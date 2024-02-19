«Утренний бухгалтер» № 5580. С 20 февраля нужно применять новые коды для 6-НДФЛ

ФНС дополнила перечень кодов доходов для справок к годовой форме 6-НДФЛ и изменила описание кодов стандартного вычета.
Утренний бухгалтер
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Разборы законов
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— Могут ли доначислить НДФЛ на зарплату в конвертах в 2024 году
Да, если факт выплаты таковой будет доказан. Зарплатой в конвертах является часть заработка, — как правило, официально выплачивается МРОТ, — выдаваемая трудящимся неофициально, не учитываемая при налогообложении (такое разъяснение дали московские налоговики, письмо от 08.08.2007 № 15-08/075418).
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— Чем отличается перевод от перемещения
Подмена перевода перемещением и наоборот — не такое пустяковое дело, как думают многие. Неправильное оформление — нарушение конституционного права на свободный труд, гарантии которого содержит ст. 72.1 ТК. Перевод влечет за собой изменение трудового договора. Это право работодателя, которое может быть реализовано лишь с оглядкой на работника.
— Что меняется в валютном регулировании в 2024 году. Мини-курс
В последние годы участникам ВЭД не позавидуешь. Экспортеры и импортеры в окружении санкций пытаются угадать курс и выполнить новые требования валютного законодательства. Предлагаем вашему вниманию короткую справку о состоянии валютного регулирования на начало 2024 года.
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Новости
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🔒 Могут ли доначислить НДФЛ на зарплату в конвертах в 2024 году
Да, если факт выплаты таковой будет доказан. Зарплатой в конвертах является часть заработка, — как правило, официально выплачивается МРОТ, — выдаваемая трудящимся неофициально, не учитываемая при налогообложении (такое разъяснение дали московские налоговики, письмо от 08.08.2007 № 15-08/075418).
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Документы
Центральный банк РФ: Положение № 606-П от 02.10.2017
Центральный банк РФ: Положение № 646-П от 04.07.2018
Конституционный Суд РФ: Обзор практики № от 16.11.2023
Минтруд РФ: Приказ № 585н от 09.09.2020
Минфин РФ: Письмо № 24-06-09/113147 от 24.11.2023
Минэкономразвития России (МЭР): Письмо № Д22и-41079 от 18.12.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/124778 от 22.12.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/124840 от 22.12.2023
Минфин РФ: Письмо № 24-03-08/126782 от 27.12.2023
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