«Утренний бухгалтер». Предельный доход по упрощенке вырастет с 2023 года 

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Стали известны коэффициенты-дефляторы по УСН на 2023 год. Предельный доход как для стандартных, так и для повышенных ставок вырастет.

В Минобороны собираются как можно быстрее сообщить всем военкоматам, у каких людей есть отсрочка от частичной мобилизации.

Минтранс предложил повысить максимальный размер оплаты за проезд по платным дорогам.

Кабмин уменьшил количество денег, которые будут потрачены на субсидии для IT-компаний.

Свежее разъяснение от Минфина. Базу для налога на прибыль можете считать кассовым методом.

Узнайте, как продвигать услуги для избалованной аудитории, на бесплатном вебинаре уже завтра! На вебинаре от компании «GAZ Campus» 6 октября в 17:00 по МСК вы узнаете: как убеждать требовательную аудиторию с выгодой для себя;

как оформить КП, сайт, визитку и общий внешний вид услуг;

как продлевать контракты и соглашения с клиентами;

почему важно устанавливать доверие с клиентами при продвижении услуг. Спикер: Кирилл Наумов — бизнес-тренер. Он проводит семинары и воркшопы по маркетингу более 7 лет. После вебинара разыграем сертификат на создание и настройку рекламного кабинета Яндекса среди самых активных участников.

Как вывести бизнес на маркетплейс и не прогореть

В связи с февральскими событиями многие ниши освободились. Самые предприимчивые не стали терять время и вышли со своим товаром на маркетплейсы. Они уже получают хорошую прибыль.

Вы тоже можете начать продажи, а если вас мучает вопрос: «как?», то не теряйте время и смотрите бесплатный вебинар «Как выйти на маркетплейсы с умом и не прогореть».

Разберем важные нюансы, которые помогут правильно выбрать маркетплейс и успешно запустить новый канал продаж.

Всем участникам вебинара даем чек-лист «Как правильно выбрать товар для продажи на маркетплейсах».

Новости

События

Актуальные изменения 2022 года и изменения ближайших отчетных периодов

Дата проведения: 12 октября, среда

Самые распространенные проблемы при работе с самозанятыми исполнителями

Дата проведения: 11 октября, вторник

Бюджет компании

Дата проведения: 11 октября, вторник

Финансовое моделирование в MS Excel

Дата проведения: 11 октября, вторник

Призыв руководителя на военную службу. Что делать?

Дата проведения: 10 октября, понедельник

Действия работодателя в нестандартных ситуациях. Несчастные случаи на производстве

Дата проведения: 10 октября, понедельник

Корпоративное право

Дата проведения: 9 октября, воскресенье

Новые ФСБУ: в чем надо срочно разобраться

Дата проведения: 7 октября, пятница

Онлайн-кассы (ККТ) и оперативный контроль в 2022-2023 гг. Новый порядок ведения кассовых операций (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 7 октября, пятница

Запись вебинара про переход с нескольких разрозненных учетных систем 1С:УПП в единую 1С:ERP от специалистов RDV и Big4

Дата проведения: 7 октября, пятница

Статьи

— Платежи по QR-кодам. Чем выгодны для покупателей, как избежать мошенничества

Торговые сети все чаще предлагают клиентам платить за покупки по QR-коду. Эта технология сегодня охватывает 20% рынка безналичных платежей. Платить по QR-коду действительно удобно.

— «Утренний бухгалтер». Мораторий на валютные проверки могут продлить

Такой план озвучили в Минфине.

🔒 Как вести учет займов из Фонда развития предпринимательства

Фонд развития промышленности предоставляет займы под 1 процент и 3 процента годовых на реализацию проектов, направленных на внедрение передовых технологий, создание новых продуктов или организацию импортозамещающих производств. Никаких особых правил для учета суммы таких займов нет, но есть важные моменты.

— Преобразование иностранных филиалов в российские ООО

За текущий 2022 год ситуация с иностранным бизнесом в России кардинально поменялась. С момента введения спецоперации законодателем и Президентом в совокупности было принято более 250 документов, регулирующих особенности иностранного финансирования и ведения бизнеса на территории нашей страны.

— Договор дороже срока. Почему неоформленный испытательный срок считается пройденным?

Испытательный срок — важный инструмент подбора кадров. То, что на собеседовании было теорией и гипотезой, за время испытательного срока получает практическое подтверждение. Или не получает.

— Инвентаризация финансовых обязательств в бюджетном учреждении

Инвентаризация финансовых обязательств в бюджетном учреждении может быть как плановой — в соответствии с требованиями законодательства, так и инициированной — по решению руководства либо на основе критериев, определенных в локальных нормативах учреждения. В чем заключается специфика данной процедуры, а также оформления ее результатов, расскажем далее.

🔒 Как изменить страховой тариф задним числом

Когда ФСС не получает своевременно от компаний документы, которые подтверждают страховой тариф на травматизм, они выбирают его сами. Для этого просматривают виды деятельности, которые компания указал в ЕГРЮЛ, и выбирают максимально большой. Но этот выбор можно оспорить в суде.

— Как доказать, что работал, а не оказывал услуги?

Трудовые отношения — это один из самых защищенных государством видов договоров между юридическими и физическими лицами, поэтому работодатели все чаще прибегают к хитрости — оформляют сотрудников с помощью гражданско-правовых договор или через покупку услуг у самозанятых.

— «Ночной бухгалтер». Мобилизованным дадут кредитные каникулы и налоговые льготы. Власти пытаются объяснить, как это оформить

Собрали в одном месте все, что пообещали мобилизованным за сегодня.

— ЦБ опубликовал разъяснения по кредитным каникулам для мобилизованных

Просрочка «замораживается», ставка начисляется. Пени и неустойка с 24 февраля оплате не подлежат.

Блоги компаний

Документы

Обсуждаемые темы форума

— Алименты в виде твердой денежной суммы

— Как правильно сделать сверку с ИФНС?

— Оплата налога за третье лицо

— Перевод сотрудника с полной ставки на 0,5

— Классификация дохода для льготы по налогу на прибль

— НДС в новых регионах РФ

— Водный налог

— Пробивка чека ,если переводит физ лицо за ООО

— Списание брака у маркетплейса

— Фиксированные взносы ИП

— Аккредитация IT-компании

— 3-ндфл при продаже физлицом нежилого помещения

— ЭЦП для нотариуса

— СЗВ-ТД на мобилизованного

— Счёт за рубежом

— Переуступка предмета лизинга по договору цессии. Учет у покупателя на ОСНО

— Оплата командировки

— Выплата пайщикам продукцией

— 3-ндфл при продаже физлицом нежилого помещения

— Зачет оплаты между спецификациями по экспортному контракту