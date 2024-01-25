«Утренний бухгалтер» № 5563. РСВ и 6-НДФЛ не должны сходится: бухгалтеры, не запутайтесь

Междокументное контрольное соотношение 3.1, которое стыковало данные РСВ и 6-НДФЛ, не применяется уже с отчета за 2022 год. Поэтому РСВ и 6-НДФЛ не сойдутся.
Утренний бухгалтер
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-07-14/106955 от 08.12.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/3/52084 от 16.10.2014
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/162 от 17.06.2009
Верховный Суд РФ: Определение № 305-КГ17-10800 от 25.08.2017
Подробнее о документе мы писали в новости Причины отказов в регистрации бизнеса с иностранным участием в России
Верховный Суд РФ: Определение № 306-ЭС23-2383 от 31.03.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Причины отказов в регистрации бизнеса с иностранным участием в России
: Федеральный закон № 612-ФЗ от 19.12.2023
Правительство РФ: Постановление № 1513 от 07.09.2021
Правительство РФ: Постановление № 2162 от 15.12.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/74711 от 09.08.2023
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