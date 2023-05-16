«Утренний бухгалтер». СФР выдает неверные сведения для оплаты больничных

После отмены справки 182н, бухгалтеры вынуждены запрашивать данные для расчета больничного из СФР. Но суммы приходят неверные.

У самозанятых будут новые документы: ФНС изменила справки о постановке на учет и о состоянии расчетов по НПД.

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Мошенники приглашают людей в военкоматы для уточнения данных. Не открывайте письма – в них вирус.

Контроль за криптовалютой хотят передать ФНС: Минфин считает, что это логично.

В 2024 году запретят открывать инвестиционные счета ИИС-1 и ИИС-2, а в 2027 их отменят совсем.

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Где бухгалтеру на аутсорсе брать клиентов? 30 каналов

Дата проведения: 19 мая, пятница

Идет набор: Финансовый директор; Финансовый аналитик; Эксперт или руководитель транснациональной компании. CPA.

Дата проведения: 19 мая, пятница

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Финансовый практикум для бухгалтеров: работа с рисками по убыткам, долгам и расходам

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Облачные кассы для онлайн-торговли и приема оплат через Интернет

Дата проведения: 18 мая, четверг

Вебинар c Мариной Климовой «Новые особенности налогового контроля в 2023 году»

Дата проведения: 18 мая, четверг

Командировки и представительские расходы в 2023 г.. Подотчетные лица: требования в соответствии с действующими нормативными актами.

Дата проведения: 18 мая, четверг

Идет набор на курс с 08 июня 2023г. "Финансовый директор". Финансовый анализ и диагностика бизнеса. EBITDA, NOPAT, EVA, ROE, ROA. Новейший курс от СPA. Очно. Для приезжих скидка 50%.

Дата проведения: 18 мая, четверг

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Документы

Правительство РФ: Постановление № 296 от 22.02.2023

Минфин РФ: Письмо № 07-02-06/107 от 14.06.2011

Правительство РФ: Постановление № 997 от 25.06.2021

Правительство РФ: Постановление № 1005 от 25.06.2021

МЧС России: Приказ № 726 от 25.10.2021

Правительство РФ: Постановление № 1007 от 25.06.2021

Роструд: Приказ № 53 от 14.03.2023

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/5763@ от 05.05.2023

Верховный Суд РФ: Апелляционное определение № АПЛ16-124 от 12.05.2016

Минфин РФ: Письмо № 03-02-07/1/9647 от 15.02.2019

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