«Утренний бухгалтер». У ИП могут забрать право на пособие по беременности и родам

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» – это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики – за авторским сарказмом нашего главреда – к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Минтруд опубликовал проект закона, по которому предпринимателей могут лишить права на пособие по беременности и родам. Бухгалтеры сетуют: ИП-то страховались в основном для БиР. А теперь...

Материальную помощь мобилизованным освободили от НДФЛ. Путин подписал закон.

Ситуация: сотрудница уходит с работы на час раньше, игнорируя указания директора. Неужели совсем нельзя уволить? Многие бухгалтеры так не считают.

Что делать, если налоговики докопались до, прости боже, ЕНВД? И как быть, если пугают выездной проверкой? Эксперты разобрали такую ситуацию в наших консультациях.

Небольшая, но интересная заметка одного из наших блогеров о том, что ждет ювелирную отрасль с января 2023. И полезная статья про то, что меняется интернет-торговле с будущего года.

Зажигаем бухгалтеров на крутом корпоративе БухЁлка – стартуем уже в декабре ✓ Спикеры-эксперты, в том числе Евгения Мемрук, живая музыка, диджей, фейерверки и фуршет с игристым – то, без чего не обходится ни одна БухЁлка. Рассказываем и делимся советами про бухгалтерский аутсорсинг. Выступаем оффлайн в Москве и онлайн. Ловите скидку 2 000 рублей по промокоду KLERK и регистрируйтесь на лучшую бухгалтерскую конференцию!

Как правильно составить договор с самозанятым

Чтобы не попасть на подмену трудовых отношений с самозанятыми, нужно грамотно составить договор. С этим как раз помогут ребята из РокетВорк – они дают всем читателям бесплатный чек-лист.

Новости

События

Agile для решения бизнес-задач

Дата проведения: 28 ноября, понедельник

Расчеты по договорам в иностранной валюте и в условных единицах: как не ошибиться в бухгалтерском и налоговом учете

Дата проведения: 25 ноября, пятница

Вебинар cо Станиславом Джаарбековым на тему «Аренда и лизинг: налоговые нюансы»

Дата проведения: 25 ноября, пятница

Управленческий учет. Курс обучения поможет, тем, кто хочет получить знания и опыт и подготовиться к собеседованию. Очно или дистанционно

Дата проведения: 25 ноября, пятница

Практика ведения бизнеса с Китаем

Дата проведения: 25 ноября, пятница

Обмен данными между 1С и маркетплейсами. Как настроить?

Дата проведения: 24 ноября, четверг

Важные задачи в конце года для ИП на патенте

Дата проведения: 24 ноября, четверг

Вебинар c Полиной Колмаковой «Неочевидные риски привлечения самозанятых и ИП: какие факты свидетельствуют против вас»

Дата проведения: 24 ноября, четверг

5 ФСБУ: разбираемся в новых стандартах

Дата проведения: 23 ноября, среда

Цифровизация грузоперевозок: как быстро перейти на ЭТрН

Дата проведения: 23 ноября, среда

Статьи

– «Клерк» – это семья. У нас дружат, находят работу и кошек, устраивают встречи, приходят за советом. Наши пользователи анонимно поделились историями про любимый «Клерк»

«Клерк» 25 октября исполнился 21 год. Совсем большой и совершеннолетний. Но все когда-то начиналось – с форума, с общения небольшого круга бухгалтеров. И до сих пор это место, которое для многих стало второй семьей, домом. Мы попросили читателей-старожилов рассказать свои истории о «Клерке» и вот что получилось.

– «Утренний бухгалтер». По новой форме ЕФС-1 будут считать скидки и надбавки к страховым взносам

Сама форма заработает уже с 1 января в связи с объединением ПФР и ФСС.

– Налоговый учет процентов по займам на строительство: что надо знать бухгалтеру

Есть два основных варианта: включить проценты в стоимость строящейся недвижимости или учесть их в текущих расходах.

– Как заполнить табель учета рабочего времени в 1С

Устали сохранять табель учета рабочего времени из 1С: Бухгалтерии на рабочий стол и там его редактировать вручную? Тогда расскажем, как можно быстро и просто корректировать табель прямо в программе.

