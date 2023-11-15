«Утренний бухгалтер» № 5519. Новые сроки уведомлений и уплаты НДФЛ в 2024 году

С 2024 года платить НДФЛ и сдавать уведомления по этому налогу надо будет два раза в месяц. Вот таблица с новыми сроками сдачи.
Скоро в УПД не нужно будет дублировать номер накладной: проект поправок опубликован на федеральном портале.
Продать недвижимость без НДФЛ можно через несколько лет владения ею. Но на этот срок не смотрят, если недвижимость использовалась в предпринимательской деятельности.
Минфин разрешает ИП применять патент при торговле с организациями за наличный расчет.
В 2024 году подорожают загранпаспорта, визы и разрешения на работу.
Как грамотно действовать в ситуации, когда почту взломали, узнаете здесь.
С 1 января 2024 года получатели грантов, участники соревнований и награжденные государственными орденами не будут платить НДФЛ с единовременных выплат, премий и подарков.
Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон об увеличении страховых пенсий по старости на 7,5%.
Как оформить и оплатить однодневную командировку, узнаете из обзора.
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Мероприятия
Дробление бизнеса: как выявляют и как защититься
Дата проведения: 15 ноября, среда
Форум Персональных Ассистентов 2023
Дата проведения: 16 ноября, четверг
Как изменится самозанятость в 2024 году
Дата проведения: 16 ноября, четверг
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Налоговые проверки в конце 2023 года: кому закрутит гайки ФНС
Дата проведения: 16 ноября, четверг
Онлайн-конференция бухгалтеров
Дата проведения: 20 ноября, понедельник
Как бухгалтеру частной практики вырасти в доходе: составляем план действий
Дата проведения: 20 ноября, понедельник
Бухгалтер ИП: готовимся к закрытию года
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Статьи
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Норма заработала с 13 ноября 2023 года.
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— Как правильно округлять суммы налогов и взносов
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— Основные правила ведения книги покупок и книги продаж в 2024 году
Плательщики НДС обязаны вести книги покупок и продаж. Данные из них попадают в декларацию по налогу на добавленную стоимость. Записи в регистр вносятся на основании входящих и исходящих счетов-фактур, универсальных передаточных документов (УПД). Некоторые операции при отражении в Книгах покупок и продаж имеют свою специфику. Сведения в регистрах являются основой для расчета НДС, поэтому важна их достоверность.
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Одна из основных обязанностей работодателей по ТК — бесплатно выдавать сотрудникам, кому это положено в силу закона, смывающие средства и для индивидуальной защиты во время выполнения трудовых функций. Важно знать, что на этот счёт действуют 2 новых регламента: это приказ Минтруда № 766н и 767н с Правилами обеспечения работников и Едиными типовыми нормами выдачи СИЗ с 1 сентября 2023 года. Новые правила, как теперь их выдавать, и другие нюансы узнаете из статьи.
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Вакансии
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Документы
Роструд: Письмо № ПГ/22827-6-1 от 02.11.2023
Подробнее о документе мы писали в новости 🚗 Компенсацию курьеру за разъездную работу не учитывают при расчете отпускных
Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/1909 от 17.01.2019
Подробнее о документе мы писали в новости 🚗 Компенсацию курьеру за разъездную работу не учитывают при расчете отпускных
Роспотребнадзор: Приказ № 635 от 14.09.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Как Роспотребнадзор проверяет бизнес
Правительство РФ: Постановление № 322 от 30.06.2004
Подробнее о документе мы писали в новости Как Роспотребнадзор проверяет бизнес
Верховный суд Республики Коми: Решение № 21-153/2014 от 23.04.2014
Подробнее о документе мы писали в новости Трудовое право для HR
Свердловский областной суд: Апелляционное определение № 33-18734/2017 от 22.11.2017
Подробнее о документе мы писали в новости Трудовое право для HR
Воронежский областной суд: Решение № 21-263/2018 от 21.05.2018
Подробнее о документе мы писали в новости Трудовое право для HR
Первый кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-12074/2022 от 16.05.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Трудовое право для HR
Третий кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-6452/2022 от 23.05.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Трудовое право для HR
Четвертый кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-15098/2021 от 08.07.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Трудовое право для HR
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