«Утренний бухгалтер» № 5563. РСВ и 6-НДФЛ не должны сходится: бухгалтеры, не запутайтесь

Междокументное контрольное соотношение 3.1, которое стыковало данные РСВ и 6-НДФЛ, не применяется уже с отчета за 2022 год. Поэтому РСВ и 6-НДФЛ не сойдутся.

РАССЫЛКА Утренний бухгалтер Главное за день про то, что поможет вам в работе Отправить

Какие отчеты надо сдавать на директора без зарплаты, смотрите здесь.

Декларация по УСН за 2023 год: по какой форме сдавать и что учесть ИП по взносам.

Как отдыхаем в феврале 2024 года: короткий месяц — длинный выходные.

Как внедрить 1С:ERP и что ждет заказчика на каждом этапе проекта, узнаете из обзора.

Чтобы исправить ошибочную запись в электронной трудовой книжке, которую вы внесли формой ЕФС-1, нужно ее отменить. Рассказали, как это сделать.

Отрицательное уведомление по ЕНП в 2024 году: первое такое по УСН может быть только в июле.

💥 Совет от редакции: как оценить риск налоговой проверки из-за сотрудничества с самозанятыми, узнаете на бесплатном вебинаре 13 февраля в 11:00 мск.Записаться.