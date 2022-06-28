Офшорным владельцам российских компаний вернут корпоративный контроль

Популярная структура владения российским бизнесом выглядит так:
- Россиянин владеет офшорной компанией.
- Офшорная компания владеет, например, кипрским юрлицом.
- Кипрская фирма владеет российской организацией.
В обычной ситуации распоряжения россиянина неукоснительно исполняют как в офшоре, так и на Кипре. Поэтому он сохраняет полный контроль над российской организацией.
Однако в условиях 2022 года кипрские и офшорные директора могут не исполнять приказы россиянина из-за санкций. В результате россиянин теряет контроль над своей российской компанией.
Интерфакс узнал, что пострадавшим от такого «недружественного» поведения иностранных фирм россиянам временно дадут урезанные права акционеров и участников российских компаний. Такие поправки планируют внести в законопроект № 136059-8.
«Акционеры» будут не вправе менять устав российской компании, получать от нее дивиденды, отчуждать акции, реорганизовывать и ликвидировать организацию.
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