– Рефинансирование ипотеки: что нужно знать заемщику

Рефинансирование – банковский продукт, который позволяет погасить уже имеющийся кредит средствами из другого банка, причем на более выгодных условиях для заемщика. Обычно такие программы предлагают заемщикам пониженные процентные ставки, реструктуризацию суммы долга. Можно снизить размер ежемесячных платежей, а также объединить несколько кредитов в один.

🔒 Надо ли включать в доход компенсацию за изъятую недвижимость: какие есть мнения Минфина и ВС

Есть пробелы в НК, которые чиновники толкуют однозначно в пользу бюджета, несмотря ни на какие решения арбитров. В таких ситуациях для возврата суммы незаконно взысканного налога надо действовать исключительно через суд. Компенсация за принудительно изъятое государством имущество честного налогоплательщика – как раз одна из таких тем.

– По какой строке отражается основной капитал в балансе

Строка в балансе как таковая для основного капитала не предусмотрена. Однако зная, из каких статей складывается данный показатель, его несложно вычислить на основании данных бухгалтерской отчетности. Для начала определимся с понятием основного капитала, разберем, какие формы он принимает и где находит свое отражение в балансе.

– Молоко за вредность: кому и как выдавать по новым правилам

Расскажем про нововведения из приказа Минтруда, который заработал этой осенью.

– Работа с самозанятыми через онлайн-платформы: социальные гарантии

По данным некоторых агрегаторов, онлайн-платформы являются для плательщиков налога на профессиональный доход главным каналом поступления заказов на работы и услуги.

– Как быть, если нет денег на очередной платеж по кредиту

Любой человек может оказаться в ситуации, когда ему срочно требуется ощутимая сумма денег, а средств на другие траты, даже обязательные, не остается. Как же действовать, если подошло время вносить ежемесячный платеж по кредиту, а финансов на это нет?

– Маркировка рекламы: принципы работы системы

Государство приступило к контролю над рынком интернет-рекламы. Там, где начинается госконтроль, появляются новые конторы, а у участников процесса – много новых обязанностей. В статье расскажем об общих принципах работы системы.

– «Ночной бухгалтер». День налоговика и день бухгалтера сразу в один день. Что там с 31 декабря?

Сегодня день бухгалтера и день налоговика: символично! Егоров поздравил подчиненных. А все остальные гадают, сделают ли власти выходным 31 декабря. Разговоры об этом идут в кулуарах все активнее.

– Цитата дня. Про выгоду

В праздничный день налоговикам насыпалось столько прекрасных слов, что кое-что из цитат вы могли и пропустить. Глава Минфина, например, рассказал, что платить налоги стало выгодно.

– Ошибки прошлых лет, трудности общения с налоговиками и горячие кадровые вопросы: топ тем в консультациях «Клерка» за неделю

Казалось бы, ну зачем в праздник-то о плохом? Но тут даже не скажешь, что все прямо плохо. Скорее, просто трудности / сложности, которые вполне можно решить. Главное, знать как.

Блоги компаний

Документы

Федеральный закон № 122-ФЗ от 28.06.2009

Федеральный закон № 122-ФЗ от 03.06.2011

Федеральный закон № 156-ФЗ от 29.06.2015

Федеральный закон № 155-ФЗ от 22.07.2008

Правительство РФ: Постановление № 948 от 25.05.2022

Обсуждаемые темы форума

– Правомерность применения ЕНВД

– Налоги с натурального дохода

– Присвоение имущества на ответственном хранении с возмещением стоимости

– Штрафы до договору ГПХ

– Как зачесть оплату налога самозанятым физ лицом в счет уплаты УСН ИП при потере статуса самозанятого

– Основание для вычета на ребенка

– Продажа а/м физ лицу

– Уменьшить размер пени по УСН

– Учёт полуфабрикатов в 1С (21 счёт)

– Процедура стандартного сокращения

– Выпуск программы

– Счет-фактура на выкупную стоимость предмета лизинга

– Дистанционка в другом государстве, статус нерезидента, внесение изменений в труд. договор

– Переход медицинской организации с УСН на ОСНО (льгота по налогу на прибыли и НДС)

– УПД со статусом 2

– Страховой полис на автомобиль

– Штраф за уточненку

– Не формируется отчет с учетом складов

– Документы по ЭДО

– Налоговый вычет за ПСН за страховые взносы