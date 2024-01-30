Форма декларации по УСН, актуальные новости про ЕФС-1, отчеты на директора без зарплаты

Ответы на вопросы, которые волнуют. Комментарии экспертов, которые помогут разобраться в сложных ситуациях. Опыт коллег, чтобы не наступить на те же «грабли». Все это и многое другое в нашем дайджесте.

Абсолютным лидером недели по просмотрам стала информация о том, что три чашки чая в день замедляют старение и снижают биологический возраст. На нее обратили внимание более 14 тыс. читателей. И это при том, что у бухгалтеров «горячая» пора подготовки и сдачи отчетности.

Казалось бы, наибольший интерес должна вызывать новость, например, по какой форме сдавать декларацию по УСН за 2023 год или какие отчеты надо сдавать на директора без зарплаты. Но нет. Тема сохранения молодости и, как следствие, высокой работоспособности оказалась на пике популярности. И это вполне объяснимо: отчетных периодов много, а здоровье — одно.

У нас тоже есть два рецепта для поддержания организма в рабочем состоянии. Во-первых, для работы с программами 1С рекомендуем выбирать адекватных и профессиональных подрядчиков. Это позволит сохранить не только время для нескольких чашек чая, но и нервные клетки. Во-вторых, новый полезный рецепт. Но сначала новости.

Ну, что, поехали!

Важно

Из первых рук

Обращаем внимание

Для ИП

Про ЕФС-1

Узнайте,

что…

как…

когда…

Для информации

Лайфхаки: берем на вооружение

В планах

О как!

УПС

И о хорошем

Как считают диетологи, рыба в частности, скумбрия — лучший источник жирных кислот Омега-3, которые необходимы нашему сердцу для поддержания мышечного тонуса, мозгу — для повышения умственной активности и коже для сияния и гладкости. Поэтому сегодня предлагаем приготовить скумбрию с апельсином. Нам понадобится: 1 апельсин,

2 свежих скумбрии,

1 ч. л. молотого имбиря,

100 гр. соевого соуса,

по 1 веточке розмарина и свежего тимьяна. Смешать соевый соус с имбирем. Если соус не очень соленый, то можно добавить немного соли. Если рыба непотрошеная, необходимо достать из нее внутренности и сделать несколько разрезов до хребта (для апельсинов). Приготовленным соусом полить всю рыбу — внутри, снаружи и надрезы, оставить на 10 минут мариноваться. В это время можно порезать на половинки апельсин. Затем внутрь разрезанной рыбы положить розмарин, тимьян и несколько кусочков апельсина. В надрезы также положить по кусочку апельсина. Заворачиваем тщательно рыбу в фольгу и кладем в заранее разогретую духовку до 220°C на 20 минут. Затем разрежьте фольгу сверху и оставьте еще на 10 минут. Тот случай, когда полезное может быть вкусным. 😊

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