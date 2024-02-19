«Утренний бухгалтер» № 5580. С 20 февраля нужно применять новые коды для 6-НДФЛ

ФНС дополнила перечень кодов доходов для справок к годовой форме 6-НДФЛ и изменила описание кодов стандартного вычета.

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Минфин: возврат переплаченного штрафа не идет в доходы и не облагается налогом на прибыль.

Физические лица, которые ведут бизнес без статуса ИП, могут получить право на вычет по НДФЛ.

Как создать бухгалтера-бота за час, узнаете здесь.

Минтруд поснил, на каком бланке сообщать в СФР о легком несчастном случае.

ИП на УСН вправе учесть расходы, если оплата идет с личной карты.

С 2024 года заработала поправка в НК: при смене адреса налог по УСН надо считать по новой ставке.

🤖Бухгалтеры сами для себя создают роботов. Что?! Да! И больше не отвечают на тупые вопросы

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Нужно быть программистом, чтобы сделать бота?

Нет, кодить уметь не надо.

Это платно? Нет, все бесплатно.

Есть технические сложности для внедрения? Нет.

Это под силу любому бухгалтеру? Да!

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