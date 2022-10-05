«Утренний бухгалтер». Предельный доход по упрощенке вырастет с 2023 года 

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Стали известны коэффициенты-дефляторы по УСН на 2023 год. Предельный доход как для стандартных, так и для повышенных ставок вырастет.
В Минобороны собираются как можно быстрее сообщить всем военкоматам, у каких людей есть отсрочка от частичной мобилизации.
Минтранс предложил повысить максимальный размер оплаты за проезд по платным дорогам.
Кабмин уменьшил количество денег, которые будут потрачены на субсидии для IT-компаний.
Свежее разъяснение от Минфина. Базу для налога на прибыль можете считать кассовым методом.
Узнайте, как продвигать услуги для избалованной аудитории, на бесплатном вебинаре уже завтра!
На вебинаре от компании «GAZ Campus» 6 октября в 17:00 по МСК вы узнаете:
- как убеждать требовательную аудиторию с выгодой для себя;
- как оформить КП, сайт, визитку и общий внешний вид услуг;
- как продлевать контракты и соглашения с клиентами;
- почему важно устанавливать доверие с клиентами при продвижении услуг.
Спикер: Кирилл Наумов — бизнес-тренер. Он проводит семинары и воркшопы по маркетингу более 7 лет.
После вебинара разыграем сертификат на создание и настройку рекламного кабинета Яндекса среди самых активных участников.
Как вывести бизнес на маркетплейс и не прогореть
В связи с февральскими событиями многие ниши освободились. Самые предприимчивые не стали терять время и вышли со своим товаром на маркетплейсы. Они уже получают хорошую прибыль.
Вы тоже можете начать продажи, а если вас мучает вопрос: «как?», то не теряйте время и смотрите бесплатный вебинар «Как выйти на маркетплейсы с умом и не прогореть».
Разберем важные нюансы, которые помогут правильно выбрать маркетплейс и успешно запустить новый канал продаж.
Всем участникам вебинара даем чек-лист «Как правильно выбрать товар для продажи на маркетплейсах».
Новости
- На Госуслугах можно записаться в добровольцы. И пожаловаться на решение о мобилизации
- Что известно о мобилизации на 4 октября
- Во время обеда на основной работе можно работать по совместительству
- Мобилизованный арбитражный управляющий выходит из дела по банкротству
- Введут единый налоговый вычет по НДФЛ на инвестиции в пенсию и страхование
- В мобильном приложении Тинькофф теперь можно выдать чек и уплатить налоги самозанятым
- У живущих за рубежом выходцев из новых регионов России есть месяц на замену гражданства
- Банки ужесточат требования к заемщикам. Ипотечный кредит взять будет сложнее
- Совет Федерации одобрил вхождение в состав РФ новых территорий
- Мобилизованным бизнесменам помогут сохранить бизнес и дадут отсрочку по налогам
- Работодатель не имеет права требовать у сотрудника реквизиты больничного листа
- Базу для налога на прибыль можно считать кассовым методом
- Для медосмотра можно оформить командировку
- Минцифры будет выдавать IT-компаниям документ на ПАК для налоговых льгот
- Для московских ИП маркетологи и HR проведут бесплатные консультации
- «Кассир.ру» направил досудебную претензию в «Яндекс» и требует 328 млн руб.
- С 1 марта 2023 года рецептурные лекарства можно будет продать и купить онлайн. Пока только в трех регионах
- Реализация судов лизинговой компаний облагается НДС по ставке 0%
- Бизнес-карты Альфа-банка будут приходить в постаматы «Пятерочки»
- Бизнес на АУСН может работать только через уполномоченный банк. Их всего семь
- В Минтруде пояснили, как мобилизованным гражданам оформить кредитные каникулы
- За субсидии придется побороться. Скоро их будут распределять по законам конкуренции
- На купюре в 500 рублей появится изображение достопримечательности Пятигорска
- Выплаты мобилизованным не будут учитывать для права на детские пособия
- Цены на игристое вино вырастут
- Изменились правила передачи данных о маркировке молока
- Повышать устойчивость российской экономики будут оперштабы
- Военкоматы получат конкретные разъяснения, у каких людей отсрочка
- Закон о кредитных каникулах для участников СВО одобрили в Совете Федерации
- Тарифы за проезд по платным дорогам собираются повысить
- Телефонных мошенников должно поубавиться. Им помешают выводить украденные с банковских карт деньги
- Прием заявок на субсидию на маркетплейсы и субсидию для бизнеса по франшизе продлили
- Если продажа на экспорт произошла на территории РФ, то НДС будет 20%
- Корпорация «МСП» создала свою лизинговую компанию
- Изменят порядок ценообразования за вывоз мусора
- Субсидии для IT-компаний и льготной ипотеки для сотрудников IT-предприятий сократили
- В банках хотят изменить подход к расчету полной стоимости кредита
- В 2023 году вырастет предельный доход по УСН. Стали известны коэффициенты-дефляторы
- Введут правила подсчета стажа для пенсии бизнесменам на АУСН
- ИП расскажут, как выйти на маркетплейсы с умом и не прогореть
События
Актуальные изменения 2022 года и изменения ближайших отчетных периодов
Дата проведения: 12 октября, среда
Самые распространенные проблемы при работе с самозанятыми исполнителями
Дата проведения: 11 октября, вторник
Дата проведения: 11 октября, вторник
Финансовое моделирование в MS Excel
Дата проведения: 11 октября, вторник
Призыв руководителя на военную службу. Что делать?
