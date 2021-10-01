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«Утренний бухгалтер». Компании получают письма от имени ФНС с вирусами внутри

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

Речь, конечно же, про вирусы компьютерные: бизнес получает письма якобы от ФНС с вредоносными вложениями. Как действовать в этом случае, рассказали в Лаборатории Касперского.

Скоро примут окончательную величину МРОТ на 2022 год. Она, конечно, будет настолько космической, что мы все хорошо заживем (нет).

Изобретения и ноу-хау освободят от НДС: готовятся поправки в Налоговый кодекс.

Из новшеств октября: напоминаем, что если вы получаете пособия на детей до 3 лет, то вам надо срочно сделать карту «Мир».

Налоговики рассказали, что на упрощенке можно учесть расходы на изоляцию вахтовиков. У этого режима вообще много нюансов, даже знатоки путаются. Не верите? Проходите небольшой тест от «Клерка».

И конечно, не забывайте про наши бесплатные вебинары: ближайший — про ЭДО — грядет уже сегодня в 11:00 мск, скорее присоединяйтесь!

27-29 октября 2021 состоится экспертно-практический семинар «Лайфхаки исполнительного производства, стимулирующие любого пристава эффективно работать с вашими должниками». Семинар пройдет в г. Москва, есть как очное участие, так и онлайн-трансляция.

Главная цель семинара — избавить специалистов от стереотипов о неэффективном исполнительном производстве. А также обучить технологии «под ключ», с которой исполнительное производство работает, и минимизировать временные и финансовые затраты на сопровождение исполнительного производства.

После обучения специалисты:

  • минимизируют количество неэффективных действий;
  • «заговорят» на мотивирующем пристава языке;
  • в разы повысят количество успешных завершенных исполнительных производств.

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