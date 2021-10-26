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«Утренний бухгалтер». Опять пошли проблемы с отчетами по удаленке

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Столичные бухгалтеры сходят с ума: только они сдали одну отчетность, как нагрянула новая головная боль. С проблемами в сдаче отчета по удаленным сотрудникам сталкивается все больше компаний.

Кстати, как у вас в регионе с ограничениями и нерабочими днями, делитесь? Мы продолжаем обновлять в онлайн-режиме список регионов, где уже принята нормативка.

Налоговики в очередном письме разобрали ситуацию, когда фирма-банкрот не платит НДС с аренды и не выставляет счета-фактуры.

Самозанятым и бизнесу станет легче получить субсидию или льготу: власти собираются запустить для этого сервис формата «единое окно» уже в конце этого года.

Не хотите попасть на проблемы с блокировкой счета? Тогда скорее регистрируйтесь на бесплатный вебинар про 115-фз: расскажем все, что надо знать бухгалтеру и руководителю.

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Блоги компаний

Документы

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/14460@ от 12.10.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Фирма-банкрот не платит НДС с аренды и не выставляет счета-фактуры. И по старым договорам тоже

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/14647@ от 15.10.2021

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/5316 от 28.01.2021

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/84250 от 15.12.2017

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