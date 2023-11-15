«Утренний бухгалтер» № 5519. Новые сроки уведомлений и уплаты НДФЛ в 2024 году

С 2024 года платить НДФЛ и сдавать уведомления по этому налогу надо будет два раза в месяц. Вот таблица с новыми сроками сдачи.

Скоро в УПД не нужно будет дублировать номер накладной: проект поправок опубликован на федеральном портале.

Продать недвижимость без НДФЛ можно через несколько лет владения ею. Но на этот срок не смотрят, если недвижимость использовалась в предпринимательской деятельности.

Минфин разрешает ИП применять патент при торговле с организациями за наличный расчет.

В 2024 году подорожают загранпаспорта, визы и разрешения на работу.

Как грамотно действовать в ситуации, когда почту взломали, узнаете здесь.

С 1 января 2024 года получатели грантов, участники соревнований и награжденные государственными орденами не будут платить НДФЛ с единовременных выплат, премий и подарков.

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон об увеличении страховых пенсий по старости на 7,5%.

Как оформить и оплатить однодневную командировку, узнаете из обзора.

Совет от редакции: как изменится самозанятость в 2024 году, узнаете на бизнес-завтраке16 ноября в 9:30 мск. Мероприятие бесплатное, можно посетить лично в Москве или онлайн.