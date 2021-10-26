«Утренний бухгалтер». Опять пошли проблемы с отчетами по удаленке

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Столичные бухгалтеры сходят с ума: только они сдали одну отчетность, как нагрянула новая головная боль. С проблемами в сдаче отчета по удаленным сотрудникам сталкивается все больше компаний.
Кстати, как у вас в регионе с ограничениями и нерабочими днями, делитесь? Мы продолжаем обновлять в онлайн-режиме список регионов, где уже принята нормативка.
Налоговики в очередном письме разобрали ситуацию, когда фирма-банкрот не платит НДС с аренды и не выставляет счета-фактуры.
Самозанятым и бизнесу станет легче получить субсидию или льготу: власти собираются запустить для этого сервис формата «единое окно» уже в конце этого года.
Не хотите попасть на проблемы с блокировкой счета? Тогда скорее регистрируйтесь на бесплатный вебинар про 115-фз: расскажем все, что надо знать бухгалтеру и руководителю.
Новости
- Сотрудник может скрыть свою инвалидность, но из-за кода 45 в больничном работодатель все узнает
- Тем, у кого был ковид и снижение дохода, облегчат условия по кредиту в ноябре и декабре
- Сегодня в шести регионах объявлены нерабочие дни
- В Думе предложили выдавать QR-коды людям с антителами
- В бумажный счет-фактуру на обычные товары не надо включать графы 12 — 13, а если включили — ставьте там прочерки
- Крупному бизнесу тоже нужна поддержка, считает Титов
- Сотрудникам после прививки надо будет давать 2 выходных дня, а 60-летних на месяц отправить на удаленку
- Актуальный список регионов, где ввели QR-коды о вакцинации
- Не забудьте сегодня сдать 4-ФСС и НДС, если еще не сдали
- До 2023 года вахтовики по-прежнему будут проходить 14-дневный карантин в обсервации. Временные правила продлят
- Непривитых 60-летних переведут на самоизоляцию
- Большая часть бухгалтеров работает из-за денег, а не призвания. Вот это новость!
- Начинаются массовые проверки больничных по ковиду
- Самозанятым и бизнесу станет легче получить субсидию или льготу
- Фитнес просит скидку на аренду
- Не забудьте сегодня уплатить НДС и налог по УСН
- У работников-иностранцев местом рождения в документах может быть только страна. И это не нарушение
- Не забудьте отчитаться по прослеживаемости товаров. Сегодня — последний день
- «Клерку» 20 лет. Ура! Урашечки!!!
- Фирма-банкрот не платит НДС с аренды и не выставляет счета-фактуры. И по старым договорам тоже
- Москва не будет продлевать локдаун после 7 ноября
- Стоит ли бухгалтеру становиться кадровиком? И за какие деньги?
- Столичные бухгалтеры обсуждают новый отчет по удаленке: старые проблемы остались
- Ковидные ограничения в Петербурге не отменят, пока не будет 80% коллективного иммунитета
- Платить людям за нерабочие дни должно государство, а не работодатели, считают в Думе
- Мессенджеры будут проверять пользователей через мобильных операторов
- Потеряли бухотчетность за прошлые годы? Бухгалтеры советуют, где посмотреть
- В каком случае компании не надо заполнять раздел 3 РСВ
- Расскажите «Клерку» про е-ОФД
- Нерабочие дни в ноябре 2021: список регионов
События
График отпусков: как составить и что учесть
Дата проведения: 29 октября, пятница
Как взыскать с инспекции убытки из-за незаконных действий налоговиков
Дата проведения: 28 октября, четверг
Перенос данных в 1С:Зарплата и управление персоналом из любых зарплатных учетных систем: практические рекомендации по вашему варианту перехода
Дата проведения: 28 октября, четверг
МСФО-отчетность в «1С»: как это работает в реальной жизни
Дата проведения: 28 октября, четверг
Управление производством для малого бизнеса: 6 проблем и как их решить
Дата проведения: 28 октября, четверг
Как изменился 115-ФЗ в 2021 году: все для бухгалтера и директора
Дата проведения: 27 октября, среда
Бизнес-завтрак: Актуальные тенденции налогового законодательства по физлицам. Спорные вопросы налогового резидентства
Дата проведения: 27 октября, среда
Лицензия на онлайн-школу: новые правила
Дата проведения: 26 октября, вторник
Набор на дистанционную подготовку для прохождения тестирования при трудоустройстве на практике: МСФО; Трансформация; Управленческий учет; Финансовый менеджмент; Налоги; Право; Аудит МСА
Дата проведения: 26 октября, вторник
Дата проведения: 26 октября, вторник
Статьи
— «Утренний бухгалтер». Налоговики не будут принимать в нерабочие дни
Официально не будут с 1 по 3 ноября, но в регионах этот срок может быть больше.
