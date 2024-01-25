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«Утренний бухгалтер» № 5563. РСВ и 6-НДФЛ не должны сходится: бухгалтеры, не запутайтесь

С 2023 года в 6-НДФЛ отражают фактически выплаченных доход, а в РСВ – начисленный. Поэтому эти данные не должны сходиться.

Междокументное контрольное соотношение 3.1, которое стыковало данные РСВ и 6-НДФЛ, не применяется уже с отчета за 2022 год. Поэтому РСВ и 6-НДФЛ не сойдутся.

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Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Какие отчеты надо сдавать на директора без зарплаты, смотрите здесь.

Декларация по УСН за 2023 год: по какой форме сдавать и что учесть ИП по взносам.

Как отдыхаем в феврале 2024 года: короткий месяц — длинный выходные.

Как внедрить 1С:ERP и что ждет заказчика на каждом этапе проекта, узнаете из обзора.

Чтобы исправить ошибочную запись в электронной трудовой книжке, которую вы внесли формой ЕФС-1, нужно ее отменить. Рассказали, как это сделать.

Отрицательное уведомление по ЕНП в 2024 году: первое такое по УСН может быть только в июле.

💥 Совет от редакции: как оценить риск налоговой проверки из-за сотрудничества с самозанятыми, узнаете на бесплатном вебинаре 13 февраля в 11:00 мск.Записаться.

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Разборы законов

Воинский учет-2024: последние изменения. Мини-курс с тестами

Воинский учет вошел в обязанности каждой организации. Уже есть первые итоги, но грядут изменения в 2024 году и новые инструкции. Сделайте весь пакет документов по воинскому учету и обезопасьте себя и свой бизнес от огромных штрафов.

Вызов в ИФНС для дачи пояснений в 2024 году: когда могут вызвать, что говорить и можно ли не ходить

НК не содержит конкретного перечня лиц, которые могут быть вызваны для дачи пояснений. Поэтому налоговики вправе самостоятельно определять, когда вызывать налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых агентов для получения пояснений или в качестве свидетеля.

Как воспользоваться льготой по освобождению от НДС. Мини-курс

В 2024 году заведения общепита могут воспользоваться освобождением от НДС. В мини-курсе рассказываем условия получения и даем пояснения по заполнению декларации по НДС, чтобы компания успешно прошла камеральную проверку и подтвердила право на льготу.

Какие доходы нужны IT-компании для права на налоговые льготы + таблицы с перечнем и разъяснениями

В НК РФ есть закрытый перечень доходов IT-компаний, которые учитывают для права на налоговые льготы. В этом материале – таблица с перечнем и разъяснения Минфина по этой теме.

Как принять на работу дистанционного работника. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, какие документы нужны, чтобы принять на работу дистанционного работника.

Новости

1 ❗ Для социального вычета на лечение за 2023 год нужна справка старой формы

2 Бухгалтеры жалуются на двойной резерв на ЕНС по взносам декабря

3 Утвердили формат заявления об отзыве доверенности на сдачу отчетов

4 За услуги казахского айтишника российская компания должна платить НДС, если он – ИП

5 Медклиники должны подключиться к обмену с ФНС, чтобы их клиенты могли оформить упрощенный соцвычет за 2024 год

6 Минпромторг узаконит продажу алкоголя на рынках

7 🎓Вебинар. ПБУ 18/02 в 2023-2024 году: проверяем разницы. 12 февраля в 15:00 мск!

8 Майнерам предложили отключать электричество на 500 часов в год

9 На таможне нашли больше 1,3 тысяч тонн немаркированных товаров

10 ФНС смягчит требования для подключения к налоговому мониторингу

11 Отрицательное уведомление по ЕНП в 2024 году: первое по УСН может быть только в июле

12 Сотрудникам предложили дать право на молчание после окончания рабочего дня

13 🔥 Как отдыхаем в феврале 2024 года

14 На сбои в работе WhatsApp и Telegram пожаловались 8 тысяч пользователей

15 У юристов просят помощи в удалении личной информации из интернета

16 Компания юмориста Юрия Гальцева задолжала 1,26 млн рублей за аренду

17 Декларация по УСН за 2023 год: по какой форме сдавать

18 Капвложения признают основным средством и амортизируют

19 HeadHunter стал владельцем 82% портала с отзывами о работодателях Dream Job

20 Полисы ОМС получили 3,2 млн жителей новых регионов

21 Какие отчеты надо сдавать на директора без зарплаты

22 Депутаты хотят освободить многодетные семьи от уплаты НДФЛ

23 Маркетплейсы могут стать информационными посредниками и не отвечать за качество товаров

24 Корпорация МСП поддержит отечественных производителей одежды, обуви, аксессуаров и косметики

