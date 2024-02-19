Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5580. С 20 февраля нужно применять новые коды для 6-НДФЛ

Смотрите в нашей таблице, какие коды добавили.

ФНС дополнила перечень кодов доходов для справок к годовой форме 6-НДФЛ и изменила описание кодов стандартного вычета.

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Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Минфин: возврат переплаченного штрафа не идет в доходы и не облагается налогом на прибыль.

Физические лица, которые ведут бизнес без статуса ИП, могут получить право на вычет по НДФЛ.

Как создать бухгалтера-бота за час, узнаете здесь.

Минтруд поснил, на каком бланке сообщать в СФР о легком несчастном случае.

ИП на УСН вправе учесть расходы, если оплата идет с личной карты.

С 2024 года заработала поправка в НК: при смене адреса налог по УСН надо считать по новой ставке.

🤖Бухгалтеры сами для себя создают роботов. Что?! Да! И больше не отвечают на тупые вопросы

ИИ, который вас не взбесит и точно не захочет лишить работы. Ребята из Dbrain рассказывают в пошаговой инструкции, как создать умного бухгалтер-бота за час. Он будет отвечать на вопросы ваших сотрудников, чтобы у вас появилось время на печеньки другие важные задачи.  

Сможете больше не повторять ответы на вопросы: «Когда зарплата?»,  «Где искать договор?» и т. п. Бот ответит за вас.

Нужно быть программистом, чтобы сделать бота?

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Разборы законов

Заполнение новой формы КУДИР для УСН, ПСН и ЕСХН. Мини-курс

В мини-курсе рассказываем о последних изменениях в форме КУДиР для УСН, ПСН и ЕСХН и даем инструкцию по заполнению.

Могут ли доначислить НДФЛ на зарплату в конвертах в 2024 году

Да, если факт выплаты таковой будет доказан. Зарплатой в конвертах является часть заработка, — как правило, официально выплачивается МРОТ, — выдаваемая трудящимся неофициально, не учитываемая при налогообложении (такое разъяснение дали московские налоговики, письмо от 08.08.2007 № 15-08/075418).

При переходе с ОСНО на УСН надо восстановить НДС по основным средствам

Чем отличается перевод от перемещения

Подмена перевода перемещением и наоборот — не такое пустяковое дело, как думают многие. Неправильное оформление — нарушение конституционного права на свободный труд, гарантии которого содержит ст. 72.1 ТК. Перевод влечет за собой изменение трудового договора. Это право работодателя, которое может быть реализовано лишь с оглядкой на работника.

Что меняется в валютном регулировании в 2024 году. Мини-курс

В последние годы участникам ВЭД не позавидуешь. Экспортеры и импортеры в окружении санкций пытаются угадать курс и выполнить новые требования валютного законодательства. Предлагаем вашему вниманию короткую справку о состоянии валютного регулирования на начало 2024 года.

🔥IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка» в Москве — успей купить билеты и занять лучшее место

Ждем всех бухгалтеров страны на топовом событии 2024 года — конференции «Клерка», которая пройдет в Москве 14 марта.

Разберемся с годовой отчетностью и изменениями в налогах 2024 года, научим, как работать с новшествами, которые в работу кадровиков и бухгалтеров внес Конституционный суд, расскажем, что затевает ФНС по части проверок.

Каждый участник получит сертификат! Но главное, что вы сможете обменяться опытом с коллегами, завести полезные знакомства и просто отдохнуть от рутины.

До пятницы — 16 февраля — действует скидка 30% на покупку билетов.

