«Утренний бухгалтер». Мораторий на валютные проверки могут продлить

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

В Минфине рассказали, что есть планы продлить запрет на валютные проверки, который истекает с 2023 года.

Продлили власти и временный порядок приемки квартир дольщиками.

С 1 января 2023 года заработают новые цифры для пособий. Так, за месяц болезни можно будет получить по больничному до 83 тысяч рублей.

Занимательная арифметика. 20% россиян отметили снижение накоплений на фоне кризиса и западных санкций. При этом у трети опрошенных накоплений и не было.

Многие пытаются выйти из ситуации, начав работать на себя. То есть став самозанятым. Примерно пятая часть самозанятых сейчас находится в Москве.

Как сейчас работают маркетплейсы и почему это важно Продажи на маркетплейсах — быстрый и действенный способ наращивания выручки и поиска новых клиентов. Но новички часто допускают ошибки, несут убытки и бросают торговлю уже в первые месяцы. На вебинаре разберем важные нюансы, которые помогут правильно выбрать маркетплейс и успешно запустить новый канал продаж. Записаться

Новости

События

Корпоративное право

Дата проведения: 9 октября, воскресенье

Онлайн-кассы (ККТ) и оперативный контроль в 2022-2023 гг. Новый порядок ведения кассовых операций (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 7 октября, пятница

Запись вебинара про переход с нескольких разрозненных учетных систем 1С:УПП в единую 1С:ERP от специалистов RDV и Big4

Дата проведения: 7 октября, пятница

Новинка от CPA ! Идет набор : Финансовый директор, финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании

Дата проведения: 7 октября, пятница

Идет набор на очное или дистанционное повышение квалификации для руководителей компаний. СРА -cовременная финансовая квалификация для бизнеса: Финансовый учет; Управленческий учет; Финансовый менеджмент, Налоги, Право. Практика управления финансами

Дата проведения: 7 октября, пятница

Внешнеторговый контракт: что учесть чтобы снизить риски

Дата проведения: 6 октября, четверг

Некоммерческие организации: все изменения и отчетность в 2022 г. Учет ОС, аренды и целевых средств по новым ФСБУ (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 6 октября, четверг

ВЭД в условиях санкций и ограничений: проблемы и пути их решения

Дата проведения: 6 октября, четверг

NEW! Финансовая отчетность: (US GAAP); IFRS.Различия между МСФО и US GAAP. Повышение квалификации в удобное время. Практика применения

Дата проведения: 6 октября, четверг

Отчетность за 9 месяцев: новые правила из-за изменений в законах

Дата проведения: 5 октября, среда

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Последние изменения уголовного законодательства делают практику возмещения убытков по контрактам в сфере гособоронзаказа еще актуальнее.

— Как отражать незавершенное производство в бухучете

Незавершенное производство в бухгалтерском учете — это материальные ценности предприятия, которыми не были пройдены все стадии технологического процесса. Их учет предполагает оценку с использованием нескольких методов, основанных на экономической сущности таких ценностей.

🔒 Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в сентябре 2022

Мы подготовили для вас обзор разъяснений фискалов, которые были опубликованы в сентябре. Все кратко, четко, по делу.

— Как отрегулировать ширину столбцов в документах в 1С

Сдвинули столбцы в документе и теперь вручную регулируете ширину каждой колонки? В этом лайфхаке расскажем, как вернуть первоначальный вид документов в программах 1С за считанные секунды!

— Какие законы вступают в силу в октябре

Производство жизненно необходимых лекарств станет проще, транспортный комплекс получит дополнительную поддержку для снижения последствий санкций, еще больше пособий переведут на карту «Мир»: эти и другие нововведения октября в традиционном дайджесте Госдумы.

— «Утренний бухгалтер». Готов новый порядок аккредитации IT-компаний

Для него разработают специальную форму на Госуслугах.

— Как составить доверенность на представление интересов ИП

Если предприниматель хочет передать другому человеку полномочие на совершение всех действий от своего имени, он составляет генеральную доверенность на представление интересов ИП во всех организациях и государственных органах. Если нужно выполнить какое-то определенное действие, подойдет разовая доверенность. В некоторых случаях доверие полномочий требует нотариального удостоверения.

— Капремонт, техобслуживание и капвложения в новых ФСБУ. На что обратить внимание бухгалтеру

ФСБУ 6/2020 и 26/2020 содержат ряд положений, касающихся основных средств и капитальных вложений и вызывающих у бухгалтеров много вопросов. Как их применять и всегда ли нужно это делать?

— Выплата доходов по ценным бумагам иностранной компании. Можно ли проводить операции без открытия специального счета нерезидентом

Несколько важных тезисов по вопросам, касающимся исполнения указа Президента от 05.03.2022 № 95 при получении банком распоряжения о переводе клиенту — иностранной организации доходов по ценным бумагам (на условном примере).

— Цитата дня. Про прогнозы

Аналитики объясняют, что будет с курсами валют в ближайшее время. Спойлер: пока точно неясно.

— «Ночной бухгалтер». IT-компаниям рассказали, как им будут давать аккредитацию. Плановые проверки бизнеса отменили

Долгожданный для айтишников вопрос наконец-то решился: IT-компании будут снова вносить в реестр аккредитованных.

🔒 Как заполнять карточку воинского учета

Вопросом воинского учета до начала частичной мобилизации некоторые компании даже не интересовались. Но разобраться в теме никогда не поздно. Один из главных документов воинского учета — это карточка по форме 10, которую нужно заполнять с 8 января 2022 года.

— От бухгалтеров на первичку до финансовых директоров со знанием крипты: кого сейчас ищут на БухДжобе

Рассказываем, почему менять работу даже в темные и нестабильные времена не так страшно, как кажется.

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Документы

ФНС РФ: Письмо № АБ-4-19/12835@ от 28.09.2022

ЦБ РФ: Инструкция № 204-И от 30.06.2021

Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001

ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-13/671@ от 19.07.2021

Федеральный закон № 57-ФЗ от 29.04.2008

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