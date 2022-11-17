«Утренний бухгалтер». А вы собираете корешки от доверенностей?

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» – это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики – за авторским сарказмом нашего главреда – к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

У бухгалтеров вопрос: надо ли собирать корешки от доверенностей? Многие говорят, что это чепуха и прошлый век. Но вот одна из наших читательниц не просто собирает корешки, а ведет целый реестр доверенностей в тетрадке.

Ладно с доверенностями, а вот знаете ли вы, как правильно работать с чеками? И главное, на что можно попасть, если ошибиться? Ловите обзор.

Минфин опять напомнил: выплаты председателю совета МКД облагаются страховыми взносами. Это упорно собираются прописать в НК.

Чем ближе конец года, тем чаще мы слышим истории про профессиональное выгорание. Написали небольшую, но важную заметку на эту тему.

Как правильно составить договор с самозанятым Чтобы не попасть на подмену трудовых отношений с самозанятыми, нужно грамотно составить договор. С этим как раз помогут ребята из РокетВорк – они дают всем читателям бесплатный чек-лист.

Новости

События

Социальный фонд России. Изменения с 1 января 2023 года

Дата проведения: 22 ноября, вторник

Вебинар c Александром Матиташвили «Самые актуальные проблемы по налогу на прибыль в 2022 году»

Дата проведения: 21 ноября, понедельник

Строительство: все изменения 2022-2023 гг. Бухгалтерская и налоговая отчетность застройщиков и подрядчиков (21-22 ноября 2022 г., онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 21 ноября, понедельник

Начните бесплатно! СПЕЦКУРС «Учет продаж на маркетплейсах»

Дата проведения: 21 ноября, понедельник

Эффективные переговоры

Дата проведения: 21 ноября, понедельник

Руководство удаленными командами

Дата проведения: 21 ноября, понедельник

Построение и развитие команды

Дата проведения: 21 ноября, понедельник

Трансформация из РСБУ в МСФО

Дата проведения: 21 ноября, понедельник

Бухгалтерский учет и налогообложение в РФ криптовалюты, NFT (non-fungible token), цифровых активов, операции в Метавселенной. С учетом последних изменений

Дата проведения: 18 ноября, пятница

Переведите нас на КЭДО!" или 5 советов, как замотивировать сотрудников к КЭДО

Дата проведения: 18 ноября, пятница

Статьи

– «Утренний бухгалтер». О новом пособии для детей и беременных приняли закон

Платить пособие будут уже с 2023 года.

– Социальное партнерство в сфере труда. Что это и зачем оно нужно?

Часто разобраться в спорах между работниками и работодателями могут только представители власти. Для этого в Трудовом кодексе есть понятие социального партнерства в сфере труда.

– Как снизить налоги для частной клиники: основания и возможности

Частная медицина получила в России широкое распространение, став достойной и часто весьма эффективной альтернативой государственной медицине. Многие частные клиники проводят уникальные операции, лечат пациентов по самым современным методикам.

– Как оплачивать сверхурочную работу ночью

Сверхурочная работа четко фиксируется в Трудовом кодексе. Правила использования и оплаты ночной работы также регламентированы в законе. А как быть, если необходимо оплачивать сверхурочный труд, который попадает на ночные часы?

– Как отразить отдельные операции в формах отчетности. Разъяснения Минфина

Инструкция № 191н устанавливает требования к составлению бюджетной отчетности. Согласно п. 3 Инструкции № 191н, отчетным периодом для сдачи годовой отчетности признается календарный год, но некоторые формы необходимо составлять ежемесячно и ежеквартально.

– Как бухгалтеру платить налоги и взносы с больничного

ТК гарантирует работникам выплату пособия по временной нетрудоспособности. Какими налогами и сборами облагаются выплаты по больничному, расскажем далее в нашей статье.

– Россияне стали меньше следить за курсом рубля. Почему и надо ли это делать?

Некоторое время назад РБК со ссылкой на НАФИ сообщало, что за полгода доля интересующихся курсом рубля россиян уменьшилась в два раза: с 52% до 26%.

– Одно – ломаем, другое – создаем. Куда списать остаточную стоимость

Если один объект ломают, чтобы сделать другой, чиновники не готовы единовременно учесть стоимость ликвидированного имущества в налоговых расходах. Как правильно поступить в таком случае, расскажем в статье.

– Обзор сервисов для работы с самозанятыми 2022-2023. Поиск, расчеты, документы, проверка статуса, сервисы и услуги для исполнителей

Самозанятых миллионы, они уверенно теснят с рынка физлиц, которые не хотят работать в белую или хотят, но не видят себя плательщиками НПД или ИП. С такими физиками бизнес ждут или крупные налоговые риски или высокие издержки – на взносы в первую очередь. Выгоднее получить услугу от самозанятого, без рисков и переплат, а работать – через специальные сервисы.

– Цифра дня. Про налог на самолет

В Сургуте самый большой налог на имущество физлиц составляет почти 700 тысяч рублей. И это...налог на самолет.

🔒 Как ИП на ОСН учитывать доходы и расходы

Сложность в том, что учет ИП на ОСН попал как бы между главой о налоге на прибыль и главой об НДФЛ. Согласия между налоговиками и арбитрами нет. В результате предпринимателям надо лавировать самим. Инструкция о том, как.

– «Ночной бухгалтер». Игру в кальмара для бизнеса смягчают: уголовку не будут заводить, если все возместить

Если бизнесмен нарушил закон впервые, будет шанс избежать уголовного дела. Для этого надо будет возместить ущерб гражданину, организации или предприятию. Госдума одобрила закон.

🔒 Что изменится по НДФЛ: полный разбор поправок из нового законопроекта

Пополнится перечень доходов, необлагаемых НДФЛ.

– Доплата к зарплате, проблемы с ПСН и отчеты в Роскомнадзор: что бухгалтеры сейчас обсуждают на форуме «Клерка»

Несколько историй и ситуаций, где вы тоже можете поделиться своим мнением.

– Не выгорайте, вы себе нужны. Как бухгалтеру вовремя остановиться

Если вы прямо сейчас не отдыхаете, а судорожно листаете отчеты или готовитесь к важному совещанию, вам просто нельзя не прочитать эту статью.

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Документы

Конституционный Суд РФ: Определение № 223-О от 29.01.2015

Верховный Суд РФ: Определение № 309-ЭС21-9331 от 04.06.2021

Верховный Суд РФ: Решение № АКПИ17-283 от 19.06.2017

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/8-1387 от 12.12.2012

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/27723 от 16.07.2013

Обсуждаемые темы форума

– НДФЛ за обособку платили и сдавали по месту «головы» несколько лет

– Продажа авто (ОС) физлицу

– Требование по п.2, абзацем 5 ст.93.1 НК РФ

– Расчеты наличными

– Отчет комиссионера Вайлдберриз

– Выходное пособие при увольнении

– Переход с УСН на ОСНО при работе с маркетплейсами

– Торг-12 без цен, как факт передачи товара покупателю

– Дистационка, переезд в Ташкент

– Лимит расчетов между организацией и физлицом

– ИП- Белорусская компания

– Учет по ГОЗ у субподрядчика. Как?

– Оформление актов на реализацию_дата отражения в учете у исполнителя

– Патент и самоходные автомобили Белаз 7555 совместимы?

– Выкуп предметов лизинга

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– Аренда машины. выплата сотруднику

– Требование по камеральной проверке НДС контрагента

– Документооборот в ИП Грузоперевозки

– Корректировка 6-НДФЛ переплата