«Утренний бухгалтер». Бухгалтерам рассказали, как быть с СЗВ-СТАЖ по мобилизованным

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Стаж мобилизованных надо отразить в форме СЗВ-СТАЖ. Форма СЗВ-ТД тоже нужна, но Минтруд опять слегка запутал бухгалтеров.
Сократились продажи организованных туров за неделю.
В Минцифры объяснили, как подать заявление на отсрочку от мобилизации сотрудников IT-компаний.
Законопроект: в ЕГРН внесут сведения о незарегистрированной недвижимости, если права на нее возникли до 31 января 1998 года.
А еще у нашего сайта скоро будет новая главная страница: смотрите, какая. Нужно ваше мнение!
Компания «Лексема» предлагает упростить жизнь бухгалтерии с помощью программной роботизации
Роботы на основе платформы Lexema-RPA уже помогли:
- сократить дебиторскую задолженность на предприятиях на 30%;
- создать единую контрольную среду управления рисками, как например в «ЦЕС — Северсталь»;
- упростить ввод первичной документации в 2 раза, при этом убрав пиковую нагрузку;
- реализовать систему налогового мониторинга без участия человека.
Информация о кейсах собрана в Библиотеке «Системная роботизация».
Бухгалтер онлайн-школы: что у вас проверят налоговики
29 сентября мы проводим бесплатный вебинар для бухгалтеров онлайн-школ. Отрасль за последнее время сильно разрослась, и, конечно, имеет свои особенности. Поговорим о них.
Коротко о программе:
1. Форма регистрации онлайн-школы. Разница между ИП, ООО, самозанятым
2. Идеальная система налогообложения для онлайн-школы
3. Отчетность для онлайн-школы
4. Прием платежей в интернете
5. Бухгалтерский учет онлайн-школы.
Записывайтесь сейчас, перед запуском мы пришлем ссылку.
Новости
- Специалисты из списка Минцифры сначала заполняют форму подтверждения соответствия. А потом подают заявление на Госуслугах
- Термобелье, фонарик, батарейки. Список предметов, который можно брать с собой мобилизованному
- В AppStore больше не скачать приложение «ВКонтакте»
- Клерк запускает свой мерч. Проголосуйте за интересный вариант
- Повышенные суточные за командировку в ЛНР и ДНР облагаются НДФЛ
- Разделенная недвижимость облагается по кадастровой стоимости, если целый объект тоже так облагался
- Мораторий на валютные проверки действует до 31 декабря 2022 года. Но не по всем нарушениям
- МСП просит освободить от частичной мобилизации квалифицированный персонал: директоров, учредителей и ИП
- Если работодатель уже уволил мобилизованного работника, приказ надо отменить
- В ТК пропишут новую причину для увольнения. Если мобилизованный сотрудник не вернется на работу через 3 месяца после дембеля, его можно уволить
- В ТК пропишут льготы для мобилизованных и членов их семей
- В ТК будет новая статья для мобилизованных
- Сбер перевел свой сайт на российский сертификат от Минцифры. Пока могут всплывать сообщения о небезопасности сайта
- Агрономов, гидротехников, производителей стройматериалов просят освободить от мобилизации
- Водка и коньяк подорожают
- Пилотам и инженерам гражданской авиации тоже могут дать отсрочку по мобилизации
- Бизнес просит не брать налог на прибыль с доходов от конвертации валютных кредитов
- Windows 11 для России теперь без обновлений. Microsoft их заблокировали
- Призванные по ЧМ не потеряют свое рабочее место и должность. Госдума приняла поправки в ТК по трудовым правилам для мобилизованных
- Мобилизованные и их семьи не платят пени за просроченные платежи по ЖКХ. Только что их от этого освободили
- Что известно о мобилизации на 27 сентября
- ГИБДД узнает по камерам, был ли автомобиль в день проверки на пункте ТО
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- У мобилизованных будут кредитные каникулы. Проект прошел первое чтение
- Японский Isuzu покинет российский рынок
- В ЕГРН внесут сведения о незарегистрированной недвижимости, если права на нее возникли до 31 января 1998 года
- Стаж мобилизованных надо отразить в форме СЗВ-СТАЖ. Форма СЗВ-ТД тоже нужна
- Приток мигрантов не повлиял на цены в магазинах Казахстана. Есть проблемы с товарами первой необходимости
- Если сотрудника мобилизовали, когда он был в отпуске, удерживать отпускные у него не надо
- На границе с Грузией могут вручить повестку. А Казахстан вернет уклоняющихся на родину
- Мобилизованные граждане смогут вернуть деньги за билеты в РЖД, даже если они невозвратны
- Откройте для себя «Клерк.Премиум». Сегодня скидка 20%
- Количество сделок по покупке жилья уменьшится на 30% из-за мобилизации
- В Хабаровском крае в список системообразующих предприятий внесут IT, связь и СМИ
- Нотариусы уже принимают мобилизованных вне очереди
- В среднем россияне хотят получать зарплату в 169 тысяч рублей
- Продажи организованных туров сократились на 35% за прошедшую неделю
