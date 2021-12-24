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«Утренний бухгалтер». Кому еще хотят платить пособия

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Справедливороссы внесли в Госдуму законопроект о выплатах пособий на детей, которые родились у безработных родителей. Платить хотят, если мама или папа не работают, а занимаются воспитанием детей.

СБИС запутал бухгалтеров с локальной версией своей программы.

Купить бланки трудовых книжек и вкладышей к ним можно у юрлиц и ИП — распространителей: появился проект закона с четкими требованиями к этим распространителям.

Даже если ИП на патенте занимается только розничной торговлей, вознаграждение от банка за объем продаж не относится к ПСН, рассказал Минфин.

Еще не автоматизировали ввод первички в 1С? Сейчас самое время: до конца декабря можно подписаться на сервис Entera по старым ценам.

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Идет набор! Профессиональный рост для финансистов. CPA: Управленческий учет; Финансовый учет(МСФО); Финансовый менеджмент; Налоги; Право; Аудит МСА

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Новый год-новая профессия: Финансовый директор, Финансовый аналитик; Эксперт; Руководитель транснациональной компании

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Документы

ФНС РФ: Письмо № ЕА-4-15/16838 от 02.12.2021

Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/97448 от 01.12.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Экспортеры тоже могут принимать к вычету НДС по предоплате поставщикам

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/97566 от 01.12.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Вознаграждение от банка за объем продаж не относится к ПСН

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/97971 от 02.12.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Квартиру в новостройке можно продать без НДФЛ через 5 лет после ее полной оплаты

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