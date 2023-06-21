«Утренний бухгалтер» № 5415. Все удаленщики будут платить НДФЛ 13%

Сотрудники по трудовым договорам и ГПД будут платить единую ставку налога 13% независимо от резиденства. Проект поправок уже в Госдуме.
Держатели новых инвестиционных счетов ИИС-3 смогут снимать с них средства на покупку жилья.
За нарушение закона «О рекламе»придется заплатить до 700 тысяч рублей: Госдума приняла закон.
Разблокировать расчетный можно удаленно через сервис ФНС или личный кабинет налогоплательщика.
Конституционный Суд запретил лишать премий за дисциплинарное взыскание: власти внесут поправки в ТК.
Применять пониженный тариф страховых взносов бизнес из новых регионов вправе только после включения в реестр МСП.
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Документы
Фереральный закон № 120-ФЗ от 14.04.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Что делать с имуществом пропавшего человека
Верховный Суд РФ: Определение № 5-КГ20-149-К2 от 12.01.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Как запретить соседям сдавать комнаты
Минфин РФ: Письмо № 03-15-06/48898 от 29.05.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Малый бизнес может применять пониженный тариф взносов после включения в реестр МСП
Минтруд РФ: Письмо № 16-3/10/В-5324 от 22.04.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/48761 от 29.05.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Вычет по НДФЛ дают на обучение детей только по очной форме
Президиум ВАС РФ: Постановление № 10044/11 от 17.06.2014
Подробнее о документе мы писали в новости Борьба с сокрытием активов: мнимые собственники
Верховный Суд РФ: Определение № 305-ЭС22-9834 от 19.12.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Борьба с сокрытием активов: мнимые собственники
Конституционный Суд РФ: Определение № 26-О от 17.05.1995
Подробнее о документе мы писали в новости Борьба с сокрытием активов: мнимые собственники
Верховный Суд РФ: Определение № 304-ЭС19-13264 от 13.09.2019
Подробнее о документе мы писали в новости Кто должен платить за коммунальные услуги с учетом повышающего коэффициента, если в квартире сломался счетчик или его нет
Федеральный закон № 221-ФЗ от 24.07.2007
Подробнее о документе мы писали в новости Можно ли оплату по ГПД штатникам учитывать в расходах на оплату труда
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