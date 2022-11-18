«Утренний бухгалтер». Росфинмониторинг придумал новые штрафы для банков

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» – это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики – за авторским сарказмом нашего главреда – к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Банки будут платить штрафы, если не согласятся предоставлять Росфинмониторингу данные о клиентах. Штрафы будут до полумиллиона.
Налоговики напомнили, что сдавать декларации по транспортному и земельному налогам не надо, но сообщения о суммах налогов все равно формируются в АИС «Налог-3».
Россиянам будут давать налоговый вычет за накопления на будущую пенсию. Правда, закон собираются принять только в следующем году.
Как связаны между собой управленческий учет и учет персонала? Сделали небольшую статью об этом, берите на заметку.
Декабрь уже совсем близко, а значит, бухгалтеру самое время разобраться, как платить и учитывать зарплату за этот месяц. Статья вам в помощь.
Проверьте свои декларации и узнайте о всех налоговых рисках
Ребята из NalogTree создали бота, который находит разрывы и проверяет контрагентов. Ответ за 24 часа. Узнайте, как вас видят налоговики – обращайтесь к боту @NalogTreeBot. Этой информации нет в открытом доступе.
Бухгалтерам расскажут, как выявить признаки необоснованной налоговой выгоды
Пять лет назад вступила в силу легендарная теперь ст. 54.1 НК РФ. Норма стала преемницей практики, сформированной по Постановлению Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 и вызвала волну судебных споров.
30 ноября КСК групп проведет вебинар о практике применения ст. 54.1 НК РФ.
Новости
- Налоговики вскрыли новую схему неуплаты НДС
- У мобилизованных есть льгота по налогу на имущество, а в некоторых регионах – и по транспортному налогу
- Ветеранам боевых действий хотят дать право на досрочную пенсию, если у них есть 15 лет стажа
- Сбер вернул сервис бесконтактной оплаты SberPay для устройств на базе Android
- Заранее предупредите директора-учредителя, что по итогам года ему придется доплатить НДФЛ по ставке 15%
- Продолжается налоговый диктант от ФНС: 30 вопросов за час
- Для учета расходов на электронный авиабилет нужен посадочный талон
- Доходы от природных ресурсов достаются каждому человеку через социальную защиту
- Компании общепита, сотрудничающие с Delivery Club, могут использовать инструменты «Яндекса»
- 1С выпустила разъяснения для пользователей системы «1С:Предприятие 8»
- Если банки откажутся предоставлять данные о клиентах в Росфинмониторинг, их оштрафуют
- Внесудебное банкротство граждан упростят
- В кризис малый и средний бизнес сменили приоритеты, теперь их интересует IT и строительство
- Людям будут давать налоговый вычет за накопления на будущую пенсию
- Битрикс24 выпустил масштабный релиз
- Извещение о закупке дополнят новыми сведениями
- Пока нельзя проверять бизнес, контролеры активно проверяют школы и детские сады
- Почтальоны будут три раза приходить к пенсионеру, чтобы вручить ему пенсию
- Суррогатная мать получает пособие по беременности и родам, а биологическая – по уходу за ребенком
- Налоговики сами сообщают компании о начисленном транспортном и земельном налоге
- Активы миллиардеров, которые покинули Россию после начала СВО, могут заморозить
- Снизили пошлину на регистрацию правок в ЕГРН при аренде: не более тысячи рублей
- ПК «ЭОН» с 2023 года – всё. Переходите на «Налогоплательщик ЮЛ»
- Бухгалтерам расскажут про отчетность и тарифы в новый Страховой фонд с 2023 года
- Потребительские кредиты дорожают в среднем на 1,5 – 2 п.п.
- Смерть заемщика не делает его долг безнадежным в целях налога на прибыль
- У сети «АндерСон» заказали 110 пунктов документов для представления по выездной проверке
- В крупных IT-корпорациях массово сокращают работников
- Через Госуслуги можно будет писать чиновникам
- Иностранный налог можно зачесть при расчете налога на прибыль
- Патент для иностранцев в Подмосковье будет стоить 6,6 тыс. руб.
