесу выжить. Расскажем, как именно
- Налоговики пообещали оставлять ИП-должникам деньги на жизнь. Но дальше обещаний дело не идет
- Ненужную компанию лучше ликвидировать, не надо дожидаться налоговиков
- С лета 2022 могут начаться проблемы со связью, говорят операторы. Минцифры так не считает
- Перенос срока уплата авансов по налогу на прибыль: как это работает на практике
- Бизнес без нужных кодов ОКВЭД тоже может попросить у банка кредитные каникулы
- Компаниям интересны счета в юанях, фунтах и крипте. А физлицам — вклады под высокий процент
- В ООО нельзя одновременно сменить директора и участников. Только по очереди
- За что бухгалтера посадят, а где отделается штрафом: расскажем завтра
- Проценты по вкладам в валюте можно снять только в рублях
- Доллар 93 рубля 71 копейка, евро — 102 рубля 67 копеек. Официальный курс валют на завтра
- Список регионов, где отменили масочный режим
- Клиника может применять налог на прибыль 0 %, если привлекает стороннюю фирму
- Валютную ипотеку будут переводить в рубли по курсу на 18 февраля
События
Как теперь будут штрафовать за валютные и налоговые нарушения
Дата проведения: 4 апреля, понедельник
Отчетность за 1 квартал 2022 года с учетом изменений в НК и ФСБУ. Учетная политика 2022
Дата проведения: 4 апреля, понедельник
Дата проведения: 3 апреля, воскресенье
Дата проведения: 2 апреля, суббота
Управление эффективностью бизнеса
Дата проведения: 2 апреля, суббота
Упрощенка в 2022 году: плюсы и минусы
Дата проведения: 1 апреля, пятница
Налоговая проверка: изменения 2022 г. Как подготовиться к контролю и защитить предприятие (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 1 апреля, пятница
CPA :Финансовый директор, финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании
Дата проведения: 1 апреля, пятница
Обучение для бухгалтера: противодействие отмыванию доходов ПОД/ФТ и 115-ФЗ — права и обязанности, признаки нарушений и ответственность
Дата проведения: 31 марта, четверг
Как компании оптимизировать налоги в кризис: уходим от рискованной стратегии
Дата проведения: 31 марта, четверг
Статьи
26 марта 2022 года подписан Федеральный закон № 67-ФЗ. Рассмотрим планируемые изменения в НДФЛ.
— Антисанкционные поправки в налог на прибыль (Закон № 67-ФЗ)
26 марта подписан Федеральный закон о внесении в НК РФ изменений, направленных на реализацию первоочередных антикризисных мер поддержки налогоплательщиков в условиях введения иностранными государствами санкций в отношении российских лиц (далее Закон № 67-ФЗ). Рассмотрим поправки в налог на прибыль организаций.
— Как заполнить поле 109 в платежном поручении в 2022 году
Поле 109 в платежном поручении 2022 года заполняется при перечислении налогов. На что обратить особое внимание при заполнении поля 109 «Дата документа»? С каким полем платежного поручения оно взаимосвязано? Что делать, если вы затрудняетесь в выборе значения для данного поля?
— Денежные переводы с российских карт за границу: какая система выгоднее?
Для покинувших страну россиян еще одним актуальным вариантом пересылки денег стали системы денежных переводов, которые научились принимать деньги с банковских карт. В этой статье расскажем более подробно про них.
— «Утренний бухгалтер». Сроки уплаты авансов по налогу на прибыль сдвинули на месяц
Теперь крайний срок наступит 28 апреля.
— Нестандартные способы отозвать заявление на увольнение
Трудовое законодательство разрешает работникам после передачи заявления об увольнении отозвать документ. Это право сотрудников нередко приводит стороны трудовых отношений к спорам.
— Как налоговики будут проводить проверки ККТ и учёта выручки с 5 марта
В связи с реформой государственного контроля и надзора постановление Правительства от 28.02.2022 № 272 утвердило Положение о контроле и проверках применения ККТ налоговыми органами. В этой статье — обзор и комментарии данного документа.
— Как оплачивать больничный по уходу за ребенком в 2022 году
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НДС для туристической отрасли обнулят: сейчас ставка — 20% до нуля. Речь про гостиницы и другие места размещения туристов. О новом законе рассказали в Ростуризме. Там его прямо таки засыпали комплиментами.
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Документы
ФНС РФ: Письмо № КВ-3-14/2625@ от 23.03.2022
Подробнее о документе мы писали в новости В личных кабинетах на сайте ФНС будет по-другому отображаться адрес
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/3580@ от 24.03.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Клиника может применять налог на прибыль 0 %, если привлекает стороннюю фирму
Минтруд РФ: Приказ № 776н от 29.10.2021
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/3626@ от 25.03.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Перенос срока уплата авансов по налогу на прибыль: как это работает на практике
ФНС РФ: Письмо № ШЮ-4-17/2734@ от 05.03.2021
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На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.