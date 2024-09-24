Утренний бухгалтер № 5730. Работник вправе попросить перечислять части одной зарплаты в разные банки

Роструд: если зарплата выплачивается дважды в месяц, но на разные банковские счета сотрудника, это не нарушает трудовое законодательство.

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С 1 января 2025 года реестр воинского учета полноценно заработает, сейчас обкатка на трех регионах.

Модернизация грядет: ФНС выявила 469 возможностей для налоговых улучшений.

Минфин: таможенные платежи можно включить в расходы по УСН, но только по мере реализации импортных товаров.

Налоговая служба готовит готовит ответы на вопросы по налоговой амнистии за дробление бизнеса.

Авансовые отчеты по командировкам: 5 важных моментов, на которые нужно обратить внимание бухгалтеру, найдете в статье.

Минфин: суточные сверх нормы облагаются НДФЛ.