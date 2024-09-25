Утренний бухгалтер № 5731. Правило о 60 млн рублей дохода на УСН будет действовать для любого года

Правило о 60 млн рублей (новый лимит дохода для освобождения от НДС в следующем году) – это общее правило для любого года, начиная с 2024-го.

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В кассовом чеке по ошибке указали не ту ставку НДС: разобрались, как исправить.

Срабатывание индикаторов риска позволило инспекторам труда защитить трудовые права более 14 тыс. работников.

Принят закон об оплате неиспользованных дней отдыха при увольнении работника.

Вдвое подоражают выписки из ЕГРН: и электронные, и бумажные.

Проверить, положены ли вашему бизнесу льготы, можно здесь.

Роструд: командированный сотрудник вправе снять жилье у самозанятого.

Минфин: чтобы применять УСН при сдаче в аренду квартиры, ИП должен рассчитать ее стоимость по ФСБУ 6/2020.

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