25 Wildberries и Ozon занимают 80% рынка онлайн-торговли

26 Минфин: льготную ипотеку нужно выдавать адресно

27 РСВ и 6-НДФЛ не должны сходится

28 Инвесторы просят разрешить снимать половину средств с ИИС-3

29 Госдума одобрила законопроект о конфискации имущества за фейки о российской армии

30 Как исправить ошибки в подразделе 1.1 ЕФС-1 в 2024 году

31 Рейтинг товаров на Wildberries будет рассчитываться по-новому

32 Число моментальных трансграничных переводов выросло до 78%

33 С 2025 года имущественный ценз для квалифицированных инвесторов вырастет до 12 млн рублей

Мероприятия

Статьи

«Утренний бухгалтер» № 5562. Что изменилось в форме ЕФС-1 по взносам на травматизм в 2024 году

До 25 января надо сдать раздел 2 формы ЕФС-1 (бывшая 4-ФСС).

Как снизить риск претензий от налоговой в 2024 году

ФНС динамично меняет подход к проверкам бизнеса в ответ на эволюцию мошеннических схем. Кроме того, вводятся новые контрольные соотношения для камеральных проверок отчетов и уведомлений. Расскажем, на что обращать внимание, как снизить риск претензий и отвечать на требования налоговиков.

Как легко автоматизировать учет персональных данных с ARinteg

Защита персональных данных, за утечку которых компаниям грозят миллионные штрафы, начинается с организации правильных процессов обращения с ними. И помогает в этом модуль «Учет персональных данных» от ARinteg, совместимый с системой программ «1С:Предприятие 8.3».

Цифра дня. Внимание! Это не ваш директор

Количество мошеннических рассылок работникам компаний от лица руководства в последние месяцы выросло в несколько раз.

🔒 Воинский учет-2024: последние изменения. Мини-курс с тестами

Воинский учет вошел в обязанности каждой организации. Уже есть первые итоги, но грядут изменения в 2024 году и новые инструкции. Сделайте весь пакет документов по воинскому учету и обезопасьте себя и свой бизнес от огромных штрафов.

НДС — 2024 и декларация за 4 квартал 2023 г. Бесплатный мини-курс с тестами

Узнайте последние изменения по НДС-2024 и подготовьтесь в сдаче декларации за 4 квартал 2023 года.

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Каких специалистов ищут сегодня:

Заместитель главного бухгалтера Зарплата не указана, Удаленно, Полный день

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Резюме

Какие специалисты ищут работу сегодня:

Главный бухгалтер

Бухгалтер

Бухгалтер (удалённо)

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Должны ли мы оплачивать больничный сотруднику, работающему на двух работах?

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Сдают ли стаж на всех сотрудников?

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Ставить ли районный коэффициент в СЗВ-СТАЖ для Челябинска?

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-07-14/106955 от 08.12.2020

Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/3/52084 от 16.10.2014

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/162 от 17.06.2009

Верховный Суд РФ: Определение № 305-КГ17-10800 от 25.08.2017

Подробнее о документе мы писали в новости Причины отказов в регистрации бизнеса с иностранным участием в России

Верховный Суд РФ: Определение № 306-ЭС23-2383 от 31.03.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Причины отказов в регистрации бизнеса с иностранным участием в России

: Федеральный закон № 612-ФЗ от 19.12.2023

Правительство РФ: Постановление № 1513 от 07.09.2021

Правительство РФ: Постановление № 2162 от 15.12.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/74711 от 09.08.2023

ФНС РФ: Письмо № ЗГ-3-17/10342 от 09.08.2023

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Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

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Социальный вычет

Какая справка нужна для социального вычета по НДФЛ на медицинские услуги

С 01.01.2024 изменились правила по социальному вычету по НДФЛ – ввели упрощенный порядок и новые формы справок. Но все это действует с расходов, совершенных в 2024 году.

40

В Госдуме предложили запретить использование термина «лежачий полицейский»

Депутат считает, что использование выражения «лежачий полицейский» «можно рассматривать как пренебрежительное отношение к сотрудникам МВД.

2
245
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Может ли строка 040 в РСВ быть равной нулю при пониженных тарифах НКО?

Здравствуйте. Подскажите, правильно ли я понимаю, если НКО применяет пониженные тарифы страховых взносов, то в РСВ приложении 2 к разделу 1 строка 040 не может иметь значение 0? (сумма доходов от осуществления видов экономической деятельности указанных в абзацах … *спорт, наука) или я уже сама себя запутала?

54
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Можно ли ИП сдать декларацию УСН электронно с неквалифицированной подписью?

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, можно ли ИП сдать декларацию УСН электронно с неквалифицированной электронной подписью?

