«Утренний бухгалтер». Кому еще хотят платить пособия

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Справедливороссы внесли в Госдуму законопроект о выплатах пособий на детей, которые родились у безработных родителей. Платить хотят, если мама или папа не работают, а занимаются воспитанием детей.
СБИС запутал бухгалтеров с локальной версией своей программы.
Купить бланки трудовых книжек и вкладышей к ним можно у юрлиц и ИП — распространителей: появился проект закона с четкими требованиями к этим распространителям.
Даже если ИП на патенте занимается только розничной торговлей, вознаграждение от банка за объем продаж не относится к ПСН, рассказал Минфин.
Еще не автоматизировали ввод первички в 1С? Сейчас самое время: до конца декабря можно подписаться на сервис Entera по старым ценам.
Новости
- Как бухгалтерам вести документооборот и в каких программах?
- Исправленную бухотчетность можно будет сдавать до 31 июля
- Квартиру в новостройке можно продать без НДФЛ через 5 лет после ее полной оплаты
- Рыбные консервы хотят маркировать
- Изменили сроки сдачи статотчетов
- Подозрительные компании смогут забрать деньги со своего счета в банке только после исключения из ЕГРЮЛ
- Инвестор советует вложиться в облигации до Нового года
- Мошенники научились выманивать деньги у людей, даже если их платежи нужно подтверждать кодом из СМС
- Повысить зарплаты сотрудникам в 2022 году собираются около трети компаний
- Путин заявил о восстановлении экономики
- Путин рассказал о соцподдержке россиян
- Приставы 4 года пытались взыскать долг с умершего
- Путин: власти поддержали бизнес в пандемию
- В первой половине 2022 года все центры занятости проверит Генпрокуратура
- Противников вакцинации будут убеждать, а не наказывать
- Экспортеры тоже могут принимать к вычету НДС по предоплате поставщикам
- Вознаграждение от банка за объем продаж не относится к ПСН
- Бухгалтерам не нужны кредиты на НГ, а другие активно берут
- Компании могут провести сверку по недвижимости с ИФНС
- Путин обещал повысить пенсии выше, чем планировалось
- Суд запретил налоговикам чрезмерно затягивать налоговую проверку
- СБИС продолжит поддерживать версию 2.4, но в ограниченном варианте. Но, если честно, СБИС всех запутал!
- Где работодатели будут брать бланки трудовых книжек
- Неработающим родителям хотят платить пособие на детей
События
Презентация программы ACCA «Финансы и управление бизнесом» на русском
Дата проведения: 28 декабря, вторник
Как повысить эффективность работы бухгалтерии в HoreCa?
Дата проведения: 27 декабря, понедельник
Идет набор! Профессиональный рост для финансистов. CPA: Управленческий учет; Финансовый учет(МСФО); Финансовый менеджмент; Налоги; Право; Аудит МСА
Дата проведения: 26 декабря, воскресенье
Новый год-новая профессия: Финансовый директор, Финансовый аналитик; Эксперт; Руководитель транснациональной компании
Дата проведения: 25 декабря, суббота
Статьи
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— Уничтожение документов с истекшими сроками хранения
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Документы
ФНС РФ: Письмо № ЕА-4-15/16838 от 02.12.2021
Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/97448 от 01.12.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Экспортеры тоже могут принимать к вычету НДС по предоплате поставщикам
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/97566 от 01.12.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Вознаграждение от банка за объем продаж не относится к ПСН
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/97971 от 02.12.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Квартиру в новостройке можно продать без НДФЛ через 5 лет после ее полной оплаты
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