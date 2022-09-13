«Утренний бухгалтер». Упрощенке не помогут

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Повышать лимит дохода по УСН и ПСН не будут.

У бухгалтеров проблемы с регистрацией обособок из-за неточного адреса.

Soft skills больше не нужны. Работодатели ждут людей с профессиональными знаниями.

У людей списывали деньги со счетов после акционных покупок за 1 рубль. Пострадали любители брендов «Красное и белое» и «Додо Пицца».

Платежеспособные клиенты на бухгалтерские услуги: где их искать и как добиться контракта.

Новости

— ❎ Повышать лимит дохода по УСН и ПСН не будут. Путин давал такое поручение, но Минфин против

— Российские банкоматы для выдачи наличных создадут уже осенью. Из отечественного в них будет только корпус

— Уходящий из Крыма бизнес лишится льгот задним числом

— 👎 Самозанятые не могут продавать товары своему работодателю и сдавать ему в аренду имущество. Так считает Минфин

— Работа над бюджетом на 2023-2025 год будет самой сложной в карьере Силуанова

— 🙅 Опытные бухгалтеры грозят дедовщиной новичкам. Чтобы не подсиживали

— Российские и белорусские предприниматели будут подчиняться единым правилам конкуренции

— ❓ У бухгалтеров проблемы с регистрацией обособок из-за неточного адреса

— 👷 Если компания уплатила фиксированный НДФЛ за иностранных работников, надо удержать налог с налога

— Стоимость обучения в автошколах вырастет. Бизнес нерентабельный из-за новых цен на машины и их ремонт

— Мосбиржа возобновила торги акциями на вечерней сессии. И разрешила сделки акциями нерезидентам из дружественных стран

— С 1 марта 2022 золото продают людям без НДС

— Soft skills больше не нужны. Работодатели ждут людей с профессиональными знаниями

— Ikea, Samsung, Adidas и точка. Вот бренды, чей уход с рынка вызывает у людей сожаление

— Из-за лазейки в законах по НДС с пальмового масла бюджет потерял 4 млрд рублей

— Россиянам, которые попали на двойные налоги из-за разрыва соглашения с Латвией, пока помочь нечем. Минфин сообщит, когда будут подвижки

— 🚗🚿 При мойке автомобилей можно применять ПСН, даже если это самообслуживание

— Япония смягчит визовый режим. И начнет пускать больше туристов

— Москва продает 18 помещений для ведения бизнеса. Они подойдут под офисы, магазины, детсады и кафе

— Строительным компаниям Подмосковья упростили регистрацию объектов. Но долевое строительство в них не вошло

— Платежеспособные клиенты на бухгалтерские услуги: где их искать и как добиться контракта

— Иностранные работодатели уходят, а безработица падает

— Центробанк снизит ключевую ставку в сентябре

— 100 млрд руб. пойдет на поддержку экономики. Достанется авиации и промышленнности

— Люди продолжают обращаться за внесудебным банкротством. Половине отказывают по двум причинам

— Черногория собирается ввести визы для россиян

— Налоговики учтут влияние санкций, когда будут проверять цены контролируемых сделок

— У людей списывали деньги со счетов после акционных покупок за 1 рубль. Пострадали любители брендов «Красное и белое» и «Додо Пицца»

— У PayPal и Apple в онлайн-эквайринге появится конкурент. С российскими корнями

— На рынке рублевых вкладов аномалия со ставками и сроками. Самые выгодные сейчас короткие вклады на месяц

События

Нематериальные активы: готовимся к переходу на новый стандарт

Дата проведения: 19 сентября, понедельник

Что делать, если налоговая предлагает «уточниться» и доплатить из-за неблагонадежного контрагента

Дата проведения: 16 сентября, пятница

Практика ведения бизнеса с Китаем

Дата проведения: 16 сентября, пятница

Презентация программ MBA (очно)

Дата проведения: 15 сентября, четверг

Презентация программы «Цифровая трансформация бизнеса: ключевые навыки руководителя»

Дата проведения: 15 сентября, четверг

Новое в законе о персональных данных: что нужно знать работодателю

Дата проведения: 15 сентября, четверг

Кто не рискует или что делать, чтобы пить шампанское по итогам проекта 1С:ERP?

