«Утренний бухгалтер» № 5564. Бухгалтеры потеряли сданный ЕФС-1

Бухгалтер отправил 2 отчета ЕФС-1: сначала по травматизму, а потом сведения о стаже. Первый отчет исчез из списка, потому что СБИС «склеивает» отчеты в один.

РАССЫЛКА Утренний бухгалтер Главное за день про то, что поможет вам в работе Отправить

Минфин: суточные командированным включают в прочие расходы.

Поплавать в бассейне можно без НДС, а помыться в бане – с НДС.

Как организовать электронный документооборот внутри компании, и решить проблемы потери документов, узнаете здесь.

В разделе 2.1.1 декларации по УСН есть строка 102, где надо указать признак налогоплательщика. Их два. Но у организации выбора нет. Проблему обсуждают наши пользователи.

Горячий вопрос: как получить компенсацию, если товар сгорел на складе маркетплейса.