— Зачем бухгалтеру акт на работы при договоре аренды? Обзор форума «Клерка»
Нас опять ждет локдаун с непонятными нерабочими днями. И проблем, как всегда, у бухгалтера добавится. Но на прошедшей неделе этого еще не знали, поэтому обсуждали в форуме «Клерка» другие вопросы.
🔒 Когда платить НДФЛ и как заполнять 6-НДФЛ в связи с нерабочими днями
Нерабочие дни сдвигают срок, установленный Налоговым кодексом, но не сдвигают срок по нормам ТК. Не запутайтесь, когда будете заполнять 6-НДФЛ.
— Открываем обособленное подразделение при УСН
Обособленное подразделение при УСН — когда это возможно, а когда нет? В статье мы разберемся, какой ответ на данный вопрос дает действующее законодательство. А еще расскажем, что необходимо сделать до и после открытия обособленного подразделения при УСН, какие уведомления куда нужно подать и что будет, если подразделение на учет вообще не поставить.
— Может ли самозанятый получить налоговый вычет
Самозанятые, согласно ч. 8 ст. 2 Закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ, от НДФЛ в отношении доходов, облагаемых налогом на профдоход (НПД), освобождены. Однако могут возникнуть ситуации, при которых право на налоговый вычет не утратится.
— Банкротство закончилось, а риски привлечения к субсидиарной ответственности остались. Почему?
Привлечение к субсидиарной ответственности, как правило, ассоциируется с банкротством компании. Однако право на подачу заявления о привлечении к субсидиарной ответственности может возникнуть и после банкротства, а в некоторых случаях и вовсе не привязано к процедуре банкротства, например, если компания ликвидировалась, а долги остались. Поговорим о привлечении к субсидиарной ответственности вне дела о банкротстве.
— Рейдерская атака компаний в 2021 году: что важно знать
Понятие «рейдерский захват» появилось в девяностые — тогда рейдеры любыми возможными методами забирали себе чужой бизнес. В наше время рейдерские захваты никуда не делись, но стали незаметнее: теперь рейдеры проникают в компании, подтасовывают документы, используют суды и контролирующие органы.
— «Ночной бухгалтер». Новые выходные дни для сотрудников и обязательная удаленка. Что еще придумали на ковидной волне
Банкет за счет бизнеса набирает обороты: вдогонку нерабочим дням посыпались поручения властей давать работникам по два выходных на прививку. А всем, кто 60+, отправляться на удаленку.
Блоги компаний
- Боевая подруга генерального директора. История первая (Бухгалтерия Ада слушает)
- За неверный расчет коммуналки привлекут к административной ответственности (Юзвак Максим)
- Как работать с кассой во время ее регистрации (перерегистрации): о чеках, ошибках и их исправлении (Платформа ОФД)
- Как сэкономить клиенту на налогах 15 млн и остаться без гонорара (Андрей Илларионов)
- Сравнение факторинга и кредита (СберФакторинг)
- Дополнительные страховые взносы ИП на УСН: как вернуть переплату после решения Конституционного суда (Я — предприниматель)
- Ошибки начинающего бухгалтера: при чем тут Винни-Пух, дзюдо и любовь к чтению (Школа Главбуха на упрощенке)
- Требования от ФНС: какие бывают и как на них отвечать (Моё дело)
- Универсальный передаточный документ: зачем он вам нужен и как его заполнить (МойСклад)
- Отличия лизинга и факторинга (СберФакторинг)
- Анонимности.нет: Роскомнадзор «нагнет» соцсети (Школа бизнеса Турова)
- Учет по УСН затрат на прием и очистку сточных вод (Юзвак Максим)
Документы
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/14460@ от 12.10.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Фирма-банкрот не платит НДС с аренды и не выставляет счета-фактуры. И по старым договорам тоже
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/14647@ от 15.10.2021
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/5316 от 28.01.2021
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/84250 от 15.12.2017
Обсуждаемые темы форума
— Бух не выплачивает больничный без справки о инвалидности
— Настройка 1С Бухгалтерия Декларация по прибыли
— ИФНС прислали уведомление о вызове в НО, но просчт предоставить КДИР
— Какие документы предоставить налоговой
— НДС с авансов полученных на стыке 2-х налоговых периодов
— Отчет по привитым и дистанционным в Москве
— Как закончилось прекрасное сотрудничество с АльфаБанком из-за ерунды, или обратная сторона цифрового будущего
— Переезд в регион с пониженной ставкой УСН
— Прослеживаемый товар списывается по смете в КС
— Дситанционная торговля (интернет магазины) в рамках указа мэра Москвы
— Оплата пени 20.10.21 — не проходит по карточке расчетов
— Как правильно сделать предоплату дизайнеру?
Только до завтра запись со скидкой 20%. Программа вебинара тут.