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Новости

1 Стандартный вычет по НДФЛ дают даже за бездоходные месяцы

2 🔥 Люди, которые ведут бизнес без статуса ИП, могут получить право на вычет по НДФЛ

3 Возврат переплаченного штрафа не идет в доходы и не облагается налогом на прибыль

4 Перечень доходов IT-компаний для налоговых льгот надо искать в НК, а не в приказах Минцифры

5 За раздачу просроченных продуктов могут установить штрафы

6 Паспорт, счет из гостиницы и табель подтвердят статус налогового нерезидента РФ

7 Бизнес несет крупные потери при продаже валютной выручки

8 Верховный суд: в исках к налоговым консультантам нужно оценивать усилия клиента по предотвращению убытков

9 Внимание! С 20 февраля действуют новые коды для 6-НДФЛ

10 🤕 На каком бланке сообщать в СФР о легком несчастном случае

11 Минпромторг не хочет «закручивать гайки» маркетплейсам

12 Когда сдавать ЕФС-1 на беременных и будущих пенсионеров

13 IKEA проиграла суд о выплате неустойки за уход с российского рынка

14 ИП на УСН может учитывать расходы, даже если оплата идет с личной карты

15 Работодатели не хотят работать с самозанятыми из-за лишнего контроля

16 🎓Вебинар. Патентная система налогообложения в 2024 году: тонкости применения. 4 марта в 15:00 мск!

17 О каких изменениях в зарплате и налогах нужно знать бухгалтеру

18 ⚡Сегодня бухгалтеры бесплатно начали учиться на курсе «Годовая отчетность 2024: практикум». Присоединяйтесь!

19 Депутаты изменят правила оплаты сверхурочной работы

20 ⏰ До 16 февраля билет на конференцию «Клерка» со скидкой 30%. Успейте забронировать места!

21 Инвалидам СВО могут списать кредиты

22 За год в сеть утекло в три раза больше данных о клиентах финансовых организаций

23 Резиденты международных территорий опережающего развития получат налоговые льготы

24 Камеральные проверки в 2024: новые претензии ФНС, как защититься и ответить на требование

25 При смене адреса налог по УСН надо считать по новой ставке

26 У «Тинькофф» обновился логотип

27 Пенсии оформляют быстро. Три часа – и все готово

28 ФАС: «Яндекс Такси» нарушает антимонопольное законодательство

Мероприятия

Вызов на комиссию: правила поведения, тактика ответа, что будет после

Дата проведения: 19 февраля, понедельник

Как защитить право на интеллектуальную собственность в современном IT-бизнесе

Дата проведения: 20 февраля, вторник

Экстренный вебинар по НДФЛ. Все последние изменения

Дата проведения: 20 февраля, вторник

Цифровизация закупок в 2024: извещение,заявка, контракт

Дата проведения: 21 февраля, среда

Вебинар Клерк.ру и НОТА ВИЗОР. Налоговый мониторинг для отдельных категорий организаций

Дата проведения: 21 февраля, среда

Статьи

«Утренний бухгалтер» № 5579. 6-НДФЛ за 2023 год сдают по старой форме, за 2024 – по одной из новых

Смотрите в нашей таблице перечень форм 6-НДФЛ, чтобы не запутаться при сдаче отчетов.

Почему обязательный КЭДО — это уже наше завтра, чем пугают кадровиков и работников и какие документы на бумаге держать приятно

Несмотря на то что, КЭДО (кадровый электронный документооборот) применяют пока далеко не все организации,очень многие осознают — прогрессу противостоять невозможно. «Клерк» пообщался с экспертом в области КЭДО, чтобы разобраться в страхах бухгалтеров и кадровиков, узнать, как провести внедрение системы без хаоса и послушать полезные советы экспертов отрасли.

🔒 При переходе с ОСНО на УСН надо восстановить НДС по основным средствам

🔒 Могут ли доначислить НДФЛ на зарплату в конвертах в 2024 году

Да, если факт выплаты таковой будет доказан. Зарплатой в конвертах является часть заработка, — как правило, официально выплачивается МРОТ, — выдаваемая трудящимся неофициально, не учитываемая при налогообложении (такое разъяснение дали московские налоговики, письмо от 08.08.2007 № 15-08/075418).

Правила банкротства в 2024 году: чего ожидать

В конце 2023 года ВС подготовил проект новой реформы, которая коснется процедуры банкротства. Специалисты утверждают, что изменения уже давно назрели. Причина кроется в увеличившейся нагрузке на судебные органы. За год было подано более 3 миллиардов заявлений о привлечении предпринимателей к субсидиарной ответственности.

