«Утренний бухгалтер» № 5520. Утверждена предельная база для страховых взносов на 2024 год

С 2024 года предельная база по страховым взносам увеличится на 16% – до 2 225 000 руб.
С 2024 года меняются правила составления платежек на уплату налогов и взносов. Ловите таблицу с реквизитами для фиксированных взносов ИП.
Как платить налоги и взносы за внештатных исполнителей в 2023 году, узнаете из обзора.
Минтруд: совместителям тоже надо доплачивать за вредность.
С 1 апреля 2024 года обязательной маркировке будут подлежать верхняя и спортивная одежда.
Как бухгалтеру получать доход от банка, узнаете здесь.
Минфин: самозанятые, в том числе ИП, могут сдавать в аренду и субаренду жилое помещение.
К новому году заметно подорожают живые елки и пихты. Цены взлетят до 45 тыс. рублей.
💥Празднуем вместе День бухгалтера на Клерке! 20 ноября запускаем марафон скидок: до 85% на профкурсы с дипломом/удостоверением ФИС ФРДО, до 70% на подписку Премиум и скидки на онлайн-курсы и вебинары!
🔥 Как получать +50 000 рублей к зарплате ежемесячно?
В среднем столько зарабатывают бухгалтеры в партнерской программе Модульбанка за месяц.
Банк делится с партнерами прибылью от клиентов — проценты платят до тех пор, пока клиент обслуживается в банке.
Вы получите:
2 000 ₽ за открытие счета — разовая выплата;
13% от трат клиента в банке — ежемесячно;
2,5% годовых с остатков клиентов — ежемесячно.
Акция в честь дня бухгалтера! Получите повышенное вознаграждение за первый открытый счет —
2000 5000 ₽!
Реклама: АО КБ «МОДУЛЬБАНК», ИНН 2204000595, erid: LjN8KHrgi
Разборы законов
— Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в октябре 2023 года
Подготовили для вас обзор разъяснений октября по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.
— Форма № 6 по воинскому учету: как заполнить, сроки подачи + образец
Организации, в штате которых есть военнообязанные лица, призывники, а также те, кто попал под бронь, обязаны отчитываться по форме № 6. Наряду с формой № 18, этот документ является одним из основных по воинскому учету.
— На какие ошибки ФНС проверит ваши декларации: обзор контрольных соотношений для ЕНС
Чтобы попасть на ЕНС, данные из деклараций должны пройти проверку на контрольные соотношения.
— Как уволить работника во время больничного. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как уволить работника во время больничного.
— Одностороннее прекращение трудового договора: по каким основаниям возможно, что будет за нарушение процедуры увольнения
Работник может расторгнуть трудовой договор в одностороннем порядке когда угодно, заблаговременно предупредив об этом. Работодатель -- лишь в строго определенных случаях, прямо упомянутых в ТК и федеральных законах. Увольнение в одностороннем порядке по желанию работодателя недопустимо.
🔥 Как бухгалтеру работать на УСН в 2024 году и учесть все новшества
Бухгалтеру важно не пропустить законодательные новшества и учесть их в работе. Пройдите онлайн-курс «Главный бухгалтер на УСН» — узнаете обо всех налоговых изменениях, сможете вести учет по новым ФСБУ, и успешно проходить налоговые проверки.
На курс сейчас действует акция – цена снижена с 14 499 до 3 990 рублей.
Новости
1 Если продать квартиру по одному договору, то вычет в 1 млн руб. надо делить на всех собственников: пример
2 Арендаторы не платят земельный налог
3 Совместителям тоже надо доплачивать за вредность
4 Когда компания начнет платить налог на имущество
5 Треть российских предпринимателей размещают рекламу в запрещенных соцсетях
6 🎄Живые елки и пихты в этом году заметно подорожают. Цены взлетят до 45 тыс
7 Медицинские и образовательные организации тоже платят налог на сверхприбыль
8 Как заполнить и сдать форму 19 по воинскому учету
9 Доверие к соцопросам. Россияне: результаты соцопросов отражают настроения в обществе
10 🎓Вебинар. Все про самозанятых-иностранцев: получение РВП или ВНЖ, регистрация в ФНС, уведомление МВД и нюансы расчетов. 28 ноября в 11:00 мск!
