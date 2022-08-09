«Утренний бухгалтер». Декларацию по налогу на имущество опять поменяют

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Налоговики опять хотят изменить форму декларации по налогу на имущество. Ее надо будет применять начиная с отчетности за 2022 год.

Любопытное дело. За серьезные искажения бухотчетности оштрафовали директора, хотя тот пытался свалить вину на главбуха.

Российский софт устанавливать на гаджеты скоро станет необязательно. В КоАП хотят внести поправки по штрафам за это.

Во втором квартале 2022 года в Россию въехало рекордное количество трудовых мигрантов: 3,12 млн иностранцев.

Власти опять собираются раздать бизнесу льготные кредиты. Но снова есть нюанс.

Важные правила и особенности ведения бухгалтерии на маркетплейсах Открытый мастер-класс Яны «Как вести бухгалтерский учет на маркетплейсах Wildberries, Ozon — этапы, правила, полезные рекомендации». ​​​Что рассмотрим: ✓ Какую систему налогообложения выбрать? ✓ Какой при этом выбрать ОКВЭД? ✓ Как внести в 1С отчет, чтобы суммы автоматически попадали в декларацию? ✓ Как отправлять отчетность в налоговую, чтобы не получить штраф? ✓ На что надо обратить внимание, если отгрузка через Wildberries прошла в Казахстан? Записаться

Курсы и вебинары для бухгалтера

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Новости

События

Бухгалтерский и налоговый учет в IT компаниях в 2022 году

Дата проведения: 15 августа, понедельник

Полный курс изменений 2022-2023 гг. в Кисловодске. Новые ФСБУ, налог на прибыль, НДС, взносы, налоговые схемы, отчетность. Практические занятия (15-19 августа 2022 г., Кисловодск, онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 15 августа, понедельник

Практические вопросы применения ПБУ 18 в учете запасов, основных средств и аренды: разбираемся в новых разницах

Дата проведения: 12 августа, пятница

Диплом «Специалист по МСФО» — презентация очного курса подготовки

Дата проведения: 11 августа, четверг

Новый подход к развитию бизнеса в социальной сети

Дата проведения: 11 августа, четверг

Как прописать условия в договоре с партнером, чтобы защитить компанию при проверках и сохранить ее деньги

Дата проведения: 11 августа, четверг

Сделки с самозанятыми как потенциальный налоговый риск

Дата проведения: 10 августа, среда

Как вести бухгалтерский учет на маркетплейсах Wildberries, Ozon — этапы, правила, полезные рекомендации

Дата проведения: 10 августа, среда

Бережливое производство в управленческом учете

Дата проведения: 10 августа, среда

Вебинар со Светланой Никитиной «Списание дебиторской задолженности в налоговом учёте»

Дата проведения: 10 августа, среда

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Объединение фондов внесло изменения в процедуру обмена данными о заработке работников и начисленных взносах.

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Генпрокурор рассказал, как хорошо обстоят дела с проверками бизнеса. Если коротко, то страна может спать спокойно. Все на высоте!

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Похоже, власти все же решили превратить налоговиков в настоящих монстров. Закон об обеспечительных мерах собираются рассмотреть (и скорее всего, примут) осенью.

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Документы

Определение № 88-13042/2022 от 21.07.2022

ФНС РФ: Письмо № 18-2-05/0211@ от 18.07.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Банкротный мораторий закончится 2 октября, напомнили налоговики

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