🔒 Заполнение новой формы КУДИР для УСН, ПСН и ЕСХН. Мини-курс

В мини-курсе рассказываем о последних изменениях в форме КУДиР для УСН, ПСН и ЕСХН и даем инструкцию по заполнению.

КУБ дня. Про заморочки с Wildrerries

Ежедневно в телеграм-чат «Красный уголок бухгалтера» поступает лавина вопросов. Выбираем самый злободневный и публикуем вместе с ответами коллег и экспертов.

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Самые частые ошибки в новой форме ЕФС-1: как их исправить

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Двигаем недвижимое: как застройщикам продвигаться в Телеграм, и почему сейчас — самое время

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Как считать дни отпуска в феврале и марте. В какие месяцы 2024 года отдыхать выгоднее

Вакансии

Каких специалистов ищут сегодня:

Бухгалтер на участок реализация Зарплата от 70000 до 75000 ₽, Москва, Полный день

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Резюме

Какие специалисты ищут работу сегодня:

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Ну, за IPO! Калужский Ликёро-Водочный Завод Кристалл

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РАССЫЛКА428 861 читатель

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

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Инвестиции

Лучшие дивидендные акции 2024 года от аналитиков Альфа-Банка

Кто не богатеет на дивидендах, тот зря прожигает молодость. А-Клуб поделился своим прогнозом по лучшим дивидендным историям и составил дивидендный рейтинг, а также выбрал из него две лучшие из лучших компании, которые должны радовать не только в текущем году, но и в дальнейшем.

Лучшие дивидендные акции 2024 года от аналитиков Альфа-Банка
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21
Лучшие спикеры, новый каждый день
Логотип Илья Греднев
Илья Греднев
Бухгалтеры

Как перезагрузиться бухгалтеру в отпуске в курортном городе? 10 способов

Предлагаю вам 10 оригинальных способов снять накопившееся от работы напряжение!

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Логотип Моё дело
Моё дело
Отчетность в СФР

Самые частые ошибки в новой форме ЕФС-1: как их исправить

С 1 января 2024 года действует новая форма ЕФС-1. Если с отчетом что-то пойдет не так, вы получите протокол проверки, в котором укажут код ошибки. Расскажем, что значит каждый из кодов, какие ошибки чаще всего допускают организации и ИП, и как их исправить.

Самые частые ошибки в новой форме ЕФС-1: как их исправить
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Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Расходы по налогу на прибыль

Взносы в НКО включают в расходы, если они необходимы для ведения бизнеса

При определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций не учитываются расходы в виде взносов, вкладов и иных обязательных платежей, уплачиваемых некоммерческим организациям. Но есть исключения.

18
Расходы по налогу на прибыль

❗ Маркетплейсы могут включить в расходы товар, который куда-то пропал со склада

Недостачу товаров при инвентаризации можно учитывать в расходах по налогу на прибыль.

135
Законопроекты

Бизнес сможет быстрее применять экспериментально-правовые режимы в сфере инноваций

Чтобы региональные власти не затягивали внедрение экспериментально-правовых режимов, правительство подготовило новый законопроект. Также власти создадут специальную комиссию по вопросам, связанным с использованием искусственного интеллекта.

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Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Обзоры новостей

⚡️Итоги дня: SpaceX запустила ракету на луну, импортный алкоголь подорожает, ФНС начала ВНП у Ивлеевой, студентам хотят поднять стипендии до прожиточного минимума

Подготовили в конце рабочего дня для вас дайджест с событиями, которые вы могли пропустить из-за рабочей рутины. Все, о чем говорили сегодня в сети, в одной подборке.

351
Банки

«Тинькофф» вычисляет заявки мошенников на получение кредитов с помощью машинного обучения

Модель на основе машинного обучения может понять, находится ли клиент банка под воздействием мошенников при оформлении кредита.