8
144
Бесплатно с Спецрежимы

Как ИП совмещать специальные режимы в 2024 году

Предприниматели вправе вести деятельность с применением специальных налоговых режимов. Совмещение режимов позволяет существенно снизить налоговую нагрузку, главное — не забывать про правила совмещения и ведение раздельного учета.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
176
Бесплатно с Отчетность

Топ-10 ошибок в годовой отчетности: аудитор рассказывает, как избежать. Мини-курс с тестами

Подготовьтесь к сдаче бухгалтерской отчетности за 2023 год и обратите внимание на типичные ошибки, чтобы их не допустить в своей работе.

Топ-10 ошибок в годовой отчетности: аудитор рассказывает, как избежать. Мини-курс с тестами
2,3 тыс.
Зарплата

Второй аванс по заработной плате в 1С:ЗУП ред. 3.1

В деятельности организаций и ИП могут быть ситуации, когда нужно выплатить несколько авансов по заработной плате сотруднику.

Иллюстрация: RDNE Stock project/pexels
252

Записи вебинаров

722
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Логотип Клерк
Клерк
Удержания из зарплаты

Допустимый процент удержаний из зарплаты сотрудника в 2024 году

В каких случаях и в каком размере работодатель имеет право произвести удержания из заработной платы сотрудника в новом году.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
250
Коды ОКВЭД

ОКВЭД и бухгалтерские услуги в 2024 году

Если компания занимается или планирует заняться оказанием бухгалтерских услуг, ОКВЭД — Общероссийский классификатор видов экономической деятельности содержит соответствующие коды для таких услуг. Без них не обходится сдача ни одной формы отчётности по налогам и страховым взносам. Рассмотрим, какие есть коды ОКВЭД в области бухгалтерских услуг в 2024 году.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
172
Отчетность в СФР

Как сообщить в ЕФС-1 о переименовании компании

Если у компании меняется название, подайте титульный лист, подразделы 1 и 1.1 раздела 1 формы ЕФС-1.

452
Отпускные

Выгодно ли брать отпуск в мае 2024 года

В мае работники традиционно стараются увеличить количество дней отдыха, присоединив к праздничным отпускные дни. Но выгодно ли сотрудникам так поступать? Об этом расскажем далее.

Иллюстрация: rawpixel-com/freepik
178
Зарплата

Когда можно снизить работникам зарплату за январь из-за длинных новогодних каникул

Каждый год начинается длинными новогодними каникулами. Но, работники, которым установлен оклад получают зарплату полностью, как за отработанный месяц. Снизить можно премии, и только при условии, что они не являются безусловными и показатели, по которым начисляются премиальные не выполнены.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
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НДС

ИП на ПСН не платит НДС при международных перевозках

Если ИП на ПСН занимается грузоперевозками из Китая в Россию по заказу российской фирмы, НДС у него не будет.

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Бесплатно с Валютный контроль

Что меняется в валютном регулировании в 2024 году. Мини-курс

В последние годы участникам ВЭД не позавидуешь. Экспортеры и импортеры в окружении санкций пытаются угадать курс и выполнить новые требования валютного законодательства. Предлагаем вашему вниманию короткую справку о состоянии валютного регулирования на начало 2024 года.

Что меняется в валютном регулировании в 2024 году. Мини-курс
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ФСБУ НМА

Что делать для перехода на ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» с 1 января 2024 года

ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» стал обязательным к применению с 2024 года. Перед переходом на новые правила учета НМА бухгалтерии нужно провести ревизию НМА, определить порядок перехода и новую классификацию активов.

Иллюстрация: googledeepmind/unsplash
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Ценные бумаги

Разблокировка активов в EUROCLEAR / CLEARSTREAM

С марта 2022 года у российских владельцев иностранных ценных бумаг (облигаций, депозитарных расписок, акций, кредитных нот и т.п.) возникли сложности с реализацией своих прав по ценным бумагам, а именно, с оборотом ценных бумаг и получением причитающихся по ним выплат.

Разблокировка активов в EUROCLEAR / CLEARSTREAM
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Инвестиции

С 2025 года имущественный ценз для квалифицированных инвесторов вырастет до 12 млн рублей

С 1 января 2025 года имущественный ценз повысят до 12 млн рублей, а с 2026 года — до 24 млн рублей.

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Банки

Число моментальных трансграничных переводов выросло до 78%

Классические переводы с получением наличных по фамилии сократились, сейчас на них приходится меньше 10% транзакций.

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Маркетплейсы

Рейтинг товаров на Wildberries будет рассчитываться по-новому

На рейтинг товара будут влиять 15 последних отзывов, оставленных покупателями. Спустя три месяца комментарий станет менее значимым.

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Отчетность в СФР

Как исправить ошибки в подразделе 1.1 ЕФС-1 в 2024 году

Чтобы исправить ошибочную запись в электронной трудовой книжке, которую вы внесли формой ЕФС-1, нужно ее отменить.

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