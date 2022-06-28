КИК

Офшорным владельцам российских компаний вернут корпоративный контроль

Российским бенефициарам позволят восстановить юридический контроль над их российскими компаниями. Временные нормы нужны собственникам, которые владеют компаниями через «недружественные» юрисдикции.

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Популярная структура владения российским бизнесом выглядит так:

  1. Россиянин владеет офшорной компанией.
  2. Офшорная компания владеет, например, кипрским юрлицом.
  3. Кипрская фирма владеет российской организацией.

В обычной ситуации распоряжения россиянина неукоснительно исполняют как в офшоре, так и на Кипре. Поэтому он сохраняет полный контроль над российской организацией.

Однако в условиях 2022 года кипрские и офшорные директора могут не исполнять приказы россиянина из-за санкций. В результате россиянин теряет контроль над своей российской компанией.

Интерфакс узнал, что пострадавшим от такого «недружественного» поведения иностранных фирм россиянам временно дадут урезанные права акционеров и участников российских компаний. Такие поправки планируют внести в законопроект № 136059-8.

«Акционеры» будут не вправе менять устав российской компании, получать от нее дивиденды, отчуждать акции, реорганизовывать и ликвидировать организацию.

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КИК

Офшорным владельцам российских компаний вернут корпоративный контроль

Российским бенефициарам позволят восстановить юридический контроль над их российскими компаниями. Временные нормы нужны собственникам, которые владеют компаниями через «недружественные» юрисдикции.

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