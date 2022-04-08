«Утренний бухгалтер». Новый код в декларации по НДС

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
В декларации по НДС в разделе 1 надо указывать новый код. Это код 07.
Перебои с чипами для карт МИР: похоже, с их производством могут быть проблемы.
Часть маткапитала можно будет получить наличными: рассказываем подробности.
В Минобре собрались делать электронными дипломы об образовании.
Курсы валют продолжают падать: сегодня доллар 76 рублей 26 копеек, евро — 83 рубля 29 копеек.
Электронная транспортная накладная 2022: изменения в законе и выгоды бизнеса
В 2023 году власти потребуют обязательно работать с транспортной накладной в электронном формате.
Компании, которые затянут с переходом, рискуют не успеть вовремя и попасть под санкции. Те, кто перейдет на электронную транспортную накладную (ЭТрН) заранее, получат все преимущества цифрового формата уже сейчас.
На вебинаре разберемся:
- как перейти на ЭТрН;
- кому и как это сделать;
- как избежать штрафов.
Новости
- Для карт «Мир» не хватает чипов
- В Госдуме предложили продлить майские выходные до 10 дней
- Ковидные субсидии не учитывают в доходах, но и расходы за счет них тоже не учитываются
- В разделе 1 декларации по НДС надо указывать новый код
- Евро упал ниже 88 рублей
- Что должно быть в кассовом чеке агента при отгрузке после предоплаты: разъяснения эксперта
- Банки стали выдавать меньше потребительских кредитов
- Годовой 6-НДФЛ при ликвидации нужно сдавать вместе с ликвидационным балансом
- Для расчета транспортного налога по новым правилам надо применять старый перечень дорогих машин
- Евро ниже 83 рублей, нефть — ниже 104. Для карт «Мир» не хватает чипов. Инвестдайджест
- Научим правильно планировать финансы в кризис на завтрашнем вебинаре
- Часть маткапитала можно будет получить наличными
- Москвичам приходят уведомления о чужих долгах. Все из-за сбоя на Госуслугах
- «Сбер» и «Альфа» пообещали, что их приложения продолжат работать после удаления из AppStore и GooglePlay
- Бизнес может оформить кредитные каникулы по дополнительному коду ОКВЭД
- Криптой не разрешат платить вместо денег. Но могут разрешить майнинг
- Кредиты бизнесу по программе ФОТ 3.0 разрешили не платить полгода
- Налоговики получили данные 100 тысяч владельцев крипты с биржи Localbitcoins
- Убытки от ценных бумаг в 2022 году не спасут от НДФЛ с прошлогодней прибыли
- Можно отказаться от льготы по НДС, а потом передумать и отозвать отказ
- Роскомнадзор вводит ограничения против нескольких сервисов Google
- По уже выданным ипотекам повышения ставки не будет
- Банки выводят иностранные ценные бумаги клиентов из-под санкций
- Цену договора с поставщиком можно поменять задним числом, если он слетел с УСН в прошлом году
- Дипломы об образовании могут стать электронными
- Отказаться от УСН можно через личный кабинет на сайте ФНС
- Доллар 76 рублей 26 копеек, евро — 83 рубля 29 копеек. Курсы валют на 8 апреля
- Налоговики на свое усмотрение зачитывают одни налоги в счет других, загоняя бизнес в долги
- Работникам разрешили временно менять работодателя, но запустить эту меру нельзя без закона. Мнение эксперта
События
Как не попасть на «горячую линию» ФАС?
Дата проведения: 14 апреля, четверг
MBA-Intensive. Курс для лидеров бизнеса
Дата проведения: 14 апреля, четверг
Заполням 6-НДФЛ: просто о сложном — онлайн-семинар
Дата проведения: 13 апреля, среда
Антикризисный управленческий учет и настройка его в 1С
Дата проведения: 13 апреля, среда
Как МВД участвует в выездных проверках бизнеса
Дата проведения: 13 апреля, среда
Дата проведения: 13 апреля, среда
Бухгалтерская отчетность и налоги на ОСНО — курс удаленного обучения
Дата проведения: 13 апреля, среда
Дата проведения: 12 апреля, вторник
Иностранный специалист: он улетел, но обещал вернуться
Дата проведения: 12 апреля, вторник
7 фатальных ошибок для бизнеса в управленческом учете: как их не допустить. Главное для CEO и CFO
Дата проведения: 12 апреля, вторник
Статьи
— Ограничения для самозанятых: что не могут делать фрилансеры
В сложных экономических условиях все больше людей задумываются о дополнительном доходе. Как организовать этот процесс в 2022 году, что бы не возникло проблем ни с фискальными органами, ни с правоохранительными? Разберемся на примере самозанятых.
