«Утренний бухгалтер». С 2023 года поменяются детские пособия

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
С 2023 года введут новое универсальное пособие, которое заменит собой нынешние пособия. Мало того, на детей до 3 лет будут платить два пособия — из бюджета и из маткапитала.
В Госдуме новый законопроект о ветеранах боевых действий. На этот раз хотят освободить их от НДФЛ (если только их доход до 5 млн рублей в год).
Студентам рассказали, как они могут получить отсрочку от частичной мобилизации. Спойлер: вне зависимости от военкомата, где они стоят на учете.
Бухгалтеры IT-компаний пытаются разобраться с историей про раскрытие налоговой тайны. Это же обязательное условие для аккредитации.
В Минфине развели руками насчет ставки НДФЛ выше 13% для удаленщиков за границей и сказали, что решение пока не принято.
Впервые на «Клерке»: мастер-класс, как можно поднять продажи, в прямом эфире
17 октября пройдет наш первый бесплатный мастер-класс про увеличение продаж!
Общаться будем с крутым экспертом — Алексеем Добусиным, сертифицированным трекером ФРИИ, супервизором наставников Сколково, он 12 лет в маркетинге.
Расскажет вам, как анализировать и управлять поведением клиента, чтобы зарабатывать больше. Речь пойдет о «карте путешествий клиента» — инструменте CJM.
По ссылке надо подать заявку, чтобы потом встретиться с нами в прямом эфире. 17 октября в 16.00
Новости
- У формы ЕФС-1 будет электронный формат
- Мобилизованным сохранят стаж для досрочной пенсии
- Минобороны передаст данные о мобилизованных в налоговую. ФНС автоматически определит меры поддержки
- В бумажном расчете 4-ФСС нет таблицы по платежам
- Получить электронную подпись на ИП по доверенности нельзя. Но можно оформить ЭЦП на представителя
- Появится цифровой сервис для проверки выписки из ЕГРН по QR-коду
- С 2023 года банки снова будут публиковать обязательную отчетность. Но в урезанном виде
- Изменится схема выплаты бюджетных денег россиянам за рубежом. Средства будут перечислять через рублевые корсчета
- Для безналичной оплаты за государственные и муниципальные услуги установят единые правила
- В 15:00 бесплатный вебинар о правилах трудоустройства иностранных работников
- Бухгалтеры с нетерпением ждут новую форму СЗВ-ТД
- Мобилизованным предпринимателям продлят сроки передачи дел с 5 до 7 дней
- При оплатах по системе быстрых платежей надо формировать чеки ККТ
- Маркетолог Алексей Добусин проведет мастер-класс и покажет, как можно поднять продажи. Для читателей Клерка бесплатно
- Проверить аккредитацию IT-компаний теперь можно на Госуслугах
- ФНС выпускает 17 тыс. электронных подписей ежедневно. ИП рекомендуют оформить КЭП в октябре-ноябре
- Вместе с новой работой теперь можно найти и жилье. Новый сервис запустило рекрутинговое агентство
- Что известно об отсрочке по мобилизации на 12 октября
- Если вы открыли карту в зарубежном банке, то в течение месяца об этом нужно уведомить налоговую
- Компаниям из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей присвоят ОГРН
- Ветеранов боевых действий хотят освободить от НДФЛ
- На детей до 3 лет будут платить два пособия — из бюджета и из маткапитала
- Условия по выпуску карт UnionPay становятся все более выгодными. Но они по-прежнему бесполезны для россиян за рубежом
- Обманутым дольщикам разрешат не платить НДФЛ с возмещенной недвижимости. Но есть ряд условий
- ФНС советует мобилизованным самозанятым настроить автоплатеж НПД
- Студенты получат отсрочку вне зависимости от того, где они состоят на воинском учете
- «СберМаркет» запустил самовывоз рецептурных и безрецептурных лекарств
- Стало ясно, что нести работодателю, если мобилизовался добровольно
- Через Кнопку теперь можно вести кадровый ЭДО
- Какую налоговую тайну IT-компании раскрывают по коду 20009
- Все о пассажирской и грузовой логистике в Краснодарском крае и Республике Крым можно узнать в спецразделе сайта Минтранса
- «СПБ Биржа» расширит список акций компаний, которые торгуются на Гонконгской фондовой бирже
- Для заграничных удаленщиков могут сохранить ставку НДФЛ 13%. Но это неточно
- Обновите приложение банка «Открытие». На него вчера была хакерская атака
- Соискатели теперь смотрят в объявлениях о вакансиях не на зарплату, а на бронь от мобилизации
- 70% употребляют или слышат мат на рабочем месте. Бухгалтеры рассказывают, как у них
- ФНС проводит анкетирование, чтобы узнать, насколько эффективна борьба с коррупцией
- Вкладчики Альфа-Банка и ВТБ жалуются, что валюту переводят по заниженному курсу
- ФНС обновила список доверенных лиц, которые могут выдать электронную подпись. В него вошли Промсвязьбанк, Тинькофф и два УЦ
События
Онлайн-семинар: Управление изменениями
Дата проведения: 20 октября, четверг
Дата проведения: 20 октября, четверг
Налог на прибыль: исключаем ошибки
Дата проведения: 19 октября, среда
Как внедрить систему кадрового ЭДО за 6 шагов?
