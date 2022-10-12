«Утренний бухгалтер». Если ИП мобилизуют, его работникам надо самим объявить себя безработными

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Свежая инициатива от Минтруда по мобилизованным. Так как ИП-работодатели при мобилизации фактически прекратят деятельность, то их работникам предложили...самим объявить себя безработными.
Компаниям, которые производят валенки, отсрочат уплату налогов. Проект поправок разрабатывают власти.
Для предпринимателей из новых субъектов РФ сделали промостраницу от ФНС по регистрации бизнеса.
Годовой статотчет № 1-ИП (торговля) надо сдавать по новой форме. Росстат выпустил приказ.
ИНН можно будет получать через Госуслуги уже с 1 декабря.
Работаете с самозанятыми? Узнайте, какие финансовые риски вас ждут
На вебинаре 13 октября в 11:00 по МСК подробно поговорим о том, каких сюрпризов стоит ожидать, если сотрудничаете с самозанятыми, и какие есть преимущества работы с ними.
Расскажем, как правильно выстроить трудовые отношения и не попасть на штрафы.
Новости
- Утвердили контрольные соотношения для декларации по налогу на имущество
- Оборудование, которое не производят в России, можно импортировать без НДС
- При временном переводе к новому работодателю старый работодатель хранит трудовую книжку у себя
- Правительство конкретизировало виды деятельности IT-компаний, сотрудники которых могут получить отсрочку от ЧМ
- Компании из СЭЗ в Крыму платят налог на прибыль с субсидии по пониженной ставке
- При покупке в Беларуси товаров для личных нужд НДС не возместят
- Robokassa принимает платежи по иностранным картам
- Работодатели опасаются, что сотрудник может принести липовую повестку, ведь заверять ее копию не нужно
- Фиксированные взносы, уплаченные с опозданием, тоже уменьшают налог по УСН
- Бухгалтерам и кадровикам расскажут про миграционные правила при трудоустройстве иностранных работников
- Мобилизованным предпринимателям дадут 5 дней на оформление документов по бизнесу
- Предприятиям ОПК объяснили, как оформить списки работников для брони от частичной мобилизации
- IT-компании должны раскрыть налоговую тайну за 2021 — 2023 годы по коду 20009
- Нулевой РСВ сдают с титульным листом, разделом 2 и приложением 1
- Кредитные каникулы по мобилизации расширят для ООО
- Если вы проехали по платной дороге без оплаты, то получите штраф. А его размер каждый регион будет устанавливать самостоятельно
- К заявлению на аккредитацию IT-компании надо приложить три справки: о доходах, несудимости и налоговой тайне
- Ритейлеры регистрируют дочерние IT-компании, чтобы получить бронь от частичной мобилизации
- Компания не попадет в реестр недобросовестных поставщиков, если не смогла выполнить контракт из-за мобилизации
- ФНС запустила промостраницу с инструкциями предпринимателям из новых регионов РФ. Они помогут в переходный период
- Налоговики изгнали ИП с АУСН за то, что раньше он был самозанятым
- Бухгалтерам и кадровикам расскажут, какие сейчас сложности с трудоустройством иностранцев
- В Банк «Открытие» подали уже больше 1 тыс. заявлений на кредитные каникулы
- Росфинмониторинг внес МЕТА в перечень террористов и экстремистов
- Wildberries снизил для продавцов стоимость доставки. И предложил ИП новый способ поднять товарооборот на площадке
- Иран интегрирует свою платежную систему с российской «Мир» до нового года
- Компаниям, которые производят валенки, отсрочат уплату налогов
- ИП-продавцы «Яндекс Маркета» теперь могут пользоваться функционалом Яндекс Директа. Это повысит эффективность рекламы
- Работники мобилизованного ИП сами себя будут объявлять безработными
- Годовой статотчет № 1-ИП (торговля) надо сдавать по новой форме
- Президент продлил продовольственное эмбарго до 31 декабря 2023
- С 1 декабря получить ИНН можно будет через Госуслуги
- Завтра пройдет вебинар о правилах трудоустройства иностранных работников на территории РФ
- Росбанк открыл корреспондентские счета в турецких лирах и азербайджанских манатах
- Представители бизнес-сообщества просят призывать не больше 10% сотрудников от штатной численности предприятия
- Крупные логистические компании отказываются от больших складов и переезжают в маленькие
- В 2023 году при выходе в декрет работающая женщина может получить до 380 тыс. рублей
- Подать на развод можно на Госуслугах. Заявление нужно подписать Госключом
- Реестр ККТ пополнился четырьмя новыми моделями кассовых аппаратов
События
Автотранспорт на предприятии. Учет расходов по обслуживанию. Электронные транспортные документы
Дата проведения: 19 октября, среда
Споры с ФНС, какие схемы привлекают меньше внимания
Дата проведения: 18 октября, вторник
Старт продаж в онлайне: что нужно знать бизнесу
Дата проведения: 18 октября, вторник
МАСТЕР-КЛАСС. Увеличение продаж вдвое с помощью CJM. Быстрая сегментация клиентов, чтобы продавать проще
Дата проведения: 17 октября, понедельник
Всероссийская налоговая аттестация — 2023
Дата проведения: 17 октября, понедельник
Эффективная деловая коммуникация
Дата проведения: 17 октября, понедельник
Мобилизация: что должен знать бухгалтер
Дата проведения: 17 октября, понедельник
Порядок ведения кассовых операций и работы с наличными в 2022 Г. Расчеты с подотчетными лицами с учетом изменений 2022 года
Дата проведения: 17 октября, понедельник
Отчетность за 9 месяцев 2022 года
Дата проведения: 17 октября, понедельник
Школа главбуха на упрощенке — неделя бесплатного обучения
Дата проведения: 17 октября, понедельник
Статьи
— «Утренний бухгалтер». ПФР зачем-то собирает у работодателей данные о службе сотрудников в армии
Просят дополнить сведения на ИЛС сотрудников.