- Приложение «Юла» исчезло из AppStore
- Фитнес-клубы просят отсрочку от частичной мобилизации для своих сотрудников
- Подать заявление на отсрочку от мобилизации сотрудников IT-компаний можно в специальном сервисе Минцифры
- Госбанки Турции перестали принимать карты МИР
События
Особенности и ограничения международных расчетов
Дата проведения: 5 октября, среда
Все новшества для бухгалтера — 2022-2023
Дата проведения: 5 октября, среда
Онлайн-семинар: Ключевые навыки руководителя
Дата проведения: 5 октября, среда
Выбираем договор: трудовой или гражданско-правовой
Дата проведения: 4 октября, вторник
Как наладить работу с персональными данными с учетом изменений
Дата проведения: 4 октября, вторник
Финансы для нефинансовых руководителей
Дата проведения: 4 октября, вторник
Строительная деятельность Особенности бухгалтерского и налогового учета в строительных организациях
Дата проведения: 4 октября, вторник
Налоговое администрирование — 2023. Добросовестность налогоплательщика: как ее видят налоговики и суды
Дата проведения: 4 октября, вторник
НОВИНКА от СРА ! Набор на очный курс «Финансовый директор». Подарок курс «Разговорный финансовый английский»
Дата проведения: 4 октября, вторник
Статьи
— Какими будут штрафы за персотчетность с 2023 года
Федеральным законом от 14.07.2022 № 237-ФЗ внесены изменения в законодательство о персонифицированном учете. Продлены срои уплаты штрафов за ошибки в персотчетности и установлено, что компания может заплатить 50% от суммы штрафы, если оплатить штраф в течение 20 дней.
— Профсоюзы в опасности. Как раскрыли профсоюзную схему
Желание бизнеса сэкономить на обязательных страховых взносах вполне понятно. И нашлись удобные и легальные помощники — профсоюзы. Но если подойти к делу халатно, то загубить можно все, что угодно. Подробности — далее.
— Какие специалисты IT компаний получат отсрочку от мобилизации
Минцифры дает разъяснения.
— «Утренний бухгалтер». Поменяется декларация по налогу на имущество
Новую форму надо будет применять с отчетности за 2022 год.
— Кто будет иметь право на пониженные тарифы в 2023
С 2023 вводится единый тариф по страховым взносам. Это связано с объединением ФСС и ПФР. В статье расскажем, что ждет налогоплательщиков, и кто будет иметь право на использование пониженных тарифов.
— Как организации делать переводы самозанятому правильно
Все больше компаний при привлечении новых сотрудников на некоторых участках работы обращаются к услугам самозанятых. Объясняют это тем, что за них не нужно платить страховые взносы и НДФЛ.
— Четыре отличия договора перевозки от договора оказания услуг
Транспортировку товарно-материальных ценностей можно оформить как договором перевозки, так и договором оказания транспортных услуг. Тип договора зависит от конкретных задач. Но, важно знать, что эти договоры несут за собой разные правовые последствия.
— Какой штраф ждать за непостановку на воинский учет
Штраф от военкомата за непостановку на учет составляет: для руководителей организаций — от 1 000 до 5 000 рублей, а для граждан — от 500 до 3 000 рублей.
— Инвентаризация в бюджетном учреждении: важные моменты
Перед составлением годовой отчетности, при выявлении фактов хищения или порчи имущества бюджетному учреждению необходимо провести инвентаризацию. Как это сделать правильно, каким образом учесть результаты проверки, расскажем далее в нашей статье.
— Можно ли подать заявление в период действия банкротного моратория
Несмотря на тотальное «табу» на банкротства, число конкурсных производств растет, а суды продолжают рассматривать дела о несостоятельности.
🔒 Основные правила общего воинского учета: детали
Работодатели обязаны вести воинский учет. В условиях частичной мобилизации уделите этому направлению в работе особое внимание. Наш разбор посвящен основным правилам общего воинского учета.
🔒 Почему нельзя сдать декларацию по НДС досрочно
Компания дотянула до крайнего срока с вычетом по НДС, и попыталась сдать налоговую декларацию досрочно. Налоговики отказали. Подробности — в статье.
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Есть новости про зарплаты, трудовые гарантии и даже отчетность. Сделали короткий обзор важного.
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Документы
Минфин РФ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (IAS) 36 № 217н от 28.12.2015
минфин: МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (IAS) 34 № 217н от 28.12.2015
Минфин РФ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (IAS) 33 № 217н от 28.12.2015
минфин: МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (IAS) 32 № 217н от 28.12.2015
Минфин РФ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (IAS) 29 № 217н от 28.12.2015
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