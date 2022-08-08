Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер». Онлайн-магазины будут штрафовать за контрафакт

По новому постановлению маркетплейсы стали полноценными участниками системы маркировки товаров.

Версия для печати

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Мишустин подписал постановление, по которому онлайн-магазины приравняли к полноценным участникам оборота по маркировке и теперь за контрафакт их тоже будут штрафовать.

Путин запретил сделки с долями некоторых российских компаний, принадлежащих иностранным инвесторам.

Налоговики напомнили, что до 1 сентября надо успеть подать заявление о переходе на налоговый мониторинг, если вы собираетесь включиться в систему.

Минфин против, чтобы ИП на общем режиме придумал свой метод расчета НДС и закрепил его в учетной политике.

Чиновники рассказали, как быть с налогом на прибыль, если иностранец простил долг в 2022 году

Новое в учете основных средств и транспорта в 2022-2023 гг.: ФСБУ «ОС», «Аренда», лизинг, ремонт, путевые листы

Бухгалтеры только перешли на новые ФСБУ, а чиновники уже вновь меняют правила учета. И, поверьте, они на этом не остановятся!

Поэтому я приглашаю вас на семинар 22 августа, где подробно расскажу все изменения ФСБУ по основным средствам, капитальным вложениям и аренде.

Вы поймете, почему определять лимит стоимости основных средств в 100 тыс. руб. некорректно, на основании каких норм аудиторы требуют ставить на баланс предмет аренды и амортизировать его, даже если договор заключен на срок 11 месяцев.

​​​​​​​Мы разберем множество спорных ситуаций и примеров в учете основных средств и транспорта.

Присылайте свои вопросы к семинару на адрес: info@sba-consult.ru, и я обязательно на них отвечу на обучении!

Подробнее

Курсы и вебинары недели

Самый большой ажиотаж за последние дни — на курсе повышения квалификации по госзакупкам. Места на ближайший поток разбирают как пирожки.

Следите за свежими вебинарами: наши спикеры разбирают самые сложные темы для вас каждый день.

Госзакупки становятся все популярнее. Пошаговая инструкция для бухгалтеров на бесплатном вебинаре

Госзакупки для многих компаний — это стабильный заработок. Вот только с госзаказчиками часто поручают общаться бухгалтерам, а с 2022 года произошли изменения в порядке проведения закупочных процедур и участия в них по мудреным 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Все подробности — на бесплатном вебинаре 8 августа в 15:00 мск.

Записаться

Новости

События

Бухгалтерский и налоговый учет в IT компаниях в 2022 году

Дата проведения: 15 августа, понедельник

Полный курс изменений 2022-2023 гг. в Кисловодске. Новые ФСБУ, налог на прибыль, НДС, взносы, налоговые схемы, отчетность. Практические занятия (15-19 августа 2022 г., Кисловодск, онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 15 августа, понедельник

Практические вопросы применения ПБУ 18 в учете запасов, основных средств и аренды: разбираемся в новых разницах

Дата проведения: 12 августа, пятница

Диплом "Специалист по МСФО" - презентация очного курса подготовки

Дата проведения: 11 августа, четверг

Новый подход к развитию бизнеса в социальной сети

Дата проведения: 11 августа, четверг

Как прописать условия в договоре с партнером, чтобы защитить компанию при проверках и сохранить ее деньги

Дата проведения: 11 августа, четверг

Сделки с самозанятыми как потенциальный налоговый риск

Дата проведения: 10 августа, среда

Бережливое производство в управленческом учете

Дата проведения: 10 августа, среда

Вебинар со Светланой Никитиной «Списание дебиторской задолженности в налоговом учёте»

Дата проведения: 10 августа, среда

Санкционный комплаенс

Дата проведения: 10 августа, среда

Статьи

Инструкция для бизнеса: как открыть банковский счет в Дубае

Благодаря развитой и надежной банковской системе Объединенные Арабские Эмираты называют «средневосточной Швейцарией». Разбираемся, какие требования предъявляют финансовые организации для открытия счета в Дубае для резидентов и нерезидентов, можно ли оформить счет дистанционно и какие документы запрашивают банки.

«Утренний бухгалтер». Бизнес без регистрации хотят наказывать мягче

Такое предложение внесли чиновники Минюста.

Расходы, подтвержденные БО-3 от ИП на патенте: можно ли такие затраты принять к учету?

Расскажем про порядок признания «сомнительного» расхода.

Долги по налогам и сборам не уменьшают собственный капитал для расчета предельных процентов, а по страховым взносам – уменьшают. Есть ли логика?

В абзаце 3 пункта 4 статьи 269 НК законодатель разрешил при расчете собственного капитала для определения предельных процентов не учитывать обязательства по налогам и сборам. Однако о страховых взносах норма умалчивает.