— «Утренний бухгалтер». Сдавать декларацию по НДС надо по новой форме
Начинать надо с отчетности за 1 квартал 2022 года.
— Поймать за крипту: особенности регулирования криптовалют в США
В мировом сообществе нет единого подхода к регулированию криптовалют. В США регуляторный подход определяется исходя из признания активов платежным средством, собственностью (или ценными бумагами) либо биржевым товаром и осуществляется на двух уровнях: на федеральном и на уровне штатов.
— Как закрыть ИП в 2022 году: пошаговая инструкция
На практике возникают ситуации, когда индивидуальный предприниматель желает прекратить свою деятельность. Это может быть связано как с неудачами в бизнесе, так и, наоборот, с желанием переоформить ИП в юридическое лицо — ООО, АО. Как сняться с учета без штрафов и судебных споров?
— Как написать заявление о невыплате расчета при увольнении
Невыплата расчета при увольнении — серьезное нарушение трудового законодательства. Против такого бездействия работодателя существует несколько законных способов защиты. Работник может обратиться с заявлением в профсоюз, комиссию по трудовым спорам или иные компетентные органы.
— Расходы на персонал: как правильно оптимизировать в условиях кризиса?
Многие компании, у которых возникли проблемы из-за санкций, вынуждены сокращать расходы на персонал. Они могут перевести работников на режим неполной занятости, сократить оклады, отменить доплаты и премии. Если ситуация очень сложная, работодатель увольняет часть сотрудников.
— Возврат товара от покупателя по валютному договору в 1С: как действовать бухгалтеру
Поставщик выставил корректировочный УПД по возврату товара от покупателя по договору в у.е. и возврату аванса покупателю. Разберем два момента: по какому курсу выделяется аванс покупателя при проведении возврата товара и по какому курсу возвращается аванс покупателю в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0.
— «Ночной бухгалтер». Налоговики пошли трясти ИП, у которых больше одной кассы
А что это у вас тут красивое лежит? Еще одна ККТ? А зачем она вам? Если серьезно, то налоговики требуют пояснений, зачем ИП больше одной кассы.
Инвесторы и брокеры наперебой рассказывают, во что сейчас лучше вложиться, где и как. Впрочем, если вы будете знать, как работает финансовый рынок, то вопросы «во что и куда» отпадет сам собой.
🔒 Иностранные компании должны сами платить НДС с электронных услуг. Но ФНС хочет, чтобы это делал российский бизнес
Электронные услуги, оказываемые иностранными организациями, облагаются российским НДС, если местом их реализации признается территория РФ. Этот НДС, с легкой руки журналистов, получил название «налог на Google». Разберемся, кто и как должен его платить в российский бюджет.
— Малому бизнесу дали новые послабления по штрафам. Приняли поправки в КоАП
Начиная с 6 апреля добросовестные фирмы не станут карать за нарушения, допущенные их должностными лицами. С этого же дня под запретом суммирование наказаний по результатам одного и того же проверочного мероприятия. Также снизятся штрафы для малых предприятий.
🔒 Пенсия самозанятым: что с индексацией
Самозанятые не платят фиксированные взносы в ПФР в отличие от их коллег-ИП на других режимах налогообложения. Но раз нет взносов, нет и стажа, и баллов для пенсии. Молодым самозанятым есть над чем задуматься, а тем, кто уже на пенсии, это не актуально. Гораздо актуальнее для них вопрос индексации пенсий. Разберем эту тему.
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- Как подтвердить статус налогового резидента в России? (RosCo)
- Что нового по онлайн-кассам: проверок и штрафов будет меньше, налоговики учтут позиции судов (Платформа ОФД)
- Зачем бизнесу страхование: обзор страховых продуктов (СК «Ингосстрах»)
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- Отчеты в ЦЗН, отсрочки по уплате УСН, электронная сдача 4-ФСС, проверка РСВ — топ новостей недели для бухгалтера (ZUBR Technologies)
- Как правильно релоцировать сотрудников из России. Дайте советы (SnakE)
- Что происходит на рынке труда в ИТ-отрасли? на примере одной отдельно взятой ИТ-компании (РУС)
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- Как работать без бумаги и кассовой ленты и не нарушить закон (МойСклад)
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/2/20994 от 18.03.2022
Подробнее о документе мы писали в новости С 2022 года лизинговые ОС не учитывают для лимита по УСН у лизингополучателя
Минфин РФ: Письмо № 24-06-07/22628 от 23.03.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Нельзя списывать долги по налогам со спецсчета, где заблокированы деньги по госзакупке
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/3960@ от 01.04.2022
ФНС РФ: Письмо № БС-3-11/3011@ от 01.04.2022
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