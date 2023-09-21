Изменения в отчетности и уплате налогов за 9 месяцев 2023 года / БухСтрим

Этот выпуск поможет вам справиться с отчетностью третьего квартала и адаптироваться к последним изменениям Налогового кодекса.

Большое количество изменений в Налоговый кодекс внес закон № 389-ФЗ. Его сегодня будем упоминать несколько раз.

НДС

Те, кто работает с НДС, может немного сэкономить на рекламных расходах. Стоимость рекламных товаров, с которой можно не платить НДС повысили до 300 рублей за штуку. Новая норма действует с 31 августа. Напомню, что ранее в подпункте 25, пункта 3, статьи 149 НК от НДС освобождалась продукция (товары), расходы на приобретение или создание единицы которой не превышала 100 рублей.

Имейте в виду — пользоваться этой льготой не всегда выгодно, потому что входной НДС по таким товарам принять к вычету нельзя, придется вести раздельный учет. Поэтому вы можете отказаться от применения льготы.

Прослеживаемость

С 1 октября будьте предельно внимательны при выставлении счетов-фактур для прослеживаемых товаров.

Сейчас обязательными для заполнения являются данные о количестве таких товаров, но с 1 октября нужно будет указывать еще и их стоимость, по видимому в счет-фактуре появится новая графа.

ВЭД

Если вы бухгалтер, работающий с ВЭД, тоучтите, что появилась новая форма декларации. ФНС скорректировала декларацию по косвенным налогам, уплачиваемым при импорте товаров из ЕАЭС. Приказ с изменениями к декларации, порядку ее заполнения и формату представления применяют с подачи отчета за август 2023 года, т.е. первый раз новую форму нужно отправить до 20 сентября.

ЕНП

👉 Закон № 389-ФЗ разрешил подавать уведомления об исчисленных налогах с отрицательными показателями с 1 октября. Речь идет о ситуации, когда рассчитанный нарастающим итогом авансовый платеж по налогу за текущий отчетный период меньше, чем за предыдущий.

Подобный случай, в частности, может возникнуть при уплате авансов по единому налогу на упрощенке. Кстати, отправить такое уведомление можно уже в сентябре, ФНС разрешила это сделать упрощенцам в своем письме (письмо от 10.07.2023 № СД-4-3/8716@). Это значит, что теперь не нужно ждать конца года и подачи декларации, чтобы вернуть переплаченный ранее налог.

👉 В сентябре сроки и количество уведомлений о ЕНП будут прежние. Срок подачи уведомления — 25 сентября. В нем нужно отразить страховые взносы за август 2023 и НДФЛ, удержанный с 23 августа по 22 сентября. А с октября налоговые агенты смогут, пока добровольно, уведомлять об исчисленных суммах НДФЛ два раза в месяц:

Первый раз — до 12 числа текущего месяца. В таком уведомлении указывается сумма налога, удержанная с 23 числа предыдущего месяца до 9 числа текущего;

Во второй раз — не позднее 25 числа месяца, в котором установлен срок уплаты налога.

👉 По новым правилам НДФЛ списывают с сальдо ЕНС в резерв сразу после поступления уведомления. Вернуть эти суммы из резерва бухгалтеры не могут, как ни стараются. Например, бухгалтер ошибся и указал в уведомлении сумму НДФЛ больше, чем нужно, он хочет вернуть излишне зарезервированный налог, но ему не помогает ни подача откорректированного уведомления, ни заявления об отмене зачета или возврате переплаты. Налоговики советуют просто ждать момента сдачи 6-НДФЛ, но некоторые из наших подписчиков утверждают, что и это не помогает и говорят, что стоит попробовать другой лайфхак от налоговиков — сделать сальдо на ЕНС отрицательным, тогда суммы из резерва поднимутся обратно.

Чтобы избежать таких перипетий с ЕНС, будьте предельно внимательны при заполнении уведомлений.

👉 Кстати, страховые взносы, как и НДФЛ теперь будут автоматически зачитываться в счет будущих платежей. При положительном сальдо ЕНС налоговики автоматически зачтут взносы в счет будущего исполнения обязанности по их перечислению. Сделают это по уведомлению не позднее дня, следующего за днем его поступления в инспекцию. Если ФНС получит уведомления по НДФЛ и взносам в одно время, сначала зачтут НДФЛ.

👉 Еще одно важное изменение — появятся новые контрольные соотношения для уведомлений по ЕНП. По идее поправки должны заработать с 1 октября. Но пока даже не разработаны все контрольные соотношения, хотя некоторые из них ФНС уже применяет.

