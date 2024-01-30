Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5566. Бухгалтеры пьют валидол: СФР выпустил новые пояснения по ЕФС-1

У новых кодов в ЕФС-1 появился приоритет, а верные отчеты придется корректировать.

У кодов для ЕФС-1 появился приоритет, который не прописан в правилах заполения отчета. А при продлении трудового договора надо сдавать корректировочный отчет.

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Утренний бухгалтер

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Взносы ИП можно распределить в декларации по УСН по кварталам 2023 года по своему усмотрению.

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🔥Переквалификация отношений с самозанятыми в трудовые   

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  • Подмена трудовых отношений гражданско-правовыми: что это?  

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Как в 2024 году заполнить уведомление по НДФЛ. Мини-курс

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Миграционный учет иностранных граждан: как сделать регистрацию в 2024 году

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Вместе с топовым лектором России по начислению и налогообложению заработной платы Еленой Воробьевой мы запустили курс «Зарплата и зарплатные налоги-2024», в котором учли все изменения в законодательных и нормативных актах!

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Документы

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/476@ от 19.01.2024

Подробнее о документе мы писали в новости Для социального вычета по НДФЛ через работодателя нужно новое заявление, которое пока не утвердили

ФНС РФ: Письмо № ЕА-4-15/440@ от 18.01.2024

ФНС РФ: Письмо № ЗГ-З-11/13674@ от 23.10.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-12-11/2/100544 от 23.10.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-08-09/100506 от 23.10.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-08-09/100504 от 23.10.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/100498 от 23.10.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/100246 от 23.10.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/100330 от 23.10.2023

ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-21/1059@ от 03.11.2022

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