- Минздрав и МВД будут обмениваться информацией о состоянии здоровья водителей
- Вносить изменения в опубликованное в ГИС Торги извещение можно и после окончания срока приема заявок
- Рекламу отечественного вина можно будет размещать вдоль дорог, но только в тех регионах, где оно производится
- Карты Visa и Mastercard русские туристы на Шри-Ланке могут оформить дистанционно
- «Почта России» обеспечит ритейлеров доставкой небольших посылок из-за рубежа
События
Цифровизация грузоперевозок: как быстро перейти на ЭТрН
Дата проведения: 23 ноября, среда
Единый налоговый платеж с 2023 года
Дата проведения: 23 ноября, среда
Дата проведения: 23 ноября, среда
Социальный фонд России. Изменения с 1 января 2023 года
Дата проведения: 22 ноября, вторник
Вебинар c Александром Матиташвили «Самые актуальные проблемы по налогу на прибыль в 2022 году»
Дата проведения: 21 ноября, понедельник
Строительство: все изменения 2022-2023 гг. Бухгалтерская и налоговая отчетность застройщиков и подрядчиков (21-22 ноября 2022 г., онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 21 ноября, понедельник
Начните бесплатно! СПЕЦКУРС «Учет продаж на маркетплейсах»
Дата проведения: 21 ноября, понедельник
Дата проведения: 21 ноября, понедельник
Руководство удаленными командами
Дата проведения: 21 ноября, понедельник
Дата проведения: 21 ноября, понедельник
Статьи
– Сколько стоят бухгалтеры и чего от них сейчас хотят. Вакансии на Бухджобе
Есть неунывающая классика требований: умения в таких-то 1С, столько-то лет опыта, знания таких-то участков. А кое-где просят быть готовым к командировке и еще много чего интересного говорят.
– Переходим на МЧД. Как все сделать правильно и успеть в срок
Обязательное использование машиночитаемых доверенностей (МЧД) планируют перенести с января на сентябрь 2023 года. Сейчас законопроект о переносе на рассмотрении у правительства. Несмотря на намерение государства продлить срок перехода, работать с электронными документами по-новому бизнесу все равно придется.
– «Утренний бухгалтер». А вы собираете корешки от доверенностей?
На эту тему спорят бухгалтеры в соцсетях Клерка.
– Продажа имущества с собственниками-детьми. Надо ли платить налоги?
Законодательство возлагает на граждан обязанность уплачивать налоги с проданного недвижимого имущества. Но как обстоят дела с налогами, если собственниками являются дети?
– Как использовать СЭДО в 1С: правила оформления выплат пособий в 2022
В статье разбираем новшества по взаимодействию с ФСС. А также даем ответы на некоторые вопросы, которые возникают у бухгалтера.
– Какую бухгалтерскую отчетность должны сдать вновь созданные организации
Вновь созданные организации сдают бухгалтерскую отчетность в установленные законодательством сроки. Но в некоторых случаях общеустановленные сроки смещаются.
– Может ли цена товара в интернет-магазине отличаться от цены в рознице
Расскажем о продаже товара в розницу в интернет-магазине по различным ценам. Законно это или нет?
– Счет за границей: какие последствия могут наступить в 2022 году
Многие даже не задумываются о том, что у них могут существовать обязанности в случае открытия зарубежных счетов. А такие обязанности есть, и за их несоблюдение предусмотрена ответственность. Более того, в условиях стремительно меняющегося законодательства существуют различные ограничения, запреты и сложности в использовании таких счетов.
– Как использовать промахи налоговиков себе на пользу. Решение по результатам проверки
Деятельность налоговиков серьезно регламентирована. У них много прав, но и достаточно обязанностей. Если они не соблюдают эти обязанности, у компаний есть возможность обернуть это себе на пользу. Показательный пример – в нашей статье.
