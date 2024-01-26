«Утренний бухгалтер» № 5564. Бухгалтеры потеряли сданный ЕФС-1

Бухгалтер отправил 2 отчета ЕФС-1: сначала по травматизму, а потом сведения о стаже. Первый отчет исчез из списка, потому что СБИС «склеивает» отчеты в один.
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Резюме
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Трибуна
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Как избежать штрафа за выплату зарплаты иностранному работнику наличными?
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Лишь 24% россиян имеют пассивный доход, и только каждый шестой из них инвестирует в ценные бумаги. Живут на пассивный доход 1,44%
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Документы
ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/642@ от 24.01.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Налог на имущество физлиц за недостроенный многоквартирный дом идет по ставке 0,3%
Роструд: Письмо № 0893-3-1 от 14.12.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Как правильно закрыть риски из-за больничного с кодом «02»
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/123430 от 20.12.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Как учитывать в расходах неисключительные права на ПО по лицензионному договору
Шестой кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-8405/2020 от 30.04.2020
Подробнее о документе мы писали в новости Риски при договоре с ИП: как суды решают споры с налоговой
Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ: Определение № 308-КГ15-16651 от 11.04.2016
Подробнее о документе мы писали в новости Риски при договоре с ИП: как суды решают споры с налоговой
Минфин РФ: Письмо № 03-13-08/57813 от 21.06.2023
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/8006@ от 23.06.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/2/58395 от 23.06.2023
Минэкономразвития России (МЭР): Письмо № Д20и-37666 от 18.11.2022
Минэкономразвития России (МЭР): Письмо № Д20и-42893 от 23.12.2022
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