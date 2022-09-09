«Утренний бухгалтер». Пенсионные накопления могут передать людям в собственность, чтобы сами инвестировали

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Пенсионные накопления могут передать людям в собственность. Выводить не разрешат, только инвестировать.

Для оформления отпуска по уходу за ребенком не нужна справка с работы мужа. Она нужна только для пособия.

Телефонные мошенники портят жизнь людям, которые разыгрывали их в разговоре.

Директор не имеет права заставлять бухгалтера работать в отпуске.

В 2023 году платить все налоги надо до 28 числа, а отчитываться за них — до 25 числа.

Работники по договорам ГПХ в 2023 году будут получать больничные. Если за них платили взносы в 2022 году.

Новости

— Управленческий учет — кому, зачем?

— На Банки.ру можно будет получить кредит и оформить вклад. Даже если в вашем городе нет отделения выбранного банка

— За бесплатно полученное подрядчиком имущество не надо платить налог

— Семье, где год никто не работал, дадут пособие на детей. Если есть уважительная причина

— Белорус может стать самозанятым в России. Но сначала надо получить ИНН

— Внимание людей переводят на юань. Китайская валюта должна заменить доллар и евро

— Число бедных в стране сокращается. При том, что доходы людей упали

— Неработающим пенсионерам могут увеличить выплату. На ВЭФ обсуждали, что пенсия любого пенсионера должна индексироваться

— Параллельный импорт в России продлится на 2023 год

— «Соллерс авто» под своим брендом будет выпускать китайские машины JAC

— 👶 Для оформления отпуска по уходу за ребенком не нужна справка с работы мужа. Она нужна только для пособия

— Телефонные мошенники портят жизнь людям, которые разыгрывали их в разговоре

— Девалютизация. Скоро все госкомпании будут составлять планы по использованию токсичных валют

— 16 российских регионов не досчитались налога на прибыль. Это почти в два раза больше, чем два месяца назад

— Обесценивание ОС по ФСБУ 6/2020 учитывают при расчете налога на имущество

— Предприниматели научат школьников создавать стартапы

— Госбанки могут выплатить дивиденды в 2023 году. Они заявлены в бюджете

— Бизнесу и государству откроют информацию с налоговой и банковской тайной. Но без конфиденциальных деталей

— 🔥Работники по договорам ГПХ в 2023 году будут получать больничные. Если за них платили взносы в 2022 году

— 💣 Ставку НДФЛ для работающих за границей дистанционщиков могут снизить с 30 до 13%

— Латвия, Литва, Эстония и Польша закрывают сухопутные границы для туристов из РФ. С 19 сентября

— Появятся вклады, которые не получится забрать раньше срока. Даже с потерей процентов

— Вы уже разобрались, как маркировать рекламу? Без отчета оштрафуют

— В 2023 году платить все налоги надо до 28 числа, а отчитываться за них — до 25 числа

— Авито умеет доставлять товары для юрлиц. И учится проводить оплату через Систему быстрых платежей

— Apple представила iPhone 14. Его будут ввозить в Россию по параллельному импорту

— Недружественные иностранцы могут попасть на российский рынок акций. Но с некоторыми условиями

— Директор не имеет права заставлять бухгалтера работать в отпуске

— Бывший ИТ-директор Сбербанка ушел в космический стартап

— Строительная отрасль процветает. Хотим знать мнение бухгалтеров — так ли это?

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События

Дата проведения: 15 сентября, четверг

Где брать платежеспособных клиентов на бухгалтерские услуги

Дата проведения: 14 сентября, среда

налоговый контроль на основе эффективной системы внутреннего контроля

Дата проведения: 14 сентября, среда

Трансформация из РСБУ в МСФО

Дата проведения: 14 сентября, среда

HR-академия. Модуль «Тансформационный HR»

Дата проведения: 14 сентября, среда

Трансформация из РСБУ в МСФО

Дата проведения: 14 сентября, среда

Расходы на Рекламу и затраты на стимулирование лояльности потенциальных и существующих клиентов физических и юридических лиц.

Дата проведения: 14 сентября, среда

Идет набор на очное или дистанционное повышение квалификации для руководителей компаний. СРА -cовременная финансовая квалификация для бизнеса: Финансовый учет; Управленческий учет; Финансовый менеджмент, Налоги, Право. Практика управления финансами.

Дата проведения: 14 сентября, среда

ПСН: кому нужна касса и как ее подобрать

Дата проведения: 13 сентября, вторник

НДС: новости и сложности 2022 года

Дата проведения: 13 сентября, вторник

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Документы

Подробнее о документе мы писали в новости 🔥Работники по договорам ГПХ в 2023 году будут получать больничные. Если за них платили взносы в 2022 году

ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/11468@ от 31.08.2022

ФНС РФ: Письмо № КВ-3-14/9492@ от 01.09.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-03-05/79557 от 15.08.2022

Подробнее о документе мы писали в новости За бесплатно полученное подрядчиком имущество не надо платить налог

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