«Утренний бухгалтер». Сроки уплаты авансов по налогу на прибыль сдвинули на месяц

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Крайний срок уплаты авансов по налогу на прибыль за I квартал 2022 года власти сдвинули на месяц. Теперь дедлайн 28 апреля.
Принят закон с поправками в НК для господдержки бизнеса. В законе ставка 0 % НДС для турбизнеса, 0 % налог на прибыль для айтишников и уменьшение пеней за просрочку с уплатой налогов.
Центры занятости будут подбирать временную работу сотрудникам тех предприятий, которые отправили работников на простой или в отпуск без содержания.
В Минцифры рассказали, кому из айтишников дадут ипотеку по льготной ставке. Спойлер: очень немногим.
Рассказываем все, что надо знать про упрощенную систему налогообложения в 2022 году на бесплатном вебинаре: не забудьте записаться.
Управленческий учет становится бизнесу все нужнее: повышаем квалификацию бухгалтеров
Последняя статистика говорит, что бухгалтеры-новички все меньше требуются бизнесу: на работу берут скорее опытных специалистов.
Но это еще не все: в кризис от бухгалтеров ждут более высокой квалификации. Нужен тот, кто:
- поможет понять, как сократить расходы;
- расскажет, как оптимизировать процессы;
- сможет показать собственнику, откуда берутся деньги и как взять финансы под полный (и жесткий) контроль.
Учим антикризисному управленческому учету на полноценном курсе повышения квалификации от «Клерка».
Новости
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- За что бухгалтера оштрафуют, за что посадят, а где будет субсидиарка: расскажем 29 марта
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- При оплате через операциониста в пользу ИП или компании, те должны выдать чек
- Курсы валют на выходные: доллар 95,66 рубля, евро — 105,27 рубля
- Можно будет устроиться на новую работу, не увольняясь со старой
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- Порог для контроля банковских операций поднимут с 600 тысяч до 1 млн рублей
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- Банк России решил возобновить торги всеми российскими акциями в понедельник
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События
Упрощенка в 2022 году: плюсы и минусы
Дата проведения: 1 апреля, пятница
Налоговая проверка: изменения 2022 г. Как подготовиться к контролю и защитить предприятие (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 1 апреля, пятница
Обучение для бухгалтера: противодействие отмыванию доходов ПОД/ФТ и 115-ФЗ — права и обязанности, признаки нарушений и ответственность
Дата проведения: 31 марта, четверг
Новое в учете основных средств и транспорта в 2022 г.: ФСБУ, «Аренда», «ОС», лизинг, ремонт, бензин (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 31 марта, четверг
Антикризисное управление - как управленческий учет способствует повышению эффективности деятельности в период кризиса
Дата проведения: 30 марта, среда
Идет набор на курс: «Специалист по управленческому и финансовому учету»
Дата проведения: 30 марта, среда
Ответственность бухгалтера: материальная, административная и уголовная
Дата проведения: 29 марта, вторник
Кадровый ЭДО как инструмент оптимизации расходов в условиях кризиса
Дата проведения: 29 марта, вторник
Современная финансовая квалификация для бизнеса: Финансовый учет; Управленческий учет; Финансовый менеджмент, Налоги, Право. Практика управления финансами
Дата проведения: 29 марта, вторник
Статьи
— Как заполнить 4-ФСС в 2022 году
Все организации и индивидуальные предприниматели, у которых есть сотрудники, обязаны ежеквартально сдавать расчет по форме 4-ФСС в местные отделения фонда. В нашей статье вы узнаете, как правильно составить расчет по форме 4-ФСС, а также сможете скачать образец его заполнения.
— Договор уступки требования: что будет с налогами
В консультационной практике часто встречаем вопросы, связанные с договором цессии или уступки требования. На первый взгляд, тема кажется очень простой: первоначальный кредитор передает свое право требования новому кредитору. При этом у должника ничего не меняется: должен был компании «А», после уступки стал должен компании «Б». Но когда начинаешь погружаться в детали этой сделки, выясняется, что тут море нюансов. Расскажем о них.
