«Утренний бухгалтер» № 5579. 6-НДФЛ за 2023 год сдают по старой форме, за 2024 – по одной из новых

Есть четыре формы 6-НДФЛ, одна из которых – за 2023 год, а за 1 квартал 2024 года надо сдавать сначала рекомендованную по письму ФНС, потом – утвержденную по приказу ФНС.

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Налоговики пояснили, как заполнять раздел 4 расчета по выплатам иностранным фирмам.

Какие ошибки чаще всего бухгалтеры допускают в РСВ и когда сдавать уточненку, смотрите список.

Доходы от вкладов за 2023 год уже появились в личных кабинетах физических лиц: где смотреть.

Компании и ИП продолжают делать платежки-02 вместо уведомлений. Но так нельзя!

Внимание ИП: фиксированные взносы за 2023 год, уплаченные в 2024 году, не уменьшают налог по УСН за 2024 год.

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