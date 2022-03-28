«Утренний бухгалтер». Сроки уплаты авансов по налогу на прибыль сдвинули на месяц

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Крайний срок уплаты авансов по налогу на прибыль за I квартал 2022 года власти сдвинули на месяц. Теперь дедлайн 28 апреля.

Принят закон с поправками в НК для господдержки бизнеса. В законе ставка 0 % НДС для турбизнеса, 0 % налог на прибыль для айтишников и уменьшение пеней за просрочку с уплатой налогов.

Центры занятости будут подбирать временную работу сотрудникам тех предприятий, которые отправили работников на простой или в отпуск без содержания.

В Минцифры рассказали, кому из айтишников дадут ипотеку по льготной ставке. Спойлер: очень немногим.

Рассказываем все, что надо знать про упрощенную систему налогообложения в 2022 году на бесплатном вебинаре: не забудьте записаться.

Управленческий учет становится бизнесу все нужнее: повышаем квалификацию бухгалтеров Последняя статистика говорит, что бухгалтеры-новички все меньше требуются бизнесу: на работу берут скорее опытных специалистов. Но это еще не все: в кризис от бухгалтеров ждут более высокой квалификации. Нужен тот, кто: поможет понять, как сократить расходы;

расскажет, как оптимизировать процессы;

сможет показать собственнику, откуда берутся деньги и как взять финансы под полный (и жесткий) контроль. ​​​​​Учим антикризисному управленческому учету на полноценном курсе повышения квалификации от «Клерка». Узнать подробнее и записаться

Новости

События

Упрощенка в 2022 году: плюсы и минусы

Дата проведения: 1 апреля, пятница

Налоговая проверка: изменения 2022 г. Как подготовиться к контролю и защитить предприятие (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 1 апреля, пятница

Обучение для бухгалтера: противодействие отмыванию доходов ПОД/ФТ и 115-ФЗ — права и обязанности, признаки нарушений и ответственность

Дата проведения: 31 марта, четверг

Новое в учете основных средств и транспорта в 2022 г.: ФСБУ, «Аренда», «ОС», лизинг, ремонт, бензин (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 31 марта, четверг

Антикризисное управление - как управленческий учет способствует повышению эффективности деятельности в период кризиса

Дата проведения: 30 марта, среда

Идет набор на курс: «Специалист по управленческому и финансовому учету»

Дата проведения: 30 марта, среда

Ответственность бухгалтера: материальная, административная и уголовная

Дата проведения: 29 марта, вторник

Кадровый ЭДО как инструмент оптимизации расходов в условиях кризиса

Дата проведения: 29 марта, вторник

Современная финансовая квалификация для бизнеса: Финансовый учет; Управленческий учет; Финансовый менеджмент, Налоги, Право. Практика управления финансами

Дата проведения: 29 марта, вторник

Статьи

— Как заполнить 4-ФСС в 2022 году

Все организации и индивидуальные предприниматели, у которых есть сотрудники, обязаны ежеквартально сдавать расчет по форме 4-ФСС в местные отделения фонда. В нашей статье вы узнаете, как правильно составить расчет по форме 4-ФСС, а также сможете скачать образец его заполнения.

— Договор уступки требования: что будет с налогами

В консультационной практике часто встречаем вопросы, связанные с договором цессии или уступки требования. На первый взгляд, тема кажется очень простой: первоначальный кредитор передает свое право требования новому кредитору. При этом у должника ничего не меняется: должен был компании «А», после уступки стал должен компании «Б». Но когда начинаешь погружаться в детали этой сделки, выясняется, что тут море нюансов. Расскажем о них.

— Переплата контрагенту: как вернуть свои средства

Ошибочно перечислили контрагенту платеж или решили вернуть неиспользованный аванс, а получатель не возвращает? Расскажем, как вернуть переплату и отразить операцию в программе «1С:Бухгалтерия предприятия 8», ред. 3.0.

