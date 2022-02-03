Мед если есть, то… его сразу нет

Начал отсчет последний месяц зимы. Некоторые говорят, что днем уже появляются первые весенние запахи, особенно если выглянет солнце. Я пока ничего такого не чувствую. Разве что в некоторых принятых законодательных актах, озвученных на прошлой неделе.

Чтобы помочь бухгалтерам поддержать внутреннее равновесие, предлагаю немного подумать о мире внутреннем, тем более, что и повод есть — день самообновления как раз 2 февраля. Психологи настоятельно рекомендуют выходить за пределы каждодневных рутинных дел. Это и для мозга полезно — новые знания и навыки будут способствовать его развитию.

А начать можно с необычного рецепта. Возможно, необычен он только для меня. Но попробовать стоит — готовим салат куриный с хурмой и яблоками. Понадобится куриное филе — 200 гр., хурма — 2 шт., пекинская капуста — 200 гр., красный лук — 1 шт., 4 грецких ореха, 40 мл. оливкового масла, 2 ст. ложки лимонного сока. Мясо и хурму режем кубиками, пекинскую капусту — соломкой. Лук нарезаем полукольцами, заливаем лимонным соком и маринуем 15-20 минут. Все ингредиенты кладем в салатник, добавляем оливковое масло и порубленные грецкие орехи, все перемешиваем. И мы уже буквально на пути к самообновлению.

Чтобы путь был не только приятный, но и полезный, предлагаем дайджест самых важных новостей прошлой недели.

Важно!

ФНС сообщает

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