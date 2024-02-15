«Утренний бухгалтер» № 5579. 6-НДФЛ за 2023 год сдают по старой форме, за 2024 – по одной из новых

Есть четыре формы 6-НДФЛ, одна из которых – за 2023 год, а за 1 квартал 2024 года надо сдавать сначала рекомендованную по письму ФНС, потом – утвержденную по приказу ФНС.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Налоговики пояснили, как заполнять раздел 4 расчета по выплатам иностранным фирмам.
Какие ошибки чаще всего бухгалтеры допускают в РСВ и когда сдавать уточненку, смотрите список.
Доходы от вкладов за 2023 год уже появились в личных кабинетах физических лиц: где смотреть.
Компании и ИП продолжают делать платежки-02 вместо уведомлений. Но так нельзя!
Внимание ИП: фиксированные взносы за 2023 год, уплаченные в 2024 году, не уменьшают налог по УСН за 2024 год.
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Разборы законов
— Что меняется в валютном регулировании в 2024 году. Мини-курс
В последние годы участникам ВЭД не позавидуешь. Экспортеры и импортеры в окружении санкций пытаются угадать курс и выполнить новые требования валютного законодательства. Предлагаем вашему вниманию короткую справку о состоянии валютного регулирования на начало 2024 года.
— Чем отличается перевод от перемещения
Подмена перевода перемещением и наоборот — не такое пустяковое дело, как думают многие. Неправильное оформление — нарушение конституционного права на свободный труд, гарантии которого содержит ст. 72.1 ТК. Перевод влечет за собой изменение трудового договора. Это право работодателя, которое может быть реализовано лишь с оглядкой на работника.
— Договор займа ООО у своего учредителя в 2024 году: как оформить, проценты, налоговые последствия, образец
Разберем, что должно быть в договоре займа с учредителем, какие налоговые последствия возникают в разных ситуациях и что учесть при возврате займа.
— Как считать, платить и отражать в декларации минимальный налог при УСН в 2024 году: примеры
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— Какие нужны документы для получения «детского» налогового вычета в бухгалтерии. Мини-курс
В мини-курсе рассказываем, какие документы нужно получить бухгалтерии для расчета размера «детского» налогового вычета.
🔥Как бухгалтеру зарабатывать больше?
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21 🔥Научим бухгалтеров по-новому заполнять КУДиР и декларацию по УСН. Тренинг пройдет 28 февраля, не пропустите!
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/2004 от 15.01.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Власти не собираются вводить прогрессивную шкалу для налога на прибыль
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/2929 от 17.01.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Когда включать в расходы проценты по займу
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/539 от 23.09.2008
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/55106 от 30.10.2014
Подробнее о документе мы писали в новости Как снизить налог на прибыль за счет амортизационной премии
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/22577 от 21.04.2015
Подробнее о документе мы писали в новости Как снизить налог на прибыль за счет амортизационной премии
Арбитражный суд Северо-Кавказского округа: Постановление № Ф08-3911/2015 от 13.07.2015
Подробнее о документе мы писали в новости Как снизить налог на прибыль за счет амортизационной премии
ФАС Северо-Западного округа: Постановление № А56-51095/2012 от 30.10.2013
Подробнее о документе мы писали в новости Как снизить налог на прибыль за счет амортизационной премии
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/462 от 09.08.2011
Подробнее о документе мы писали в новости Как снизить налог на прибыль за счет амортизационной премии
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/20848 от 13.04.2015
Подробнее о документе мы писали в новости Как снизить налог на прибыль за счет амортизационной премии
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/829 от 29.12.2009
Подробнее о документе мы писали в новости Как снизить налог на прибыль за счет амортизационной премии
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