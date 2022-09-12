«Утренний бухгалтер». Теперь налоговая присмотрит за каждым

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Банки исполнят обязательства по валютным вкладам. Но в рублях.

Почта России тестирует электрокар Solius.

Недружественным иностранцам ограничили сделки с долями ООО.

Предельный возраст ипотечников поднимают. До 75-85 лет.

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— Неквалифицированные инвесторы не смогут купить американские акции. Продавать разрешат

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— На Западе заговорили о постепенном снятии санкций

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— 📄 Все условия по вкладу будут в виде удобной таблицы

— Россия может ввести визовый режим с Украиной

— С 12 сентября упрощенный визовый режим между Россией и ЕС не действует

— Дорожные камеры уже снимают непристегнутых пассажиров. Но штрафуют пока не везде

— Самокатчики не смогут пересечь дорогу по пешеходному переходу

— Банки перейдут на IT-аутсорсинг

— 👯 Даже если от прежнего сотрудника осталось только отчество, это не повод для увольнения

— Для нашего рынка закрыто 300 новых препаратов. В том числе для тяжелобольных

— Sokolov выпустит облигации, чтобы привлечь 5 млрд руб

— Чеки в ресторанах будут скромнее. В общепите снизились закупочные цены на 10%

— ✅ Налоговые инспекции еще в четырех регионах укрупнились. Читайте, где теперь будут рассматривать ваши жалобы

— Федеральные и региональные ведомства будут быстрее выпускать свои сервисы на Госуслуги. Им сделали конструктор

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— Статистический отчет о затратах № 5-З надо будет сдавать на новом бланке

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— Переориентация на Китай обернулась проблемами для российских компаний

— У половины страны нет финансовой подушки

— Новая схема мошенничества. Люди работают на маркетплейс и теряют деньги

События

Дата проведения: 16 сентября, пятница

Новое в законе о персональных данных: что нужно знать работодателю

Дата проведения: 15 сентября, четверг

Кто не рискует или что делать, чтобы пить шампанское по итогам проекта 1С:ERP?

Дата проведения: 15 сентября, четверг

Автоматизация торговли: как правильно выбрать программу 1С

Дата проведения: 15 сентября, четверг

CPA: Управленческий учет. Курс обучения поможет, тем, кто хочет получить знания и опыт и подготовиться к квалификационным экзаменам.

Дата проведения: 15 сентября, четверг

ОБЪЕДИНЕНИЕ ФСС И ПФР. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В 2022 — 2023 ГОДАХ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ, РАЗЪЯСНЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Дата проведения: 15 сентября, четверг

НОВИНКА!!! Специально для региональных слушателей идет набор на курс «Финансовый директор».

Дата проведения: 15 сентября, четверг

Воркшоп для предпринимателей

Дата проведения: 14 сентября, среда

Как настроить учет доходов и расходов управленческом учете

Дата проведения: 14 сентября, среда

Где брать платежеспособных клиентов на бухгалтерские услуги

Дата проведения: 14 сентября, среда

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Документы

Подробнее о документе мы писали в новости Общепит не платит НДС, если соблюдает условие о сумме и доле доходов

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/3/84127 от 29.08.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/74074 от 01.08.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Резерв по сомнительным долгам формируют на основании инвентаризации дебиторки

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/77917 от 11.08.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Прощенный иностранной фирмой заем не идет в доходы для налога на прибыль

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