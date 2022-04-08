«Утренний бухгалтер». Новый код в декларации по НДС

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

В декларации по НДС в разделе 1 надо указывать новый код. Это код 07.

Перебои с чипами для карт МИР: похоже, с их производством могут быть проблемы.

Часть маткапитала можно будет получить наличными: рассказываем подробности.

В Минобре собрались делать электронными дипломы об образовании.

Курсы валют продолжают падать: сегодня доллар 76 рублей 26 копеек, евро — 83 рубля 29 копеек.

Электронная транспортная накладная 2022: изменения в законе и выгоды бизнеса В 2023 году власти потребуют обязательно работать с транспортной накладной в электронном формате. Компании, которые затянут с переходом, рискуют не успеть вовремя и попасть под санкции. Те, кто перейдет на электронную транспортную накладную (ЭТрН) заранее, получат все преимущества цифрового формата уже сейчас. На вебинаре разберемся: как перейти на ЭТрН;

кому и как это сделать;

как избежать штрафов. Узнать подробнее и записаться

Новости

События

Как не попасть на «горячую линию» ФАС?

Дата проведения: 14 апреля, четверг

MBA-Intensive. Курс для лидеров бизнеса

Дата проведения: 14 апреля, четверг

Заполням 6-НДФЛ: просто о сложном — онлайн-семинар

Дата проведения: 13 апреля, среда

Антикризисный управленческий учет и настройка его в 1С

Дата проведения: 13 апреля, среда

Как МВД участвует в выездных проверках бизнеса

Дата проведения: 13 апреля, среда

Приостановить нельзя закрыть

Дата проведения: 13 апреля, среда

Бухгалтерская отчетность и налоги на ОСНО — курс удаленного обучения

Дата проведения: 13 апреля, среда

Сдаем НДС за 1 квартал

Дата проведения: 12 апреля, вторник

Иностранный специалист: он улетел, но обещал вернуться

Дата проведения: 12 апреля, вторник

7 фатальных ошибок для бизнеса в управленческом учете: как их не допустить. Главное для CEO и CFO

Дата проведения: 12 апреля, вторник

Статьи

— Ограничения для самозанятых: что не могут делать фрилансеры

В сложных экономических условиях все больше людей задумываются о дополнительном доходе. Как организовать этот процесс в 2022 году, что бы не возникло проблем ни с фискальными органами, ни с правоохранительными? Разберемся на примере самозанятых.

— «Утренний бухгалтер». Сдавать декларацию по НДС надо по новой форме

Начинать надо с отчетности за 1 квартал 2022 года.

— Поймать за крипту: особенности регулирования криптовалют в США

В мировом сообществе нет единого подхода к регулированию криптовалют. В США регуляторный подход определяется исходя из признания активов платежным средством, собственностью (или ценными бумагами) либо биржевым товаром и осуществляется на двух уровнях: на федеральном и на уровне штатов.

— Как закрыть ИП в 2022 году: пошаговая инструкция

На практике возникают ситуации, когда индивидуальный предприниматель желает прекратить свою деятельность. Это может быть связано как с неудачами в бизнесе, так и, наоборот, с желанием переоформить ИП в юридическое лицо — ООО, АО. Как сняться с учета без штрафов и судебных споров?

— Как написать заявление о невыплате расчета при увольнении

Невыплата расчета при увольнении — серьезное нарушение трудового законодательства. Против такого бездействия работодателя существует несколько законных способов защиты. Работник может обратиться с заявлением в профсоюз, комиссию по трудовым спорам или иные компетентные органы.

— Расходы на персонал: как правильно оптимизировать в условиях кризиса?

Многие компании, у которых возникли проблемы из-за санкций, вынуждены сокращать расходы на персонал. Они могут перевести работников на режим неполной занятости, сократить оклады, отменить доплаты и премии. Если ситуация очень сложная, работодатель увольняет часть сотрудников.

— Возврат товара от покупателя по валютному договору в 1С: как действовать бухгалтеру

Поставщик выставил корректировочный УПД по возврату товара от покупателя по договору в у.е. и возврату аванса покупателю. Разберем два момента: по какому курсу выделяется аванс покупателя при проведении возврата товара и по какому курсу возвращается аванс покупателю в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0.

— «Ночной бухгалтер». Налоговики пошли трясти ИП, у которых больше одной кассы

А что это у вас тут красивое лежит? Еще одна ККТ? А зачем она вам? Если серьезно, то налоговики требуют пояснений, зачем ИП больше одной кассы.

— Цитата дня. Про слежку

Инвесторы и брокеры наперебой рассказывают, во что сейчас лучше вложиться, где и как. Впрочем, если вы будете знать, как работает финансовый рынок, то вопросы «во что и куда» отпадет сам собой.

🔒 Иностранные компании должны сами платить НДС с электронных услуг. Но ФНС хочет, чтобы это делал российский бизнес

Электронные услуги, оказываемые иностранными организациями, облагаются российским НДС, если местом их реализации признается территория РФ. Этот НДС, с легкой руки журналистов, получил название «налог на Google». Разберемся, кто и как должен его платить в российский бюджет.

— Малому бизнесу дали новые послабления по штрафам. Приняли поправки в КоАП

Начиная с 6 апреля добросовестные фирмы не станут карать за нарушения, допущенные их должностными лицами. С этого же дня под запретом суммирование наказаний по результатам одного и того же проверочного мероприятия. Также снизятся штрафы для малых предприятий.

🔒 Пенсия самозанятым: что с индексацией

Самозанятые не платят фиксированные взносы в ПФР в отличие от их коллег-ИП на других режимах налогообложения. Но раз нет взносов, нет и стажа, и баллов для пенсии. Молодым самозанятым есть над чем задуматься, а тем, кто уже на пенсии, это не актуально. Гораздо актуальнее для них вопрос индексации пенсий. Разберем эту тему.

Блоги компаний

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/2/20994 от 18.03.2022

Подробнее о документе мы писали в новости С 2022 года лизинговые ОС не учитывают для лимита по УСН у лизингополучателя

Минфин РФ: Письмо № 24-06-07/22628 от 23.03.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Нельзя списывать долги по налогам со спецсчета, где заблокированы деньги по госзакупке

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/3960@ от 01.04.2022

ФНС РФ: Письмо № БС-3-11/3011@ от 01.04.2022

Обсуждаемые темы форума

— Запись в трудовой книжке

— В базе НДС по данным БУ и в сумме НДС по данным БУ нет сумм

— Лесегаис

— Пониженная ставка УСН 0 % или 5 %. по ИП в Санкт-Петербурге

— Декларация по НДС Раздел 9

— Указание п/п в с-ф

— ИП на патенте

— 3-ндфл

— Декларация по НДС. Разделы 7 и 9

— Электронный документооборот

— Форма П-2

— Импорт из Турции. Есть доп.отчетность?

— Уточненный корректировочный баланс ООО за прошедший год можно сдать в апреле?

— Доходы физлица для 3НДФЛ

— Декларация по налогу на прибыль, УСН., требование налоговой

— Как отменить зачет , который был проведен налоговой без участия налогоплательщика

— 6-НДФЛ раздел 4 приложения

— НДФЛ по двум авто

— Уведомление о несданной декларации

— Договор подряда