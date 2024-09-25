Утренний бухгалтер № 5731. Правило о 60 млн рублей дохода на УСН будет действовать для любого года

Правило о 60 млн рублей (новый лимит дохода для освобождения от НДС в следующем году) – это общее правило для любого года, начиная с 2024-го.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
В кассовом чеке по ошибке указали не ту ставку НДС: разобрались, как исправить.
Срабатывание индикаторов риска позволило инспекторам труда защитить трудовые права более 14 тыс. работников.
Принят закон об оплате неиспользованных дней отдыха при увольнении работника.
Вдвое подоражают выписки из ЕГРН: и электронные, и бумажные.
Проверить, положены ли вашему бизнесу льготы, можно здесь.
Роструд: командированный сотрудник вправе снять жилье у самозанятого.
Минфин: чтобы применять УСН при сдаче в аренду квартиры, ИП должен рассчитать ее стоимость по ФСБУ 6/2020.
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Разборы законов
— Госпошлины: новые ставки для юрлиц и ИП с 9 сентября 2024 года
Существенно увеличились размеры госпошлин, которые причитаются к уплате и при обращении в арбитраж, и райсуды, и по заявлениям с просьбой признать незаконными решения госоргана и т. п. Собрали основные цифры.
— Самозанятых признали работниками: как рассчитываются доначисления по НДФЛ
При переквалификации договоров ГПХ в трудовые налоговые инспекции доначисляют НДФЛ. Но должны ли они учитывать при этом суммы НПД, ведь они поступали в бюджет?
— Что делать работодателю, если его сотрудник умер
Если у работодателя умер сотрудник в больнице, возникает много вопросов. Нужно не только оформить расторжение трудового договора, но еще и рассчитать больничный и другие компенсации, осуществить выплаты родственникам. Разбираемся: как правильно оформить прекращение договора, какие выплаты нужно осуществить и как это правильно сделать.
— Согласие на обработку персональных данных по договорам ГПХ: нужно или нет, как составить + бланк согласия
Нужно ли согласие на обработку персональных данных, если речь идет об исполнителях по договорам гражданско-правового характера? Да, поскольку любые операции с персональными данными требуют получения предварительного согласия от физического лица.
— Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в сентябре 2024 года
Одно уведомление в сентябре бухгалтеры уже сдали по сроку 03.09.2024. Не позднее 25 сентября нужно сдать еще одно.
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Резюме
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Документы
Минтруд РФ: Письмо № 24-7/10/В-15017 от 10.09.2024
Восьмой кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-14257/2024 от 09.07.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-12-12/2/22869 от 14.03.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-15-06/21787 от 12.03.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/21210 от 11.03.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-12-11/2/66692 от 17.07.2024
Правительство РФ: Постановление № 1847 от 02.11.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Патенты на IT-решения: что изменилось в 2024 году
ФГБУ ФИПС: Приказ № 120 от 15.03.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Патенты на IT-решения: что изменилось в 2024 году
Минэкономразвития России (МЭР): Приказ № 148 от 15.03.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Патенты на IT-решения: что изменилось в 2024 году
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