Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер». Сроки уплаты авансов по налогу на прибыль сдвинули на месяц

Теперь крайний срок наступит 28 апреля.

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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Крайний срок уплаты авансов по налогу на прибыль за I квартал 2022 года власти сдвинули на месяц. Теперь дедлайн 28 апреля.

Принят закон с поправками в НК для господдержки бизнеса. В законе ставка 0 % НДС для турбизнеса, 0 % налог на прибыль для айтишников и уменьшение пеней за просрочку с уплатой налогов.

Центры занятости будут подбирать временную работу сотрудникам тех предприятий, которые отправили работников на простой или в отпуск без содержания.

В Минцифры рассказали, кому из айтишников дадут ипотеку по льготной ставке. Спойлер: очень немногим.

Рассказываем все, что надо знать про упрощенную систему налогообложения в 2022 году на бесплатном вебинаре: не забудьте записаться.

Управленческий учет становится бизнесу все нужнее: повышаем квалификацию бухгалтеров

Последняя статистика говорит, что бухгалтеры-новички все меньше требуются бизнесу: на работу берут скорее опытных специалистов.

Но это еще не все: в кризис от бухгалтеров ждут более высокой квалификации. Нужен тот, кто:

  • поможет понять, как сократить расходы;
  • расскажет, как оптимизировать процессы;
  • сможет показать собственнику, откуда берутся деньги и как взять финансы под полный (и жесткий) контроль.

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Документы

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/3626@ от 25.03.2022

ФНС РФ: Письмо № ШЮ-4-17/2734@ от 05.03.2021

ФНС РФ: Письмо № СД-4-2/3586@ от 24.03.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-02-07/16186 от 04.03.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/16195 от 05.03.2022

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Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.

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