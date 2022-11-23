«Утренний бухгалтер». Будут новые поправки к бывшим 2-НДФЛ

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» – это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики – за авторским сарказмом нашего главреда – к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Минфин опять меняет 6-НДФЛ, точнее, справки к этой форме. Из них уберут данные о перечислении налога.

Роструд рассказал, на что обратить внимание при составлении графика отпусков на 2023 год. Мы разобрались с экспертом, как это все применять на практике.

Гайд о том, как учитывать прибыль контролируемой иностранной компании: забирайте в сохраненки.

Утвердили прожиточный минимум на 2023 год. Целых 14 375 рублей!

Основатель Клерка Борис Мальцев записал целый подкаст про наш новый офис и будущие занятия йогой. Слушать обязательно, смотреть фотки офиса тоже. Это красиво!

Личная безопасность бухгалтера при уплате налогов в 2023 году На авторском семинаре Евгений Сивков не просто расскажет как защититься, а предоставит пакет документов, который необходимо иметь главбуху работающему в компании и ведущему уплату налогов.

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Новости

События

Некоммерческие организации: все изменения и отчетность за 2022 г. Учет ОС, аренды и целевых средств по новым ФСБУ (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 28 ноября, понедельник

Agile для решения бизнес-задач

Дата проведения: 28 ноября, понедельник

Расчеты по договорам в иностранной валюте и в условных единицах: как не ошибиться в бухгалтерском и налоговом учете

Дата проведения: 25 ноября, пятница

Вебинар cо Станиславом Джаарбековым на тему «Аренда и лизинг: налоговые нюансы»

Дата проведения: 25 ноября, пятница

Управленческий учет. Курс обучения поможет, тем, кто хочет получить знания и опыт и подготовиться к собеседованию. Очно или дистанционно

Дата проведения: 25 ноября, пятница

Практика ведения бизнеса с Китаем

Дата проведения: 25 ноября, пятница

Обмен данными между 1С и маркетплейсами. Как настроить?

Дата проведения: 24 ноября, четверг

Важные задачи в конце года для ИП на патенте

Дата проведения: 24 ноября, четверг

Вебинар c Полиной Колмаковой «Неочевидные риски привлечения самозанятых и ИП: какие факты свидетельствуют против вас»

Дата проведения: 24 ноября, четверг

5 ФСБУ: разбираемся в новых стандартах

Дата проведения: 23 ноября, среда

Статьи

— «Утренний бухгалтер». У ИП могут забрать право на пособие по беременности и родам

Такой проект опубликовал Минтруд.

— Как взять три квартиры в ипотеку и платить за них 67 тысяч рублей в месяц

Врач Елена (имя изменено) рассказала Кублогу, как взяла в ипотеку две квартиры в Краснодаре и одну в Москве, осталась без работы, освоила it-профессию и почти вырвалась из вонючей общаги, с которой все и началось.

— Доходы, с которых нужно удерживать алименты на детей

Если родители решили расстаться, вне зависимости от того, с кем будет жить ребенок, второй родитель также должен участвовать в его воспитании и содержании. Удержания алиментов производятся бухгалтерией из суммы заработной платы после удержания НДФЛ.

— Боль бухгалтера: почему таксопарки боятся работать с самозанятыми?

С момента введения в 2019 году экспериментального режима число самозанятых, зарегистрированных в России, составляет 5 миллионов. Около 20% из них – водители, которые занимаются перевозкой пассажиров на легковых автомобилях.

— Как списать кредиторку. Бухгалтерские проводки

Кредиторская задолженность фактически представляет собой отсрочку в исполнении обязательств перед контрагентом. Для того, чтобы удержать финансовую устойчивость компании и избежать проблем с налоговиками, необходимо следить за сроками погашения и списания задолженности.

— Иностранные банки хотят продавать свои «дочки» в России. Опасно ли это для клиентов

Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что сейчас несколько иностранных банков ведут переговоры о продаже своих российских «дочек».

— Как магазинам заработать на «чёрной пятнице»

25 ноября в российских магазинах начнётся самая ожидаемая распродажа года – «чёрная пятница». На некоторых площадках она продлится до понедельника.

— Является ли счет-фактура по решению суда основанием для признания выручки

Доход в целях налогообложения прибыли и НДС признается на дату вступления в силу решения суда.

— Как открыть свою студию по уходу за автомобилями за 500 тысяч рублей

Новая история из очаровательнейшего Кублога о том, почему не стоит бояться этого вида бизнеса.

🔒 Когда трехлетний срок для вычета НДС можно продлить

Возможность вычета входного НДС ограничена тремя годами. Однако арбитры называют две причины, когда они готовы продлить срок для вычета настолько, насколько будет нужно. Разбираемся, что это за причины.

— Страховые взносы с иностранцев 2023. Кого ждут перемены

Нанимать временно пребывающих иностранцев станет чуть менее выгодно – страховые взносы на них вырастут за счет взносов на медицину. Зато при приеме на работу не надо будут требовать от иностранца полис ДМС. Подробности – в статье.

— Пять разъяснений Роструда про график отпусков

По статье 123 ТК очередность отпусков регулируется графиком. Утвердить его надо не позднее чем за две недели до нового года. График за 2023 год должен быть составлен до 16 декабря 2022 года. Можно применять унифицированную форму Т-7.

— «Ночной бухгалтер». Пенсии работающих пенсионеров — это льгота. Поэтому ПФР не хочет их повышать

Сам по себе факт, что пенсионеры работают и получают пенсию, в Пенсионном фонде считают льготой, которую «сохраняют в интересах граждан». Но если проиндексировать такие пенсии, то пострадают неработающие пенсионеры, говорят чиновники.

— Цифра дня. Как пополнили бюджет

Даниил Егоров рассказал Владимиру Путину, сколько налогов собрали в бюджет с 1 января 2022 года.

🔒 Как считать НДФЛ по прогрессивной ставке с зарплаты и доходов от аренды

Прогрессивную шкалу НДФЛ нужно применять к единой налоговой базе, включающей в себя доходы от трудовой деятельности и от сдачи имущества в аренду.

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Документы

ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-13/495@ от 19.05.2021

ФНС РФ: Письмо № ШЮ-3-13/11912@ от 27.10.2022

Минфин РФ: Письмо № 02-06-07/110108 от 11.11.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/18239 от 11.03.2022

Федеральный закон № 84-ФЗ от 17.05.2007

Обсуждаемые темы форума

— Переход ИП на ОСНО

— Применение ФСБУ 25/2018

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— Учет сделок по РЕПО в 1С Бухгалтерии 8.3 Бух. При УСН (Доходы минус расходы)

— Офис в собственности учредителя

— Как отразить в бухучете перевыставление услуг маркетплейсом?

— Письмо по валютному контролю

— Отказ ИФНС в возмещении НДС

— Расходы на оплату труда - как посчитать

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