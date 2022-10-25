Новости недели: расчет предельной базы по взносам, заявление в ФСС на скидку, НДС по неподтвержденному экспорту

Анализируя новости недели, мы обратили внимание на частое употребление слова «можно». Можно подать жалобу в ФАС на рост цен или тарифов. Можно работать на двух работах одновременно, если, конечно, хватит сил.
Опять же юрлица могут оплачивать штрафы и госпошлины на Госуслугах с помощью корпоративной карты. Налоговую отчетность можно сдавать через сайт ФНС, хотя это и не прописано в НК. Ну и вишенка на торте: дебиторскую задолженность через 3 года можно признать безнадежной и списать. Буквально какой-то разгул демократии.
Пользуясь случаем, и мы решили — гулять так гулять и предлагаем приготовить курицу с рисом, миндалем и изюмом. Понадобится 2 шт. куриного филе, 2 белых луковицы, 150 гр. сливочного масла, по ½ стакана миндальных лепестков и белого изюма, 1 ½ стакана риса.
Куриное филе промыть, нарезать на кусочки. Лук почистить, вымыть и нашинковать полукольцами. Лук и филе залить водой, посолить, поперчить и варить до готовности мяса. В глубокой сковороде разогреть 30 г сливочного масла и обжарить в нем миндальные лепестки. Переложить в отдельную тарелку.
Рис промыть, обсушить, обжарить на сковороде в 80 г сливочного масла до прозрачности. Залить бульоном из-под курицы, добавить изюм. Прокипятить 10 минут, затем убавить огонь и варить до готовности риса (20 минут). Курицу из бульона обжарить в 40 г сливочного масла в отдельной сковороде. Соединить рис, мясо и миндаль, переложить в глубокую подогретую посуду. Подавать горячим.
Теперь давайте разберемся, как еще мы можем упростить бухгалтерскую жизнь.
Важно
- Оплачивать отпуск разрешат в течение 2 дней после его начала.
- Предельную базу по взносам будут считать с коэффициентом 2,3.
- В 2023 году взнос в ФСС для бизнеса на АУСН увеличится в 1,087 раза.
- Россиянам откроют операции с цифровым рублем. Новые компании примут участие в пилоте ЦБ.
- Заявление на скидку в ФСС в 2023 году нужно подать не позднее 1 ноября.
- С 1 ноября будут новые правила маркировки воды.
- Меняют правила по НДФЛ для иностранных работников.
- Минфин озвучил предельную базу по взносам на 2023 год.
- В ФСБУ 6/2020 изменят норму о ликвидационной стоимости ОС.
- Пока не утвердили новые коды для СЗВ-ТД, штрафовать за несдачу отчета за мобилизованных не будут.
О мобилизации
- Мобилизованных работников не надо включать в график отпусков.
- Направить запрос на предоставление кредитных каникул может как сам мобилизованный, так и его доверенное лицо.
- Ошибочно мобилизованные граждане должны получить выплату от Минобороны.
- Мобилизованный может получить материальную помощь от работодателя. Нужна справка о прохождении военной службы.
- Мобилизованного сотрудника на срочном договоре можно уволить, пока он служит.
- Бизнес мобилизованных не будут проверять. И счета их тоже не заблокируют.
- Мобилизованным предпринимателям продлят сроки отчетности (но не всей). А также срок уведомлений о переходе на другой режим.
- Мобилизованному военному пенсионеру прекратят платить пенсию.
- Нельзя уволить сотрудника, который мобилизовался добровольно.
Из первых рук
- Выплаты физлицу по договору ГПХ облагаются взносами на ОПС и ОМС.
- По расходам на стройматериалы можно получить имущественный вычет, если куплена квартира без отделки.
- Только неочищенные овощи облагаются НДС 10%.
- НДС по неподтвержденному экспорту можно включить в расходы.
- Самозанятые платят налог со всего дохода, а не с разницы между доходами и расходами.
- Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим женщинам не войдет в состав универсального пособия.
- Дистанционщик, работающий за границей, сам платит НДФЛ, если он резидент.
- Минфин высказался про НДФЛ с зарплаты за декабрь 2022 года после перехода на ЕНП в 2023 году.
- Начисляя налог на прибыль и НДС при дроблении бизнеса, налоговики должны уменьшить их на уплаченный налог по УСН.
Обращаем внимание
- Изменились правила маркировки обуви и других товаров.
- До 31 декабря 2022 года в ЕГРЮЛ внесут юрлиц из новых российских регионов. ИП еще девять месяцев могут работать без регистрации.
- В программу льготного автокредитования уже в этом году включат военных и пенсионеров.
- Представители МСП на платформе «Мой экспорт» могут получать услуги с господдержкой — от анализа рынка до поиска покупателя.
- Для IT-компаний есть два разных перечня доходов — один для аккредитации, другой для льгот. Не путайте.
- Озвучили сроки уплаты задолженности по налогам и взносам после возвращения с СВО.
- Не позднее 31 октября ИТ-компаниям нужно направить согласие на раскрытие налоговой тайны.
- Отчислений в ПФР и ФСС с денежного довольствия военнослужащего нет. А вот НДФЛ удержат.
Лайфхаки: берем на вооружение
- Если компанию не оштрафовали за СЗВ-М, то и сотрудника штрафовать не должны.
- Подраздел 1.2 декларации по налогу на прибыль не нужен, если нет ежемесячных авансов.
- Если налоговый резидент РФ заплатил налог в другой стране, его зачтут при расчете НДФЛ.
- Если контрагент-ИП уже закрыл свой бизнес, оплата в его адрес облагается НДФЛ.
- Бухгалтеры выясняли, как замылить глаза банку, который собирается блокировать ООО по 115-ФЗ.
- Бухгалтер случайно нажала не на ту кнопку в экселе и сломала формулу расчета зарплаты.
- ИФНС вызывает срочно из-за трехлетнего убытка. Бухгалтер не в городе, директор не в теме. Какие последствия?
Для информации
- Родители детей-инвалидов смогут копить свои допвыходные и взять сразу 24 дня.
- 350 млн руб. из резервного фонда пойдет на медосмотры детей из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
- На портале поставщиков растет число зарегистрированных предпринимателей.
- Брокер «Атон» конвертирует в рубли средства на счетах клиентов в долларах США и евро.
- Через платформу МСП предприниматели теперь могут запускать рекламу на «Яндекс бизнесе».
- ИНН можно будет получить через Госуслуги. Для этого понадобится Госключ.
В планах
- Инновационным предприятиям упростят получение господдержки.
- В 2023 году для зарплат заграничных дистанционщиков-нерезидентов могут установить ставку НДФЛ 13%.
- Будет новая форма бухгалтерской отчетности для бюджетных учреждений.
А тем временем
- Программа по подключению школ к Wi-Fi приостановлена.
- Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет безработным будут платить, только если они малоимущие.
- Прожиточный минимум на 2024 год составит 15 тыс. руб.
О как!
- За применение насилия или угрозы насилия коллекторам будет угрожать лишение свободы на срок до 10 лет.
- Почти все российские банки уже имеют корсчета в юанях. А половина — в казахстанских тенге.
- Размер средней пенсии с каждым годом приближается к средней зарплате.
УПС
- Налоговики признаются, что их сервисы не работают, но официально об этом так и не объявляют.
- Продавцы Wildberries жалуются на новую схему вывода денег.
- Ставки по кредитам наличными приближаются к 40%.
- С кафе требуют финансовый паспорт для заключения договора на комплексные обеды. Не ведитесь.