Мед если есть, то… его сразу нет

Начал отсчет последний месяц зимы. Некоторые говорят, что днем уже появляются первые весенние запахи, особенно если выглянет солнце. Я пока ничего такого не чувствую. Разве что в некоторых принятых законодательных актах, озвученных на прошлой неделе.
- Январские пенсии пересчитают с новой индексацией, но работающие пенсионеры ничего не получат, поскольку и так неплохо живут.
- Опять же, пособие до 3 лет дают на первого и второго ребенка, но ограничений столько, что получить его смогут немногие.
- Неожиданное решение озвучил Роструд: сотрудник параллельно может работать на конкурентов своего работодателя. В общем, все не однозначно.
Чтобы помочь бухгалтерам поддержать внутреннее равновесие, предлагаю немного подумать о мире внутреннем, тем более, что и повод есть — день самообновления как раз 2 февраля. Психологи настоятельно рекомендуют выходить за пределы каждодневных рутинных дел. Это и для мозга полезно — новые знания и навыки будут способствовать его развитию.
Возможно, необычен он только для меня. Но попробовать стоит — готовим салат куриный с хурмой и яблоками. Понадобится куриное филе — 200 гр., хурма — 2 шт., пекинская капуста — 200 гр., красный лук — 1 шт., 4 грецких ореха, 40 мл. оливкового масла, 2 ст. ложки лимонного сока. Мясо и хурму режем кубиками, пекинскую капусту — соломкой. Лук нарезаем полукольцами, заливаем лимонным соком и маринуем 15-20 минут.
Все ингредиенты кладем в салатник, добавляем оливковое масло и порубленные грецкие орехи, все перемешиваем. И мы уже буквально на пути к самообновлению.
Чтобы путь был не только приятный, но и полезный, предлагаем дайджест самых важных новостей прошлой недели.
Важно!
- Годовой отчет 4-ФСС при численности от 11 человек надо сдавать только электронно.
- С 1 апреля налоговики начнут принимать от бизнеса заявления о переходе на единый налоговый платеж.
- Подать уведомление об освобождении от НДС можно электронно.
- С 1 мая начнется маркировка алкоголя и консервов из мяса, овощей и фруктов.
- В марте начнут маркировать минералку, сок и квас.
- ФСС и ПФР объединят с 1 января 2023 года.
- Новый критерий в 10 человек для 4-ФСС за 2021 год не действует.
- Отменят СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД и раздел 3 в РСВ.
- Введут единый тариф страховых взносов и новую отчетность в СФР.
ФНС сообщает
- Специально перерегистрировать ККТ из-за маркировки не надо.
- В декларации по налогу на прибыль за 2021 год начислять ежемесячные авансы не надо.
- Сдавать декларации можно бесплатно через сайт ФНС.
- В 2022 году надо сдавать новую декларацию по НДС.
Берем на вооружение
- Полиция и налоговики могут прийти в офис и по наводке конкурентов, считают бухгалтеры.
- Субсидия за нерабочие дни не отражается в декларации по УСН.
- Из 1С можно будет выгружать 6-НДФЛ с пустыми справками.
- С имущественного вычета удержат алименты: пример расчета.
- Электронную подпись в ИФНС дадут только директору лично, предупредили бухгалтеры.
- Названы самые частые ошибки в отчете по прослеживаемости.
- Больше не нужны справки о доходах для детского пособия: данные дадут налоговики.
Расскажем, как...
- ИП жалуются на проблемы с электронной подписью для ЕГАИС. Объясняем, как их избежать.
- Можно ли получить лицензионную КриптоПро без курьера? Обсуждают бухгалтеры.
- Бухгалтеры советуют, как восстановить учет в компании, если прошлый бух украла базу.
Упс...
- Из-за новых мер по борьбе с обналом могут пострадать невиновные, считают эксперты.
- «Яндекс.Такси», «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка» будут передавать данные пользователей силовикам.
- За садовый дом будут брать налог на имущество, как за жилой.
- Оплату выходных за вакцинацию не дают включать в расходы, потому что ее нет в ТК.
- Если вы платите зарплату ниже МРОТ, вас найдут по форме 4-ФСС.
- Налоговики перестали принимать сканы документов больше 5 Мб за один раз. Операторы ЭДО тут ни при чем.
- Вот уже три года налоговики «тихонько принимают отчетность» в январе.
- При переходе на аутсорсинг лишних сотрудников надо увольнять по сокращению, сказал суд.
Хорошие новости — их есть у нас
- В Подмосковье больничные листы теперь закрывают дистанционно.
- В Москве будут дистанционно открывать и закрывать больничные.
- Банки стали реже блокировать счета бизнеса в 2021 году.
- Долги россиянам по зарплате уменьшились на треть за последний месяц 2021 года.
- Бизнесу не придется передавать одни и те же данные в ПФР и в Росстат. ПФР все сделает сам.
- С 1 февраля выросли пособия за счет ФСС: таблица.
Про бухгалтера и для бухгалтера
- Главбухов заставляют подбирать персонал.
- Половина бухгалтеров разочаровались в профессии.
- Сколько брать за бухучет и кадры в строительной организации, посоветовали бухгалтеры.
- Бухгалтеры становятся более востребованными в ОЦО.
- Чтобы уйти в аутсорс — ищите клиентов на обслуживание, советуют бухгалтеры.
- Бухгалтерский баланс: актив, пассив, разделы, виды.
- Чего бизнесу ждать от налогового контроля в 2022 году.