Новости недели: расчет предельной базы по взносам, заявление в ФСС на скидку, НДС по неподтвержденному экспорту

Анализируя новости недели, мы обратили внимание на частое употребление слова «можно». Можно подать жалобу в ФАС на рост цен или тарифов. Можно работать на двух работах одновременно, если, конечно, хватит сил.

Опять же юрлица могут оплачивать штрафы и госпошлины на Госуслугах с помощью корпоративной карты. Налоговую отчетность можно сдавать через сайт ФНС, хотя это и не прописано в НК. Ну и вишенка на торте: дебиторскую задолженность через 3 года можно признать безнадежной и списать. Буквально какой-то разгул демократии.

Пользуясь случаем, и мы решили — гулять так гулять и предлагаем приготовить курицу с рисом, миндалем и изюмом. Понадобится 2 шт. куриного филе, 2 белых луковицы, 150 гр. сливочного масла, по ½ стакана миндальных лепестков и белого изюма, 1 ½ стакана риса.

Куриное филе промыть, нарезать на кусочки. Лук почистить, вымыть и нашинковать полукольцами. Лук и филе залить водой, посолить, поперчить и варить до готовности мяса. В глубокой сковороде разогреть 30 г сливочного масла и обжарить в нем миндальные лепестки. Переложить в отдельную тарелку.

Рис промыть, обсушить, обжарить на сковороде в 80 г сливочного масла до прозрачности. Залить бульоном из-под курицы, добавить изюм. Прокипятить 10 минут, затем убавить огонь и варить до готовности риса (20 минут). Курицу из бульона обжарить в 40 г сливочного масла в отдельной сковороде. Соединить рис, мясо и миндаль, переложить в глубокую подогретую посуду. Подавать горячим.