«Утренний бухгалтер». Бухгалтерам рассказали, как быть с СЗВ-СТАЖ по мобилизованным

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Стаж мобилизованных надо отразить в форме СЗВ-СТАЖ. Форма СЗВ-ТД тоже нужна, но Минтруд опять слегка запутал бухгалтеров.

Сократились продажи организованных туров за неделю.

В Минцифры объяснили, как подать заявление на отсрочку от мобилизации сотрудников IT-компаний.

Законопроект: в ЕГРН внесут сведения о незарегистрированной недвижимости, если права на нее возникли до 31 января 1998 года.

А еще у нашего сайта скоро будет новая главная страница: смотрите, какая. Нужно ваше мнение!

Компания «Лексема» предлагает упростить жизнь бухгалтерии с помощью программной роботизации Роботы на основе платформы Lexema-RPA уже помогли: сократить дебиторскую задолженность на предприятиях на 30%;

создать единую контрольную среду управления рисками, как например в «ЦЕС — Северсталь»;

упростить ввод первичной документации в 2 раза, при этом убрав пиковую нагрузку;

реализовать систему налогового мониторинга без участия человека. Информация о кейсах собрана в Библиотеке «Системная роботизация».

Бухгалтер онлайн-школы: что у вас проверят налоговики

29 сентября мы проводим бесплатный вебинар для бухгалтеров онлайн-школ. Отрасль за последнее время сильно разрослась, и, конечно, имеет свои особенности. Поговорим о них.

Коротко о программе:

1. Форма регистрации онлайн-школы. Разница между ИП, ООО, самозанятым

2. Идеальная система налогообложения для онлайн-школы

3. Отчетность для онлайн-школы

4. Прием платежей в интернете

5. Бухгалтерский учет онлайн-школы.

Записывайтесь сейчас, перед запуском мы пришлем ссылку.

Новости

События

Особенности и ограничения международных расчетов

Дата проведения: 5 октября, среда

Все новшества для бухгалтера — 2022-2023

Дата проведения: 5 октября, среда

Онлайн-семинар: Ключевые навыки руководителя

Дата проведения: 5 октября, среда

Выбираем договор: трудовой или гражданско-правовой

Дата проведения: 4 октября, вторник

Как наладить работу с персональными данными с учетом изменений

Дата проведения: 4 октября, вторник

Финансы для нефинансовых руководителей

Дата проведения: 4 октября, вторник

Строительная деятельность Особенности бухгалтерского и налогового учета в строительных организациях

Дата проведения: 4 октября, вторник

Налоговое администрирование — 2023. Добросовестность налогоплательщика: как ее видят налоговики и суды

Дата проведения: 4 октября, вторник

НОВИНКА от СРА ! Набор на очный курс «Финансовый директор». Подарок курс «Разговорный финансовый английский»

Дата проведения: 4 октября, вторник

Статьи

— Какими будут штрафы за персотчетность с 2023 года

Федеральным законом от 14.07.2022 № 237-ФЗ внесены изменения в законодательство о персонифицированном учете. Продлены срои уплаты штрафов за ошибки в персотчетности и установлено, что компания может заплатить 50% от суммы штрафы, если оплатить штраф в течение 20 дней.

— Профсоюзы в опасности. Как раскрыли профсоюзную схему

Желание бизнеса сэкономить на обязательных страховых взносах вполне понятно. И нашлись удобные и легальные помощники — профсоюзы. Но если подойти к делу халатно, то загубить можно все, что угодно. Подробности — далее.

— Какие специалисты IT компаний получат отсрочку от мобилизации

Минцифры дает разъяснения.

— «Утренний бухгалтер». Поменяется декларация по налогу на имущество

Новую форму надо будет применять с отчетности за 2022 год.

— Кто будет иметь право на пониженные тарифы в 2023

С 2023 вводится единый тариф по страховым взносам. Это связано с объединением ФСС и ПФР. В статье расскажем, что ждет налогоплательщиков, и кто будет иметь право на использование пониженных тарифов.

— Как организации делать переводы самозанятому правильно

Все больше компаний при привлечении новых сотрудников на некоторых участках работы обращаются к услугам самозанятых. Объясняют это тем, что за них не нужно платить страховые взносы и НДФЛ.

— Четыре отличия договора перевозки от договора оказания услуг

Транспортировку товарно-материальных ценностей можно оформить как договором перевозки, так и договором оказания транспортных услуг. Тип договора зависит от конкретных задач. Но, важно знать, что эти договоры несут за собой разные правовые последствия.

— Какой штраф ждать за непостановку на воинский учет

Штраф от военкомата за непостановку на учет составляет: для руководителей организаций — от 1 000 до 5 000 рублей, а для граждан — от 500 до 3 000 рублей.

— Инвентаризация в бюджетном учреждении: важные моменты

Перед составлением годовой отчетности, при выявлении фактов хищения или порчи имущества бюджетному учреждению необходимо провести инвентаризацию. Как это сделать правильно, каким образом учесть результаты проверки, расскажем далее в нашей статье.

— Можно ли подать заявление в период действия банкротного моратория

Несмотря на тотальное «табу» на банкротства, число конкурсных производств растет, а суды продолжают рассматривать дела о несостоятельности.

🔒 Основные правила общего воинского учета: детали

Работодатели обязаны вести воинский учет. В условиях частичной мобилизации уделите этому направлению в работе особое внимание. Наш разбор посвящен основным правилам общего воинского учета.

🔒 Почему нельзя сдать декларацию по НДС досрочно

Компания дотянула до крайнего срока с вычетом по НДС, и попыталась сдать налоговую декларацию досрочно. Налоговики отказали. Подробности — в статье.

— «Ночной бухгалтер». Что важно знать работодателям про частичную мобилизацию

Есть новости про зарплаты, трудовые гарантии и даже отчетность. Сделали короткий обзор важного.

— Цитата дня. Про ошибки и повестки

Глава Минцифры рассказал, что будут делать с отсрочками для айтишников.

Блоги компаний

Документы

Минфин РФ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (IAS) 36 № 217н от 28.12.2015

минфин: МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (IAS) 34 № 217н от 28.12.2015

Минфин РФ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (IAS) 33 № 217н от 28.12.2015

минфин: МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (IAS) 32 № 217н от 28.12.2015

Минфин РФ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (IAS) 29 № 217н от 28.12.2015

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