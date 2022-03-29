Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер». Сроки уплаты налога по упрощенке начали переносить

Пример подала Ульяновская область.

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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

В регионах стали переносить сроки уплаты налога по УСН. Пример подала Ульяновская область. 

Разобрались и показываем вам, как работает на практике другой перенос — сроков уплаты авансов по налогу на прибыль.

Чтобы не доводить до проблем от налоговиков с организацией-нулевкой, ее лучше ликвидировать, советуют эксперты.

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Бухгалтеру может грозить как личная ответственность, то есть за свои поступки, так и субсидиарная – за действия директора.

Мало того, Уголовный кодекс хотят дополнить новыми статьями для бухгалтера, хотя пока законопроект отложили.

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На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.

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