201
Ипотека

Центробанку разрешат устанавливать ограничения на выдачи ипотеки

ЦБ ограничит выдачу ипотеки клиентам банков с показателем долговой нагрузки выше 80%.

192
Патенты на интеллектуальную собственность

Патентные поверенные в новых регионах смогут продлить свой статус без подтверждения опыта работы

Во время переходного периода жители новых регионов могут регистрировать права на интеллектуальную собственность по льготным условиям.

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Логотип Наталия Лукина
Наталия Лукина

Управленка вне времени. Интервью с главным мозгонапрягателем бухгалтеров на «Клерке» Владиславом Савушкиным

Для чего нужен управленческий учет, кто его должен вести, стоит ли главбуху прокачивать скиллы по управленке. Об этом и много другом мы поговорили с нашим самым активным пользователем Владиславом Савушкиным, экспертом по управленческому учету и систематизации бизнеса. В конце интервью бонус от редакции.

Управленка вне времени. Интервью с главным мозгонапрягателем бухгалтеров на «Клерке» Владиславом Савушкиным
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Ипотека

Заемщикам впервые выдали ипотеку по биометрии

Теперь оформить ипотеку можно в дистанционном режиме. Все нужные сведения банк получает из цифрового профиля ЕБС, заемщикам нужно только авторизоваться на Госуслугах и дать согласие на работу с данными.

135

Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Бесплатно с Налоговые споры

Могут ли доначислить НДФЛ на зарплату в конвертах в 2024 году

Да, если факт выплаты таковой будет доказан. Зарплатой в конвертах является часть заработка, — как правило, официально выплачивается МРОТ, — выдаваемая трудящимся неофициально, не учитываемая при налогообложении (такое разъяснение дали московские налоговики, письмо от 08.08.2007 № 15-08/075418).

Могут ли доначислить НДФЛ на зарплату в конвертах в 2024 году
361
Законопроекты

Депутаты хотят отказаться от идентификации клиентов, которые платят за услуги ЖКХ до 60 тысяч рублей

С 2009 года был установлен лимит в 15 тыс. рублей, при котором плательщикам не нужно проходить процедуру подтверждения личности. Из-за роста тарифов этот порог хотят пересмотреть, к тому же оплата коммуналки не относится к подозрительным операциям.

166
Реклама

Госдума запретит размещать рекламу на интернет-ресурсах иноагентов

Рекламодатели не смогут закупать рекламный контент у владельцев сайтов и социальных сетей, если они были признаны иностранными агентами.

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Обзоры для бухгалтера

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Маркетплейсы

Топ бухгалтерских проводок на Ozon

Если вы продаете товары на маркетплейсе как юрлицо, например ООО, то обязаны вести бухгалтерский учет. Обычно этим занимается выделенный специалист или целый отдел, но владельцу бизнеса также полезно уметь разбираться в отчётности, чтобы не потерять контроль над финансами.

Иллюстрация: Liza Summer/pexels
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Логотип Виктория Хорцева
Виктория Хорцева
Бухгалтерский учет

Ода любви к учету. А что ВЫ чувствуете, когда баланс сошелся?

Объявляю 15 февраля Днем Влюбленных в бухучет!

Ода любви к учету. А что ВЫ чувствуете, когда баланс сошелся?
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Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
IT-компании

Yandex N.V. согласилась продать российские активы за 475 млрд рублей

Зарубежному бизнесу «Яндекса» отойдут стартапы Nebius, Toloka, Avride и TripleTen.

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ФСБУ

Проверка на обесценение: новые процедуры по ФСБУ

В связи с введением ФСБУ у предпринимателей возникла обязанность вести бухучет по новым правилам. В числе новшеств появилась необходимость проверять активы и запасы на обесценение. Эту процедуру не надо путать с переоценкой, которая связана с установлением стоимости актива, а обесценение свидетельствует о его физическом или моральном износе. Переоценку компания может проводить, а вот проверку на обесценение — обязана. О том, что нужно делать в этом случае, расскажем в нашей статье.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
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