Как заключить договор и платить налоги с услуги лектора-нерезидента

Несколько вопросов по ситуации, когда банк планирует организовать онлайн-семинар с участием физического лица — нерезидента.

🔒 Новые правила аккредитации IT-компаний: как это будет работать

В соответствии с новым порядком аккредитации и получения IT-статуса многие компания были исключены из реестра. При этом для других категорий айтишников сделаны послабления.

«Ночной бухгалтер». Уголовные статьи для бизнеса хотят смягчить. ИП дадут послабления по ККТ

Прямо не новости, а бочка меда. Не волнуйтесь, ложку дегтя мы тоже нашли.

Цитата дня. Про реальное импортозамещение

Герой сегодняшнего дня — торговый представитель России в Китае. Так сильно и душевно про импортозамещение рассказал, что прямо слеза берет (нет).

Расширен перечень выплат, которые зачисляются на карту МИР. Обзор постановления кабмина

Разбираемся, надо ли вам открывать эту карту.

🔒 Расходы на разработку мобильного приложения: как учесть их на упрощенке

Представим, что вам пришлось потратиться на технологии: вашей фирме понадобилось приложение на телефоне. Как теперь быть с учетом этих сумм?

Аутстаффинг простыми словами. Чем он отличается от аутсорсинга персонала?

В последнее время, особенно с наступлением экономического кризиса, возрос спрос на услугу аутстаффинга персонала. Большинство компаний, попробовавших ее, уже оценили все плюсы на собственных бизнес-процессах. Остальные же владельцы бизнеса пока путаются в понятиях.

Блоги компаний

Документы

ФНС РФ: Письмо № 18-2-05/0211@ от 18.07.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Жизнь без банкротного моратория начнется 2 октября

ФНС РФ: Письмо № 20-2-04/0004@ от 19.07.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/68470 от 15.07.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/69460 от 19.07.2022

Перв: Определение № 88-15979/2022 от 05.07.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Нельзя уволить сотрудника, если тот не хочет перейти в новый отдел по старому договору

Обсуждаемые темы форума

Проведение авансовых отчетов

Терминал безнал. оплаты не интегрированный для 2 организации

Как начать платить зарплату директору-единственному учредителю?

Что распечатать бухгалтеру после отправки расчета по больничному листу в ФСС

Пбу 18/02 по курсовым разницам в 2022 году (спецпорядок на 2022-2024 гг)

Начисление зарплаты

Работа с Маркетплэйс (Вайлдбериз)

Переуступка по договору лизинга

Оплата за третье лицо

Покупка авто у физ. лица из ЕАЭС. НДС

НДФЛ пенсионеру

Продажа автомобиля, полученного по наследству

Льготный тариф по страховым взносам

Требование об уплате налога, сбора

Закон о персональных данных и бухгалтер-аутсорсер

Как оформить рекламную акцию или безвозмездную передачу товара

Неправильно указали посевную площадь в отчёте 1Фермер итоги сева под урожай

УСН и обособленное подразделение

Расходы на ГСМ у ИП на ОСНО

Работы нир

Акция! Сэкономьте 40% сегодня!

Получите доступ в базу «Клерк.Премиум» — в которую включены и собраны самые актуальные и полезные материалы для каждого бухгалтера за 2022 год:
✔ 42 онлайн-курса;
✔ 400+ чек-листов;
✔ 342 вебинара;
✔ Бесплатные консультации и разборы от лучших экспертов страны!

Все о налогах, учете, проверках и оптимизации. Это выгодно и удобно, убедитесь сами!

Оформите сейчас подписку со скидкой 40% — за 14 880 ₽ в год. Укажите ваши данные ниже и нажмите «отправить» — расскажем подробнее.

Повышение квалификации

Аудит

Кому нужен обязательный и инициативный аудит в 2022 году?

Критерии обязательного аудита меняются каждый год. Сегодня расскажем, кому в 2022 проходить проверку нужно «по закону», а кому стоит подумать о ней ради сохранения и развития бизнеса. Рассмотрим примеры из практики (кейсы).

Кому нужен обязательный и инициативный аудит в 2022 году?

Мероприятия

Разместить
Управление персоналом

Аутстаффинг простыми словами. Чем он отличается от аутсорсинга персонала?

В последнее время, особенно с наступлением экономического кризиса, возрос спрос на услугу аутстаффинга персонала. Большинство компаний, попробовавших ее, уже оценили все плюсы на собственных бизнес-процессах. Остальные же владельцы бизнеса пока путаются в понятиях.

Аутстаффинг простыми словами. Чем он отличается от аутсорсинга персонала?
Читать еще