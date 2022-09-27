«Утренний бухгалтер». Поменяется декларация по налогу на имущество

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Изменилась форма декларации по налогу на имущество организаций. Новую форму надо применять с отчета за 2022 год уже в следующем году.

Мошенники активизировались и с темой мобилизации. Предлагают за деньги откуп от мобилизации или так называемый белый военный билет.

Появилась ясность с зарплатами тех, кого мобилизуют. По 195 тысяч в месяц, плюс льготы.

Минцифры выпустит список специальностей работников IT-компаний, которых освободят от мобилизации.

В Минобороны заявили, что ограничивать передвижение внутри страны в период мобилизации не будут.

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Новости

События

Как избежать блокировок расчётного счёта и не попасть в «чёрный список»: мифы и правда о банковском финмониторинге и законе 115-ФЗ

Дата проведения: 4 октября, вторник

Строительство: все изменения 2022-2023 гг. Бухгалтерская и налоговая отчетность застройщиков и подрядчиков (3-4 октября 2022 г., онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 3 октября, понедельник

Онлайн-семинар: Критическое мышление

Дата проведения: 3 октября, понедельник

Безразрывный НДС, налог на прибыль, серые схемы и как от них уходить

Дата проведения: 3 октября, понедельник

Налог на прибыль и НДС. Актуальные вопросы в рамках составления отчетности за 9 месяцев 2022 года. Изменения на 2023 год

Дата проведения: 3 октября, понедельник

Онлайн-семинар: Критическое мышление

Дата проведения: 3 октября, понедельник

Налогообложение в РФ

Дата проведения: 1 октября, суббота

Финансовый менеджмент

Дата проведения: 1 октября, суббота

Бухгалтер с нуля — официальные документы и право работать главбухом

Дата проведения: 1 октября, суббота

1С: Бухгалтерия 8«: профессиональная настройка и работа с обновлениями — 2023

Дата проведения: 1 октября, суббота

Статьи

— Что делать бухгалтеру, если сотрудника мобилизовали

Инструкция, которую все вы ждали. Но конечно, она только о том, что известно сейчас.

— Продать долг. Советы бухгалтеру, как правильно оформить продажу дебиторки

С начала 2022 года объем дебиторской задолженности, то есть долгов между компаниями, быстро растет. По данным экспертов, суммарно компании в России должны друг другу астрономические 23 триллионов рублей. Из этой суммы порядка 4 триллионов — это просроченная дебиторка.

— IT-безопасность бизнеса: обзор 2022-2023. Как обезопасить работу на серверах, в облаках, с ЭДО и в банковских приложениях

Хакеры и вирусы атакуют не только банки или госсайты, но и обычные орагнизации. Бизнесу нужно обезопасить работу в облачных сервисах, ЭДО, банковских приложениях, чтобы злоумышленники не добрались до денег, персональных данных или коммерческих тайн. Собрали самое важное и нужное про хранение и защиту данных, антивирусы, работу с СКЗИ и страхование рисков.

— «Утренний бухгалтер». Студентам дали отсрочку от мобилизации

Указ об этом подписал Путин.

— Как перейти на НПД с других спецрежимов

Разнообразие специальных налоговых режимов, применяющихся в нашей стране, дают возможность малому и среднему бизнесу, в зависимости от его экономической ситуации, выбрать наиболее выгодный, соответствующий моменту, вид налогообложения. Законодательство однозначно трактует правила перехода с УСН, ЕСХН и ПСН на НПД.

— Уступка прав требования аванса не облагается НДС

Расскажем о налогообложении НДС уступки прав требования аванса.

— ФГИС «Зерно»: изменения в учете для сельскохозяйственных предприятий с 1 сентября

С 1 сентября вступает в силу обязательное применение ФГИС «Зерно». В статье представлена информация о начале действия, участниках, правилах регистрации и работе в системе.

— Закрытие и открытие вклада в выходные дни: как банку считать проценты

Разберемся со случаем, когда установленные банком условия дистанционного обслуживания позволяют клиенту открыть/закрыть вклад в не операционные для банка дни.

— Как заполнять СЗВ-ТД и трудовую книжку при ликвидации филиала

Как правильно в отчете СЗВ-ТД и в трудовой книжке отражать основание увольнения, разъяснил Минтруд в письме от 16 сентября 2022 № 14-2/ООГ-5869.

— Мобилизованных запретили увольнять: что с оформлением и отчетами

Вышло постановление правительства с трудовыми особенностями для мобилизованных.

— «Ночной бухгалтер». Никаких увольнений: трудовые договоры мобилизованных будут приостанавливать

Хроники шестого дня мобилизации: работодателям рассказали, как поступать с сотрудником, если его мобилизовали. А еще случилось много важных бухгалтерских изменений.

— Какие специалисты IT компаний получат отсрочку от мобилизации

Минцифры дает разъяснения.

— Какими будут штрафы за персотчетность с 2023 года

Федеральным законом от 14.07.2022 № 237-ФЗ внесены изменения в законодательство о персонифицированном учете. Продлены срои уплаты штрафов за ошибки в персотчетности и установлено, что компания может заплатить 50% от суммы штрафы, если оплатить штраф в течение 20 дней.

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Документы

ФНС РФ: Письмо № БС-3-21/10131@ от 19.09.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Разделенная недвижимость облагается по кадастровой стоимости, если целый объект тоже так облагался

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/12478@ от 20.09.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Повышенные суточные за командировку в ЛНР и ДНР облагаются НДФЛ

Минфин РФ: Письмо № 03-04-07/88983 от 14.09.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Повышенные суточные за командировку в ЛНР и ДНР облагаются НДФЛ

Президент РФ: Указ № 668 от 26.09.2022

Пленум Верховного Суда РФ: Постановление № 46 от 23.12.2021

Обсуждаемые темы форума

— ПСН — численность и мобилизация

— Списание кредиторской задолженности

— Срок договора аренды

— Расходы у АНО

— Оформление Договоров

— Учет НКО

— Сотрудника мобилизовали

— Работа с wildberries

— Онлайн-касса на патентной системе

— Возмещение расходов по коммуналке при сдаче недвижимости в аренду

— Третье лицо оплатило наш долг

— Претензия от заказчика на компенсацию

— Если директора (единственного учредителя) мобилизуют, как сдавать эл.отчетность?

— 1С БП (базовая), Отражение затрат по ЗП

— Договор купли-продажи автомобиля через аккредитив физ лицу от юр лица

— Льгота по налогу на имущества ИП на УСН

— Единовременное пособие при рождении ребенка

— Списание резервов на премии и отпуска

— Удержание по исполнительному листу более 70% ЗУП начисление алиментов и комиссии банка

— Восстановление НДС