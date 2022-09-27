«Утренний бухгалтер». Поменяется декларация по налогу на имущество

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Изменилась форма декларации по налогу на имущество организаций. Новую форму надо применять с отчета за 2022 год уже в следующем году.
Мошенники активизировались и с темой мобилизации. Предлагают за деньги откуп от мобилизации или так называемый белый военный билет.
Появилась ясность с зарплатами тех, кого мобилизуют. По 195 тысяч в месяц, плюс льготы.
Минцифры выпустит список специальностей работников IT-компаний, которых освободят от мобилизации.
В Минобороны заявили, что ограничивать передвижение внутри страны в период мобилизации не будут.
Экстренный вебинар! Что делать работодателю из-за частичной мобилизации?
Все про воинский учет по новым правилам на вебинаре:
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- Пособие на рождение ребенка с февраля 2023 года проиндексируют до 23 тыс. рублей
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- Мошенники предлагают купить «белый» военный билет или справку о непригодности к военной службе
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- Студентов приглашают на стажировку в ЦБ. Максимум на полгода, но лучших возьмут в штат
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- 6 тысяч россиян въехали в Казахстан. На границе они указали, что для трудоустройства
- Россия остановила соглашение с Латвией об избежании двойных налогов
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- 195 пунктов — полный список специальностей в сферах IT и связи с отсрочкой от мобилизации. В него вошли не только физмат профессии
- Специалисты из списка Минцифры сначала заполняют форму подтверждения соответствия. А потом подают заявление на Госуслугах
- Термобелье, фонарик, батарейки. Список предметов, который можно брать с собой мобилизованному
- В AppStore больше не скачать приложение «ВКонтакте»
- Повышенные суточные за командировку в ЛНР и ДНР облагаются НДФЛ
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Как избежать блокировок расчётного счёта и не попасть в «чёрный список»: мифы и правда о банковском финмониторинге и законе 115-ФЗ
Дата проведения: 4 октября, вторник
Строительство: все изменения 2022-2023 гг. Бухгалтерская и налоговая отчетность застройщиков и подрядчиков (3-4 октября 2022 г., онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 3 октября, понедельник
Онлайн-семинар: Критическое мышление
Дата проведения: 3 октября, понедельник
Безразрывный НДС, налог на прибыль, серые схемы и как от них уходить
Дата проведения: 3 октября, понедельник
Налог на прибыль и НДС. Актуальные вопросы в рамках составления отчетности за 9 месяцев 2022 года. Изменения на 2023 год
Дата проведения: 3 октября, понедельник
Онлайн-семинар: Критическое мышление
Дата проведения: 3 октября, понедельник
Дата проведения: 1 октября, суббота
Дата проведения: 1 октября, суббота
Бухгалтер с нуля — официальные документы и право работать главбухом
Дата проведения: 1 октября, суббота
1С: Бухгалтерия 8«: профессиональная настройка и работа с обновлениями — 2023
Дата проведения: 1 октября, суббота
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— IT-безопасность бизнеса: обзор 2022-2023. Как обезопасить работу на серверах, в облаках, с ЭДО и в банковских приложениях
Хакеры и вирусы атакуют не только банки или госсайты, но и обычные орагнизации. Бизнесу нужно обезопасить работу в облачных сервисах, ЭДО, банковских приложениях, чтобы злоумышленники не добрались до денег, персональных данных или коммерческих тайн. Собрали самое важное и нужное про хранение и защиту данных, антивирусы, работу с СКЗИ и страхование рисков.
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Документы
ФНС РФ: Письмо № БС-3-21/10131@ от 19.09.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Разделенная недвижимость облагается по кадастровой стоимости, если целый объект тоже так облагался
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/12478@ от 20.09.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Повышенные суточные за командировку в ЛНР и ДНР облагаются НДФЛ
Минфин РФ: Письмо № 03-04-07/88983 от 14.09.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Повышенные суточные за командировку в ЛНР и ДНР облагаются НДФЛ
Президент РФ: Указ № 668 от 26.09.2022
Пленум Верховного Суда РФ: Постановление № 46 от 23.12.2021
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