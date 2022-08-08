«Утренний бухгалтер». Онлайн-магазины будут штрафовать за контрафакт

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Мишустин подписал постановление, по которому онлайн-магазины приравняли к полноценным участникам оборота по маркировке и теперь за контрафакт их тоже будут штрафовать.

Путин запретил сделки с долями некоторых российских компаний, принадлежащих иностранным инвесторам.

Налоговики напомнили, что до 1 сентября надо успеть подать заявление о переходе на налоговый мониторинг, если вы собираетесь включиться в систему.

Минфин против, чтобы ИП на общем режиме придумал свой метод расчета НДС и закрепил его в учетной политике.

Чиновники рассказали, как быть с налогом на прибыль, если иностранец простил долг в 2022 году.

Новое в учете основных средств и транспорта в 2022-2023 гг.: ФСБУ «ОС», «Аренда», лизинг, ремонт, путевые листы Бухгалтеры только перешли на новые ФСБУ, а чиновники уже вновь меняют правила учета. И, поверьте, они на этом не остановятся! Поэтому я приглашаю вас на семинар 22 августа, где подробно расскажу все изменения ФСБУ по основным средствам, капитальным вложениям и аренде. Вы поймете, почему определять лимит стоимости основных средств в 100 тыс. руб. некорректно, на основании каких норм аудиторы требуют ставить на баланс предмет аренды и амортизировать его, даже если договор заключен на срок 11 месяцев. ​​​​​​​Мы разберем множество спорных ситуаций и примеров в учете основных средств и транспорта. Присылайте свои вопросы к семинару на адрес: info@sba-consult.ru, и я обязательно на них отвечу на обучении! Подробнее

Курсы и вебинары недели

Самый большой ажиотаж за последние дни — на курсе повышения квалификации по госзакупкам. Места на ближайший поток разбирают как пирожки.

Следите за свежими вебинарами: наши спикеры разбирают самые сложные темы для вас каждый день.

Госзакупки становятся все популярнее. Пошаговая инструкция для бухгалтеров на бесплатном вебинаре Госзакупки для многих компаний — это стабильный заработок. Вот только с госзаказчиками часто поручают общаться бухгалтерам, а с 2022 года произошли изменения в порядке проведения закупочных процедур и участия в них по мудреным 44-ФЗ и 223-ФЗ. Все подробности — на бесплатном вебинаре 8 августа в 15:00 мск. Записаться

Новости

События

Бухгалтерский и налоговый учет в IT компаниях в 2022 году

Дата проведения: 15 августа, понедельник

Полный курс изменений 2022-2023 гг. в Кисловодске. Новые ФСБУ, налог на прибыль, НДС, взносы, налоговые схемы, отчетность. Практические занятия (15-19 августа 2022 г., Кисловодск, онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 15 августа, понедельник

Практические вопросы применения ПБУ 18 в учете запасов, основных средств и аренды: разбираемся в новых разницах

Дата проведения: 12 августа, пятница

Диплом "Специалист по МСФО" - презентация очного курса подготовки

Дата проведения: 11 августа, четверг

Новый подход к развитию бизнеса в социальной сети

Дата проведения: 11 августа, четверг

Как прописать условия в договоре с партнером, чтобы защитить компанию при проверках и сохранить ее деньги

Дата проведения: 11 августа, четверг

Сделки с самозанятыми как потенциальный налоговый риск

Дата проведения: 10 августа, среда

Бережливое производство в управленческом учете

Дата проведения: 10 августа, среда

Вебинар со Светланой Никитиной «Списание дебиторской задолженности в налоговом учёте»

Дата проведения: 10 августа, среда

Санкционный комплаенс

Дата проведения: 10 августа, среда

Статьи

— Инструкция для бизнеса: как открыть банковский счет в Дубае

Благодаря развитой и надежной банковской системе Объединенные Арабские Эмираты называют «средневосточной Швейцарией». Разбираемся, какие требования предъявляют финансовые организации для открытия счета в Дубае для резидентов и нерезидентов, можно ли оформить счет дистанционно и какие документы запрашивают банки.

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Такое предложение внесли чиновники Минюста.

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Расскажем про порядок признания «сомнительного» расхода.

— Долги по налогам и сборам не уменьшают собственный капитал для расчета предельных процентов, а по страховым взносам – уменьшают. Есть ли логика?

В абзаце 3 пункта 4 статьи 269 НК законодатель разрешил при расчете собственного капитала для определения предельных процентов не учитывать обязательства по налогам и сборам. Однако о страховых взносах норма умалчивает.

— Как заключить договор и платить налоги с услуги лектора-нерезидента

Несколько вопросов по ситуации, когда банк планирует организовать онлайн-семинар с участием физического лица — нерезидента.

🔒 Новые правила аккредитации IT-компаний: как это будет работать

В соответствии с новым порядком аккредитации и получения IT-статуса многие компания были исключены из реестра. При этом для других категорий айтишников сделаны послабления.

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Прямо не новости, а бочка меда. Не волнуйтесь, ложку дегтя мы тоже нашли.

— Цитата дня. Про реальное импортозамещение

Герой сегодняшнего дня — торговый представитель России в Китае. Так сильно и душевно про импортозамещение рассказал, что прямо слеза берет (нет).

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Разбираемся, надо ли вам открывать эту карту.

🔒 Расходы на разработку мобильного приложения: как учесть их на упрощенке

Представим, что вам пришлось потратиться на технологии: вашей фирме понадобилось приложение на телефоне. Как теперь быть с учетом этих сумм?

— Аутстаффинг простыми словами. Чем он отличается от аутсорсинга персонала?

В последнее время, особенно с наступлением экономического кризиса, возрос спрос на услугу аутстаффинга персонала. Большинство компаний, попробовавших ее, уже оценили все плюсы на собственных бизнес-процессах. Остальные же владельцы бизнеса пока путаются в понятиях.

Блоги компаний

Документы

ФНС РФ: Письмо № 18-2-05/0211@ от 18.07.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Жизнь без банкротного моратория начнется 2 октября

ФНС РФ: Письмо № 20-2-04/0004@ от 19.07.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/68470 от 15.07.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/69460 от 19.07.2022

Перв: Определение № 88-15979/2022 от 05.07.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Нельзя уволить сотрудника, если тот не хочет перейти в новый отдел по старому договору

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