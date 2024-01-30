Форма декларации по УСН, актуальные новости про ЕФС-1, отчеты на директора без зарплаты

Абсолютным лидером недели по просмотрам стала информация о том, что три чашки чая в день замедляют старение и снижают биологический возраст. На нее обратили внимание более 14 тыс. читателей. И это при том, что у бухгалтеров «горячая» пора подготовки и сдачи отчетности.
Казалось бы, наибольший интерес должна вызывать новость, например, по какой форме сдавать декларацию по УСН за 2023 год или какие отчеты надо сдавать на директора без зарплаты. Но нет. Тема сохранения молодости и, как следствие, высокой работоспособности оказалась на пике популярности. И это вполне объяснимо: отчетных периодов много, а здоровье — одно.
У нас тоже есть два рецепта для поддержания организма в рабочем состоянии. Во-первых, для работы с программами 1С рекомендуем выбирать адекватных и профессиональных подрядчиков. Это позволит сохранить не только время для нескольких чашек чая, но и нервные клетки. Во-вторых, новый полезный рецепт. Но сначала новости.
Ну, что, поехали!
Важно
Какая справка нужна для социального вычета по НДФЛ на медицинские услуги
Из первых рук
Мачеха не может оформить отпуск по уходу за ребенком своего мужа
Участники госзакупок будут получать аванс 50% от стоимости контракта до конца 2024 года
Обращаем внимание
Для социального вычета на лечение за 2023 год нужна справка старой формы
Отрицательное уведомление по ЕНП в 2024 году: первое по УСН может быть только в июле
Медклиники должны подключиться к обмену с ФНС, чтобы их клиенты могли оформить упрощенный соцвычет за 2024 год
Для ИП
Фиксированные взносы ИП можно распределить в декларации по УСН по кварталам 2023 года по своему усмотрению
Про ЕФС-1
Изменения в форме ЕФС-1 по взносам на травматизм в 2024 году
СФР разъяснил, когда надо сдавать ЕФС-1 с кодами «НЕПД» и «НЕПН»
На дистанционщика, работающего на полставки, в ЕФС-1 не надо указывать код ДИСТ
При пролонгации трудового договора надо сдавать корректировочный отчет ЕФС-1
Не забудьте сдать форму ЕФС-1 на сотрудниц, уходящих в декрет
При переводе на другую работу в ЕФС-1 не надо менять код срочного трудового договора
Узнайте,
что…
как…
… учитывать в расходах неисключительные права на ПО по лицензионному договору
… считать и как платить минимальный налог по УСН в 2024 году
… получить компенсацию, если товар сгорел на складе маркетплейса
… организации без зарплаты заполнить строку 102 декларации по УСН
когда…
… сведения о ваших доходах за 2023 год появятся в личном кабинете
Для информации
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ФНС поменяла мнение. Выплата военнослужащим за госнаграду облагается НДФЛ
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Плата за справки о том, что сотрудник – не психбольной, алкоголик и наркоман, облагается взносами
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Как считают диетологи, рыба в частности, скумбрия — лучший источник жирных кислот Омега-3, которые необходимы нашему сердцу для поддержания мышечного тонуса, мозгу — для повышения умственной активности и коже для сияния и гладкости. Поэтому сегодня предлагаем приготовить скумбрию с апельсином.
Нам понадобится:
1 апельсин,
2 свежих скумбрии,
1 ч. л. молотого имбиря,
100 гр. соевого соуса,
по 1 веточке розмарина и свежего тимьяна.
Смешать соевый соус с имбирем. Если соус не очень соленый, то можно добавить немного соли. Если рыба непотрошеная, необходимо достать из нее внутренности и сделать несколько разрезов до хребта (для апельсинов).
Приготовленным соусом полить всю рыбу — внутри, снаружи и надрезы, оставить на 10 минут мариноваться. В это время можно порезать на половинки апельсин.
Затем внутрь разрезанной рыбы положить розмарин, тимьян и несколько кусочков апельсина. В надрезы также положить по кусочку апельсина.
Заворачиваем тщательно рыбу в фольгу и кладем в заранее разогретую духовку до 220°C на 20 минут. Затем разрежьте фольгу сверху и оставьте еще на 10 минут. Тот случай, когда полезное может быть вкусным. 😊
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