«Утренний бухгалтер» № 5566. Бухгалтеры пьют валидол: СФР выпустил новые пояснения по ЕФС-1

У кодов для ЕФС-1 появился приоритет, который не прописан в правилах заполения отчета. А при продлении трудового договора надо сдавать корректировочный отчет.
Утренний бухгалтер
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Документы
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/476@ от 19.01.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Для социального вычета по НДФЛ через работодателя нужно новое заявление, которое пока не утвердили
ФНС РФ: Письмо № ЕА-4-15/440@ от 18.01.2024
ФНС РФ: Письмо № ЗГ-З-11/13674@ от 23.10.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-12-11/2/100544 от 23.10.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-08-09/100506 от 23.10.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-08-09/100504 от 23.10.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/100498 от 23.10.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/100246 от 23.10.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/100330 от 23.10.2023
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