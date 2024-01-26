Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5564. Бухгалтеры потеряли сданный ЕФС-1

У бухгалтеров головоломка: куда исчез сданный отчет через СБИС и как его найти?

Бухгалтер отправил 2 отчета ЕФС-1: сначала по травматизму, а потом сведения о стаже. Первый отчет исчез из списка, потому что СБИС «склеивает» отчеты в один.

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Утренний бухгалтер

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В разделе 2.1.1 декларации по УСН есть строка 102, где надо указать признак налогоплательщика. Их два. Но у организации выбора нет. Проблему обсуждают наши пользователи.

Горячий вопрос: как получить компенсацию, если товар сгорел на складе маркетплейса.

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Резюме

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Документы

ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/642@ от 24.01.2024

Подробнее о документе мы писали в новости Налог на имущество физлиц за недостроенный многоквартирный дом идет по ставке 0,3%

Роструд: Письмо № 0893-3-1 от 14.12.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Как правильно закрыть риски из-за больничного с кодом «02»

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/123430 от 20.12.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Как учитывать в расходах неисключительные права на ПО по лицензионному договору

Шестой кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-8405/2020 от 30.04.2020

Подробнее о документе мы писали в новости Риски при договоре с ИП: как суды решают споры с налоговой

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ: Определение № 308-КГ15-16651 от 11.04.2016

Подробнее о документе мы писали в новости Риски при договоре с ИП: как суды решают споры с налоговой

Минфин РФ: Письмо № 03-13-08/57813 от 21.06.2023

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/8006@ от 23.06.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/2/58395 от 23.06.2023

Минэкономразвития России (МЭР): Письмо № Д20и-37666 от 18.11.2022

Минэкономразвития России (МЭР): Письмо № Д20и-42893 от 23.12.2022

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