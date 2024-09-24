Утренний бухгалтер № 5730. Работник вправе попросить перечислять части одной зарплаты в разные банки

Роструд: если зарплата выплачивается дважды в месяц, но на разные банковские счета сотрудника, это не нарушает трудовое законодательство.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
С 1 января 2025 года реестр воинского учета полноценно заработает, сейчас обкатка на трех регионах.
Модернизация грядет: ФНС выявила 469 возможностей для налоговых улучшений.
Минфин: таможенные платежи можно включить в расходы по УСН, но только по мере реализации импортных товаров.
Налоговая служба готовит готовит ответы на вопросы по налоговой амнистии за дробление бизнеса.
Авансовые отчеты по командировкам: 5 важных моментов, на которые нужно обратить внимание бухгалтеру, найдете в статье.
Минфин: суточные сверх нормы облагаются НДФЛ.
👩🏻💻Как перейти из офиса на удалёнку и вырасти в доходе
Если вы уже давно работаете в бухгалтерии, банковской сфере или HR, то самое время совершить мягкий переход в более творческую профессию. При этом вы можете стать правой рукой собственника бизнеса и работать из любой точки мира за московскую зарплату.
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Разборы законов
— Согласие на обработку персональных данных по договорам ГПХ: нужно или нет, как составить + бланк согласия
Нужно ли согласие на обработку персональных данных, если речь идет об исполнителях по договорам гражданско-правового характера? Да, поскольку любые операции с персональными данными требуют получения предварительного согласия от физического лица.
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Одно уведомление в сентябре бухгалтеры уже сдали по сроку 03.09.2024. Не позднее 25 сентября нужно сдать еще одно.
— С 2025 года будет федеральный инвествычет (ФИНВ) по налогу на прибыль: что это и для кого
Можно уменьшить налог на прибыль в федеральный бюджет на 6% от стоимость ОС и НМА.
— Гарантийный взнос Wildberries: как отразить в налоговом и бухгалтерском учете на УСН
С сентября 2022 года маркетплейс Wildberries ввел невозвращаемый «гарантийный взнос» для новых продавцов, который должен исключить вероятность мошеннических регистраций на площадке.
— Что такое дисквалификация должностного лица
Дисквалификация — это запрет занимать определенную должность лицу, совершившему правонарушение, на срок, который указан в судебном акте. Разберем, в чем суть этого наказания и каковы последствия.
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9 Суточные сверх нормы облагаются НДФЛ
10 Сначала таможенные платежи при УСН нужно включить в стоимость товаров
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12 Работодатель может перечислять части одной зарплаты в разные банки
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14 ЦБ продлил ограничения на перевод средств за рубеж
15 Как продать недвижимость без ошибок: срок владения, НДФЛ, декларация, освобождение от налога
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17 💲 Как подключить цифровую систему оплаты, чтобы повысить лояльность клиентов: эксперт дал рекомендации
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20 Инструкция: как разработать финансовую модель бизнеса
21 Россияне потратили рекордную сумму с кредитных карт
22 Реестр воинского учета полноценно заработает с 1 января 2025 года, сейчас обкатка на трех регионах
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24 Пожаловаться на мошенников будет можно в мобильном приложении банка
25 Wildberries объединит ПВЗ в единую сеть
26 Инвалидов, которые самостоятельно купили автомобиль, освободят от транспортного налога
27 Признаки искусственного дробления бизнеса из письма ФНС 2017 года остаются актуальными
28 Минфин: участие малого бизнеса к госзакупках нельзя ограничивать
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30 ФНС выявила 469 возможностей для налоговых улучшений
31 Предприниматели с помощью личного кабинета налогоплательщика могут направлять 20 форм налоговой отчетности
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-09/68482 от 22.07.2024
ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/8409@ от 24.07.2024
Фонд пенсионного и социального страхования РФ: Приказ № 832 от 23.05.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/68298 от 22.07.2024
Правительство РФ: Постановление № 524 от 30.05.2012
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Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/69251 от 24.07.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/69018 от 24.07.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/68673 от 23.07.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/68436 от 22.07.2024
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