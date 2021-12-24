«Утренний бухгалтер». Кому еще хотят платить пособия

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Справедливороссы внесли в Госдуму законопроект о выплатах пособий на детей, которые родились у безработных родителей. Платить хотят, если мама или папа не работают, а занимаются воспитанием детей.

СБИС запутал бухгалтеров с локальной версией своей программы.

Купить бланки трудовых книжек и вкладышей к ним можно у юрлиц и ИП — распространителей: появился проект закона с четкими требованиями к этим распространителям.

Даже если ИП на патенте занимается только розничной торговлей, вознаграждение от банка за объем продаж не относится к ПСН, рассказал Минфин.

Еще не автоматизировали ввод первички в 1С? Сейчас самое время: до конца декабря можно подписаться на сервис Entera по старым ценам.

Новости

События

Презентация программы ACCA «Финансы и управление бизнесом» на русском

Дата проведения: 28 декабря, вторник

Как повысить эффективность работы бухгалтерии в HoreCa?

Дата проведения: 27 декабря, понедельник

Идет набор! Профессиональный рост для финансистов. CPA: Управленческий учет; Финансовый учет(МСФО); Финансовый менеджмент; Налоги; Право; Аудит МСА

Дата проведения: 26 декабря, воскресенье

Новый год-новая профессия: Финансовый директор, Финансовый аналитик; Эксперт; Руководитель транснациональной компании

Дата проведения: 25 декабря, суббота

Статьи

🔒 Кому и как платить налог с процентов по вкладам в 2022 году

Платить налог с процентов придется всем, даже пенсионерам, если накопленные деньги лежат в банке под проценты.

— Компас для заказчиков по 223-ФЗ: ноу-хау в закупках у малого бизнеса

Профессиональные заказчики готовят сани летом: 2021 год уже принес изменения в правилах закупок по 223-ФЗ у малого и среднего бизнеса, 2022 год также добавит свои нюансы, которые необходимо знать уже сейчас.

— «Утренний бухгалтер». Налоговые комиссии официально отменили

Правда, суть скорее всего не изменится.

— Что делать, если контрагенты не платят?

Выбор контрагента для развития своего бизнеса — важный шаг еще на стадии подготовки к заключению договора. Рассмотрим действия компании с этого этапа до подачи иска в суд.

— Трудовые споры: как определить подсудность

Подсудность трудовых споров — это определение конкретного суда, который должен рассмотреть спор между работником и работодателем.

— Уничтожение документов с истекшими сроками хранения

В процессе работы компании образуется множество различных бумаг. Одни из них подлежат постоянному хранению, другие необходимо уничтожить по истечении определенного периода времени. В каком порядке происходит утилизация, как ее правильно оформить, расскажем далее в нашей статье.

— Как менялись зарплаты бухгалтеров в течение 2021 года

2021 год был более стабильным для рынка труда по сравнению с 2020, в частности, для представителей сферы бухгалтерского учета. Если за прошлый год зарплаты в отрасли снизились на 6% (с 41 630 руб. до 34 948 руб.), то в нынешнем зарплаты, во всяком случае, не показали отрицательной динамики: с января по ноябрь рост составил 1%.

— Как компания-двойник может испортить жизнь бизнесу и как этого не допустить

Объясняем, в каком случае есть смысл бороться с «двойником», как это делать и в какие инстанции обращаться.

🔒 Как показать декабрьскую зарплату в 6-НДФЛ

Есть два варианта выплаты декабрьской зарплаты — в декабре и январе. Заполнение 6-НДФЛ будет разным.

— «Ночной бухгалтер». Не про Путина, а про годовую отчетность

Вы, конечно, слышали про пресс-конференцию президента. И мы слышали. Но есть и кое-что посерьезнее — про сроки исправления бухотчетности.

Блоги компаний

Документы

ФНС РФ: Письмо № ЕА-4-15/16838 от 02.12.2021

Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/97448 от 01.12.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Экспортеры тоже могут принимать к вычету НДС по предоплате поставщикам

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/97566 от 01.12.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Вознаграждение от банка за объем продаж не относится к ПСН

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/97971 от 02.12.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Квартиру в новостройке можно продать без НДФЛ через 5 лет после ее полной оплаты

Обсуждаемые темы форума

— Как при переходе на ФСБУ 6/2020 учитывать помещения, сдаваемые в аренду?

— Профбух8 доступ продам

— Налог на прибыль , льготы по вновь созданной организации

— Налог на прибыль , льготы

— Ниокр

— Казахская компания оказывает услуги компании из Польши услуги по обработке информации на своем оборудовании, которое располождено в РФ

— ЕНВД 2018 год и прием наличных

— Зуп отпуск за свой счет

— Основное средство в НКО

— Константин Чупырь - новый эксперт в «Консультациях»

— Налоговый агент переплатил НДФЛ

— Как получить отсрочку по НДС?

— Возмещение расходов самозанятому

— Списание дебиторской задолженности

— Задачка для всех понимающих

— Командировка расходы на гостиницу

— Курсовые разницы при нескольких поставках от поставщика

— Освобождение от НДФЛ и взносов зарплаты за ноябрь-декабрь у пострадавшего бизнеса

— Добавление ОКВЭД

— Оформление МБП