Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер». Бухгалтерам рассказали, как быть с СЗВ-СТАЖ по мобилизованным

Кстати, нужна и форма СЗВ-ТД.

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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Стаж мобилизованных надо отразить в форме СЗВ-СТАЖ. Форма СЗВ-ТД тоже нужна, но Минтруд опять слегка запутал бухгалтеров.

Сократились продажи организованных туров за неделю.

В Минцифры объяснили, как подать заявление на отсрочку от мобилизации сотрудников IT-компаний.

Законопроект: в ЕГРН внесут сведения о незарегистрированной недвижимости, если права на нее возникли до 31 января 1998 года.

А еще у нашего сайта скоро будет новая главная страница: смотрите, какая. Нужно ваше мнение!

Компания «Лексема» предлагает упростить жизнь бухгалтерии с помощью программной роботизации

Роботы на основе платформы Lexema-RPA уже помогли:

  • сократить дебиторскую задолженность на предприятиях на 30%;
  • создать единую контрольную среду управления рисками, как например в «ЦЕС — Северсталь»;
  • упростить ввод первичной документации в 2 раза, при этом убрав пиковую нагрузку;
  • реализовать систему налогового мониторинга без участия человека.

Информация о кейсах собрана в Библиотеке «Системная роботизация».

Бухгалтер онлайн-школы: что у вас проверят налоговики

29 сентября мы проводим бесплатный вебинар для бухгалтеров онлайн-школ. Отрасль за последнее время сильно разрослась, и, конечно, имеет свои особенности. Поговорим о них.

Коротко о программе:

1. Форма регистрации онлайн-школы. Разница между ИП, ООО, самозанятым

2. Идеальная система налогообложения для онлайн-школы

3. Отчетность для онлайн-школы

4. Прием платежей в интернете

5. Бухгалтерский учет онлайн-школы.

Записывайтесь сейчас, перед запуском мы пришлем ссылку.

Новости

События

Особенности и ограничения международных расчетов

Дата проведения: 5 октября, среда

Все новшества для бухгалтера — 2022-2023

Дата проведения: 5 октября, среда

Онлайн-семинар: Ключевые навыки руководителя

Дата проведения: 5 октября, среда

Выбираем договор: трудовой или гражданско-правовой

Дата проведения: 4 октября, вторник

Как наладить работу с персональными данными с учетом изменений

Дата проведения: 4 октября, вторник

Финансы для нефинансовых руководителей

Дата проведения: 4 октября, вторник

Строительная деятельность Особенности бухгалтерского и налогового учета в строительных организациях

Дата проведения: 4 октября, вторник

Налоговое администрирование — 2023. Добросовестность налогоплательщика: как ее видят налоговики и суды

Дата проведения: 4 октября, вторник

НОВИНКА от СРА ! Набор на очный курс «Финансовый директор». Подарок курс «Разговорный финансовый английский»

Дата проведения: 4 октября, вторник

Статьи

— Какими будут штрафы за персотчетность с 2023 года

Федеральным законом от 14.07.2022 № 237-ФЗ внесены изменения в законодательство о персонифицированном учете. Продлены срои уплаты штрафов за ошибки в персотчетности и установлено, что компания может заплатить 50% от суммы штрафы, если оплатить штраф в течение 20 дней.

— Профсоюзы в опасности. Как раскрыли профсоюзную схему

Желание бизнеса сэкономить на обязательных страховых взносах вполне понятно. И нашлись удобные и легальные помощники — профсоюзы. Но если подойти к делу халатно, то загубить можно все, что угодно. Подробности — далее.

— Какие специалисты IT компаний получат отсрочку от мобилизации

Минцифры дает разъяснения.

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— Какой штраф ждать за непостановку на воинский учет

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— Инвентаризация в бюджетном учреждении: важные моменты

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Несмотря на тотальное «табу» на банкротства, число конкурсных производств растет, а суды продолжают рассматривать дела о несостоятельности.

🔒 Основные правила общего воинского учета: детали

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🔒 Почему нельзя сдать декларацию по НДС досрочно

Компания дотянула до крайнего срока с вычетом по НДС, и попыталась сдать налоговую декларацию досрочно. Налоговики отказали. Подробности — в статье.

— «Ночной бухгалтер». Что важно знать работодателям про частичную мобилизацию

Есть новости про зарплаты, трудовые гарантии и даже отчетность. Сделали короткий обзор важного.

— Цитата дня. Про ошибки и повестки

Глава Минцифры рассказал, что будут делать с отсрочками для айтишников.

Блоги компаний

Документы

Минфин РФ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (IAS) 36 № 217н от 28.12.2015

минфин: МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (IAS) 34 № 217н от 28.12.2015

Минфин РФ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (IAS) 33 № 217н от 28.12.2015

минфин: МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (IAS) 32 № 217н от 28.12.2015

Минфин РФ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (IAS) 29 № 217н от 28.12.2015

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Учет в строительстве

Договоры на выполнение строительно-монтажных работ

Как в свое время на одном из проводимых семинаров (сейчас, к сожалению, приглашать меня практически перестали) образно выразился сотрудник фирмы, выполняющей функции технического заказчика: Мы — «ноги» застройщика. И вознаграждение, которое технический заказчик получает за всю эту беготню по конторам и кабинетам, они, на своём внутреннем сленге, называли «копытными».

Договоры на выполнение строительно-монтажных работ

Повышение квалификации

Проверки

Берегите женщин от налоговой!

Опыт показывает: женщина — самое слабое звено при любой проверке и на допросе! Подавить проверяемого — основная цель любого проверяющего. Ответьте на вопрос: кого проще подавить мужчину или женщину? Вопрос философский, но практика показывает, что женщина легче поддается давлению.

Берегите женщин от налоговой!
Чеки

Могут ли за отсутствие ИНН покупателя в кассовом чеке исключить расходы из налогооблагаемой базы

Пару дней назад поступил интересный вопрос: «В ходе аудиторской проверки аудиторы предупредили нас о том, что инспекторы могут исключить из расходов суммы чеков на покупку ТМЦ за наличный расчет, если продавец в этом чеке не указывает конкретный ИНН покупателя. Правда ли это?» А вот и ответ на этот вопрос.

Мероприятия

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Декларация по налогу на имущество

Новая отчетность по налогу на имущество за 2022 год утверждена

Изменение законодательства по налогу на имущество организаций потребовало корректировку формы отчетности по налогу. Большое количество изменений произошло в 2021 и особенно в 2022 году. Форму декларации, которая была утверждена приказом ФНС от 28 июля 2020 № ЕД-7-21/475@, меняли несколько раз, пока не приняли окончательный вариант.

Новая отчетность по налогу на имущество за 2022 год утверждена
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