Дата проведения: 10 октября, понедельник
Действия работодателя в нестандартных ситуациях. Несчастные случаи на производстве
Дата проведения: 10 октября, понедельник
Дата проведения: 9 октября, воскресенье
Новые ФСБУ: в чем надо срочно разобраться
Дата проведения: 7 октября, пятница
Онлайн-кассы (ККТ) и оперативный контроль в 2022-2023 гг. Новый порядок ведения кассовых операций (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 7 октября, пятница
Запись вебинара про переход с нескольких разрозненных учетных систем 1С:УПП в единую 1С:ERP от специалистов RDV и Big4
Дата проведения: 7 октября, пятница
Статьи
— Платежи по QR-кодам. Чем выгодны для покупателей, как избежать мошенничества
Торговые сети все чаще предлагают клиентам платить за покупки по QR-коду. Эта технология сегодня охватывает 20% рынка безналичных платежей. Платить по QR-коду действительно удобно.
— «Утренний бухгалтер». Мораторий на валютные проверки могут продлить
Такой план озвучили в Минфине.
🔒 Как вести учет займов из Фонда развития предпринимательства
Фонд развития промышленности предоставляет займы под 1 процент и 3 процента годовых на реализацию проектов, направленных на внедрение передовых технологий, создание новых продуктов или организацию импортозамещающих производств. Никаких особых правил для учета суммы таких займов нет, но есть важные моменты.
— Преобразование иностранных филиалов в российские ООО
За текущий 2022 год ситуация с иностранным бизнесом в России кардинально поменялась. С момента введения спецоперации законодателем и Президентом в совокупности было принято более 250 документов, регулирующих особенности иностранного финансирования и ведения бизнеса на территории нашей страны.
— Договор дороже срока. Почему неоформленный испытательный срок считается пройденным?
Испытательный срок — важный инструмент подбора кадров. То, что на собеседовании было теорией и гипотезой, за время испытательного срока получает практическое подтверждение. Или не получает.
— Инвентаризация финансовых обязательств в бюджетном учреждении
Инвентаризация финансовых обязательств в бюджетном учреждении может быть как плановой — в соответствии с требованиями законодательства, так и инициированной — по решению руководства либо на основе критериев, определенных в локальных нормативах учреждения. В чем заключается специфика данной процедуры, а также оформления ее результатов, расскажем далее.
🔒 Как изменить страховой тариф задним числом
Когда ФСС не получает своевременно от компаний документы, которые подтверждают страховой тариф на травматизм, они выбирают его сами. Для этого просматривают виды деятельности, которые компания указал в ЕГРЮЛ, и выбирают максимально большой. Но этот выбор можно оспорить в суде.
— Как доказать, что работал, а не оказывал услуги?
Трудовые отношения — это один из самых защищенных государством видов договоров между юридическими и физическими лицами, поэтому работодатели все чаще прибегают к хитрости — оформляют сотрудников с помощью гражданско-правовых договор или через покупку услуг у самозанятых.
— «Ночной бухгалтер». Мобилизованным дадут кредитные каникулы и налоговые льготы. Власти пытаются объяснить, как это оформить
Собрали в одном месте все, что пообещали мобилизованным за сегодня.
— ЦБ опубликовал разъяснения по кредитным каникулам для мобилизованных
Просрочка «замораживается», ставка начисляется. Пени и неустойка с 24 февраля оплате не подлежат.
Блоги компаний
- Как продавать на СберМегаМаркете: пошаговая инструкция (90)
- Электронная трудовая книжка: что нужно знать кадровику (184)
- Воинский учет для иностранцев, получивших гражданство РФ (5)
- Остановка обмена финансовой информацией и действия соглашений об избежании двойного налогообложения (140)
- Стоимость медицинских услуг предлагают ограничить (72)
- Налог на прибыль при переводе долга (72)
- Игрушечные деньги (606041)
- Первый в мире ДМС для предпринимателей (717626)
- Что изменится в формах СЗВ-СТАЖ и СЗВ-ТД, счете-фактуре и платежках на уплатe налогов? А также самая важная информация о мобилизации (17)
- Обиженная женщина — угроза бизнеса (726619)
- Как номинальному директору избежать субсидиарной ответственности. Часть 2 (88)
- Как подготовить компанию к продаже и найти покупателя (141)
- За что чаще всего штрафуют работодателей мигрантов? (721178)
- Электронные перевозочные документы: как оцифровать и что для этого нужно (716441)
- iPhone вместо ККТ: это правда? (4)
- Почему выгодно использовать удаленный труд фрилансеров из СНГ? (5)
- Появилась новая программа Про.Путевые листы. Да, еще одна 🤷♂️. Но смотрите, что она умеет...☝️ (746655)
- Как найти работу финансовому директору? Часть 2. Резюме и сопроводительное письмо (749764)
- НДФЛ с продажи нежилой недвижимости физиком (717491)
- Что делать, если прислали повестку (739079)
Документы
- Федеральный закон № 223-ФЗ от 18.07.2011
- Федеральный закон № 161-ФЗ от 24.07.2008
- Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/68446 от 25.11.2015
- Федеральный закон № 237-ФЗ от 23.07.2013
- Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/1914 от 31.01.2013
Обсуждаемые темы форума
— Алименты в виде твердой денежной суммы
— Как правильно сделать сверку с ИФНС?
— Оплата налога за третье лицо
— Перевод сотрудника с полной ставки на 0,5
— Классификация дохода для льготы по налогу на прибль
— Пробивка чека ,если переводит физ лицо за ООО
— Списание брака у маркетплейса
— 3-ндфл при продаже физлицом нежилого помещения
— Переуступка предмета лизинга по договору цессии. Учет у покупателя на ОСНО
— 3-ндфл при продаже физлицом нежилого помещения
— Зачет оплаты между спецификациями по экспортному контракту