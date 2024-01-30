«Утренний бухгалтер» № 5566. Бухгалтеры пьют валидол: СФР выпустил новые пояснения по ЕФС-1

У кодов для ЕФС-1 появился приоритет, который не прописан в правилах заполения отчета. А при продлении трудового договора надо сдавать корректировочный отчет.

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Злоумышленники начали от имени ФНС присылать пользователям электронные письма и просить документы для проверки.

Взносы ИП можно распределить в декларации по УСН по кварталам 2023 года по своему усмотрению.

На транспортный налог надо сдавать уведомления по ЕНП не только на авансы, но и на годовой налог.

Кассовые проверки 2024: что изменится в развитии системы налогового контроля, узнаете из обзора.

Налоговых консультантов подозревают в продаже «бумажного» НДС через мессенджер Telegram.

Программа ФНС не принимает ЕНП-уведомления по НДФЛ с кодом 21/11.