«Утренний бухгалтер». Сроки уплаты налога по упрощенке начали переносить

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

В регионах стали переносить сроки уплаты налога по УСН. Пример подала Ульяновская область.

Разобрались и показываем вам, как работает на практике другой перенос — сроков уплаты авансов по налогу на прибыль.

Чтобы не доводить до проблем от налоговиков с организацией-нулевкой, ее лучше ликвидировать, советуют эксперты.

Налоговики опять взялись за средние зарплаты. Бухгалтеры советуют, что им сказать в ответ.

До 9 сентября проценты по вкладам в валюте можно снять только в рублях, рассказал Центробанк.

Все про виды ответственности для бухгалтера — на бесплатном вебинаре уже сегодня! Бухгалтеру может грозить как личная ответственность, то есть за свои поступки, так и субсидиарная – за действия директора. Мало того, Уголовный кодекс хотят дополнить новыми статьями для бухгалтера, хотя пока законопроект отложили. Разберем на вебинаре: особенности квалификации и судебную практику применения административной ответственности бухгалтера;

судебную практику применения уголовной ответственности;

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Новости

События

Как теперь будут штрафовать за валютные и налоговые нарушения

Дата проведения: 4 апреля, понедельник

Отчетность за 1 квартал 2022 года с учетом изменений в НК и ФСБУ. Учетная политика 2022

Дата проведения: 4 апреля, понедельник

Налогообложение в РФ

Дата проведения: 3 апреля, воскресенье

Финансовый менеджмент

Дата проведения: 2 апреля, суббота

Управление эффективностью бизнеса

Дата проведения: 2 апреля, суббота

Упрощенка в 2022 году: плюсы и минусы

Дата проведения: 1 апреля, пятница

Налоговая проверка: изменения 2022 г. Как подготовиться к контролю и защитить предприятие (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 1 апреля, пятница

CPA :Финансовый директор, финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании

Дата проведения: 1 апреля, пятница

Обучение для бухгалтера: противодействие отмыванию доходов ПОД/ФТ и 115-ФЗ — права и обязанности, признаки нарушений и ответственность

Дата проведения: 31 марта, четверг

Как компании оптимизировать налоги в кризис: уходим от рискованной стратегии

Дата проведения: 31 марта, четверг

Статьи

— Новые льготы по НДФЛ

26 марта 2022 года подписан Федеральный закон № 67-ФЗ. Рассмотрим планируемые изменения в НДФЛ.

— Антисанкционные поправки в налог на прибыль (Закон № 67-ФЗ)

26 марта подписан Федеральный закон о внесении в НК РФ изменений, направленных на реализацию первоочередных антикризисных мер поддержки налогоплательщиков в условиях введения иностранными государствами санкций в отношении российских лиц (далее Закон № 67-ФЗ). Рассмотрим поправки в налог на прибыль организаций.

— Как заполнить поле 109 в платежном поручении в 2022 году

Поле 109 в платежном поручении 2022 года заполняется при перечислении налогов. На что обратить особое внимание при заполнении поля 109 «Дата документа»? С каким полем платежного поручения оно взаимосвязано? Что делать, если вы затрудняетесь в выборе значения для данного поля?

— Денежные переводы с российских карт за границу: какая система выгоднее?

Для покинувших страну россиян еще одним актуальным вариантом пересылки денег стали системы денежных переводов, которые научились принимать деньги с банковских карт. В этой статье расскажем более подробно про них.

— «Утренний бухгалтер». Сроки уплаты авансов по налогу на прибыль сдвинули на месяц

Теперь крайний срок наступит 28 апреля.

— Нестандартные способы отозвать заявление на увольнение

Трудовое законодательство разрешает работникам после передачи заявления об увольнении отозвать документ. Это право сотрудников нередко приводит стороны трудовых отношений к спорам.

— Как налоговики будут проводить проверки ККТ и учёта выручки с 5 марта

В связи с реформой государственного контроля и надзора постановление Правительства от 28.02.2022 № 272 утвердило Положение о контроле и проверках применения ККТ налоговыми органами. В этой статье — обзор и комментарии данного документа.

— Как оплачивать больничный по уходу за ребенком в 2022 году

С этого года вступили в силу некоторые изменения в отношении больничного по уходу за ребенком. Рассмотрим расчет больничного листа в «1С:Зарплата и управление персоналом», ред. 3.1, с учетом изменений.

— Цитата дня. Про прорыв

НДС для туристической отрасли обнулят: сейчас ставка — 20% до нуля. Речь про гостиницы и другие места размещения туристов. О новом законе рассказали в Ростуризме. Там его прямо таки засыпали комплиментами.

— Как меняется экономика в мире на фоне санкций 2022

Санкции на российский ВВП давят почти так же, как «локдаун», цены на энергоресурсы и сырьё взлетают, инфляция в США и Еврозоне бьёт рекорды, меняется система монетарного мироустройства.

🔒 Зачем и кому нужна политика в области охраны труда

Организация системы управления охраной труда является обязанностью работодателя. С 1 марта появился новый документ для этой системы — Примерное положение.

— Нулевой НДС в туристической сфере. Это и другие изменения по НДС

Рассмотрим изменения, направленные на реализацию антикризисных мер поддержки налогоплательщиков, которые затронули НДС.

— ФНС пока не будет инициировать банкротство. Что это значит на практике?

В условиях введения иностранными государствами ограничительных мер Федеральная налоговая служба приняла решение о приостановлении с 9 марта 2022 года подачи налоговиками заявлений о банкротстве должников. Срок действия этой меры не уточняется.

— «Ночной бухгалтер». Бизнесу снизили штрафы по КоАП

Малый бизнес уравняли в размерах штрафов, а за некоторые нарушения будут предупреждения. Принят долгожданный закон с поправками в КоАП.

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Документы

ФНС РФ: Письмо № КВ-3-14/2625@ от 23.03.2022

Подробнее о документе мы писали в новости В личных кабинетах на сайте ФНС будет по-другому отображаться адрес

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/3580@ от 24.03.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Клиника может применять налог на прибыль 0 %, если привлекает стороннюю фирму

Минтруд РФ: Приказ № 776н от 29.10.2021

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/3626@ от 25.03.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Перенос срока уплата авансов по налогу на прибыль: как это работает на практике

ФНС РФ: Письмо № ШЮ-4-17/2734@ от 05.03.2021

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