Дата проведения: 19 октября, среда
6 признаков, по которым легко вычислить зарплату «в конвертах»
Дата проведения: 19 октября, среда
Корректировки в связи с началом применения стандартов фсбу
Дата проведения: 19 октября, среда
Новеллы в гражданском кодексе о недвижимом имуществе
Дата проведения: 19 октября, среда
Автотранспорт на предприятии. Учет расходов по обслуживанию. Электронные транспортные документы
Дата проведения: 19 октября, среда
Споры с ФНС, какие схемы привлекают меньше внимания
Дата проведения: 18 октября, вторник
Старт продаж в онлайне: что нужно знать бизнесу
Дата проведения: 18 октября, вторник
Статьи
— «Утренний бухгалтер». Если ИП мобилизуют, его работникам надо самим объявить себя безработными
Так, по крайней мере, считает Минтруд.
— Санкции-2022: когда могут ввести внешнее управление в иностранной компании
События в мире развиваются крайне стремительно, политический контекст присутствует почти в каждой сфере жизнедеятельности общества. Так, например, Российский рынок покинули производители продовольствия (Coca-Cola, Pepsi, MacDonalds, Sneakers и прочие), автомобильные концерны (Volkswagen, Toyota, Hyndai и прочие), перестала производиться оплата интернет-сервисов (Netfliks, Microsoft, Sony, Valve, Ebay, и другие). Привычные услуги и вещи одна за другой покидают наше поле зрения.
— К рынку криптовалюты растет интерес. Почему?
Произошел постепенный, но очевидный сдвиг в институциональной клиентской базе, где раньше преобладали частные инвесторы, а теперь очевиден растущий интерес со стороны обширного институционального рынка.
— Как автоматизировать налоговый учет для вступления в налоговый мониторинг
Налоговый мониторинг не будет эффективен без автоматизации налогового учета. Как это сделать с наименьшими усилиями, получить гибкое решение и быстро реагировать на изменения в законодательстве?
— Россияне стали брать меньше потребкредитов. Стали финансово грамотными или это тревожный знак?
Прочитала тут обсуждение заметки «Ведомостей» о том, что выдачи потребкредитов в России забуксовали. Так, кредитов наличными в сентябре по сравнению с августом выдали меньше на 3% по объему и на 5% по количеству.
— Как заменить ранее выставленный счет-фактуру
Можно ли заменить счет-фактуру путем аннулирования первоначально выставленного и выставления счета-фактуры с новым номером?
— Анализ маржинальной прибыли: зачем он нужен и что показывает
Главное предназначение прибыли любой коммерческой организации — отражение эффективности ее производственно-сбытовой деятельности. Это обусловлено тем, что в величине прибыли должно находить отражение соответствие индивидуальных затрат организации, связанных с производством и реализацией продукции и выступающих в форме себестоимости, общественно необходимых затрат, косвенным выражением которых должна явиться цена изделия.
— «Ночной бухгалтер». Будут новые формы для новой и старой отчетности. Бухгалтеры в предвкушении
Черт-те что происходит с формой СЗВ-ТД, которую надо сдавать еще с 7 октября. Совсем близко и 2023 год вместе с новой формой ЕФС-1. И как все это будет работать на практике, известно только богам.
— Почему ликвидацию автомобиля надо оформлять сразу
Транспортный налог прямо зависит от факта регистрации автотранспорта в ГИБДД или Ростехнадзоре. И никак не зависит от того, существует ли транспортное средство в действительности. Подробности, как это бывает печально для налогоплательщиков, в статье.
🔒 С 2023 года будет новая декларация по НДС
В декларации по НДС будет новый код 08 для возмещения.
— Цитата дня. Про первые секунды
Мораторий на банкротство не успели снять, как полетели первые заявления. Эксперт попытался разобраться, какие будут последствия.
— Почему бухгалтеров ценят в строительных компаниях и зачем вам это надо
Главбухам в строительных компаниях платят 100-120 тысяч. А кое-где и больше, если вы действительно гуру учета. Стать именно таким поможет новый курс повышения квалификации «Клерка».
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Документы
Росстат: Приказ № 832 от 24.11.2021
Федеральный закон № 8-ФЗ от 07.02.2011
Федеральный закон № 8-ФЗ от 11.02.2013
Федеральный закон № 374-ФЗ от 27.12.2009
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