— Власти подписали закон о кредитных каникулах для мобилизованных семей
Разберем основные моменты.
— Как правильно отразить убыток в бухучете
Отражение убытка в бухгалтерском учете — проводки по нему требуют особого внимания бухгалтера. Эта процедура оказывает влияние на величину налога на прибыль не только текущего, но и последующих периодов. В данной статье раскроем эту тему подробно.
— Мораторий на государственный и муниципальный контроль: благо или зло
Мораторий на контрольно-надзорные мероприятия помогает бизнесу пережить нелегкие времена. Но в то же время он нарушает права других лиц, например потребителей.
— Проданную квартиру банкрота вернули в суд
Арбитражный суд Московского округа вернул на новое рассмотрение в суд первой инстанции спор о продаже на торгах залоговой квартиры. Кассация решила, что первые две инстанции не уделили должного внимания вопросу начальной оценки квартиры, которую оспаривала должница. По мнению экспертов, если повторное рассмотрение этого дела завершится признанием торгов недействительными, то это может привести к отмене множества других банкротных торгов, проведенных по тому же принципу.
По последней статистике, в МСП работает больше трети всех россиян на рынке труда.
— Выплата зарплаты: на что обратить внимание бухгалтеру, чтобы не получить штраф
За выполнение предусмотренной трудовым договором работы каждый человек вправе получать оплату вовремя и полностью. Сегодня в нашей статье поговорим об особенностях выплаты заработной платы сотрудникам. Работодатель во избежание проблем с трудовой инспекцией должен соблюдать сроки и порядок таких выплат. Разберем, можно ли выплачивать зарплату раньше срока, наличными или на карту другого человека.
🔒 Переезд сотрудника к новому месту работы: можно ли учесть затраты
Когда компания открывает подразделение в другом регионе, то часто туда требуется отправить собственных специалистов. И даже не в командировку, а чтобы жить. Такой переезд требует солидных средств. Если компания компенсирует часть расходов, может ли она учесть их в расходах?
— Самозанятым могут разрешить работать таксистами
Последние годы в России наблюдается изменение рынка пассажирских перевозок — он растет неожиданно высокими темпами. Увеличивается количество машин. Вместе с этим растет число водителей, для которых наличие транспорта — возможность использовать его для дополнительного заработка.
🔒 Как учесть услуги колл-центра на упрощенке
Любая компания вправе воспользоваться услугами колл-центра. Гораздо проще поручить обзвон клиентов — как действующих, так и потенциальных — профессионалам. Но в каком размере можно учесть затраты на колл-центр, если компания применяет упрощенку? Расскажем в статье.
— «Ночной бухгалтер». IT-компании не пускают в реестр аккредитованных без раскрытия налоговой тайны
Не согласны раскрывать налоговую тайну? Аккредитации вам не видать как своих ушей.
— Земельный налог: две истории, где компании виноваты сами
Налоговикам не всегда приходится самостоятельно искать хитрые налоговые схемы. Нередко налогоплательщики допускают такие очевидные ошибки, что инспекторам и искать ничего не надо.
— Как забронировать сотрудников ОПК от мобилизации
Коротко расскажем об одном из самых важных вопросов по частичной мобилизации, с которым не разобрались многие работодатели.
— Почему из бухгалтера получится крутой маркетолог и как «Клерк» поможет вам им стать
Хотите — можете совмещать. Хотите — полностью меняйте профессию. Но рынку нужны маркетологи, и им готовы круто платить. А мы готовы сделать из вас профессионала.
— Что спрашивают бухгалтеры не про мобилизацию: топ ситуаций, где нужен ваш совет
Нестыковки в 1С, подтверждение юрадреса, странности с ковидными штрафами и курсы профпереподготовки... Собрали обсуждения в «Красном уголке бухгалтера», где, возможно, не хватает именно вашего мнения.
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Документы
Федеральный закон № 135-ФЗ от 29.07.1998
Правительство РФ: Постановление № 1725 от 30.09.2022
Федеральный закон № 294-ФЗ от 26.12.2008
Федеральный закон № 248-ФЗ от 31.07.2020
Федеральный закон № 46-ФЗ от 08.03.2022
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