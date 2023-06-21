«Утренний бухгалтер» № 5415. Все удаленщики будут платить НДФЛ 13%

Статьи

— «Утренний бухгалтер» № 5414. Работодатели не будут переплачивать страховые взносы за иностранцев

В НК внесут изменения и зафиксируют размер взносов.

— Принудительное взыскание долгов: в каких случаях должник сможет этого избежать

Принудительное взыскание — крайне неприятная вещь, которая заключается в том, что судебные приставы в рамках осуществления исполнительных действий приступают к мероприятиям, направленным на списание у должника денежных средств с банковских счетов и изъятие имущества в целях его последующей реализации для удовлетворения интересов взыскателя.

— Как найти удаленную работу: от поиска вакансий и резюме до трудового договора

Рассказываем, как работать удаленно, кому подойдут такие вакансии, что делать соискателям без опыта и профильного образования и как грамотно выстроить процессы вне офиса.

— Можно ли оплату по ГПД штатникам учитывать в расходах на оплату труда

Фирма может оплачивать работу сотрудников не только по трудовому, но и по гражданско-правовому договору и относить выплаты к расходам на оплату труда. При этом, чтобы расходы не сняли, нужно придерживаться некоторых правил. Тогда суд поддержит вас, а не налоговую.

— Кто должен платить за коммунальные услуги с учетом повышающего коэффициента, если в квартире сломался счетчик или его нет

Вот уже несколько лет в правилах расчета платы за коммунальные услуги предусмотрен т. н. повышающий коэффициент — как своего рода санкция за то, что собственник квартиры не установил счетчики на холодное и горячее водоснабжение, а также электроэнергию.

— Декларация по водному налогу за 2 квартал 2023: как правильно заполнить

Организации, ИП и физические лица, которые пользуются водными объектами по лицензии, обязаны ежеквартально отчитываться в налоговый орган по водному налогу. Про декларации за 2 квартал 2023 года рассказываем в этой статье и приводим образец её заполнения на примере.

🔒 Как будут считать пени по налогам в 2023 году

На уплаченные налоги пеней пока нет и возможно, не будет до конца года.

— Борьба с сокрытием активов: мнимые собственники

Хотя сама по себе проблема использования подставных лиц для регистрации на них имущества в целях сокрытия его от кредиторов далеко не нова, термин «мнимый собственник» появился и стал широко использоваться в российской судебной практике относительно недавно в связи с принятием определения Судебной коллегии по экономическим спорам ВС от 15.11.2021 № 307-ЭС19-23103(2) по делу о банкротстве гражданина Рассветова С.А.