«Утренний бухгалтер». Если ИП мобилизуют, его работникам надо самим объявить себя безработными

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Свежая инициатива от Минтруда по мобилизованным. Так как ИП-работодатели при мобилизации фактически прекратят деятельность, то их работникам предложили...самим объявить себя безработными.

Компаниям, которые производят валенки, отсрочат уплату налогов. Проект поправок разрабатывают власти.

Для предпринимателей из новых субъектов РФ сделали промостраницу от ФНС по регистрации бизнеса.

Годовой статотчет № 1-ИП (торговля) надо сдавать по новой форме. Росстат выпустил приказ.

ИНН можно будет получать через Госуслуги уже с 1 декабря.

Работаете с самозанятыми? Узнайте, какие финансовые риски вас ждут На вебинаре 13 октября в 11:00 по МСК подробно поговорим о том, каких сюрпризов стоит ожидать, если сотрудничаете с самозанятыми, и какие есть преимущества работы с ними. Расскажем, как правильно выстроить трудовые отношения и не попасть на штрафы. Забронировать место

Новости

События

Автотранспорт на предприятии. Учет расходов по обслуживанию. Электронные транспортные документы

Дата проведения: 19 октября, среда

Споры с ФНС, какие схемы привлекают меньше внимания

Дата проведения: 18 октября, вторник

Старт продаж в онлайне: что нужно знать бизнесу

Дата проведения: 18 октября, вторник

МАСТЕР-КЛАСС. Увеличение продаж вдвое с помощью CJM. Быстрая сегментация клиентов, чтобы продавать проще

Дата проведения: 17 октября, понедельник

Всероссийская налоговая аттестация — 2023

Дата проведения: 17 октября, понедельник

Эффективная деловая коммуникация

Дата проведения: 17 октября, понедельник

Мобилизация: что должен знать бухгалтер

Дата проведения: 17 октября, понедельник

Порядок ведения кассовых операций и работы с наличными в 2022 Г. Расчеты с подотчетными лицами с учетом изменений 2022 года

Дата проведения: 17 октября, понедельник

Отчетность за 9 месяцев 2022 года

Дата проведения: 17 октября, понедельник

Школа главбуха на упрощенке — неделя бесплатного обучения

Дата проведения: 17 октября, понедельник

Статьи

— «Утренний бухгалтер». ПФР зачем-то собирает у работодателей данные о службе сотрудников в армии

Просят дополнить сведения на ИЛС сотрудников.

— Власти подписали закон о кредитных каникулах для мобилизованных семей

Разберем основные моменты.

— Как правильно отразить убыток в бухучете

Отражение убытка в бухгалтерском учете — проводки по нему требуют особого внимания бухгалтера. Эта процедура оказывает влияние на величину налога на прибыль не только текущего, но и последующих периодов. В данной статье раскроем эту тему подробно.

— Мораторий на государственный и муниципальный контроль: благо или зло

Мораторий на контрольно-надзорные мероприятия помогает бизнесу пережить нелегкие времена. Но в то же время он нарушает права других лиц, например потребителей.

— Проданную квартиру банкрота вернули в суд

Арбитражный суд Московского округа вернул на новое рассмотрение в суд первой инстанции спор о продаже на торгах залоговой квартиры. Кассация решила, что первые две инстанции не уделили должного внимания вопросу начальной оценки квартиры, которую оспаривала должница. По мнению экспертов, если повторное рассмотрение этого дела завершится признанием торгов недействительными, то это может привести к отмене множества других банкротных торгов, проведенных по тому же принципу.

— Цифра дня. Про малый бизнес

По последней статистике, в МСП работает больше трети всех россиян на рынке труда.

— Выплата зарплаты: на что обратить внимание бухгалтеру, чтобы не получить штраф

За выполнение предусмотренной трудовым договором работы каждый человек вправе получать оплату вовремя и полностью. Сегодня в нашей статье поговорим об особенностях выплаты заработной платы сотрудникам. Работодатель во избежание проблем с трудовой инспекцией должен соблюдать сроки и порядок таких выплат. Разберем, можно ли выплачивать зарплату раньше срока, наличными или на карту другого человека.

🔒 Переезд сотрудника к новому месту работы: можно ли учесть затраты

Когда компания открывает подразделение в другом регионе, то часто туда требуется отправить собственных специалистов. И даже не в командировку, а чтобы жить. Такой переезд требует солидных средств. Если компания компенсирует часть расходов, может ли она учесть их в расходах?

— Самозанятым могут разрешить работать таксистами

Последние годы в России наблюдается изменение рынка пассажирских перевозок — он растет неожиданно высокими темпами. Увеличивается количество машин. Вместе с этим растет число водителей, для которых наличие транспорта — возможность использовать его для дополнительного заработка.

🔒 Как учесть услуги колл-центра на упрощенке

Любая компания вправе воспользоваться услугами колл-центра. Гораздо проще поручить обзвон клиентов — как действующих, так и потенциальных — профессионалам. Но в каком размере можно учесть затраты на колл-центр, если компания применяет упрощенку? Расскажем в статье.

— «Ночной бухгалтер». IT-компании не пускают в реестр аккредитованных без раскрытия налоговой тайны

Не согласны раскрывать налоговую тайну? Аккредитации вам не видать как своих ушей.

— Земельный налог: две истории, где компании виноваты сами

Налоговикам не всегда приходится самостоятельно искать хитрые налоговые схемы. Нередко налогоплательщики допускают такие очевидные ошибки, что инспекторам и искать ничего не надо.

— Как забронировать сотрудников ОПК от мобилизации

Коротко расскажем об одном из самых важных вопросов по частичной мобилизации, с которым не разобрались многие работодатели.

— Почему из бухгалтера получится крутой маркетолог и как «Клерк» поможет вам им стать

Хотите — можете совмещать. Хотите — полностью меняйте профессию. Но рынку нужны маркетологи, и им готовы круто платить. А мы готовы сделать из вас профессионала.

— Что спрашивают бухгалтеры не про мобилизацию: топ ситуаций, где нужен ваш совет

Нестыковки в 1С, подтверждение юрадреса, странности с ковидными штрафами и курсы профпереподготовки... Собрали обсуждения в «Красном уголке бухгалтера», где, возможно, не хватает именно вашего мнения.

Блоги компаний

Документы

Федеральный закон № 135-ФЗ от 29.07.1998

Правительство РФ: Постановление № 1725 от 30.09.2022

Федеральный закон № 294-ФЗ от 26.12.2008

Федеральный закон № 248-ФЗ от 31.07.2020

Федеральный закон № 46-ФЗ от 08.03.2022

Обсуждаемые темы форума

— Уведомление о продлении освобождения по НДС

— Расходы ГСМ. потеря чека, отсутствие qr-кода

— Покупка программы вопросы

— ИП на УСН 15%: указание документа в КУДиР при чеке коррекции

— 1C: Списание материалов, использованных при оказании услуги в рамках розничного оказания услуг

— НДС ЭКСПОРТ ЛНР и ДНР

— Подтверждение получения ЭЛН

— Заполнение Кассового чека

— Выведение за штат председателя ТСЖ

— Вне рамок налогового контроля

— «Клерк.Разборы». Заказать статью

— НДС при УСН

— Оплата авиабилетов члену семьи

— Закрыли патент, в связи с прекращением вида деятельности по грузоперевозкам

— Онлайн касса

— Реализация прошлого периода

— Декретные и другие пособия

— Заверение Устава в налоговой

— Электронные трудовые книжки

— Займ и расход на субаренду наличными