— Как россиянам пользоваться картой «Мир» за рубежом

Сейчас многие граждане России оказались за границей, но продолжают работать на российские компании. Рассмотрим основные способы перевода денег туда, где их предстоит тратить.

— «Утренний бухгалтер». Стало известно, кому дадут ускоренный вычет по НДС

Спойлер: тем, кто работает с плохими контрагентами, не дадут.

— Что делать, если при увольнении не выплатили зарплату

При прекращении трудового договора в последний день работы сотрудник должен получить на руки трудовую книжку и необходимые справки о заработке. Кроме этого работодатель должен произвести полный расчет с работником. На практике так получается далеко не всегда, и работник должен знать свои права и инстанции, куда он может обратиться в случае нарушения своих прав.

— Какие дополнительные меры приняты в сфере валютного регулирования?

Президент России подписал Указ о дополнительных временных мерах по обеспечению финансовой стабильности в сфере валютного регулирования (Указ от 18.03.2022 № 126).

— Цитата дня. Про финансовые тренды

Шоковый период прошел и банковская система пытается найти выход из кризиса. Финансисты считают, что в этом процессе пошел новый тренд — девалютизация

— «Ночной бухгалтер». Что наобещали налоговики: льготы и новый порядок вычетов

Переписать Налоговый кодекс? Да запросто! На этот раз речь про меры антикризисной поддержки, которые предлагают налоговики. Собрали пятничный обзор.

— Антикризисные поправки в налог на прибыль

Рассмотрим поправки в налог на прибыль организаций, внесенные Законопроект № 84984-8

— Правительство продлило срок действия лицензий, аттестаций, аккредитаций и других разрешительных документов

Правительство РФ приняло постановление от 12.03.2022 № 353 (далее – Постановление), которым утвердило особенности разрешительной деятельности в РФ в 2022 г. Рассмотрим эти особенности.

🔒 Как перепишут НК для господдержки бизнеса

Введут новые налоговые льготы: 0 % НДС для турбизнеса, 0 % налога на прибыль для IT-бизнеса. Уменьшают размер пени, отменяют некоторые штрафы по НК.

— Страховые взносы в ФНС за работников в 2022 году

Расскажем, как в 2022 году работодатели должны рассчитывать страховые взносы. А также покажем расчет на примере.

🔒 Как правильно работать с компенсацией дистанционщику

Если дистанционный сотрудник использует в работе свое имущество, ему полагается компенсация (ст. 312.6 ТК). Траты можно признать в налоговом учете и не облагать НДФЛ и взносами. Но только при соблюдении ряда условий — напомнили в Минфине.

🔒 Больничный совместителя: кто должен его выплачивать?

Внешние совместители тоже уходят на больничный. Разберемся, какой работодатель их оплачивает.

Блоги компаний

Документы

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/3626@ от 25.03.2022

ФНС РФ: Письмо № ШЮ-4-17/2734@ от 05.03.2021

ФНС РФ: Письмо № СД-4-2/3586@ от 24.03.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-02-07/16186 от 04.03.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/16195 от 05.03.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Какой налог должен платить ИП при продаже здания

Обсуждаемые темы форума

— Налоговый вычет на детей

— Налог на прибыль для ИТ

— Расходы предпринимателя в 1С. Как заносить?

— Получение выручки от иностранного клиента

— Покупка нематериального актива

— Счет 86 в 1С Бухгалтерия НКО

— Прощение долга (займа)

— Прием дел у кадровика

— Какие документы запросить у ИП для декларации УСН?

— ИП и Патент

— Убыток

— Налог на прибыль. Льгота 0%

— Продажа доли ООО

— Налогообложение выплачиваемой учредителю при выходе доли

— Учет аренды земли

— По бухгалтерской отчетности

— УСН доходы не попадает в баланс за 2021г. суммы, рассчитанные при переходе на ФСБУ 6/2020

— Корректировка поступления в НКО (благотворительный фонд) проводки

— Подтверждающие документы при расходах ИП