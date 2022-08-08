«Утренний бухгалтер». Онлайн-магазины будут штрафовать за контрафакт

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Мишустин подписал постановление, по которому онлайн-магазины приравняли к полноценным участникам оборота по маркировке и теперь за контрафакт их тоже будут штрафовать.
Путин запретил сделки с долями некоторых российских компаний, принадлежащих иностранным инвесторам.
Налоговики напомнили, что до 1 сентября надо успеть подать заявление о переходе на налоговый мониторинг, если вы собираетесь включиться в систему.
Минфин против, чтобы ИП на общем режиме придумал свой метод расчета НДС и закрепил его в учетной политике.
Чиновники рассказали, как быть с налогом на прибыль, если иностранец простил долг в 2022 году.
Новое в учете основных средств и транспорта в 2022-2023 гг.: ФСБУ «ОС», «Аренда», лизинг, ремонт, путевые листы
Бухгалтеры только перешли на новые ФСБУ, а чиновники уже вновь меняют правила учета. И, поверьте, они на этом не остановятся!
Поэтому я приглашаю вас на семинар 22 августа, где подробно расскажу все изменения ФСБУ по основным средствам, капитальным вложениям и аренде.
Вы поймете, почему определять лимит стоимости основных средств в 100 тыс. руб. некорректно, на основании каких норм аудиторы требуют ставить на баланс предмет аренды и амортизировать его, даже если договор заключен на срок 11 месяцев.
Мы разберем множество спорных ситуаций и примеров в учете основных средств и транспорта.
Присылайте свои вопросы к семинару на адрес: info@sba-consult.ru, и я обязательно на них отвечу на обучении!
Курсы и вебинары недели
Самый большой ажиотаж за последние дни — на курсе повышения квалификации по госзакупкам. Места на ближайший поток разбирают как пирожки.
Следите за свежими вебинарами: наши спикеры разбирают самые сложные темы для вас каждый день.
Госзакупки становятся все популярнее. Пошаговая инструкция для бухгалтеров на бесплатном вебинаре
Госзакупки для многих компаний — это стабильный заработок. Вот только с госзаказчиками часто поручают общаться бухгалтерам, а с 2022 года произошли изменения в порядке проведения закупочных процедур и участия в них по мудреным 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Все подробности — на бесплатном вебинаре 8 августа в 15:00 мск.
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События
Бухгалтерский и налоговый учет в IT компаниях в 2022 году
Дата проведения: 15 августа, понедельник
Полный курс изменений 2022-2023 гг. в Кисловодске. Новые ФСБУ, налог на прибыль, НДС, взносы, налоговые схемы, отчетность. Практические занятия (15-19 августа 2022 г., Кисловодск, онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 15 августа, понедельник
Практические вопросы применения ПБУ 18 в учете запасов, основных средств и аренды: разбираемся в новых разницах
Дата проведения: 12 августа, пятница
Диплом "Специалист по МСФО" - презентация очного курса подготовки
Дата проведения: 11 августа, четверг
Новый подход к развитию бизнеса в социальной сети
Дата проведения: 11 августа, четверг
Как прописать условия в договоре с партнером, чтобы защитить компанию при проверках и сохранить ее деньги
Дата проведения: 11 августа, четверг
Сделки с самозанятыми как потенциальный налоговый риск
Дата проведения: 10 августа, среда
Бережливое производство в управленческом учете
Дата проведения: 10 августа, среда
Вебинар со Светланой Никитиной «Списание дебиторской задолженности в налоговом учёте»
Дата проведения: 10 августа, среда
Дата проведения: 10 августа, среда
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Документы
ФНС РФ: Письмо № 18-2-05/0211@ от 18.07.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Жизнь без банкротного моратория начнется 2 октября
ФНС РФ: Письмо № 20-2-04/0004@ от 19.07.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/68470 от 15.07.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/69460 от 19.07.2022
Перв: Определение № 88-15979/2022 от 05.07.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Нельзя уволить сотрудника, если тот не хочет перейти в новый отдел по старому договору
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