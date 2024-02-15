Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5579. 6-НДФЛ за 2023 год сдают по старой форме, за 2024 – по одной из новых

Смотрите в нашей таблице перечень форм 6-НДФЛ, чтобы не запутаться при сдаче отчетов.

Есть четыре формы 6-НДФЛ, одна из которых – за 2023 год, а за 1 квартал 2024 года надо сдавать сначала рекомендованную по письму ФНС, потом – утвержденную по приказу ФНС.

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Утренний бухгалтер

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Какие ошибки чаще всего бухгалтеры допускают в РСВ и когда сдавать уточненку, смотрите список.

Доходы от вкладов за 2023 год уже появились в личных кабинетах физических лиц: где смотреть.

Компании и ИП продолжают делать платежки-02 вместо уведомлений. Но так нельзя!

Внимание ИП: фиксированные взносы за 2023 год, уплаченные в 2024 году, не уменьшают налог по УСН за 2024 год.

💥 Совет от редакции: разберитесь в теории, методологии и практике вступления в налоговый мониторинг на бесплатном вебинаре 21 февраля в 11:00 мск. Записаться.

🔥Как предотвратить финансовые потери при автоматизации производства с помощью 1С:ERP

Совет может быть только один — нужно проанализировать чужой положительный и отрицательный опыт и сформировать собственную стратегию внедрения системы автоматизации 1С:ERP. 

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В последние годы участникам ВЭД не позавидуешь. Экспортеры и импортеры в окружении санкций пытаются угадать курс и выполнить новые требования валютного законодательства. Предлагаем вашему вниманию короткую справку о состоянии валютного регулирования на начало 2024 года.

Чем отличается перевод от перемещения

Подмена перевода перемещением и наоборот — не такое пустяковое дело, как думают многие. Неправильное оформление — нарушение конституционного права на свободный труд, гарантии которого содержит ст. 72.1 ТК. Перевод влечет за собой изменение трудового договора. Это право работодателя, которое может быть реализовано лишь с оглядкой на работника.

Договор займа ООО у своего учредителя в 2024 году: как оформить, проценты, налоговые последствия, образец

Разберем, что должно быть в договоре займа с учредителем, какие налоговые последствия возникают в разных ситуациях и что учесть при возврате займа.

Как считать, платить и отражать в декларации минимальный налог при УСН в 2024 году: примеры

Срок уплаты минимального налога за 2023 год – до 28.03.2024 для организаций и 29.04.2024 – для ИП. Уведомление по ЕНП не нужно. КБК в платежке = КБК ЕНП.

Какие нужны документы для получения «детского» налогового вычета в бухгалтерии. Мини-курс

В мини-курсе рассказываем, какие документы нужно получить бухгалтерии для расчета размера «детского» налогового вычета.

🔥Как бухгалтеру зарабатывать больше?

Маркетплейсы — это сегмент, в котором вращаются огромные средства. Любая торговая компания может выйти на площадку и начать продавать, хоть завтра. Но такому бизнесу отчаянно нужен бухгалтер, который не даст ему прогореть.

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Новости

1 ФНС может пересчитать имущественные налоги физлиц, но не бизнеса

2 Норма про НДС с межценовой разницы при перепродаже авто заработает с 1 апреля

3 ❗ ФНС объяснила, как заполнять раздел 4 расчета по выплатам иностранным фирмам

4 Проект о запрете оскорбительных названий населенных пунктов отозвали из ГД

5 При переходе с УСН «доходы» на ОСНО компания не учитывает расходы на ОС

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8 Бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову продлили арест на два месяца

9 Не запутайтесь в формах 6-НДФЛ. Отчет за 2023 год сдают по старой форме, за 2024 – по одной из новых

10 🔥Фиксированные взносы за 2023 год, уплаченные в 2024 году, не уменьшают налог по УСН за 2024 год

11 За внедрение цифрового рубля банки заплатят 200-300 млн рублей

12 Мошенники украли у россиян 15,8 млрд рублей

13 Мосбиржа снова приостанавливала торги из-за ошибки сервера

14 Ввели запрет на увольнение матерей-одиночек с детьми до 16 лет

15 Центробанк: рассрочку нужно учитывать при оценке долговой нагрузки

16 Путин принял закон о конфискации имущества за фейки о вооруженных силах РФ

17 ФНС изменила правила присвоения, изменения и аннулирования адресов

18 ❌ Бизнес продолжает делать платежки-02 вместо уведомлений. Так нельзя

19 Нужно ли организации вставать на воинский учет, если в сотрудниках только директор

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28 Компаниям из ОЭЗ разрешат использовать арендные права для получения кредитов

29 Нужно сдать уточненную налоговую декларацию? Это можно сделать без штрафа

30 Когда включать в расходы проценты по займу

31 Путин вывел доходы паевых инвестиционных фондов из-под налогообложения

32 Торговые сети отказываются покупать разливное пиво

33 «Клерк» снова собирает бухгалтеров на конференцию! Получите новые знания, заведите полезные знакомства и станьте уверенными в себе

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/2004 от 15.01.2024

Подробнее о документе мы писали в новости Власти не собираются вводить прогрессивную шкалу для налога на прибыль

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/2929 от 17.01.2024

Подробнее о документе мы писали в новости Когда включать в расходы проценты по займу

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/539 от 23.09.2008

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/55106 от 30.10.2014

Подробнее о документе мы писали в новости Как снизить налог на прибыль за счет амортизационной премии

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/22577 от 21.04.2015

Подробнее о документе мы писали в новости Как снизить налог на прибыль за счет амортизационной премии

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа: Постановление № Ф08-3911/2015 от 13.07.2015

Подробнее о документе мы писали в новости Как снизить налог на прибыль за счет амортизационной премии

ФАС Северо-Западного округа: Постановление № А56-51095/2012 от 30.10.2013

Подробнее о документе мы писали в новости Как снизить налог на прибыль за счет амортизационной премии

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/462 от 09.08.2011

Подробнее о документе мы писали в новости Как снизить налог на прибыль за счет амортизационной премии

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/20848 от 13.04.2015

Подробнее о документе мы писали в новости Как снизить налог на прибыль за счет амортизационной премии

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/829 от 29.12.2009

Подробнее о документе мы писали в новости Как снизить налог на прибыль за счет амортизационной премии

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Подмена перевода перемещением и наоборот — не такое пустяковое дело, как думают многие. Неправильное оформление — нарушение конституционного права на свободный труд, гарантии которого содержит ст. 72.1 ТК. Перевод влечет за собой изменение трудового договора. Это право работодателя, которое может быть реализовано лишь с оглядкой на работника.

Чем отличается перевод от перемещения
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