11 Актуальные штрафы по воинскому учету для работодателей. Забирайте табличку
12 📌 Как платить фиксированные взносы ИП в 2024 году: реквизиты платежки
13 «Яндекс.Маркет» открыл бесплатный доступ к статистике по поисковым запросам покупателей
14 💥 Утвердили предельную базу для страховых взносов на 2024 год
15 Как заплатить налоги за детей: инструкция от ФНС
16 Самозанятый может сдавать чужую квартиру в субаренду
17 🌼 По НДФЛ будут новые периоды, по декларациям – новые КС, главбухам нельзя расслабляться и после увольнения: разъяснения экспертов
18 Правительство расширило перечень одежды, подлежащей маркировке
19 В Госдуме предлагают отменить патентную систему трудоустройства мигрантов
20 Как ИП на УСН «доходы» заполнить декларацию за 2023 год, если он не платил фиксированные взносы
🔥Как узнать обо всех изменениях в налогах и бухгалтерии 2023-2024 за один день?
Приходите на II всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка» 5 декабря в Москве. В программе эксклюзивные выступления с уникальной экспертизой от топовых спикеров, крутые презентации, ответы на вопросы из зала и чата, призы и подарки от «Клерка» и партнеров мероприятия.
Мероприятия
Форум Персональных Ассистентов 2023
Дата проведения: 16 ноября, четверг
Как изменится самозанятость в 2024 году
Дата проведения: 16 ноября, четверг
Как выбрать сервис КЭДО: топ функций для отдела кадров
Дата проведения: 16 ноября, четверг
Как бухгалтеру на аутсорсе обезопасить себя от проблемных клиентов: методика экспресс-анализа
Дата проведения: 16 ноября, четверг
Как выбрать сервис КЭДО: топ функций для отдела кадров
Дата проведения: 16 ноября, четверг
Налоговые проверки в конце 2023 года: кому закрутит гайки ФНС
Дата проведения: 16 ноября, четверг
Онлайн-конференция бухгалтеров
Дата проведения: 20 ноября, понедельник
Как бухгалтеру частной практики вырасти в доходе: составляем план действий
Дата проведения: 20 ноября, понедельник
Бухгалтер ИП: готовимся к закрытию года
Дата проведения: 20 ноября, понедельник
Инвентаризационная комиссия в 2023 году: новый стандарт Минфина России и сложившаяся практика
Дата проведения: 21 ноября, вторник
Статьи
— «Утренний бухгалтер» № 5519. Новые сроки уведомлений и уплаты НДФЛ в 2024 году
Подготовили для вас таблицу, забирайте в закладки.
— Как правильно учитывать стоимость безвозмездно полученного имущества
Закон от 31 июля 2023 года установил в НК новый порядок определения первоначальной стоимости ОС, полученных безвозмездно. По сути, поправка сблизила порядок формирования в налоговом учете первоначальной стоимости любого амортизируемого имущества, как приобретенного за деньги, так и безвозмездно полученного.
— 🔥 Топовые курсы, подписки, конференции для бухгалтера по привлекательным ценам. Курсы повышения квалификации с дипломами в ФИС ФРДО со скидкой до 69%
Проходите онлайн-курсы без переплаты, не пропустите новые Конференции «Клерка»! Оплата по счету и карте, сразу, в рассрочку или долями по удобному графику.
— Учетная политика-2024 для УСН с объектом «Доходы»: как составить, образец
Одним из документов, который требуется оформлять предпринимателям и организациям, является учетная политика: это комплекс методов по ведению бухучета, которыми пользуется конкретное юрлицо или ИП.
