«Утренний бухгалтер» № 5567. Не забудьте сдать второе ЕНП-уведомление по НДФЛ

Уведомление по НДФЛ за период с 23.01.2024 по 31.01.2024 нужно сдать не позднее 5 февраля.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
СФР: с 2024 года появилось новое основание для сдачи подраздела 1.2 формы ЕФС-1, а при переводе на другую работу в ЕФС-1 не надо менять код срочного трудового договора.
Взносы ИП 1% за 2024 год не уменьшают налог по УСН за 2024 год, предприниматели не знают, как поступить.
Бухгалтеры будут выдавать сотрудникам новую справку для ЦЗН.
Если СФР сообщит об изменении тарифа взносов на травматизм после подачи ЕФС-1 за 1 квартал, уточненку сдавать не надо.
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Документы
Верховный Суд РФ: Определение № 307-КГ18-15947 от 22.10.2018
Верховный Суд РФ: Определение № 302-КГ17-2263 от 05.06.2017
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/98449 от 12.10.2022
Арбитражный суд Волго-Вятского округа: Постановление № Ф01-9056/2020 от 11.06.2020
Арбитражный суд Северо-Западного округа: Постановление № Ф07-4079/2021 от 13.05.2021
Первый арбитражный апелляционный суд: Постановление № А11-4980/2015 от 28.12.2015
Восьмой арбитражный апелляционный суд РФ: Постановление № 08АП-10347/2020 от 22.10.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/52999 от 27.07.2018
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/38260 от 27.05.2019
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