Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер». Декларацию по налогу на имущество опять поменяют

Если изменения примут, то они заработают с отчетности за 2022 год.

Версия для печати

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Налоговики опять хотят изменить форму декларации по налогу на имущество. Ее надо будет применять начиная с отчетности за 2022 год.

Любопытное дело. За серьезные искажения бухотчетности оштрафовали директора, хотя тот пытался свалить вину на главбуха.

Российский софт устанавливать на гаджеты скоро станет необязательно. В КоАП хотят внести поправки по штрафам за это.

Во втором квартале 2022 года в Россию въехало рекордное количество трудовых мигрантов: 3,12 млн иностранцев.

Власти опять собираются раздать бизнесу льготные кредиты. Но снова есть нюанс.

Важные правила и особенности ведения бухгалтерии на маркетплейсах

Открытый мастер-класс Яны «Как вести бухгалтерский учет на маркетплейсах Wildberries, Ozon — этапы, правила, полезные рекомендации».

​​​Что рассмотрим:

✓ Какую систему налогообложения выбрать?

✓ Какой при этом выбрать ОКВЭД?

✓ Как внести в 1С отчет, чтобы суммы автоматически попадали в декларацию?

✓ Как отправлять отчетность в налоговую, чтобы не получить штраф?

✓ На что надо обратить внимание, если отгрузка через Wildberries прошла в Казахстан?

Записаться

Курсы и вебинары для бухгалтера

Последние два места остались на ближайший поток курса повышения квалификации по НДС: успейте записаться.

А тут собрали для вас лучшие из наших вебинаров: забирайте актуальные.

Бережливое производство — это рост показателей и доходов. А как у вас в компании? Все потери устранены?

Приходите на бесплатный вебинар 10 августа в 13:00 мск «Бережливое производство в управленческом учете» и узнаете. Мы на доступных примерах обсудим бережливое производство как аспект управленческого учета.

Записаться

Новости

События

Бухгалтерский и налоговый учет в IT компаниях в 2022 году

Дата проведения: 15 августа, понедельник

Полный курс изменений 2022-2023 гг. в Кисловодске. Новые ФСБУ, налог на прибыль, НДС, взносы, налоговые схемы, отчетность. Практические занятия (15-19 августа 2022 г., Кисловодск, онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 15 августа, понедельник

Практические вопросы применения ПБУ 18 в учете запасов, основных средств и аренды: разбираемся в новых разницах

Дата проведения: 12 августа, пятница

Диплом «Специалист по МСФО» — презентация очного курса подготовки

Дата проведения: 11 августа, четверг

Новый подход к развитию бизнеса в социальной сети

Дата проведения: 11 августа, четверг

Как прописать условия в договоре с партнером, чтобы защитить компанию при проверках и сохранить ее деньги

Дата проведения: 11 августа, четверг

Сделки с самозанятыми как потенциальный налоговый риск

Дата проведения: 10 августа, среда

Как вести бухгалтерский учет на маркетплейсах Wildberries, Ozon — этапы, правила, полезные рекомендации

Дата проведения: 10 августа, среда

Бережливое производство в управленческом учете

Дата проведения: 10 августа, среда

Вебинар со Светланой Никитиной «Списание дебиторской задолженности в налоговом учёте»

Дата проведения: 10 августа, среда

Статьи

— Аутстаффинг простыми словами. Чем он отличается от аутсорсинга персонала?

В последнее время, особенно с наступлением экономического кризиса, возрос спрос на услугу аутстаффинга персонала. Большинство компаний, попробовавших ее, уже оценили все плюсы на собственных бизнес-процессах. Остальные же владельцы бизнеса пока путаются в понятиях.

— Упрощённый способ учета НМА по новым правилам: как бухгалтеру облегчить себе работу

С 2022 года действуют новые правила в отношении упрощенных способов ведения бухгалтерского учета нематериальных активов. Из этой статьи узнаете, как их правильно применять в отношении НМА и капитальных вложений в них

— «Утренний бухгалтер». Онлайн-магазины будут штрафовать за контрафакт

По новому постановлению маркетплейсы стали полноценными участниками системы маркировки товаров.

— Как определить дату последнего рабочего дня при увольнении

День увольнения — это и последний рабочий день. В этот день бухгалтерия обязана полностью рассчитать работника и выплатить ему все причитающие суммы. Руководство компании должно позаботиться о том, чтобы работнику были все документы.

— Налоговики подделывают даты принятия решений по проверкам и назначают штрафы незаконно. Какого мнения придерживаются судьи

Налогоплательщик обжаловал датированное 20.09.2019 решение налогового органа о привлечении к ответственности по п. 3 ст. 122 НК за неуплату налога на прибыль за 2015 год. Расскажем, чем закончилось разбирательство.

— Страхование ипотеки: какие документы нужны и от какого полиса можно отказаться

Ипотечный кредит — один из самых востребованных банковских продуктов. Но его погашение растягивается на многие годы, из-за чего он несет в себе риски и для банка, и для самого заемщика. Ипотечное страхование — это способ защиты финансовых интересов заемщика по выплате кредита при наступлении непредвиденных обстоятельств.

