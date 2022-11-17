«Утренний бухгалтер». А вы собираете корешки от доверенностей?

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» – это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики – за авторским сарказмом нашего главреда – к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
У бухгалтеров вопрос: надо ли собирать корешки от доверенностей? Многие говорят, что это чепуха и прошлый век. Но вот одна из наших читательниц не просто собирает корешки, а ведет целый реестр доверенностей в тетрадке.
Ладно с доверенностями, а вот знаете ли вы, как правильно работать с чеками? И главное, на что можно попасть, если ошибиться? Ловите обзор.
Минфин опять напомнил: выплаты председателю совета МКД облагаются страховыми взносами. Это упорно собираются прописать в НК.
Чем ближе конец года, тем чаще мы слышим истории про профессиональное выгорание. Написали небольшую, но важную заметку на эту тему.
Как правильно составить договор с самозанятым
Чтобы не попасть на подмену трудовых отношений с самозанятыми, нужно грамотно составить договор. С этим как раз помогут ребята из РокетВорк – они дают всем читателям бесплатный чек-лист.
Новости
- Самозанятые бухгалтеры обязаны соблюдать антиотмывочный закон 115-ФЗ
- С 2023 года будут новые бланки для имущественного и инвестиционного вычетов по НДФЛ
- Сообщать налоговикам о своем имуществе и автомобиле надо будет на новом бланке
- На незаконное предпринимательство и схемы с валютной выручкой не будут заводить уголовку. Если инцидент первый
- Изменят условия льготы по налогу на прибыль для исключительных прав на РИД
- Владелица «АндерСон» рассказала, что ФНС указала в акте налоговой проверки
- Штрафа за непробитый кассовый чек не будет, если сформировать чек коррекции
- Семьи с двумя машинами и квартирами не получат детское пособие
- Жители новых регионов тоже могут рассчитывать на льготную ипотеку
- Маркетплейсы подводят итоги распродаж: спрос был высокий, но в целом роста продаж нет
- Каждая пятая компания снижает бюджет на интернет-рекламу
- И в наших гостиницах появятся «все включено» и «ультра все включено»
- Бизнесмены смогут продолжать вести дела под следствием
- ПСБ дает кредиты жителям ДНР и ЛНР
- На одного безработного сейчас четыре вакансии. Мишустин обсудил показатели занятости на рынке труда
- Минимальную цену на табачную продукцию вновь повысят
- Пособие по безработице в 2023 году будет от 1 500 до 12 792 руб.
- Казначейство сообщило о самых распространенных ошибках в региональных госзакупках за I полугодие 2022
- Можно зарегистрировать компанию в квартире учредителя
- Про новые территории РФ будут рассказывать школьникам с девятого класса
- Платежный сервис Payoneer прекращает работу в России
- На заводе Toyota сокращенным работникам предлагают 12 средних зарплат
- Собянин призывает не отменять празднование Нового года. Хотя бы ради малого бизнеса и доходов от развлекательных мероприятий
- Ювелирный бизнес негодует и требует не отменять для них АУСН
- Военным, мобилизованным и их родственникам будет проще купить машину
- Льготную ипотеку под 7% прекратят выдавать 31 декабря 2022
- Мишустин напомнил про особый контроль за рабочими местами мобилизованных граждан
- Для Шереметьево подготовили электронных помощников. Они могут распознавать пассажиров без документов
- Зафиксируют кадастровую стоимость недвижимости при оформлении госуслуг
- Смотрите курсы «Клерка» на Edutoria и Учеба.ру
- Приложение «Тинькофф» может распознать номер телефона, написанный от руки, чтобы перевести на него деньги
- Минфин не будет отказываться от своей идеи облагать взносами выплаты старшим по дому
- Для ФСБУ 25/2018 ставку дисконтирования при аренде и платежи в твердой сумме определяют по МСФО
- Лимит рекламных расходов без НДС предложили повысить в 10 раз. Но повысят только в 3 раза
- Бухгалтерам расскажут про новые правила заполнения трудовых книжек
- Бухгалтеры спорят, надо ли собирать корешки от доверенностей
- Полиция поймала телефонных мошенников
- Руководитель учреждения получила штраф за то, что не было обоснований к бюджетной смете
- Подержанные брендовые вещи теперь можно купить в приложении ЦУМ
События
Социальный фонд России. Изменения с 1 января 2023 года
Дата проведения: 22 ноября, вторник
Вебинар c Александром Матиташвили «Самые актуальные проблемы по налогу на прибыль в 2022 году»
Дата проведения: 21 ноября, понедельник
Строительство: все изменения 2022-2023 гг. Бухгалтерская и налоговая отчетность застройщиков и подрядчиков (21-22 ноября 2022 г., онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 21 ноября, понедельник
Начните бесплатно! СПЕЦКУРС «Учет продаж на маркетплейсах»
Дата проведения: 21 ноября, понедельник
Дата проведения: 21 ноября, понедельник
Руководство удаленными командами
Дата проведения: 21 ноября, понедельник
Дата проведения: 21 ноября, понедельник
Дата проведения: 21 ноября, понедельник
Бухгалтерский учет и налогообложение в РФ криптовалюты, NFT (non-fungible token), цифровых активов, операции в Метавселенной. С учетом последних изменений
Дата проведения: 18 ноября, пятница
Переведите нас на КЭДО!" или 5 советов, как замотивировать сотрудников к КЭДО
Дата проведения: 18 ноября, пятница
Статьи
– «Утренний бухгалтер». О новом пособии для детей и беременных приняли закон
Платить пособие будут уже с 2023 года.
