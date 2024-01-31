«Утренний бухгалтер» № 5567. Не забудьте сдать второе ЕНП-уведомление по НДФЛ

Уведомление по НДФЛ за период с 23.01.2024 по 31.01.2024 нужно сдать не позднее 5 февраля.

РАССЫЛКА Утренний бухгалтер Главное за день про то, что поможет вам в работе Отправить

СФР: с 2024 года появилось новое основание для сдачи подраздела 1.2 формы ЕФС-1, а при переводе на другую работу в ЕФС-1 не надо менять код срочного трудового договора.

Взносы ИП 1% за 2024 год не уменьшают налог по УСН за 2024 год, предприниматели не знают, как поступить.

Бухгалтеры будут выдавать сотрудникам новую справку для ЦЗН.

Если СФР сообщит об изменении тарифа взносов на травматизм после подачи ЕФС-1 за 1 квартал, уточненку сдавать не надо.

💥 Совет от редакции: как оценить риск налоговой проверки из-за сотрудничества с самозанятыми, узнаете на бесплатном вебинаре 13 февраля в 11:00 мск. Налоговый консультант разберет для вас факторы риска и способы их минимизации. Записаться.