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Имущественные налоги

Осенью налоговая рассылает уведомления о размере имущественных налогов. Письма получают не только физлица, но и предприниматели, имеющие в собственности транспорт, землю или недвижимость.

Напомним, что с 1 октября 2023 года после подачи уведомления сумму имущественных налогов будут автоматически резервировать, если у ИП положительное сальдо ЕНС. Поскольку ИП поддерживают положительное сальдо сейчас за счет уплаченных фиксированных взносов, то именно эти деньги и могут списать в счет уплаты имущественных налогов. Правда, уплата фиксвзносов для целей уменьшения налога на УСН или патенте сейчас не имеет значения.

Проверка деклараций

С октября нужно еще больше стараться при заполнении налоговых деклараций. Для ускорения процесса учета и камеральной проверки декларации ее нужно сдавать, не нарушая контрольные соотношения.

Дело в том, что с 1 октября 2023 года, сразу после сдачи, вашу декларацию не проведут, если обнаружат несоответствие этим самым контрольным соотношениям. Сведения из декларации будут учтены, либо со дня вступления в силу решения ИФНС по результатам камералки, либо в течение 10 дней со дня окончания срока камеральной проверки или со дня, следующего за днем завершения камералки, если не нашли нарушений. Это значит, что по декларациям, в которых обнаружены несоответствия контрольным соотношениям, срок учета данных из них на ЕНС может существенно увеличится.

Отчетность

В части сдачи отчетности по сотрудникам за 9 месяцев или за 3 квартал 2023 года изменений не произошло. До 25 октября работодатели должны подготовить и сдать отчетность по страховым взносам и НДФЛ за своих работников (и не забудьте по исполнителей по договорам ГПХ).

В СФР отправляем форму ЕФС-1, а в налоговую РСВ, 6-НДФЛ и персонифицированные сведения.

Для тех, кто сдает нулевки по НДС и по налогу на прибыль — вместо них вы можете подать единую упрощенную декларацию. Ее форма не изменилась и срок предоставления тоже остался прежним — сдать отчет нужно до 20 октября.

Другие важные поправки

👉 Еслив организации на балансе имеются нематериальные активы, то вы можете пересмотреть их первоначальную стоимость в случае модернизации и реконструкции. Правило, которое ранее действовало только для основных средств, теперь распространили на НМА. Так, первоначальная стоимость объекта изменяется в случаях дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации и в иных аналогичных ситуациях, независимо от размера остаточной стоимости.

👉 Еслизанимаетесь грузовыми или пассажирскими перевозками, то обратите внимание на новую форму путевого листа. В нем появились новые реквизиты и правила. Например, можно оформить один путевой лист на один рейс, если его длительность больше рабочего дня или смены водителя (водителей), либо на несколько рейсов, если в течение рабочего дня или смены у водителя ряд рейсов.

👉 С 1 сентября вступает в силу постановление Правительства от 31.05.2023 № 881. Рассчитывать плату за негативное воздействие на окружающую среду нужно будет по новым правилам. Правила устанавливают возможность не применять повышающие коэффициенты при исчислении платы за негативное воздействие, если изменяется категория объекта НВОС по результатам актуализации или корректировки учетных сведений о нем.

Также в правилах учли новые виды отходов, которыми при определенных условиях могут выступать:

побочные продукты производства;

побочные продукты животноводства;

вскрышные и вмещающие горные породы.

👉 С 1 сентября в Трудовом кодексе фактически появился новый вид отпуска (закон от 05.12.2022 № 491-ФЗ «О внесении изменения в ст. 262 Трудового кодекса»).

Ранее государство давало 4 дополнительных выходных для ухода за детьми-инвалидами ежемесячно. Теперь однократно в течение календарного года допустимо использование до 24-х дополнительных оплачиваемых выходных дней подряд в пределах общего количества таких неиспользованных дней в данном календарном году. Это позволяет накапливать дополнительные выходные и использовать их как полноценный отпуск – до 24 дней подряд.

👉 Бывшим сотрудникам или будущим безработным с 10 сентября нужно выдавать справку о среднем заработке для пособия по новой форме. Ищите на сайте Клерка или в приказе Минтруда от 27.07.2023 № 604н.

👉 С 3 ноября появится новая форма справки в рамках внесудебного банкротства граждан (закон от 04.08.2023 № 474-ФЗ). Работодатель должен выдать по заявлению сотрудника справку о том, что за последний год на него был исполнительный документ имущественного характера, который не исполнен или исполнен частично. Сделать это нужно не позднее 10 рабочих дней со дня обращения.

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