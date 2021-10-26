«Утренний бухгалтер». Опять пошли проблемы с отчетами по удаленке

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Столичные бухгалтеры сходят с ума: только они сдали одну отчетность, как нагрянула новая головная боль. С проблемами в сдаче отчета по удаленным сотрудникам сталкивается все больше компаний.

Кстати, как у вас в регионе с ограничениями и нерабочими днями, делитесь? Мы продолжаем обновлять в онлайн-режиме список регионов, где уже принята нормативка.

Налоговики в очередном письме разобрали ситуацию, когда фирма-банкрот не платит НДС с аренды и не выставляет счета-фактуры.

Самозанятым и бизнесу станет легче получить субсидию или льготу: власти собираются запустить для этого сервис формата «единое окно» уже в конце этого года.

Не хотите попасть на проблемы с блокировкой счета? Тогда скорее регистрируйтесь на бесплатный вебинар про 115-фз: расскажем все, что надо знать бухгалтеру и руководителю.

Новости

События

График отпусков: как составить и что учесть

Дата проведения: 29 октября, пятница

Как взыскать с инспекции убытки из-за незаконных действий налоговиков

Дата проведения: 28 октября, четверг

Перенос данных в 1С:Зарплата и управление персоналом из любых зарплатных учетных систем: практические рекомендации по вашему варианту перехода

Дата проведения: 28 октября, четверг

МСФО-отчетность в «1С»: как это работает в реальной жизни

Дата проведения: 28 октября, четверг

Управление производством для малого бизнеса: 6 проблем и как их решить

Дата проведения: 28 октября, четверг

Как изменился 115-ФЗ в 2021 году: все для бухгалтера и директора

Дата проведения: 27 октября, среда

Бизнес-завтрак: Актуальные тенденции налогового законодательства по физлицам. Спорные вопросы налогового резидентства

Дата проведения: 27 октября, среда

Лицензия на онлайн-школу: новые правила

Дата проведения: 26 октября, вторник

Набор на дистанционную подготовку для прохождения тестирования при трудоустройстве на практике: МСФО; Трансформация; Управленческий учет; Финансовый менеджмент; Налоги; Право; Аудит МСА

Дата проведения: 26 октября, вторник

Час с траблшутером

Дата проведения: 26 октября, вторник

Статьи

— «Утренний бухгалтер». Налоговики не будут принимать в нерабочие дни

Официально не будут с 1 по 3 ноября, но в регионах этот срок может быть больше.

— Зачем бухгалтеру акт на работы при договоре аренды? Обзор форума «Клерка»

Нас опять ждет локдаун с непонятными нерабочими днями. И проблем, как всегда, у бухгалтера добавится. Но на прошедшей неделе этого еще не знали, поэтому обсуждали в форуме «Клерка» другие вопросы.

🔒 Когда платить НДФЛ и как заполнять 6-НДФЛ в связи с нерабочими днями

Нерабочие дни сдвигают срок, установленный Налоговым кодексом, но не сдвигают срок по нормам ТК. Не запутайтесь, когда будете заполнять 6-НДФЛ.

— Открываем обособленное подразделение при УСН

Обособленное подразделение при УСН — когда это возможно, а когда нет? В статье мы разберемся, какой ответ на данный вопрос дает действующее законодательство. А еще расскажем, что необходимо сделать до и после открытия обособленного подразделения при УСН, какие уведомления куда нужно подать и что будет, если подразделение на учет вообще не поставить.

— Может ли самозанятый получить налоговый вычет

Самозанятые, согласно ч. 8 ст. 2 Закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ, от НДФЛ в отношении доходов, облагаемых налогом на профдоход (НПД), освобождены. Однако могут возникнуть ситуации, при которых право на налоговый вычет не утратится.

— Банкротство закончилось, а риски привлечения к субсидиарной ответственности остались. Почему?

Привлечение к субсидиарной ответственности, как правило, ассоциируется с банкротством компании. Однако право на подачу заявления о привлечении к субсидиарной ответственности может возникнуть и после банкротства, а в некоторых случаях и вовсе не привязано к процедуре банкротства, например, если компания ликвидировалась, а долги остались. Поговорим о привлечении к субсидиарной ответственности вне дела о банкротстве.

— Рейдерская атака компаний в 2021 году: что важно знать

Понятие «рейдерский захват» появилось в девяностые — тогда рейдеры любыми возможными методами забирали себе чужой бизнес. В наше время рейдерские захваты никуда не делись, но стали незаметнее: теперь рейдеры проникают в компании, подтасовывают документы, используют суды и контролирующие органы.

— «Ночной бухгалтер». Новые выходные дни для сотрудников и обязательная удаленка. Что еще придумали на ковидной волне

Банкет за счет бизнеса набирает обороты: вдогонку нерабочим дням посыпались поручения властей давать работникам по два выходных на прививку. А всем, кто 60+, отправляться на удаленку.

Блоги компаний

Документы

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/14460@ от 12.10.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Фирма-банкрот не платит НДС с аренды и не выставляет счета-фактуры. И по старым договорам тоже

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/14647@ от 15.10.2021

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/5316 от 28.01.2021

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/84250 от 15.12.2017

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