Дата проведения: 15 сентября, четверг

Автоматизация торговли: как правильно выбрать программу 1С

Дата проведения: 15 сентября, четверг

Онлайн-марафон для предпринимателей «Налоговая поддержка»

Дата проведения: 15 сентября, четверг

CPA: Управленческий учет. Курс обучения поможет, тем, кто хочет получить знания и опыт и подготовиться к квалификационным экзаменам.

Дата проведения: 15 сентября, четверг

Статьи

— «Утренний бухгалтер». Теперь налоговая присмотрит за каждым

Только не чертыхайтесь! Даниил Егоров сказал, что относиться аккуратно и бережно будут к каждому плательщику. Мы не знаем, как у них это получится. Но уже страшно.

— Финансовые риски: почему важно иметь запасной план и финансовые резервы

Любой человек, у которого есть деньги или имущество, рискует. Предугадать превратности судьбы невозможно, а вот смягчить ее удары, заранее подумать о своей финансовой безопасности и подстраховаться вполне реально.

— Какие документы подтверждают двойной детский вычет

Работнику стандартный вычет на ребенка может быть предоставлен в двойном размере. Такой вычет не так просто получать у работодателя, т.к. помимо заявления об отказе одного из родителей от получения налогового детского вычета, нужно подтверждать право этого родителя на такой вычет ежемесячно.

— Как в 1С заполнить СЗВ-ТД на сотрудника, который впервые устраивается на работу

В любой организации может появиться сотрудник без сведений о предыдущей трудовой деятельности (по форме СТД-Р или СТД-ПФР) или же без трудовой книжки на руках. Что делать бухгалтеру в этом случае? Можно ли требовать предоставления этих документов? Какие графы должны быть оформлены в СЗВ-ТД такого сотрудника в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0 и 1С: ЗУП ред. 3.1? Расскажем подробности в этой публикации.

— Должностная инструкция коммерческого директора: образец

Должностная инструкция коммерческого директора — локальный регламент, в котором прописывается трудовая функция работника, перечень его функциональных обязанностей, права и ответственность. В статье — образец правильной должностной инструкции коммерческого директора, а также подсказки, как ее составить для вашей компании, какие нюансы учесть в документе.

— Можно ли сотруднику запретить работать у конкурентов

Работодатель имеет право включать в трудовые договоры дополнительные условия, не предусмотренные ТК. Однако они не должны ограничивать права сотрудников и снижать уровень гарантий по сравнению с теми, что установлены законодательством. Можно ли в таком случае включать в трудовой договор запрет на трудоустройство у конкурентов — ответ на этот вопрос вы найдете в нашей статье.

🔒 С 2023 года отчитываться о начисленных страховых взносах надо будет по новой форме

В связи с переходом на единый тариф поменяется расчет по страховым взносам.

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Документы

ФНС РФ: Письмо № ШЮ-4-13/7523@ от 20.06.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Налоговики учтут влияние санкций, когда будут проверять цены контролируемых сделок

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/11847@ от 07.09.2022

Подробнее о документе мы писали в новости 🚗🚿 При мойке автомобилей можно применять ПСН, даже если это самообслуживание

Минфин РФ: Письмо № 03-08-05/82048 от 23.08.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Россиянам, которые попали на двойные налоги из-за разрыва соглашения с Латвией, пока помочь нечем. Минфин сообщит, когда будут подвижки

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/81342 от 19.08.2022

Подробнее о документе мы писали в новости 👷 Если компания уплатила фиксированный НДФЛ за иностранных работников, надо удержать налог с налога

Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/2/82922 от 25.08.2022

Подробнее о документе мы писали в новости На УСН и ПСН нельзя будет продавать золотые монеты

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