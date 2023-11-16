«Утренний бухгалтер» № 5520. Утверждена предельная база для страховых взносов на 2024 год

С 2024 года предельная база по страховым взносам увеличится на 16% – до 2 225 000 руб.

С 2024 года меняются правила составления платежек на уплату налогов и взносов. Ловите таблицу с реквизитами для фиксированных взносов ИП.

Как платить налоги и взносы за внештатных исполнителей в 2023 году, узнаете из обзора.

Минтруд: совместителям тоже надо доплачивать за вредность.

С 1 апреля 2024 года обязательной маркировке будут подлежать верхняя и спортивная одежда.

Как бухгалтеру получать доход от банка, узнаете здесь.

Минфин: самозанятые, в том числе ИП, могут сдавать в аренду и субаренду жилое помещение.

К новому году заметно подорожают живые елки и пихты. Цены взлетят до 45 тыс. рублей.

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