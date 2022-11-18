«Утренний бухгалтер». Росфинмониторинг придумал новые штрафы для банков

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» – это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики – за авторским сарказмом нашего главреда – к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Банки будут платить штрафы, если не согласятся предоставлять Росфинмониторингу данные о клиентах. Штрафы будут до полумиллиона.

Налоговики напомнили, что сдавать декларации по транспортному и земельному налогам не надо, но сообщения о суммах налогов все равно формируются в АИС «Налог-3».

Россиянам будут давать налоговый вычет за накопления на будущую пенсию. Правда, закон собираются принять только в следующем году.

Как связаны между собой управленческий учет и учет персонала? Сделали небольшую статью об этом, берите на заметку.

Декабрь уже совсем близко, а значит, бухгалтеру самое время разобраться, как платить и учитывать зарплату за этот месяц. Статья вам в помощь.

Проверьте свои декларации и узнайте о всех налоговых рисках Ребята из NalogTree создали бота, который находит разрывы и проверяет контрагентов. Ответ за 24 часа. Узнайте, как вас видят налоговики – обращайтесь к боту @NalogTreeBot. ​​​​​​​Этой информации нет в открытом доступе. Подробнее на сайте

Бухгалтерам расскажут, как выявить признаки необоснованной налоговой выгоды

Пять лет назад вступила в силу легендарная теперь ст. 54.1 НК РФ. Норма стала преемницей практики, сформированной по Постановлению Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 и вызвала волну судебных споров.

​​​​​​​30 ноября КСК групп проведет вебинар о практике применения ст. 54.1 НК РФ.

Записывайтесь прямо сейчас

Новости

События

Цифровизация грузоперевозок: как быстро перейти на ЭТрН

Дата проведения: 23 ноября, среда

Единый налоговый платеж с 2023 года

Дата проведения: 23 ноября, среда

Бюджет компании

Дата проведения: 23 ноября, среда

Социальный фонд России. Изменения с 1 января 2023 года

Дата проведения: 22 ноября, вторник

Вебинар c Александром Матиташвили «Самые актуальные проблемы по налогу на прибыль в 2022 году»

Дата проведения: 21 ноября, понедельник

Строительство: все изменения 2022-2023 гг. Бухгалтерская и налоговая отчетность застройщиков и подрядчиков (21-22 ноября 2022 г., онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 21 ноября, понедельник

Начните бесплатно! СПЕЦКУРС «Учет продаж на маркетплейсах»

Дата проведения: 21 ноября, понедельник

Эффективные переговоры

Дата проведения: 21 ноября, понедельник

Руководство удаленными командами

Дата проведения: 21 ноября, понедельник

Построение и развитие команды

Дата проведения: 21 ноября, понедельник

Статьи

– Сколько стоят бухгалтеры и чего от них сейчас хотят. Вакансии на Бухджобе

Есть неунывающая классика требований: умения в таких-то 1С, столько-то лет опыта, знания таких-то участков. А кое-где просят быть готовым к командировке и еще много чего интересного говорят.

– Переходим на МЧД. Как все сделать правильно и успеть в срок

Обязательное использование машиночитаемых доверенностей (МЧД) планируют перенести с января на сентябрь 2023 года. Сейчас законопроект о переносе на рассмотрении у правительства. Несмотря на намерение государства продлить срок перехода, работать с электронными документами по-новому бизнесу все равно придется.

– «Утренний бухгалтер». А вы собираете корешки от доверенностей?

На эту тему спорят бухгалтеры в соцсетях Клерка.

– Продажа имущества с собственниками-детьми. Надо ли платить налоги?

Законодательство возлагает на граждан обязанность уплачивать налоги с проданного недвижимого имущества. Но как обстоят дела с налогами, если собственниками являются дети?

– Как использовать СЭДО в 1С: правила оформления выплат пособий в 2022

В статье разбираем новшества по взаимодействию с ФСС. А также даем ответы на некоторые вопросы, которые возникают у бухгалтера.

