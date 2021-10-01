«Утренний бухгалтер». Компании получают письма от имени ФНС с вирусами внутри

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».
Итак, читайте главное.
Речь, конечно же, про вирусы компьютерные: бизнес получает письма якобы от ФНС с вредоносными вложениями. Как действовать в этом случае, рассказали в Лаборатории Касперского.
Скоро примут окончательную величину МРОТ на 2022 год. Она, конечно, будет настолько космической, что мы все хорошо заживем (нет).
Изобретения и ноу-хау освободят от НДС: готовятся поправки в Налоговый кодекс.
Из новшеств октября: напоминаем, что если вы получаете пособия на детей до 3 лет, то вам надо срочно сделать карту «Мир».
Налоговики рассказали, что на упрощенке можно учесть расходы на изоляцию вахтовиков. У этого режима вообще много нюансов, даже знатоки путаются. Не верите? Проходите небольшой тест от «Клерка».
И конечно, не забывайте про наши бесплатные вебинары: ближайший — про ЭДО — грядет уже сегодня в 11:00 мск, скорее присоединяйтесь!
27-29 октября 2021 состоится экспертно-практический семинар «Лайфхаки исполнительного производства, стимулирующие любого пристава эффективно работать с вашими должниками». Семинар пройдет в г. Москва, есть как очное участие, так и онлайн-трансляция.
Главная цель семинара — избавить специалистов от стереотипов о неэффективном исполнительном производстве. А также обучить технологии «под ключ», с которой исполнительное производство работает, и минимизировать временные и финансовые затраты на сопровождение исполнительного производства.
После обучения специалисты:
- минимизируют количество неэффективных действий;
- «заговорят» на мотивирующем пристава языке;
- в разы повысят количество успешных завершенных исполнительных производств.
Новости
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События
Что делать, если к вам в офис нагрянула полиция?
Дата проведения: 7 октября, четверг
Как увеличить продажи на маркетплейсах
Дата проведения: 7 октября, четверг
Как «первичка» может спасти компанию от претензий
Дата проведения: 6 октября, среда
Единый семинар 1С. Для бухгалтеров и руководителей
Дата проведения: 6 октября, среда
Расчеты с подотчетными лицами, операции с денежной наличностью, онлайн-кассы: новые нормы на практике, контроль
Дата проведения: 6 октября, среда
Как бухгалтеру начать работать на себя, вести удаленно бухгалтерию ИП и зарабатывать 50-150 000 рублей
Дата проведения: 5 октября, вторник
14 новшеств в ФСБУ и ПБУ: без этих знаний ваш бизнес отшвырнет назад
Дата проведения: 5 октября, вторник
Налоги, администрирование и бухучёт в 2021 году — актуальные разъяснения специалистов ФНС России и экспертов
Дата проведения: 5 октября, вторник
XIX Налоговый форум: важные изменения в учете, отчетности, налогах и проверках
Дата проведения: 5 октября, вторник
Статьи
Рассказываем об изменениях в налоговой и около налоговой нормативке в октябре 2021 года, важных для бухгалтера.
Сколько раз уже про это заходила речь, но воз пока и ныне там.
Что такое внеоборотные активы в бухгалтерском учете, что они в себя включают и какой нормативкой регламентируется их отражение? Все эти вопросы разберем в статье.
Заявление об отказе от НСУ — это документ, который направляют в органы соцзащиты льготники (чернобыльцы, инвалиды, ветераны), которые хотят получать вместо натуральных социальных услуг единую денежную выплату (ЕДВ). Ежегодно подается до 1 октября.
За рубежом аутстаффинг как способ быстрого найма персонала известен уже давно. С его помощью даже самые крупные корпорации оперативно набирают нужное количество сотрудников буквально за считаные дни. Как это работает в России?
Центробанк отмечает, что сейчас безработица в России находится близко к историческим минимумам. Так почему же люди продолжают жаловаться на отсутствие работы и низкие зарплаты? Выскажу несколько своих соображений.
Закончился первый месяц осени. Мы подготовили для вас обзор разъяснений фискалов, которые были опубликованы в сентябре. Все кратко, четко, по делу.
Бесплатные прививки в частных клиниках, общедоступные ТВ-каналы в интернете, изменения в госрегистрации недвижимости и другие нововведения месяца — в традиционном дайджесте от Госдумы.
В платежных поручениях грядут перемены прямо с завтрашнего дня: по-новому нужно будет заполнять сразу несколько полей.
Налоговые проверки при УСН стали строже, правила для предпринимателей — сложнее. Несмотря на производную от слова «просто», упрощенка не так проста, как кажется, и многие серьезно «обжигаются» на этом.
Блоги компаний
- Российских спортсменов в иностранных клубах обяжут заплатить (Юзвак Максим)
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- К чему приведут ошибки на старте бизнеса (СберРешения)
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/71187 от 02.09.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Если квартира досталась вам в наследство, через 3 года ее можно продать без НДФЛ
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/71591 от 03.09.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Если зарплата выплачивается по решению КТС, НДФЛ платит сам сотрудник
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