— Возьму потребкредит, потому что потом вещь подорожает. Что не так с этой схемой?

Я постоянно вещаю о вреде потребкредитов для личного бюджета. И даже на рекламу в блоге этот продукт не беру, хотя крупные банки постоянно предлагают. Почему?

🔒 Как платить НДС при импорте из стран ЕАЭС

Организации и ИП при ввозе товаров на территорию РФ, обязаны исчислять и уплачивать «ввозной» НДС. Разберемся, как это сделать при импорте из стран ЕАЭС.

— Топ вебинаров для бухгалтера, которые нельзя пропустить на этой неделе

Госзакупки, спорные контрагенты и претензии к самозанятым. Обсуждаем с экспертами самые острые темы на бесплатных вебинарах.

— С 1 января 2023 года работодатели перестанут выдавать справку 182н. Объясняем, почему

Объединение фондов внесло изменения в процедуру обмена данными о заработке работников и начисленных взносах.

— Цитата дня. Про персональный контроль

Генпрокурор рассказал, как хорошо обстоят дела с проверками бизнеса. Если коротко, то страна может спать спокойно. Все на высоте!

— «Ночной бухгалтер». У налоговиков станет еще больше полномочий. Имущество бизнеса все-таки будут блокировать при проверках?

Похоже, власти все же решили превратить налоговиков в настоящих монстров. Закон об обеспечительных мерах собираются рассмотреть (и скорее всего, примут) осенью.

Блоги компаний

Документы

Определение № 88-13042/2022 от 21.07.2022

ФНС РФ: Письмо № 18-2-05/0211@ от 18.07.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Банкротный мораторий закончится 2 октября, напомнили налоговики

Обсуждаемые темы форума

— ИП ветеран боевых действий

— В каких документах субподрядика может фигурировать гос.заказчик?

— Заполнении 4 ФСС

— Учет расходов в БУ и НУ бурение скважин

— Начисление зарплаты

— Патент и продажа юр. лицам

— Вознаграждение за использование фотографии

— Адрес в отгрузочных документах ИП

— ИП и имущество физ лица

— Печатная форма 4-ФСС

— Возврат излишне выплаченных денег по авансовому отчету

— Как принять на работу нового председателя правления СНТ, если не расторгнут ТД с предыдущим председателем?

— НДС (требование из ИФНС)

— ОС . Документы на приобретение пришли с опозданием

— Платежи за услуги и товары за границей

— Мошенническим способом были сданы декларации НДС по компании

— ИП грузоперевозки

— Выплата дивидендов без решения об утверждении годовой отчетности

— Организация выставки для иностранной компании

— «Клерк.Разборы». Заказать статью

Акция! Сэкономьте 40% сегодня!

Получите доступ в базу «Клерк.Премиум» — в которую включены и собраны самые актуальные и полезные материалы для каждого бухгалтера за 2022 год:
✔ 42 онлайн-курса;
✔ 400+ чек-листов;
✔ 342 вебинара;
✔ Бесплатные консультации и разборы от лучших экспертов страны!

Все о налогах, учете, проверках и оптимизации. Это выгодно и удобно, убедитесь сами!

Оформите сейчас подписку со скидкой 40% — за 14 880 ₽ в год. Укажите ваши данные ниже и нажмите «отправить» — расскажем подробнее.

Детские пособия

ПФР незаконно отказывал людям в детских пособиях из-за того, что автоматический расчет доходов работает неправильно

Жители Краснодарского края получали отказы от ПФР в назначении пособий на детей с 8 до 17 лет. Причина – высокий доход, который на самом деле был низкий. Просто ПФР его неправильно считал.

Трудовое право

❗ Работникам будут отменять отпуска, если горят сроки по оборонному госконтракту

Недавно правительство получило право вводить особенности трудовых отношений в некоторых организациях (ст. 252 ТК). И оно их ввело. Сотрудников в оборонке будут без их согласия вызывать на работу в выходные и привлекать к сверхурочке.

Повышение квалификации

Защита персональных данных

Работа с персональными данными. Обзор для бухгалтера

Каждодневная работа бухгалтера связана не только с учетом финансовых показателей, но зачастую и с обработкой персональных данных. Что относится к персональным данным, как работать чтобы не оштрафовали, можно ли передавать проверяющим данные относящиеся к персональным — об этом в статье.

Работа с персональными данными. Обзор для бухгалтера
Трудовые отношения

Водителя скорой сократили, потому что у него не было права водить грузовик. Суд сказал, что такой критерий не годится

При сокращении штата водителя скорой помощи уволили из-за низкой квалификации. У него в правах была только категория B. У других водителей были еще и категории С, C1, D, D1, BE, CE.

Мероприятия

Разместить
Бухгалтерская отчетность

Директора оштрафовали на 15 тыс. руб. за значительные искажения бухотчетности. Свалить вину на главбуха не удалось

Суд отметил, что директор плохо организовал бухгалтерский учет и контроль в учреждении. Поэтому отвечает за искажения бухгалтерской отчетности тоже он.

Читать еще