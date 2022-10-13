«Утренний бухгалтер». С 2023 года поменяются детские пособия

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

С 2023 года введут новое универсальное пособие, которое заменит собой нынешние пособия. Мало того, на детей до 3 лет будут платить два пособия — из бюджета и из маткапитала.

В Госдуме новый законопроект о ветеранах боевых действий. На этот раз хотят освободить их от НДФЛ (если только их доход до 5 млн рублей в год).

Студентам рассказали, как они могут получить отсрочку от частичной мобилизации. Спойлер: вне зависимости от военкомата, где они стоят на учете.

Бухгалтеры IT-компаний пытаются разобраться с историей про раскрытие налоговой тайны. Это же обязательное условие для аккредитации.

В Минфине развели руками насчет ставки НДФЛ выше 13% для удаленщиков за границей и сказали, что решение пока не принято.

Впервые на «Клерке»: мастер-класс, как можно поднять продажи, в прямом эфире 17 октября пройдет наш первый бесплатный мастер-класс про увеличение продаж! Общаться будем с крутым экспертом — Алексеем Добусиным, сертифицированным трекером ФРИИ, супервизором наставников Сколково, он 12 лет в маркетинге. Расскажет вам, как анализировать и управлять поведением клиента, чтобы зарабатывать больше. Речь пойдет о «карте путешествий клиента» — инструменте CJM. По ссылке надо подать заявку, чтобы потом встретиться с нами в прямом эфире. 17 октября в 16.00

Новости

События

Онлайн-семинар: Управление изменениями

Дата проведения: 20 октября, четверг

Эффективные переговоры

Дата проведения: 20 октября, четверг

Налог на прибыль: исключаем ошибки

Дата проведения: 19 октября, среда

Как внедрить систему кадрового ЭДО за 6 шагов?

Дата проведения: 19 октября, среда

6 признаков, по которым легко вычислить зарплату «в конвертах»

Дата проведения: 19 октября, среда

Корректировки в связи с началом применения стандартов фсбу

Дата проведения: 19 октября, среда

Новеллы в гражданском кодексе о недвижимом имуществе

Дата проведения: 19 октября, среда

Автотранспорт на предприятии. Учет расходов по обслуживанию. Электронные транспортные документы

Дата проведения: 19 октября, среда

Споры с ФНС, какие схемы привлекают меньше внимания

Дата проведения: 18 октября, вторник

Старт продаж в онлайне: что нужно знать бизнесу

Дата проведения: 18 октября, вторник

Статьи

— «Утренний бухгалтер». Если ИП мобилизуют, его работникам надо самим объявить себя безработными

Так, по крайней мере, считает Минтруд.

— Санкции-2022: когда могут ввести внешнее управление в иностранной компании

События в мире развиваются крайне стремительно, политический контекст присутствует почти в каждой сфере жизнедеятельности общества. Так, например, Российский рынок покинули производители продовольствия (Coca-Cola, Pepsi, MacDonalds, Sneakers и прочие), автомобильные концерны (Volkswagen, Toyota, Hyndai и прочие), перестала производиться оплата интернет-сервисов (Netfliks, Microsoft, Sony, Valve, Ebay, и другие). Привычные услуги и вещи одна за другой покидают наше поле зрения.

— К рынку криптовалюты растет интерес. Почему?

Произошел постепенный, но очевидный сдвиг в институциональной клиентской базе, где раньше преобладали частные инвесторы, а теперь очевиден растущий интерес со стороны обширного институционального рынка.

— Как автоматизировать налоговый учет для вступления в налоговый мониторинг

Налоговый мониторинг не будет эффективен без автоматизации налогового учета. Как это сделать с наименьшими усилиями, получить гибкое решение и быстро реагировать на изменения в законодательстве?

— Россияне стали брать меньше потребкредитов. Стали финансово грамотными или это тревожный знак?

Прочитала тут обсуждение заметки «Ведомостей» о том, что выдачи потребкредитов в России забуксовали. Так, кредитов наличными в сентябре по сравнению с августом выдали меньше на 3% по объему и на 5% по количеству.

— Как заменить ранее выставленный счет-фактуру

Можно ли заменить счет-фактуру путем аннулирования первоначально выставленного и выставления счета-фактуры с новым номером?

— Анализ маржинальной прибыли: зачем он нужен и что показывает

Главное предназначение прибыли любой коммерческой организации — отражение эффективности ее производственно-сбытовой деятельности. Это обусловлено тем, что в величине прибыли должно находить отражение соответствие индивидуальных затрат организации, связанных с производством и реализацией продукции и выступающих в форме себестоимости, общественно необходимых затрат, косвенным выражением которых должна явиться цена изделия.

— «Ночной бухгалтер». Будут новые формы для новой и старой отчетности. Бухгалтеры в предвкушении

Черт-те что происходит с формой СЗВ-ТД, которую надо сдавать еще с 7 октября. Совсем близко и 2023 год вместе с новой формой ЕФС-1. И как все это будет работать на практике, известно только богам.

— Почему ликвидацию автомобиля надо оформлять сразу

Транспортный налог прямо зависит от факта регистрации автотранспорта в ГИБДД или Ростехнадзоре. И никак не зависит от того, существует ли транспортное средство в действительности. Подробности, как это бывает печально для налогоплательщиков, в статье.

🔒 С 2023 года будет новая декларация по НДС

В декларации по НДС будет новый код 08 для возмещения.

— Цитата дня. Про первые секунды

Мораторий на банкротство не успели снять, как полетели первые заявления. Эксперт попытался разобраться, какие будут последствия.

— Почему бухгалтеров ценят в строительных компаниях и зачем вам это надо

Главбухам в строительных компаниях платят 100-120 тысяч. А кое-где и больше, если вы действительно гуру учета. Стать именно таким поможет новый курс повышения квалификации «Клерка».

Блоги компаний

Документы

Росстат: Приказ № 832 от 24.11.2021

Закон № 1032-1 от 19.04.1991

Федеральный закон № 8-ФЗ от 07.02.2011

Федеральный закон № 8-ФЗ от 11.02.2013

Федеральный закон № 374-ФЗ от 27.12.2009

Обсуждаемые темы форума

— 1С: доход с проданных материалов не отражается в блоке «Продажи»

— Касса на ярмарках-рынках

— Посадочные талоны

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— 1С: Формирование шаблонных записей для КУДиР

— Дата первичного документа

— Плата за экспертизу проекта

— Роскомнадзор

— НДС при УСН

— Нарушение применения ККТ

— График отпусков

— Имущественный налоговый вычет. НДФЛ

— Финансовая помощь в адрес учредителя

— Оплата налогов и сдача отчетности при наличии филиала

— Предоставление отпуска на совмещении

— Управление МКД и 223-ФЗ и 44-ФЗ, МУП

— Обоснование стоимости ПО

— Возврат денежных средств в долларах покупателю из Эстонии

— Документы в валюте

— 1С: Расходы предпринимателя