– Какую бухгалтерскую отчетность должны сдать вновь созданные организации

Вновь созданные организации сдают бухгалтерскую отчетность в установленные законодательством сроки. Но в некоторых случаях общеустановленные сроки смещаются.

– Может ли цена товара в интернет-магазине отличаться от цены в рознице

Расскажем о продаже товара в розницу в интернет-магазине по различным ценам. Законно это или нет?

– Счет за границей: какие последствия могут наступить в 2022 году

Многие даже не задумываются о том, что у них могут существовать обязанности в случае открытия зарубежных счетов. А такие обязанности есть, и за их несоблюдение предусмотрена ответственность. Более того, в условиях стремительно меняющегося законодательства существуют различные ограничения, запреты и сложности в использовании таких счетов.

– Как использовать промахи налоговиков себе на пользу. Решение по результатам проверки

Деятельность налоговиков серьезно регламентирована. У них много прав, но и достаточно обязанностей. Если они не соблюдают эти обязанности, у компаний есть возможность обернуть это себе на пользу. Показательный пример – в нашей статье.

🔒 Почему не работает схема с подотчетом и как бухгалтеру не надо платить руководству.

Схема, когда руководству выдают крупные суммы под отчет, а потом те «забывают» отчитаться, слишком очевидна. Тем не менее, ее по-прежнему продолжают применять. А потом приходится платить большие пени и штрафы. Разбираемся, как не надо делать.

– Цифра дня. Про сотни тыщ налога

Больше 750 тысяч рублей отдадут в копилку государства владельцы крутых машин из Архангельска. Это их транспортный налог.

– Как связаны между собой управленческий учет и учет персонала и что надо знать бухгалтеру

Когда бухгалтер выходит на новый уровень квалификации (то есть осваивает управленческий учет), становится понятно, что некоторые области с управленкой довольно сильно пересекаются. Так происходит, например, с учетом персонала.

– Какими документами подтверждать реальную зарплату

Справка о зарплате может понадобиться для самых различных целей. Она нужна для того, чтобы встать на учет в качестве безработного, для получения финансовой помощи от государства, на визу, для получения кредита, для суда и т. п. Оформить такой документ может только работодатель.

– «Ночной бухгалтер». Новые махинации с НДС: налоговики раскрыли, как это было

По мнению ФНС, манипуляции предприниматели вели с кормовыми добавками для животных: считали с них 10% НДС, а не 20%. Налоговики не считают добавки кормами, а значит, и льготная ставка на них распространяться не должна. Эксперты говорят, что все не так однозначно.

Блоги компаний

Документы

Минэкономразвития России (МЭР): Письмо № ОГ-Д07-381 от 24.01.2022

Подробнее о документе мы писали в новости 🌏 Доходы от природных ресурсов достаются каждому человеку через социальную защиту

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/97497 от 10.10.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Иностранный налог можно зачесть при расчете налога на прибыль

Чеховский городской суд Московской области: Постановление № 5-1464/2022 от 19.08.2022

Президиум ВАС РФ: Постановление № 13815/05 от 21.03.2006

Верховный Суд РФ: Определение № 304-КГ16-7850 от 24.06.2016

Обсуждаемые темы форума

– Требование – нарушения статей 54.1, 171, 172 НК РФ

– Сверка с ИФНС сальдо ЕНП

– ВЭД банки

– Продажа авто (ОС) физлицу

– Правомерность применения ЕНВД

– Аренда машины. выплата сотруднику

– Сотрудник работает в Узбекистане, налоги

– Специалист по охране труда

– НДФЛ за обособку платили и сдавали по месту «головы» несколько лет

– НДФЛ мат. помощь 4000 руб у нескольких работодателей

– Отчетность физлица по иностранным компаниям и счетам

– Из АО в ООО

– Командировка, представительская встреча

– УПД со статусом 2

– Отчет дававальческого сырья

– Патент и самоходные автомобили Белая 7555 совместимы?

– Налогообложение пени

– Создание НКО

– Отражение зарплаты в бухучете