🔒 Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в октябре 2023 года
Подготовили для вас обзор разъяснений октября по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.
Блоги компаний
Как Роспотребнадзор проверяет бизнес
Что и как ищет налоговая: 5 способов собрать компромат на компанию
Нужно ли работодателю знать о долгах сотрудников
Работать по найму или уйти на фриланс: что выбрать бухгалтеру?
Исключение из ЕГРЮЛ и ЕГРИП «красных» и другие изменения в регистрации организаций и ИП
Топ-5 важных разъяснений Минфина и ФНС по УСН 2023-2024: что делать с НДС в контракте, драгметаллы и право на упрощенку, когда учитывать возврат аванса
Камеральная проверка 6-НДФЛ: как проходит и какие могут быть ошибки
Как отразить в бухгалтерском учете изменение элементов амортизации
Как правильно выплачивать аванс самозанятым
Как иностранного ВКС перевести на стандартное разрешение на работу (РНР)
Первичные документы в бухгалтерском учете: шпаргалка для новичка
Вакансии
Каких специалистов ищут сегодня:
— Удаленный бухгалтер по заработной плате Зарплата от 7000 до 15000 ₽, Удаленно, Гибкий график
— Заместитель главного бухгалтера Зарплата от 100000 ₽, Москва, Полный день
— Оператор 1С Зарплата от 55000 ₽, Москва, Полный день
— Бухгалтер по расчету Заработной платы Зарплата до 100000 ₽, Москва, Полный день
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
— Аналитик
— Бухгалтер по расчёту заработной платы
Трибуна
Об очередности платежей по единому налоговому счету. Пример из судебной практики
Разбираемся с понятием «Реклама»: руководство от ФАС
Нужно ли проходить обязательный аудит в 2023 году?
Не всё то блестит, что золото. IPO Южуралзолото
Кто может помочь в разрешении вопроса с 1С 8.3 УПП?
Как оформить списание и учет невозвращенных материалов?
Как быть с подотчетом у директора в размере 42 млн.?
Что изменилось в спецоценке аттестации рабочих мест. Как часто проводить спецоценку
Компании стали чаще перекладывать налоговые доначисления на руководителей
Как бизнесу получить кредит? На что смотрят банки
Как правильно сосчитать часовую тарифную ставку?
Как селлеру маркетплейсов защитить карточки товаров. 4 способа подтвердить авторское право
Под прессом. Каждый десятый россиянин выбрал специальность под давлением родителей
Как учесть обязательства при ликвидации: нужно ли еще что-то?
Как создать деловую соцсеть с аудиторией 2.5 млн пользователей и крупнейший финансовый маркетплейс ?
Все сдали отчетность в военкомат?
Авторское право и искусственный интеллект. Кому принадлежат права на произведения от нейросети?
Как восстановить НДС на 19 счете и заплатить в бюджет?
Почему ФНС списывает суммы по декларации за 9 мес 2022 года, если все налоги оплачены?
Считается ли повышение окладов при индексации увеличением среднего заработка?
Документы
ФНС РФ: Письмо № ПА-4-21/21925@ от 30.12.2020
ФНС РФ: Письмо № КВ-4-14/22005 от 31.12.2020
Верховный Суд РФ: Апелляционное определение № АПЛ22-278 от 23.08.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-07-10/114866 от 28.12.2020
Верховный Суд РФ: Решение № АКПИ22-112 от 28.04.2022
Верховный Суд РФ: Решение № АКПИ22-216 от 30.05.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/107422 от 28.12.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/105097 от 02.12.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/94972 от 30.10.2020
Последние темы форума
— Расчете отпускных после декрета
— Смена собственника по Договору аренды нежилого помещения
— Переход на льготу по налогу на прибыль для медицинских услуг
— Ликвидация ООО и ЛБ, с кредиторкой - займ контрагента
— Страховые взносы за сотрудников
— Отчетность по Договору возмездного оказания услуг
— Отражение выплаты ЗП в 1С бухгалтерии