«Утренний бухгалтер». Декларацию по налогу на имущество опять поменяют

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Налоговики опять хотят изменить форму декларации по налогу на имущество. Ее надо будет применять начиная с отчетности за 2022 год.
Любопытное дело. За серьезные искажения бухотчетности оштрафовали директора, хотя тот пытался свалить вину на главбуха.
Российский софт устанавливать на гаджеты скоро станет необязательно. В КоАП хотят внести поправки по штрафам за это.
Во втором квартале 2022 года в Россию въехало рекордное количество трудовых мигрантов: 3,12 млн иностранцев.
Власти опять собираются раздать бизнесу льготные кредиты. Но снова есть нюанс.
Важные правила и особенности ведения бухгалтерии на маркетплейсах
Открытый мастер-класс Яны «Как вести бухгалтерский учет на маркетплейсах Wildberries, Ozon — этапы, правила, полезные рекомендации».
Что рассмотрим:
✓ Какую систему налогообложения выбрать?
✓ Какой при этом выбрать ОКВЭД?
✓ Как внести в 1С отчет, чтобы суммы автоматически попадали в декларацию?
✓ Как отправлять отчетность в налоговую, чтобы не получить штраф?
✓ На что надо обратить внимание, если отгрузка через Wildberries прошла в Казахстан?
Курсы и вебинары для бухгалтера
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Бережливое производство — это рост показателей и доходов. А как у вас в компании? Все потери устранены?
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События
Бухгалтерский и налоговый учет в IT компаниях в 2022 году
Дата проведения: 15 августа, понедельник
Полный курс изменений 2022-2023 гг. в Кисловодске. Новые ФСБУ, налог на прибыль, НДС, взносы, налоговые схемы, отчетность. Практические занятия (15-19 августа 2022 г., Кисловодск, онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 15 августа, понедельник
Практические вопросы применения ПБУ 18 в учете запасов, основных средств и аренды: разбираемся в новых разницах
Дата проведения: 12 августа, пятница
Диплом «Специалист по МСФО» — презентация очного курса подготовки
Дата проведения: 11 августа, четверг
Новый подход к развитию бизнеса в социальной сети
Дата проведения: 11 августа, четверг
Как прописать условия в договоре с партнером, чтобы защитить компанию при проверках и сохранить ее деньги
Дата проведения: 11 августа, четверг
Сделки с самозанятыми как потенциальный налоговый риск
Дата проведения: 10 августа, среда
Как вести бухгалтерский учет на маркетплейсах Wildberries, Ozon — этапы, правила, полезные рекомендации
Дата проведения: 10 августа, среда
Бережливое производство в управленческом учете
Дата проведения: 10 августа, среда
Вебинар со Светланой Никитиной «Списание дебиторской задолженности в налоговом учёте»
Дата проведения: 10 августа, среда
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Документы
Определение № 88-13042/2022 от 21.07.2022
ФНС РФ: Письмо № 18-2-05/0211@ от 18.07.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Банкротный мораторий закончится 2 октября, напомнили налоговики
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