🔒 Почему не работает схема с подотчетом и как бухгалтеру не надо платить руководству.
Схема, когда руководству выдают крупные суммы под отчет, а потом те «забывают» отчитаться, слишком очевидна. Тем не менее, ее по-прежнему продолжают применять. А потом приходится платить большие пени и штрафы. Разбираемся, как не надо делать.
– Цифра дня. Про сотни тыщ налога
Больше 750 тысяч рублей отдадут в копилку государства владельцы крутых машин из Архангельска. Это их транспортный налог.
– Как связаны между собой управленческий учет и учет персонала и что надо знать бухгалтеру
Когда бухгалтер выходит на новый уровень квалификации (то есть осваивает управленческий учет), становится понятно, что некоторые области с управленкой довольно сильно пересекаются. Так происходит, например, с учетом персонала.
– Какими документами подтверждать реальную зарплату
Справка о зарплате может понадобиться для самых различных целей. Она нужна для того, чтобы встать на учет в качестве безработного, для получения финансовой помощи от государства, на визу, для получения кредита, для суда и т. п. Оформить такой документ может только работодатель.
– «Ночной бухгалтер». Новые махинации с НДС: налоговики раскрыли, как это было
По мнению ФНС, манипуляции предприниматели вели с кормовыми добавками для животных: считали с них 10% НДС, а не 20%. Налоговики не считают добавки кормами, а значит, и льготная ставка на них распространяться не должна. Эксперты говорят, что все не так однозначно.
Блоги компаний
- ИП меняет вид деятельности. Что делать с патентом (736297)
- Льготы при поступлении в ВУЗ детей медработников, погибших от коронавируса (72)
- Последствия невозможности применения ККТ (72)
- Имущество при банкротстве: что реализуют, а что можно сохранить? (771207)
- Внесение изменений в чек самозанятого (282)
- Зарплата за декабрь в 2022 году: когда платить и признавать доход (251)
- Кто всех спас в 2023 году (1)
- Подведены итоги Форума и Премии Investment Leaders-2022 (734055)
- Как правильно копить при небольшой зарплате? (772218)
- Условия для инвестиций в облигации будут благоприятными в течение еще как минимум двух лет (734622)
- Военный омбудсмен, освобождение от НДФЛ доходов ВБД, снятие ограничений на выплату военной пенсии в военном обзоре (72)
- LIFE PAY завершил интеграцию с системой SAKURA.AERO (744765)
- Клиент психологически изводит бухгалтера на аутсорсе: как быть (1)
- Как и зачем нужно повышать анонимность в интернете? (772414)
- Инвестиции сегодня. Что делать инвесторам? (772446)
- Пособие на погребение: где и когда получить (5)
- Как ИП законно потратить выручку на личные нужды (102)
- Прямые затраты на выполнение СМР: давальческие материалы (160630)
Документы
Минэкономразвития России (МЭР): Письмо № ОГ-Д07-381 от 24.01.2022
Подробнее о документе мы писали в новости 🌏 Доходы от природных ресурсов достаются каждому человеку через социальную защиту
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/97497 от 10.10.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Иностранный налог можно зачесть при расчете налога на прибыль
Чеховский городской суд Московской области: Постановление № 5-1464/2022 от 19.08.2022
Президиум ВАС РФ: Постановление № 13815/05 от 21.03.2006
Верховный Суд РФ: Определение № 304-КГ16-7850 от 24.06.2016
Обсуждаемые темы форума
– Требование – нарушения статей 54.1, 171, 172 НК РФ
– Правомерность применения ЕНВД
– Аренда машины. выплата сотруднику
– Сотрудник работает в Узбекистане, налоги
– НДФЛ за обособку платили и сдавали по месту «головы» несколько лет
– НДФЛ мат. помощь 4000 руб у нескольких работодателей
– Отчетность физлица по иностранным компаниям и счетам
– Командировка, представительская встреча
– Патент и самоходные автомобили Белая 7555 совместимы?