– Социальное партнерство в сфере труда. Что это и зачем оно нужно?
Часто разобраться в спорах между работниками и работодателями могут только представители власти. Для этого в Трудовом кодексе есть понятие социального партнерства в сфере труда.
– Как снизить налоги для частной клиники: основания и возможности
Частная медицина получила в России широкое распространение, став достойной и часто весьма эффективной альтернативой государственной медицине. Многие частные клиники проводят уникальные операции, лечат пациентов по самым современным методикам.
– Как оплачивать сверхурочную работу ночью
Сверхурочная работа четко фиксируется в Трудовом кодексе. Правила использования и оплаты ночной работы также регламентированы в законе. А как быть, если необходимо оплачивать сверхурочный труд, который попадает на ночные часы?
– Как отразить отдельные операции в формах отчетности. Разъяснения Минфина
Инструкция № 191н устанавливает требования к составлению бюджетной отчетности. Согласно п. 3 Инструкции № 191н, отчетным периодом для сдачи годовой отчетности признается календарный год, но некоторые формы необходимо составлять ежемесячно и ежеквартально.
– Как бухгалтеру платить налоги и взносы с больничного
ТК гарантирует работникам выплату пособия по временной нетрудоспособности. Какими налогами и сборами облагаются выплаты по больничному, расскажем далее в нашей статье.
– Россияне стали меньше следить за курсом рубля. Почему и надо ли это делать?
Некоторое время назад РБК со ссылкой на НАФИ сообщало, что за полгода доля интересующихся курсом рубля россиян уменьшилась в два раза: с 52% до 26%.
– Одно – ломаем, другое – создаем. Куда списать остаточную стоимость
Если один объект ломают, чтобы сделать другой, чиновники не готовы единовременно учесть стоимость ликвидированного имущества в налоговых расходах. Как правильно поступить в таком случае, расскажем в статье.
– Обзор сервисов для работы с самозанятыми 2022-2023. Поиск, расчеты, документы, проверка статуса, сервисы и услуги для исполнителей
Самозанятых миллионы, они уверенно теснят с рынка физлиц, которые не хотят работать в белую или хотят, но не видят себя плательщиками НПД или ИП. С такими физиками бизнес ждут или крупные налоговые риски или высокие издержки – на взносы в первую очередь. Выгоднее получить услугу от самозанятого, без рисков и переплат, а работать – через специальные сервисы.
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В Сургуте самый большой налог на имущество физлиц составляет почти 700 тысяч рублей. И это...налог на самолет.
🔒 Как ИП на ОСН учитывать доходы и расходы
Сложность в том, что учет ИП на ОСН попал как бы между главой о налоге на прибыль и главой об НДФЛ. Согласия между налоговиками и арбитрами нет. В результате предпринимателям надо лавировать самим. Инструкция о том, как.
– «Ночной бухгалтер». Игру в кальмара для бизнеса смягчают: уголовку не будут заводить, если все возместить
Если бизнесмен нарушил закон впервые, будет шанс избежать уголовного дела. Для этого надо будет возместить ущерб гражданину, организации или предприятию. Госдума одобрила закон.
🔒 Что изменится по НДФЛ: полный разбор поправок из нового законопроекта
Пополнится перечень доходов, необлагаемых НДФЛ.
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Документы
Конституционный Суд РФ: Определение № 223-О от 29.01.2015
Верховный Суд РФ: Определение № 309-ЭС21-9331 от 04.06.2021
Верховный Суд РФ: Решение № АКПИ17-283 от 19.06.2017
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/8-1387 от 12.12.2012
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/27723 от 16.07.2013
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