— Переплата контрагенту: как вернуть свои средства
Ошибочно перечислили контрагенту платеж или решили вернуть неиспользованный аванс, а получатель не возвращает? Расскажем, как вернуть переплату и отразить операцию в программе «1С:Бухгалтерия предприятия 8», ред. 3.0.
— Как россиянам пользоваться картой «Мир» за рубежом
Сейчас многие граждане России оказались за границей, но продолжают работать на российские компании. Рассмотрим основные способы перевода денег туда, где их предстоит тратить.
— «Утренний бухгалтер». Стало известно, кому дадут ускоренный вычет по НДС
Спойлер: тем, кто работает с плохими контрагентами, не дадут.
— Что делать, если при увольнении не выплатили зарплату
При прекращении трудового договора в последний день работы сотрудник должен получить на руки трудовую книжку и необходимые справки о заработке. Кроме этого работодатель должен произвести полный расчет с работником. На практике так получается далеко не всегда, и работник должен знать свои права и инстанции, куда он может обратиться в случае нарушения своих прав.
— Какие дополнительные меры приняты в сфере валютного регулирования?
Президент России подписал Указ о дополнительных временных мерах по обеспечению финансовой стабильности в сфере валютного регулирования (Указ от 18.03.2022 № 126).
— Цитата дня. Про финансовые тренды
Шоковый период прошел и банковская система пытается найти выход из кризиса. Финансисты считают, что в этом процессе пошел новый тренд — девалютизация
— «Ночной бухгалтер». Что наобещали налоговики: льготы и новый порядок вычетов
Переписать Налоговый кодекс? Да запросто! На этот раз речь про меры антикризисной поддержки, которые предлагают налоговики. Собрали пятничный обзор.
— Антикризисные поправки в налог на прибыль
Рассмотрим поправки в налог на прибыль организаций, внесенные Законопроект № 84984-8
— Правительство продлило срок действия лицензий, аттестаций, аккредитаций и других разрешительных документов
Правительство РФ приняло постановление от 12.03.2022 № 353 (далее – Постановление), которым утвердило особенности разрешительной деятельности в РФ в 2022 г. Рассмотрим эти особенности.
🔒 Как перепишут НК для господдержки бизнеса
Введут новые налоговые льготы: 0 % НДС для турбизнеса, 0 % налога на прибыль для IT-бизнеса. Уменьшают размер пени, отменяют некоторые штрафы по НК.
— Страховые взносы в ФНС за работников в 2022 году
Расскажем, как в 2022 году работодатели должны рассчитывать страховые взносы. А также покажем расчет на примере.
🔒 Как правильно работать с компенсацией дистанционщику
Если дистанционный сотрудник использует в работе свое имущество, ему полагается компенсация (ст. 312.6 ТК). Траты можно признать в налоговом учете и не облагать НДФЛ и взносами. Но только при соблюдении ряда условий — напомнили в Минфине.
🔒 Больничный совместителя: кто должен его выплачивать?
Внешние совместители тоже уходят на больничный. Разберемся, какой работодатель их оплачивает.
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- Что изменилось в УСН в 2022 году (Делис Архив)
- SWIFT, Visa, Mastercard, ApplePay и другие санкции: что изменилось в работе банков (Банк «Агророс»)
- Выплата (anna_goremyko)
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- Право детей-инвалидов с сопутствующими заболеваниями на санаторно-курортное лечение (Максим Юзвак)
- Сервис «Финансист» запустил бесплатный продукт для малого бизнеса (ben.litvin)
- Переменные и постоянные затраты: что это и зачем нужно их разделять (Моё дело)
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- Как ИП начать бизнес без бухгалтера (Локо-Банк)
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Документы
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/3626@ от 25.03.2022
ФНС РФ: Письмо № ШЮ-4-17/2734@ от 05.03.2021
ФНС РФ: Письмо № СД-4-2/3586@ от 24.03.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-02-07/16186 от 04.03.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/16195 от 05.03.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Какой налог должен платить ИП при продаже здания
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— Корректировка поступления в НКО (благотворительный фонд) проводки
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На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.